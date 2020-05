Der Ticker startet um 5:53 Uhr

20:38 Wieso den Profisport unterstützen? Der Bundesrat hat entschieden, neben dem Breitensport auch die Schweizer Fussball- und Eishockey-Profiligen in den nächsten zwei Jahren mit bis zu 350 Millionen Franken zu unterstützen. Bundesrätin Viola Amherd über die Notwendigkeit der Gelder.

20:29 Abgesagte Reisen: Rückerstattung ist zwingend Wer eine Reise bezahlt hat, die nicht durchgeführt werden kann, hat Anspruch auf Rückerstattung des Geldes. Er muss sich nicht mit einem Gutschein begnügen. So sieht es das Recht sowohl in der EU, wie auch in der Schweiz vor. Dennoch erhält derzeit wohl niemand eine Rückerstattung von der Fluggesellschaft oder dem Reisebüro. Es prallen zwei Rechtsgrundsätze aufeinander. Denn Unternehmen, die nicht sicher sind, Ende Jahr noch liquid zu sein, dürfen kein Geld auszahlen, wie Vito Roberto, Professor für Privatrecht an der Universität St. Gallen, erläutert. Trotzdem: «Ich persönlich würde einen Gutschein wohl nur akzeptieren, wenn er die deutlich bessere Variante gegenüber einer Rückzahlung ist. Wenn der Betrag über das hinausgeht, was der Rückzahlungsbetrag ist.» 01:50 Video Anspruch auf Rückerstattung statt Gutscheine Aus Tagesschau vom 13.05.2020. abspielen

20:20 Wo darf man aktuell Ferien machen? In der Schweiz lockern sich die Grenzkontrollen zu den Nachbarstaaten Österreich, Frankreich und Deutschland ab dem 16. Mai. Es soll nur noch sporadisch kontrolliert werden. Noch keinen Zeitplan gibt es bezüglich der Grenzöffnung zu Italien. Wo Schweizer Touristen ausserdem willkommen sein, sehen Sie in unserer Karte.

20:07 Uber reinigt seine Fahrzeuge Der Fahrdienstvermittler Uber gibt 50 Millionen US-Dollar für Gesichtsmasken für Fahrer sowie für Desinfektionsmittel zur Reinigung der Fahrzeuge aus. Als weitere Massnahmen in der Coronakrise sollen alle Fahrer und Passagiere in den USA, Kanada und vielen europäischen Ländern während der Fahrt einen Gesichtsschutz tragen, wie Uber ankündigte. Fahrer werden ausserdem von Montag an aufgefordert, bei der Anmeldung in der App ein Foto zu machen, nachdem sie eine Maske angelegt haben. Die Software erkennt dabei automatisch, ob eine Person tatsächlich den Mund-Nase-Schutz trägt. Passagiere müssen bisher kein Foto mit Maske machen, man denke aber über eine solche Anforderung nach, sagte Uber-Manager Sachin Kansal. Für Fahrer musste Uber die Funktion zur Maskenkontrolle nur in dem bestehenden Verfahren zur Identifikation per Gesichtserkennung ergänzen. Legende: Keystone

19:45 Rekordtiefe Passagierzahlen am Flughafen Zürich Der Betrieb am Flughafen Zürich ist im April wegen der Corona-Pandemie praktisch zum Erliegen gekommen. Der Einbruch der Passagierzahlen noch dramatischer als im März: Insgesamt sackte die Zahl der Reisenden um 99 Prozent auf noch knapp 27'000 ab, wie der Flughafen mitteilte. Von diesen Reisenden machten die Lokalpassagiere mit rund 88 Prozent den Grossteil aus. Letztmals seien 1952 so wenige Passagiere in einem Monat über den Flughafen Zürich gereist. Dies war vier Jahre nach dem Umzug des Flughafens von Dübendorf nach Kloten.

19:35 Der Zaun wird verschwinden Der Zaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz war in den letzten Tagen häufig in den Schlagzeilen: Ein Symbolbild für die geschlossene Grenze in der Coronakrise. Nun soll die Trennung der Vergangenheit angehören: Ab dem 15. Juni soll die Grenze zu Deutschland voraussichtlich wieder geöffnet sein. Eine Reportage aus dem Grenzgebiet. 03:03 Video Eindrücke aus dem Grenzgebiet Aus Schweiz aktuell vom 13.05.2020. abspielen

