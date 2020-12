Der Ticker startet um 5:30 Uhr

4:59 Unicef forderte offene Schulen Wegen im Zuge der Coronavirus-Pandemie geschlossener Schulen müssen seit dem 1. Dezember rund 320 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit zuhause bleiben. Das berichtet das Kinderhilfswerk Unicef am Dienstag in New York unter Berufung auf Daten der Unesco. Damit sei fast jedes fünfte Schulkind weltweit betroffen. Im Vergleich zum 1. November stieg die Zahl der von Schulschliessungen betroffenen Jungen und Mädchen noch einmal um fast 90 Millionen. Unicef monierte, durch die Schliessungen litten die Kinder unter den verheerenden Auswirkungen auf ihr Lernen, ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden, ihre Ernährung und ihre Sicherheit. «Landesweite Schliessungen von Schulen sollten um jeden Preis vermieden werden», so der für Bildung zuständige Unicef-Chef Robert Jenkins. Es müssten Schritte unternommen werden, Schulen vor Covid-19 zu schützen, statt sie einfach zu schliessen.

3:41 Japans Wirtschaft legt zu Die japanische Wirtschaft ist stärker gewachsen als von Experten erwartet. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 22,9 Prozent zu. Das teilte die japanische Regierung mit. Somit ist der Wert aller Güter und Dienstleistungen, die das Land produziert hat, angestiegen. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker noch einen Anstieg des BIP um 21,4 Prozent errechnet. Es ist das erste Mal nach drei Quartalen, dass Japans Wirtschaft wieder zulegte, nachdem das Land zuvor wegen der Corona-Pandemie in eine Rezession gerutscht war. Experten rechnen jedoch damit, dass es noch Jahre dauern wird, bis sich Japans Wirtschaft vollständig von den Auswirkungen der globalen Coronavirus-Pandemie erholt. Um die Wirtschaft anzukurbeln, plant die japanische Regierung ein weiteres milliardenschweres Konjunkturpaket. Legende: Trotz zuletzt positiver Zahlen wird erwartet, dass es Jahre dauert, bis sich die japanische Wirtschaft erholt hat. Keystone

22:50 Bolsonaro: Impfung soll für alle Brasilianer gratis sein Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat auf Twitter verkündet, dass ein Corona-Impfstoff für alle Brasilianerinnen und Brasilianer kostenlos sein wird. Es bestehe aber keine Impfpflicht. Gemäss Bolsonaro versicherte das Wirtschaftministerium, dass die Ressourcen für alle reichen werden, die sich impfen lassen wollen. Noch haben die Gesundheitsbehörden aber keine Genehmigung für einen Impfstoff erteilt.

21:52 Tschechiens Regierung will Notstand verlängern Die tschechische Regierung will den Notstand wegen der Corona-Pandemie bis zum 11. Januar verlängern. Das hat das Minderheitskabinett unter Ministerpräsident Andrej Babis beschlossen. Die endgültige Entscheidung liegt beim Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern in Prag. Der Notstand erlaubt es der Regierung, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Nur wenige Tage nach den jüngsten Lockerungen beschloss die Regierung in Prag wieder erste Verschärfungen der Corona-Schutzmassnahmen. Die Sperrstunde für Restaurants und Kneipen, die erst seit Donnerstag wieder öffnen dürfen, wird von Mittwoch an um zwei Stunden auf 20.00 Uhr vorgezogen. Der Alkoholkonsum an öffentlichen Plätzen wie auf Weihnachtsmärkten wird ganz verboten. Die Corona-Situation verschlechtere sich nicht, sie verbessere sich aber auch nicht, hiess es zur Begründung. Legende: An öffentlichen Plätzen ist der Alkoholkonsum verboten. Keystone

21:15 Funktionsweise von Massentests Graubünden will diese Woche Massentests in der Bevölkerung durchführen – in der Hoffnung, unentdeckte Fälle zu finden, um die Ausbreitung des Coronavirus effizient zu stoppen. Massentests haben Chancen, wenn die Logistik und das Contact Tracing stimmen, Nachtests gemacht werden und genügend Personen freiwillig mitmachen. Wären solche Massentests auch etwas für die ganze Schweiz? Sehen Sie dazu folgenden Beitrag. 02:04 Video Funktionsweise von Massentests Aus Tagesschau vom 07.12.2020. abspielen

