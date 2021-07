Der Ticker startet um 6:00 Uhr

8:24 Deutschland: Über 5000 Erkrankungen trotz vollständiger Impfung Bislang sind mehr als 5000 Menschen in Deutschland trotz vollständigem Impfschutz an Covid-19 erkrankt. Das geht aus dem jüngsten Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Seit dem 1. Februar seien 5374 sogenannte Impfdurchbrüche – also symptomatische Coronainfektionen mindestens zwei Wochen nach vollständiger Impfung – registriert worden. Die Effektivität der Im­pfung bewertet das RKI dennoch als hoch. Die vom RKI geschätzte Impfeffektivität liegt bei Erwachsenen je nach Altersgruppe zwischen 88 und 89 Prozent.

6:41 Virologe: Die Zahl der Varianten bleibt «überschaubar» Das Coronavirus wird nach Einschätzung von Experten noch einige Male mutieren. Allerdings geht der Präsident der Gesellschaft für Virologie, Ralf Bartenschlager, davon aus, dass die Zahl der Varianten «überschaubar» bleibt. «Man kann aber nicht seriös sagen, ob wir schon das Ende der Fahnenstange erreicht haben oder noch relevante Mutanten folgen.» Je besser sich Viren an den Wirt anpassen, desto geringer sei in der Regel der Schaden für den Wirt, erklärte der Professor für Molekulare Virologie an der Uni Heidelberg. «Aber das kann man nicht immer sagen.»

5:14 Schweiz: Versicherungen dürften sich zügig von der Coronakrise erholen Die Versicherungen dürften sich von den durch Corona ausgelösten wirtschaftlichen Folgen rasch erholen. Die Ökonominnen vom Rückversicherer Swiss Re erwarten, dass die weltweiten Prämieneinnahmen in den nächsten Jahren neue Rekordwerte erreichen werden – getrieben vom Wirtschaftsaufschwung. Im Jahr 2021 rechnen die Experten mit einem Anstieg der Versicherungsprämien weltweit um 3.3 Prozent auf insgesamt 6.9 Billionen US-Dollar, wie es in der jüngst veröffentlichten «Sigma-Studie» heisst. 2022 dürften sie dann um weitere 3.9 Prozent wachsen. Im Coronajahr 2020 waren die kumulierten Prämieneinnahmen noch um 1.3 Prozent gesunken. Grundlage der Erholung sei das historisch hohe Wachstum des globalen realen Bruttoinlandsprodukts von geschätzten 5.8 Prozent, erklärte Swiss Re. Am stärksten würden in diesem Jahr die Versicherungsprämien in China mit 6.3 Prozent und in den Schwellenländern rund 5.6 Prozent wachsen. Für die USA und Westeuropa werden Werte von 1.7 beziehungsweise 2.8 Prozent vorhergesagt. Legende: Die Pandemie hatte den Versicherern in die Hände gespielt. Das gestiegene Risikobewusstsein führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Versicherungsdeckung. Vor allem in asiatisch-pazifischen Märkten würden sich mehr Leute Schutz kaufen wollen. Keystone/Archiv