19:12 WHO mahnt zur Zurückhaltung Die Lockerung der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus signalisieren in keiner Weise das Ende der Krise, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont. Die Rückkehr in eine Art Normalität sei ein langer Weg, so Nothilfekoordinator Michael Ryan in Genf. Nur mit einem umfangreichen Programm zur Überwachung der Neuansteckungen seien die Lockerungen sinnvoll. Die Massnahmen zu lockern, bevor die Ansteckungen deutlich gesunken seien, berge das Risiko vieler neuer Ansteckungen, sagte Ryan. Die Massnahmen zu lockern, ohne anschliessend umfangreich zu testen und mögliche Infektionsketten zu überwachen, sei gefährlich. Zu warten, bis die Zahl der Infizierten in Krankenhäusern steige, sei ebenfalls gefährlich. Das könne Wochen dauern, und dann sei es zu spät, die Infektion unter Kontrolle zu halten. Legende: Keystone

18:56 Wie weiter mit dem Tourismus in der Zentralschweiz? Der Tourismus wird auch Monate nach den Lockerungen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Die Schweizer Bergbahnen und Tourismusdestinationen machen sich Gedanken zur besten Zukunftsstrategie – auch jene aus der Zentralschweiz. An einer Onlinekonferenz informierten sie, wie sich die Lage wahrscheinlich entwickeln wird. Der Direktor der Rigi-Bahnen, Frédéric Füssenich etwa meinte, sie gingen nicht davon aus, dass die internationalen Gäste noch in diesem Jahr zurückkämen. «Wir stehen vor einer der grössten Herausforderungen in unserer 150-jährigen Geschichte», so Füssenich. Ähnlich klang es beim Direktor von Engelberg-Titlis Tourismus, Andres Lietha. Die Region Engelberg würde überdurchschnittlich viel Geschäft mit ausländischen Touristen. «Von Juli bis November werden 40'000 Hotellogiernächte aus dem internationalen Tourismus fehlen», sagte Lietha. Hotels, die vor allem auf asiatische Gäste gesetzt hätten, müssten jetzt mit Hochdruck neue Kunden suchen. Hotels, die hingegen auf einheimische Touristen setzen würden, verzeichneten einen guten Buchungsstand. Audio Tourismus nach Corona-Zeiten 05:02 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 13.05.2020. abspielen. Laufzeit 05:02 Minuten.

18:46 Ukraine: Leihmutterschaftskinder können nicht abgeholt werden Wegen der Coronaeinschränkungen können in der Ukraine Dutzende Leihmutterschaftskinder nicht von ihren ausländischen Eltern abgeholt werden. «In sozialen Netzwerken und auf der offiziellen Seite einer der Kiewer Kliniken wird ein Video verbreitet, in dem 46 Kinder gezeigt werden», schrieb die ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Ljudmila Denissowa im Internet. Die Babys befänden sich derzeit in einem Kiewer Hotel. Dem Video zufolge sind die Eltern der Kinder aus europäischen Staaten wie Deutschland und Österreich, aber auch aus den USA, Mexiko und China. Seit Mitte März dürfen Ausländer ohne Aufenthaltstitel wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr in die Ex-Sowjetrepublik einreisen. Zudem sind alle regulären internationalen Flugverbindungen gekappt.

18:25 Ferien im nahen Ausland: Den Entscheid haben andere gefällt Noch vor zweieinhalb Wochen riet der Bundesrat, diesen Sommer Ferien in der Schweiz zu machen. Nun herrsche eine neue Normalität, analysiert Bundeshausredaktor Andy Müller die heutigen Entscheide im Bundesrat. Die Schweiz sei eine treibende Kraft im Bemühen um schnelle Grenzöffnungen gewesen. «Doch obwohl die Schweiz Schengenmitglied ist, zeigt sich einmal mehr: Dieses kleine Land ist Bittstellerin, die Entscheide fällen die Grossen», meint Müller weiter.

18:11 Berlin will in deutschen Schlachtbetrieben «aufräumen» Die prekäre Lage in deutschen Schlachthäusern und der Häufung von Corona-Infektionen ruft die Bundesregierung auf den Plan. Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil hat gesetzliche Konsequenzen in Aussicht gestellt.«Wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen», versicherte er im Bundestag. Das Corona-Kabinett werde am kommenden Montag Massnahmen beschliessen, die über die bisherigen Vorschriften hinausgingen, sagte er. «Wir dürfen als Gesellschaft nicht weiter zugucken, wie Menschen aus Mittel- und Osteuropa in dieser Gesellschaft ausgebeutet werden», sagte Heil. Der Minister betonte, das derzeitige Subunternehmertum in der Branche sei «die Wurzel des Übels». Deshalb warb er dafür, grundsätzlich über die derzeit weit verbreiteten Werksvertrags-Konstruktionen nachzudenken.