20:42 Ministerin in Rom positiv auf Corona getestet In Italien ist die Innenministerin nach Regierungsangaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Luciana Lamorgese und zwei Kabinettsmitglieder zogen sich nach dem Resultat, von dem die Politikerin bei einem Regierungstreffen in Rom erfuhr, in Corona-Isolation zurück, wie offiziell mitgeteilt wurde. Aussenminister Luigi Di Maio berichtete selbst, er habe sich nach der Runde in freiwillige Heimisolation begeben. Justizminister Alfonso Bonafede tat nach offiziellen Angaben das gleiche. Beide hätten rechts und links von Lamorgese gesessen, hiess es. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte nach Angaben eines Sprechers keinen ganz engen Kontakt zu Lamorgese. Die Regierung teilte mit, dass sich die Kabinettsmitglieder bei der Sitzung an die Corona-Regeln für den Abstand gehalten hätten. Sie trugen demnach zudem durchgängig Schutzmasken. Legende: Italienische Innenministerin Luciana Lamorgese positiv getestet. Keystone

20:11 Weiterer Vakzin-Hersteller Mit der Janssen-Cilag AG hat das vierte Unternehmen ein Impfstoff-Gesuch bei Swissmedic eingereicht im Kampf gegen das Coronavirus. Das Schweizerische Heilmittelinstitut prüft auch dieses beschleunigt im rollenden Verfahren, wie es am Montagabend mitteilte. Zuvor hatten bereits die schwedische-britische AstraZeneca sowie die deutsche Biontech mit ihrem US-Partner Pfizer und Moderna aus den USA Gesuche eingereicht. Die Janssen-Cilag AG ist ein deutsches Tochterunternehmen des US-Gesundheitskonzerns Johsnon&Johnson. Janssen-Cilang habe den Antrag für den Vektor-basierten Impfstoff-Kandidaten fast zeitgleich auch in Europa und Kanada gestellt, erklärte Swissmedic.

19:28 Stillstand bei Corona-Zahlen in Frankreich – Lockerungen in Gefahr In Frankreich stagniert die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen. Frankreich sei noch weit vom Ziel entfernt, auf täglich weniger als 5000 Neuinfektionen zu kommen, sagte der Direktor der obersten Gesundheitsbehörde Jérôme Salomon. Diese 5000er-Marke hatte Präsident Emmanuel Macron für ein Ende der Ausgangsbeschränkungen Mitte Dezember vorgegeben. Derzeit werden jedoch laut Salomon im Schnitt pro Tag mehr als 10'000 Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen sei sehr schnell zurückgegangen. Nun gebe es einen Stillstand. Das liege auch an den winterlichen Wetterbedingungen. Für Montag meldete der Gesundheitsdirektor mit rund 3400 Neuinfektionen innerhalb eines Tages allerdings den niedrigsten Wert seit August. Zu Beginn der Woche ist diese Zahl jedoch immer niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird. Frankreich ist von der Corona-Pandemie schwer getroffen worden - mehr als 55'000 Menschen sind bisher gestorben. Audio Aus dem Archiv: Höchste Alarmstufe in vielen Städten Frankreichs 01:47 min, aus HeuteMorgen vom 09.10.2020. abspielen. Laufzeit 01:47 Minuten.

19:21 WHO spricht sich gegen allgemeine Impfpflicht aus «Ich denke nicht, dass Vorschriften besonders bei dieser Impfung der richtige Weg sind», sagte WHO-Impfexpertin Kate O'Brien auf Twitter am Montagabend in Genf. Eine Impfung gegen das Virus vorzuschreiben oder nachdrücklich zu empfehlen, könne in bestimmten Berufsfeldern wie der Intensivmedizin sinnvoll sein. Es gebe aber Beispiele, in denen eine Impfpflicht den gegenteiligen Effekt gehabt und nicht zu einer höheren Immunisierungsrate in der Bevölkerung geführt habe. «Ich denke, wir sind viel besser beraten, den Menschen die Daten und die Vorteile zu präsentieren und sie selbst entscheiden zu lassen», fügte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan hinzu. Allerdings gebe es manche Umstände, unter denen eine Impfung seiner Meinung nach die einzige verantwortungsvolle Option sei, sobald der Impfstoff vollständig verfügbar sei. Die Debatte darüber, ob eine Impfung gegen den Erreger Sars-CoV-2 vorgeschrieben sein soll, wird in verschiedenen Staaten unterschiedlich geführt. In Deutschland hat die Bundesregierung einer Impf-Verpflichtung mehrfach eine klare Absage erteilt. «Ich gebe ihnen mein Wort: Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben», betonte etwa Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Bundestag. Audio Gerechte Verteilung des Covid-Impfstoffs 03:05 min, aus HeuteMorgen vom 07.12.2020. abspielen. Laufzeit 03:05 Minuten.