1:20 Stadt Zürich: Corona-Gelder für Kitas und Kultur Die Stadt Zürich nimmt weitere zehn Millionen Franken in die Hand, um die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Der Gemeinderat hat für Kindertagesstätten sowie für subventionierte Kulturinstitutionen zwei Kredite genehmigt. Mit 95 zu 16 Stimmen sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass privaten vorschulischen Betreuungseinrichtungen bis 4.8 Millionen Franken zukommen sollen. Mit 1.8 Millionen sollen coronabedingte Ertragsausfälle im Jahr 2020 kompensiert werden können. Diese Summe bildet eine Ergänzung zu den nicht kostendeckenden Entschädigungen von Bund und Kanton. Kitas, die trotz Ausfallentschädigung existenziell bedroht sind, können zudem nach Abschluss des Geschäftsjahres 2021 bei der Stadt Härtefallgelder beantragen. Dafür stehen 3 Millionen zur Verfügung. Gegen den Kredit hatte sich einzig die SVP ausgesprochen. Auch die von der Stadt subventionierten Kulturinstitutionen sollen für Corona-Schäden, die sie im laufenden Jahr erlitten haben oder noch erleiden werden, teilweise entschädigt werden. Der Gemeinderat hat auf Antrag des Stadtrates oppositionslos einen Kredit über fünf Millionen Franken genehmigt. Legende: Jeder Betrieb habe in der Pandemie gewisse Einbussen hinnehmen müssen, sagte Samuel Balsiger (SVP). Auch den Kitas sei zuzumuten, «Eigenverantwortung» wahrzunehmen. Kitas seien heute «nur schwach subventioniert», meinte Roger-Paul Speck (SP). Sie machten sie kaum Betriebsgewinne und bildetetn somit keine Reserven. «Deshalb brauchen sie das Geld.» Keystone/Archiv

22:19 Höchststand an Neuinfektionen in Grossbritannien seit Januar In Grossbritannien ist am Mittwoch mit mehr als 42'000 Neuinfektionen die höchste Zahl an Ansteckungen mit dem Coronavirus seit Mitte Januar verzeichnet worden. Das Land hatte zum Jahreswechsel den Höhepunkt der zweiten Infektionswelle erreicht. Seit Mitte Juni steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder massiv an. Grund dafür sind die starke Verbreitung der Delta-Variante in dem Land sowie die Lockerungen der Corona-Massnahmen. Am 19. Juli sollen im grössten Landesteil England so gut wie alle Einschränkungen fallen. Die Regierung geht davon aus, dass es im Verlauf des Sommers bis zu 100'000 Neuinfektionen pro Tag geben wird. Trotzdem hält sie an den Öffnungsplänen fest. Dies wegen der hohen Impfquote.

21:39 Ausgangssperre in Spanien war verfassungswidrig Das spanische Verfassungsgericht hat die zu Beginn der Corona-Pandemie von März bis Mai 2020 angeordnete ganztägige Ausgangssperre für verfassungswidrig erklärt. Für eine solche Einschränkung der Freiheitsrechte hätte es der Verhängung des Ausnahmezustands bedurft, berichteten spanische Medien unter Berufung auf Informationen aus dem Gerichtshof. Der Entscheid sei mit sechs zu fünf Stimmen gefallen. Als Folge des Urteils könne es zu einer Welle von Schadensersatzklagen von Bürgern kommen, die ohne gesetzliche Grundlage gezwungen wurden, zu Hause zu bleiben, schrieb die Zeitung «La Vanguardia». Zudem könnten Bürger womöglich die Bussgelder zurückfordern, die ihnen damals bei Verstössen gegen die Ausgehsperre auferlegt wurden, schrieb die Zeitung weiter. Die Polizei soll in dem besagten Zeitraum rund eine Million Euro Bussgelder verhängt haben, von denen jedoch viele noch nicht bezahlt wurden. Auch einige Strafverfahren müssten eingestellt werden. Die Regierung hatte den Alarmzustand im März 2020 ausgerufen, das Parlament stimmte dem später zu. Nach Ansicht des Verfassungsgerichts handelte es sich um eine unzureichende Rechtsgrundlage für die Ausgehsperre. Legende: Keystone

21:27 Kanton Zürich baut Impf-Kapazitäten ab Der Kanton Zürich schliesst auf Ende August die Corona-Impfzentren Dietikon, Horgen, Messe Zürich und Triemli. Die Zentren in Wetzikon und Meilen machen bereits in der ersten Augusthälfte dicht. Die Impfzentren Affoltern und Bülach bleiben bis Ende September offen. Bestehen bleiben die Impfzentren am Stadtzürcher Hirschengraben sowie jene in Uster und Winterthur, wie die Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Flexibel einsetzbare Impfmobile sollen ab Mitte August die Kapazitäten der Impfzentren und Apotheken ergänzen. Grund für die Kapazitätsreduktion ist der Impfrückgang. Momentan werden täglich noch 15'000 Corona-Impfungen durchgeführt. Das aufgebaute System ist jedoch auf bis zu 30'000 Impfungen pro Tag ausgelegt, was mittlerweile zu viel ist.

