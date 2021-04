Der Ticker startet um 7:26 Uhr

16:03 Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt Astra-Zeneca weiterhin uneingeschränkt Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt weiterhin grünes Licht für den Corona-Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca. Trotz sehr seltener Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen empfiehlt die EMA weiterhin uneingeschränkt die Anwendung des Impfstoffes. «Der Nutzen des Wirkstoffes bei der Bekämpfung von Covid-19 ist deutlich höher zu bewerten als die Risiken», sagte EMA-Chefin Emer Cooke. Die Experten stellten zwar einen Zusammenhang zwischen Impfstoff und Thrombosen bei einer sehr geringen Zahl von Blutplättchen fest. Dies trete allerdings sehr selten auf. Die Behörde hält damit weiterhin an ihrer Bewertung des Präparates fest. Experten hatten zuvor Meldungen von Thrombosen nach einer Impfung eingehend untersucht. Diese Analysen würden fortgesetzt, wie die EMA mitteilte.

15:45 Zürcher Apotheken verteilen rund 100'000 Selbsttests Die Zürcher Apotheken haben am ersten Abgabetag der kostenlosen Selbsttests schätzungsweise 100'000 Selbsttests an die Bevölkerung verteilt. Die Nachfrage war zwar gross, zu Warteschlangen und nennenswerten Problemen kam es aber nicht. Lorenz Schmid, Präsident des Apothekerverbandes, äusserte sich erleichtert darüber, dass das Zusammenspiel von Bund, Verbänden, Apotheken, Hersteller und der Bevölkerung bei dieser historischen Aktion so gut funktioniere. Die Abgabe der Plastikbeutel in den 250 Zürcher Apotheken sei in den meisten Fällen reibungslos und ohne lange Wartezeiten erfolgt. Wichtig sei nun aber, dass diese auch richtig angewendet würden. Es gebe eine Anleitung auf dem Beipackzettel – oder bei uns im Video. 01:49 Video Der Selbsttest im Selbsttest Aus SRF News vom 30.03.2021. abspielen

15:05 Türkei und Kroatien neu auf der Quarantäneliste Die beiden Länder sind ab dem 19. April neu auf der Liste der Risikogebiete und -Länder der Schweiz, ebenso wie das deutsche Bundesland Sachsen und die Regionen Bretagne in Frankreich und Apulien in Italien. Dafür fällt die Quarantäne ab dann für Einreisen aus Israel und Albanien weg. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Aktuelle Risikoliste des BAG BAG setzt neu Türkei und Kroatien auf die Quarantäneliste 07.04.2021 Mit Video

14:56 Jugendliche in die Taskforce? Soll die Jugend in der Taskforce besser einbezogen werden, wie es einige Jungparteien fordern, fragt ein Journalist. «Wir sind eine wissenschaftliche Taskforce. Wir sind nicht das Gefäss um alle Gesellschaftsgruppen zu repräsentieren und konzentrieren uns auf die wissenschaftlichen Inputs zur Pandemie», erklärt Ackermann. Zudem seien auch Personen aus dem sozialen und dem ethischen Bereich Teil der Taskforce. 00:25 Video Ackermann: «Die Taskforce ist nicht das Gefäss für Jugendliche» Aus News-Clip vom 07.04.2021. abspielen

14:49 Was können wir von den nächsten Entscheiden des Bundesrats erwarten? Eine Journalistin fragt, was man vom Bundesrat nächste Woche erwarten könne. Mathys antwortet, er wolle dem Bundesrat nicht vorgreifen, aber die Richtwerte würden eher keine weiteren Öffnungen gutheissen. Die Richtwerte, die definiert wurden, seien überschritten. Aber der Bundesrat würde den Gesamtkontext bei seinen Entscheidungen beachten, das spielten auch andere Fragen eine Rolle. Auch Ackermann will keine «politischen» Aussagen machen. Dass die Taskforce zur Vorsicht mahne, sei bereits deutlich geworden. Stand der Richtwerte für Lockerungen Mitte April

14:46 Ist das Impf-Zertifikat im Sommer da? Patrick Mathys bestätigt noch einmal, dass es das Ziel des BAG sei, das Impf-Zertifikat bis Grössenordnung Juli bereit und in Betrieb zu haben. Ein solches Zertifikat, das eine gemachte Impfung bestätigt, wird voraussichtlich beim Reisen wichtig werden.

14:44 Wie gefährlich ist die brasilianische Variante? Die Häufigkeit sei bei weniger als einem Prozent in der Schweiz, erklärt Ackermann. Eine Impfung mit den mRNA-Impfstoffen würde aber gut dagegen schützen.

14:43 Wann erreichen wir die zweite Impfphase? Eine Journalistin fragt, wann wir die nächste Impfphase erreichen würden? Wann auch die Jüngeren unter den Älteren geimpft würden? Die älteren Jahrgängen seien schon gut geimpft, es würden inzwischen auch schon jüngere Ältere geimpft, aber diese Aussage sei unscharf, so Linda Nartey. Es fehlten die genauen Zahlen für konkretere Aussagen. Auch Prognosen wolle man keine abgeben.