19:05 Deutsche Spitäler mahnen, Ungarn feiert kein Neujahr und Russland bleibt beim Status quo Wegen der anhaltend hohen Zahl an Neuinfektionen fordern Spitäler in Deutschland, die für Weihnachten und Silvester in Aussicht gestellten Lockerungen zurückzunehmen. In Ungarn werden die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus bis mindestens zum 11. Januar 2021 verlängert. Dazu zählt auch die Ausgangssperre ab 19 Uhr, teilte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban mit. Neujahrsfeiern gebe es dieses Jahr nicht. Die Regierung Russlands sieht keine Notwendigkeit, weitere Sperrmassnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu verhängen. Die Behörden sehen die zurzeit geltenden Regelungen als ausreichend an, wie ein Kreml-Sprecher mitteilt. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Russland zuletzt immer wieder auf Rekordwerte gestiegen. Am Montag melden die Behörden 28'142 neue Fälle binnen 24 Stunden.

18:56 Türkei meldet mit mehr als 200 Todesfällen an einem Tag den Höchststand In der Türkei sind binnen 24 Stunden so viele Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet worden wie noch nie. Heute meldet der Gesundheitsminister Fahrettin Koca 203 Tote. Auch die Zahl der Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau. 32'137 Neuinfektionen heute registriert. Die Regierung hatte die Corona-Restriktionen erst vor Kurzem verschärft. Seit Freitag gelten wieder landesweite Ausgangssperren am Wochenenden. Wochentags gilt eine abendliche Ausgehbeschränkung. Zudem sind Restaurants und Bars geschlossen und es gelten Einschränkungen für Menschen unter 20 und über 65 Jahren. Die Corona-Situation im Land ist nach Einschätzung der Ärztevereinigung besorgniserregend. Intensivstationen in staatlichen Krankenhäusern seien überfüllt und das Gesundheitspersonal sei überlastet. Die Regierung hatte erst vor kurzem begonnen, täglich die vollständigen Fallzahlen zu veröffentlichen. Audio Aus dem Archiv: Warum lieferte die Türkei falsche Corona-Fallzahlen? 06:23 min abspielen. Laufzeit 06:23 Minuten.

18:49 Zürcher Kantonsrat schiesst 20 Millionen Franken in den ZVV ein Der Kantonsrat Zürich hat am Montag dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) zusätzliches Geld eingeschossen. 20 Millionen Franken wurden ohne Gegenstimme genehmigt. Das Defizit in der Kasse beträgt eigentlich 40 Millionen Franken, zur Hälfte wird es jedoch von den Gemeinden bezahlt, weswegen der Kanton die Hälfte übernimmt. Der Nachtragskredit betraf jedoch nur den Passagier-Einbruch während des ersten Lockdowns - angesichts der aktuellen Entwicklung und der Home-Office-Empfehlung ist noch nicht klar, wie sich das Finanzloch des ZVV weiter entwickeln wird. Eine weitere Million ohne Gegenstimme erhält das Amt für Informatik, da wegen der Verlegung der Angestellten ins Home Office zusätzliche Ausgaben für beispielsweise Hardware und Lizenzen anfielen.

18:32 Kanton Solothurn unterstützt ab Januar Härtefälle Dem Kanton Solothurn stehen rund 28.3 Millionen Franken für die Unterstützung von Betrieben zur Verfügung, die besonders stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen sind. Dazu gehören beispielsweise Unternehmen der Eventbranche, Gastronomie, Hotellerie, die Reisebranche aber auch Schausteller. Die Gesuche können gemäss Staatskanzlei ab Januar gestellt werden. Die Härtefallverordnung lehnt sich an die Bundesverordnung an. Anspruch auf Härtefallmassnahmen hat, wer einen Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent gegenüber den Vorjahren 2018 und 2019 ausweisen kann. Dies ist die Hauptvoraussetzung. Der Bund schultert 19,2 Millionen Franken und der Kanton 9,1 Millionen Franken. Der Kantonsrat wird den Kredit in der Dezembersession beraten. Der Kanton Solothurn entrichtet die Unterstützung in Form von nicht rückzahlbaren Beiträgen in der Höhe von höchstens 100'000 Franken sowie als Bürgschaften in der Höhe von maximal 500'000 Franken. 01:52 Video Räte versenkten Vorlage zu Corona-Mieterlass für Läden und Beizen Aus Tagesschau vom 02.12.2020. abspielen

18:24 Bekämpfung der Pandemie ist oberstes Ziel 2021 für den Bundesrat Die Pandemie soll nächstes Jahr bekämpft und die Auswirkungen abgefedert werden, das ist das oberste Ziel des Bundesrats für kommendes Jahr, sagt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im Nationalrat bei der Vorstellung der Jahresziele.