20:59 Lettland verpflichtet Berufsgruppen zur Impfung In Lettland hat die Regierung eine verpflichtende Corona-Impfung für Personal im Gesundheitsbereich und im Bildungswesen beschlossen. Von Oktober an müssen Beschäftigte von medizinischen, sozialen und pädagogischen Einrichtungen ein Impfzertifikat vorweisen können. In anderen Branchen haben Arbeitgeber nach den in Riga beschlossenen Gesetzesänderungen das Recht, nicht geimpfte Arbeitnehmer nach dem 1. Oktober zu entlassen. Das Parlament des baltischen EU-Landes muss den neuen Regelungen noch zustimmen. In Lettland mit seinen 1.9 Millionen Einwohnern ist die Impfkampagne bislang nur schleppend angelaufen. Bisher ist rund ein Drittel der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona geimpft.

20:47 Nächtliche Ausgangssperre für Barcelona geplant Wegen hoher Infektionszahlen will die katalanische Regionalregierung eine nächtliche Ausgehsperre für die Touristenmetropole Barcelona und andere Städte der Region anordnen. Die Massnahme, die jeweils von 0.30 bis 6 Uhr gelten soll, muss noch vom Obersten Landesgericht abgesegnet werden. Die Menschen dürfen dann nur noch mit triftigem Grund aus dem Haus. Die Massnahme betreffe nicht die gesamte Region im Nordosten Spaniens mit der Costa Brava, sondern nur Städte mit besonders vielen Ansteckungen, betonte die Regionalregierung in Barcelona. Die Einschränkung zielt auf junge Leute, die davon abgehalten werden sollen, an Stränden, in Parks und auf öffentlichen Plätzen feuchtfröhliche Partys zu feiern. Gerade die Infektionen junger Leute unter 30 haben die Ansteckungszahlen in Spanien und vor allem in Katalonien in die Höhe schiessen lassen. Legende: Strandparties sind unter jungen Spanierinnen und Spaniern beliebt. Wegen der Dela-Variante greift die Polizei jedoch vermehrt ein, wie hier am 10. Juli in Barcelona. Reuters

19:31 EU-Behörde: Vollständige Impfung wichtig für Delta-Schutz Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC weist angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante auf die Bedeutung vollständiger Corona-Impfungen hin. Ein Befolgen des empfohlenen Impfverlaufs – im Falle der Mittel von Pfizer/Biontech, Moderna und Astra-Zeneca also die Verabreichung von zwei Impfdosen – sei entscheidend, um vom höchstmöglichen Schutz vor dem Virus zu profitieren, teilt die in Stockholm ansässige Behörde mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA mit. Vorläufige Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass beide Dosen von Zwei-Dosen-Impfstoffen notwendig seien, um einen angemessenen Schutz vor der Delta-Variante zu erhalten. Man rufe die EU-Bürger auf, sich impfen zu lassen und an die empfohlene Anzahl an Impfdosen zu halten. Beim Mittel von Johnson & Johnson gilt eine Spritze als ausreichend.

18:38 Fallzahlen steigen in Grossbritannien weiter Wenige Tage nach dem EM-Finale in Wembley verzeichnet Grossbritannien mit 42'302 nachgewiesenen Neuinfektionen binnen eines Tages den höchsten Wert seit dem 15. Januar. Am Dienstag waren es nach offiziellen Daten noch 36'660 Neuinfektionen. Den Daten zufolge starben 49 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus, am Vortag waren es 50. In Grossbritannien grassiert die ansteckendere Delta-Variante des Virus. Seit Mitte Mai steigen die Neuinfektionen, zugleich bleibt die Zahl der Todesfälle niedriger als in früheren Corona-Wellen. Audio Grossbritannien lockert, Frankreich zieht die Corona-Schraube an 24:34 min, aus 4x4 Podcast vom 13.07.2021. abspielen. Laufzeit 24:34 Minuten.

