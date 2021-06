Die neuen Regeln wolle man am Freitag offiziell beschliessen, sagte der Sprecher der Regionalregierung, Iago Negueruela, vor Journalisten in Palma.

Die Verlängerung der Corona-Massnahmen in Grossbritannien bis zum 19. Juli frustriert viele heiratswillige Paare. Für Hochzeiten ab dem 21. Juni gelten zwar einige Lockerungen. So dürfen wieder mehr als 30 Gäste eingeladen werden, aber Tanzen ist nicht erlaubt. Auch draussen wird vom Tanzen wegen der Abstandsregeln abgeraten.

Das im Sommer 2020 gegründete Unternehmen RocketVax in Basel ist eine Tochtergesellschaft des Biotech-Unternehmens SwissRockets. RocketVax entwickelt einen Impfstoff der nächsten Generation gegen Sars-CoV-2. Ziel sei die Entwicklung eines Impfstoffs mit besserem Schutz gegen Virusmutanten. Neben dem Universitätsspital Basel beteiligen sich auch die Universität Basel und das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut an der Forschungskooperation mit RocketVax.

Die EU will in Zukunft bei Pandemien deutlich besser vorbereitet sein. EU-Kommissions-Vizepräsident Margaritis Schinas hat entsprechende Vorschläge, Link öffnet in einem neuen Fenster präsentiert. Als Lehren aus der Corona-Pandemie soll es ab Ende des Jahres einen europäischen Chef-Epidemiologen geben. Damit soll vor allem die Kommunikation verbessert werden. Zudem ist geplant, ein neues und verbessertes Informationssystem einzuführen

Zu den Banken, gegen die Strafzahlungen verhängt wurden, gehörten die Bank of America, Credit Agricole, Natixis, Nomura, Natwest Markets und die Unicredit. Sie hatten Wettbewerbsregeln gebrochen und an Anleihe-Kartellen teilgenommen. Die Deutsche Bank nahm an einem der Kartelle teil, erhielt aber keine Strafe, weil sie die Kommission über die Verstösse informiert hatte. Darüber hinaus mussten 2019 wegen Manipulationen auf dem Devisenmarkt Barclays, Citigroup, JPMorgan und Natwest Strafzahlungen leisten.

Die EU-Kommission hat einige grosse Investmentbanken von Anleiheverkäufen im Zusammenhang mit dem Corona-Wiederaufbaufonds ausgeschlossen. Grund sind Wettbewerbsverstösse dieser Banken in der Vergangenheit. Genannt wurden keine Finanzinstitute namentlich, allerdings wurde auf drei Kartell-Fälle in den vergangenen drei Jahren verwiesen.

Erste Zahlungen sollen ab Juli fliessen, teils als Zuschüsse und teils als Kredite. Dafür mussten die Regierungen detaillierte Ausgabenpläne bei der Kommission einreichen. Diese will die ersten Pläne am Mittwoch billigen. Von der Leyen will die ersten Bescheide dann persönlich in Portugal und Spanien abliefern. Weitere Reisen führen sie diese Woche nach Griechenland, Dänemark und Luxemburg, wie von der Leyen erklärte.

Corona lässt die Liebe zum Kochen und Backen aufkeimen

Schweizerinnen und Schweizer haben im Zuge der Corona-Pandemie ihre Liebe zum Kochen und Backen entdeckt. Auch verbringen sie nun häufiger ihre Freizeit in der freien Natur, wie eine Langzeitstudie zeigt. Forschende der Hochschule Luzern (HSLU) fühlten dem Konsum- und Freizeitverhalten der Schweizer Bevölkerung während der Corona-Pandemie den Puls. Demnach hätten sich gewisse Freizeitbeschäftigungen in der Bevölkerung inzwischen etabliert, wie die Hochschule mitteilte. So widmen die Befragten ihre Zeit häufiger der Familie und verbringen mehr Zeit in der Natur. Auch gehen sie öfters zu Fuss und backen und kochen häufiger, wobei hier die Möglichkeit bestehe, nach der Corona-Krise wieder in alte Muster zu verfallen, schreiben die Forschenden in ihrem Bericht. Die Corona-Pandemie befeuerte auch den Trend, regional einzukaufen.

Die Befragung ergab zudem, dass es die Menschen wieder in die Ferne zieht. Während ein Drittel der Befragten in den nächsten zwölf Monaten keine Ferien geplant haben, möchte die Hälfte in der Schweiz verreisen und etwas mehr als ein Drittel ins europäische Ausland.