18:12 Einige Kantone verstärken die Massnahmen vor den Festtagen Das Tessin, der Thurgau und die Waadt verstärken die Massnahmen angesichts der Festtage. Im Kanton Genf werden die Restaurants und Bars ab kommendem Donnerstag wieder öffnen können und müssen erst um 23 Uhr geschlossen werden, es dürfen vier Personen an einem Tisch sitzen. Zwischen dem 23. Dezember und dem 3. Januar können zehn anstatt fünf Personen zusammenkommen. Auch die anderen Westschweizer Kantone werden ab Donnerstag ihre Restaurants wieder öffnen, mit Ausnahme des Wallis. Dort öffnen die Restaurants am 14. Dezember wieder ihre Türen. Der Kanton Waadt erhöht die Kapazitäten des Contact Tracings: Die Kontaktverfolgung soll über die engsten Kontakte hinaus erfolgen. So fokussiert es sich auch auf Arbeitskollegen sowie Freunde vom Sport. Zudem soll sich die Bevölkerung bei kleinsten Anzeichen testen lassen.

17:35 Berner Gemeinderat will Gewerbe mit fünf Millionen unterstützen Der Gemeinderat der Stadt Bern hat die Eckwerte für ein Corona-Hilfspaket festgelegt. Das lokale Gewerbe soll mit maximal fünf Millionen Franken unterstützt werden – und zwar gezielt über Mietzinsbeiträge für Geschäftsräume. Die Hilfe soll im Bereich der Geschäftsmieten ansetzen, wo es bisher keine Regelung auf Bundes- oder Kantonsebene gibt. Ziel ist demnach stets eine Einigung zwischen Mietenden, Vermietenden und der Stadt Bern, wobei alle drei Parteien einen möglichst gleichen Beitrag leisten sollen. Die konkrete Höhe der jeweiligen Beiträge soll in Verhandlungen geklärt werden. Der Gemeinderat wird das Konzept dem Stadtrat am 17. Dezember vorlegen.

17:05 Tessin schliesst Bars ab 19 Uhr Die Regierung des Kantons Tessin verschärft die Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Neu müssen alle Bars bereits um 19 Uhr, alle anderen Restaurationsbetriebe um 22 Uhr schliessen. Die Regelung gilt ab Mitwoch. Damit sollen die Kontakte in der Vorweihnachtszeit reduziert werden, wie der Tessiner Regierungspräsident Norman Gobbi vor den Medien erklärte. Legende: Im Kanton Tessin müssen Bars früher schliessen. Keystone

16:14 Oltener Alters- und Pflegeheim am Anschlag: Zivilschutzdienstleistende helfen Im Alters- und Pflegeheim «Haus zur Heimat» in Olten (SO) ist es zu einem erheblichen Ausbruch an Corona-Infektionen bei Bewohnenden und dem Personal gekommen. 13 Zivilschutz-Dienstleistende unterstützen das Heim seit Montag bei der Betreuung, Aktivierung und Beschäftigung der Bewohnerinnen und Bewohner. Auch die technische Unterstützung im Kontakt zu den Angehörigen per Telefon und Skype gehört zu den Aufgaben des Zivilschutzes. Der Einsatz ist vorerst auf fünf Tage befristet. Das Heim ist seit einigen Tagen für Aussenstehende geschlossen, wie die Staatskanzlei Solothurn mitteilte. Im «Haus zur Heimat» müssen alle Bewohnenden in den Zimmern in Quarantäne oder Isolation bleiben, schreibt das Alters- und Pflegeheim auf seiner Website. Laut der Staatskanzlei sind alle Bewohnenden und Mitarbeitenden getestet worden.

16:10 Österreich beendet Lockdown – Nachfrage nach Massentests bleibt gering In Österreich haben Geschäfte bei der Wiedereröffnung nach dreiwöchigem Corona-Lockdown regen Kundenandrang verzeichnet. Eine befürchtete Überfüllung blieb jedoch aus, wie Medien von verschiedenen Orten berichteten. In den Geschäften gilt eine Maskenpflicht und eine Begrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmetern. Kritik gab es an Händlerinnen und Händler, die mit Rabattaktionen wieder eröffneten. Die Regierung rief dazu auf, Festtagseinkäufe auf die kommenden Wochen zu verteilen. Angesichts des eher verhaltenen Zuspruchs bei den Corona-Massentests liess sich Kanzler Sebastian Kurz demonstrativ selbst testen. «Ich bitte die Bevölkerung mitzumachen», sagte der Regierungschef nach seinem negativen Testergebnis. «Besser eine halbe Stunde Zeitaufwand für den Test, als Wochen im Lockdown zu verbringen.» Um die Hürden niedriger zu machen, sei an einem Standort in Wien bis zum Ende der Aktion am 13. Dezember gar keine Anmeldung mehr nötig. Ein wesentliches Ergebnis sei bisher, dass insgesamt 1000 Infizierte gefunden worden seien, sagte Kurz.