17:52 Indonesien wird zum neuen Hotspot Indonesien wird zum neuen Hotspot der Pandemie. Die Gesundheitsbehörden mehr als 54'000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Vor einem Monat lag die Zahl noch bei weniger als 10'000. Damit sei der südostasiatische Inselstaat mittlerweile «das globale Zentrum» der Viruskrise, berichtete die Zeitung «Jakarta Globe». Besonders schlimm betroffen ist die Hauptstadt Jakarta auf der Hauptinsel Java.

16:49 Kanton Zürich will Auffrischungsimpfungen ab Ende Jahr anbieten Der Bund hat noch nicht festgelegt, ab wann und ob überhaupt eine Auffrischung der Corona-Impfung notwendig ist. Dennoch bereitet sich die Gesundheitsdirektion schon auf die nächste Runde vor. Sie plant, ab Ende 2021 in den Alters- und Pflegeheimen eine Auffrischung der Impfung anzubieten. Für das Impfen der breiten Bevölkerung sollen die drei Impfzentren am Hirschengraben, in Uster und in Winterthur mit zwei zusätzlichen Zentren ergänzt werden. «Auffrischungs-Zentren» sollen in Affoltern und Bülach errichtet werden. Auch Apotheken und Arztpraxen sollen die Auffrischung dann anbieten können. Audio Aus dem Archiv: So funktionieren Spontan-Impfungen in Zürich 07:27 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 02.07.2021. abspielen. Laufzeit 07:27 Minuten.

15:31 Grönland verschärft die Corona-Massnahmen Grönland führt wegen einer Zunahme der Corona-Fälle landesweite Beschränkungen ein. Das gab die Regierung am Dienstag bekannt, wie der Rundfunksender KNR und die Zeitung «Sermitsiaq» berichteten. «Wir können sehen, dass die Infektionen durch einen Flug hereingekommen sind. Die Lage ist kritisch», sagte Regierungschef Múte B. Egede auf einer Pressekonferenz. Bis Freitag müssen die Menschen auf der grössten Insel der Welt vorübergehend einen Mund-Nasen-Schutz in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln tragen. Ausserdem werden Begrenzungen für die Zahl der Personen in Bussen und Restaurants eingeführt. In Kirchen wie in Restaurants und Cafés dürfen maximal 20 Personen zusammenkommen, Supermärkte dürfen nur zur Hälfte ausgelastet sein. Seit Pandemiebeginn ist das Coronavirus bei 60 Menschen auf Grönland nachgewiesen worden, einen Todesfall gab es in dem Zusammenhang bisher nicht. Derzeit gibt es 13 aktive Corona-Fälle. Vier davon wurden am Dienstag entdeckt, darunter bei zwei Passagieren eines Flugs, der vor einer Woche aus Kopenhagen kommend auf Grönland gelandet war. Es wird damit gerechnet, dass es in einem dieser Fälle um die ansteckendere Delta-Variante geht. Es wäre der erste Delta-Fall für Grönland. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.07.2021 Mit Video