14:40 Wie werden Quarantänebrecher aus Brasilien kommend überprüft? Patrick Mathys dazu: Wer in die Schweiz aus Brasilien einreist wird registriert. Diese Daten gehen an die Kantone. Linda Nartey ergänzt, dass die betreffenden Personen die Quarantäneanordnungen erhalten würden. Man gehe aber nicht an jeder Tür vorbei, um das zu kontrollieren. 00:41 Video Nartey: «Wir können nicht überprüfen, ob sich die Leute wirklich an die Quarantäne halten» Aus News-Clip vom 07.04.2021. abspielen

14:39 Mathys: «Es macht wenig Sinn, Tests zu hamstern» Ein Journalist erzählt, es sei, nach Versuchen, relativ leicht mehr als die 5 Selbsttests zu bekommen. Und fragt: Was sagt das BAG dazu. In der jetzigen Phase, wo die Tests knapp seien und gleichzeitig sehr beliebt, ruft Patrick Mathys dazu auf, nicht unnötig Tests zu hamstern. Eine Moralpredigt wolle er hier aber nicht halten. Vielleicht habe jemand seine Gründe. Als Erinnerung: Der Bezug der Selbsttest wird über die Krankenkassenkarte erfasst. Zusätzliche Tests werden entsprechend verrechnet.

14:36 Sollen Genesene gleich schnell geimpft werden wie bisher Nicht-Infizierte? Mathys erklärt, man sehe dadurch keine Vorteile. In den nächsten Monaten kämen viele Vorräte an Impfdosen und diese gelte es zu nutzen.

14:35 Wo ist die Ziellinie? Eine Frage an Taskforce-Chef Ackermann: Wo ist die zuvor genannte Ziellinie genau? Ein wichtiger Moment sei bestimmt dann, so Ackermann, wenn alle Erwachsenen, die wollen, die Gelegenheit hatten, sich zu impfen. Ackermann rechnet, dass dies in drei Monaten so weit ist.

14:34 Was ist mit der Herdenimmunität? Patrick Mathys dazu: «Die Herdenimmunität können sie durch Impfung, Durchseuchung oder beides erreichen.» Man versuche diese durch Impfung zu erreichen. Die wäre bei einer Grössenordnung von 80 Prozent der Bevölkerung erreicht. Martin Ackermann ergänzt, dass bei einer zunehmenden Nähe zur Herdenimmunität die Verbereitung des Virus verlangsamt werden könnte. 00:38 Video Ackermann: «Je näher wir der Herdenimmunität kommen, umso langsamer wird die Ausbreitung» Aus News-Clip vom 07.04.2021. abspielen

14:30 Wie ansteckend ist die britische Variante? Es gebe genügend wissenschaftliche Evidenz, sagt Mathys auf eine entsprechende Frage, dass die britische Variante rund 50 Prozent ansteckender sei als das herkömmliche Virus. Das die Auswirkungen der Mutante momentan nicht so gross seien, hänge damit zusammen, dass nach wie vor wirksame Massnahmen in Kraft seien.

14:29 Wie lange prüft Swissmedic das Vakzin von Astra-Zeneca noch? Ein Journalist will wissen, wie lange Swissmedic das Vakzin von Astra-Zeneca noch prüfen will. «Wir hoffen, so schnell wie möglich», sagt Mathys.

14:28 Wie ist die Situation beim Personal im Spital? Nicht die Anzahl Betten, sondern die Verfügbarkeit von Personal, das gut ausgebildet ist, ist ein Problem, sagt Patrick Mathys im Hinblick auf eine mögliche dritte Welle. Das habe man noch nicht lösen können. Ausbildungen würden Zeit brauchen.

14:27 Mathys warnt vor Verschärfung der Lage Die Fragerunde der Journalisten ist eröffnet. Ein Journalist will wissen, ob Intensivstationen in bestimmten Grossregionen schon überbelastet seien und Patienten verlegt werden müssten. Das verneint Mathys, warnt aber vor einer Verschärfung der Lage.

14:20 Ackermann: «Noch drei Monate, bis der Impfeffekt greift» Nun ist die Reihe an Taskforce-Chef, Martin Ackermann. Er äussert sich zur Diskussion über eine Bevorteilung gewisser Bevölkerungsgruppen. Es werde noch rund drei Monate dauern, bis der Effekt der Impfkampagne wirklich greife. Die Frage sei, was passiert in diesen drei Monaten? Tiefere Fallzahlen seien der Schlüssel, so Ackermann. Sie würden allen nützen. Es gebe weniger Kranke, weniger Schwerkranke, weniger Langzeitfolgen. Sie nützen ausserdem auch der Wirtschaft und würden dafür sorgen, dass die Schulen offen bleiben können. Angesichts all dieser Vorteile plädiert die Taskforce für Beibehaltung der Massnahmen und auch für einen Ausbau, falls die Zahlen wieder rasant steigen würden. Die ganz aktuellen Zahlen seien schwierig abzuschätzen, weil die Zahlen über Ostern verzögert seien. Man brauche Zeit, um die aktuelle Entwicklung und die aktuellen Trends richtig einschätzen zu können. «Wir haben viele gute Gründe, noch etwas durchzuhalten», sagt Ackermann abschliessend. Die Zielgerade sei nahe. 00:44 Video Ackermann: «In drei Monaten greift der Impfeffekt» Aus News-Clip vom 07.04.2021. abspielen