14:23 Neuer Antikörper-Test erfasst Immunschutz gegen Varianten Schweizer Forschende haben einen neuen Antikörper-Test entwickelt, mit dem sich der Immunschutz gegen verschiedene Varianten des Coronavirus abschätzen lässt. Davon berichten sie im Fachmagazin «Science Translational Medicine». Der unter Leitung von Forschenden der ETH und des Universitätsspitals Lausanne entwickelte Test erfasst binnen weniger Stunden, ob das Immunsystem wirksame Waffen gegen Sars-CoV-2 gebildet hat. Die Forschenden wendeten den Test auf Blutserum-Proben von 206 Personen an, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Demnach erreiche der Test eine Sensitivität von 96.7 Prozent und eine Spezifität von 100 Prozent, schreiben sie in ihrer Studie. Weitere Versuche mit 96 hospitalisierten Covid-19-Patienten, die sich vor November 2020 angesteckt hatten, ergaben, dass die neutralisierenden Antikörper das Spike-Protein des Wildtyp-Virus neutralisieren konnten, aber weniger wirksam gegen Spike-Proteine der Alpha- oder Beta-Varianten waren. Das gibt demnach einen Hinweis darauf, dass früh in der Pandemie Infizierte weniger gut gegen die neuen Corona-Varianten geschützt sind. Mit dem Test lasse sich nicht nur die Wirksamkeit der neutralisierenden Antikörper auf besorgniserregende Varianten nach einer durchgemachten, natürlichen Infektion bestimmen, sondern auch die Impfstoff-induzierten Antikörperantworten, so die Forschenden.

13:32 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen weiterhin hoch Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 527 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 327 . Das sind 91 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 7 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 42.86 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'844 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet keine neuen Verstorbenen. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neuen Verstorbenen. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 79 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 71 Prozent ausgelastet. Davon sind 3 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:24 Impfen ohne Anmeldung im Kanton Zug Der Kanton Zug vereinfacht den Zugang zur Corona-Impfung. Neu ist im Impfzentrum in Baar keine Anmeldung mehr nötig, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. Bei der Walk-In-Impfung werden die Daten der Impfwilligen vor Ort erfasst. Die Gesundheitsdirektion hofft, dass mit dem neuen Angebot die Bevölkerung leichter zur Impfung motiviert werden kann. Bei den Walk-In-Impfungen kann es laut Gesundheitsdirektion zu Wartezeiten kommen. Personen, welche einen fixen Impftermin wünschten, können sich nach wie vor online anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster. Eine Impfung ohne Anmeldung ist von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr möglich. An den nächsten vier Ferienwochenenden bleibt das Impfzentrum geschlossen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Zug 07.07.2021 Mit Audio

11:47 Festival in Utrecht: Rund 1000 Besucher infiziert Bei einem Musikfestival in Utrecht haben sich rund 1000 Besucher mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden vom Dienstagabend könnten die Zahlen noch steigen. Die Organisatoren reagierten schockiert und betonten, dass sie sich an alle Auflagen gehalten hätten. Rund 20 000 Menschen hatten das zweitägige Open-Air-Festival «Verknipt» (Durchgeknallt) am 3. und 4. Juli besucht. Am ersten Tag infizierten sich mindestens 448 Besucher, und am zweiten Tag weitere 516, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Legende: Die Niederlande hatten zum 26. Juni fast alle Corona-Massnahmen aufgehoben und auch Grossveranstaltungen erlaubt, sofern Besucher über ein negatives Testergebnis oder einen Impfnachweis verfügten. Reuters

11:10 Grossbritannien: Impfpflicht von Pflegern in Heimen Das britische Parlament hat einer Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen in England zugestimmt. Von Oktober an müssen Heim-Mitarbeiter zwei Impfungen gegen das Virus vorweisen. Allerdings votierten mehrere Mitglieder der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson am Dienstagabend gegen das Vorhaben. Sie kritisierten, dass die Regierung vor der Abstimmung keine Bewertung der Auswirkungen veröffentlicht hat. Gesundheits-Staatssekretärin Helen Whately betonte, die Regierung arbeite daran. Legende: Die Corona-Krise hatte in Grossbritannien vor allem zu Beginn die Pflege- und Altersheime getroffen. Dort starben in den ersten Monaten der Pandemie fast 30 000 Bewohner mehr als im Vorjahreszeitraum. Reuters