17:43 TCS fordert Öffnung der Camping-Plätze Die Camping-Plätze in der Schweiz sind nach wie vor geschlossen. Der Touring Club Schweiz (TCS) fordert nun die sofortige Öffnung. Gerade auf Camping-Plätzen könnten die geforderten Schutzkonzepte sehr gut umgesetzt werden. Aus Sicht des TCS ist das Zögern des Bundesrates nicht mehr nachvollziehbar. In Deutschland durften Campings zum Teil bereits öffnen, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Haltung des Bundesrates beraube die Schweizer Bevölkerung einer wichtigen Möglichkeit im eigenen Land Ferien zu machen. Sie führe ausserdem zu Markt- und Wettbewerbsverzerrungen in der Beherbergungsbranche mit schweren wirtschaftlichen Folgen für Camping-Plätze, konnten doch Hotels, Jugendherbergen und SAC Hütten ihre Tore für Gäste bereits wieder öffnen. Legende: Keystone / Archiv

17:27 Schweden rät von Auslandsreisen ab Schweden ist im Vergleich zu den anderen Ländern Europas mit freizügigeren Massnahmen gegen die Corona-Pandemie vorgegangen. Lokale, Geschäfte und Schulen wurden niemals geschlossen. Im Vergleich zu seinen skandinavischen Nachbarn hat das Land jedoch die meisten Infektions- und Todesfälle zu verkraften: Bis Mittwoch sind knapp 28'000 Infektionen gemeldet worden und 3460 Menschen mit Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Regierung rät ihren Bürgern nun davon ab, bis in den Hochsommer hinein nicht zwingend notwendigen Reisen ins Ausland vorzunehmen. Aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten im Zuge der Coronavirus-Pandemie verlängert das schwedische Aussenministerium seine seit Mitte März geltende entsprechende Empfehlung vorläufig bis zum 15. Juli. Das teilten Ministerpräsident Stefan Löfven und Aussenministerin Ann Linde an einer Pressekonferenz mit. Legende: Keystone

17:10 «Solidaritätsbon» in Biel Die Stadt Biel will jedem Einwohner einen «Solidaritätsbon» von 25 Franken abgeben. Dieser soll ab 1. Juli bis 30. September in Bieler Geschäften und Betrieben eingelöst werden können. Um die Aktion «Biel für Biel» zu finanzieren, beantragt der Gemeinderat dem Stadtparlament einen Nachkredit von 1.54 Millionen Franken. Von der Aktion verspricht sich die Stadtregierung einen Multplikatoreneffekt: Jeder via einen «Solidaritätsbon» eingesetzte Franken soll seinerseits mehrere Franken Umsatz für die Bieler Betriebe generieren. Zudem unterstützen die Bieler Behörden die lokalen Läden, Restaurants und Institutionen mit der Abgabe von je 100 kostenlosen Schutzmasken. Dafür hat der Gemeinderat einen Kredit von 100'000 Franken genehmigt.

16:50 Versammlungsverbot soll bleiben Der Berner Gemeinderat will weiterhin nichts von Demonstrationen wissen. Das vom Bund angeordnete Versammlungsverbot gelte nach wie vor, teilte er mit und appellierte an die Bevölkerung, auf Kundgebungen zu verzichten. Im Visier hat die Stadtregierung insbesondere die Gegner der Corona-Massnahmen, die am kommenden Samstag erneut in der Innenstadt demonstrieren wollen. An den beiden letzten Samstagen hatten sich jeweils mehrere hundert Menschen zu Platzkundgebungen beim Bundeshaus versammelt. Die Polizei verzichtete in beiden Fällen auf eine rasche Räumung mit Tränengas und Gummigeschossen, weil sich alte Menschen und viele Kinder in der Menge befanden. Die Kundgebungen lösten sich jeweils erst nach längerer Zeit und nach gewissem Druck der Polizei auf. Legende: Keystone

16:34 Der TGV fährt wieder Die TGV-Züge zwischen der Schweiz und Frankreich verkehren wieder. Seit Montag gibt es eine tägliche Verbindung zwischen Genf und Paris sowie zwischen Basel und Paris. Ab dem nächsten Montag wird TGV Lyria zwischen Genf und Paris respektive Basel und Paris jeweils zwei tägliche Verbindungen anbieten. Für Juni und den kommenden Sommer bereitet sich die französisch-schweizerische Bahngesellschaft nochmals auf eine Ausweitung des Fahrplans vor. Das Tragen einer Maske ist an Bord des Zuges obligatorisch, auch für Kinder ab elf Jahren. Ohne Schutzmaske ist das Betreten des Zuges untersagt. Während der Reise tragen auch alle Zugbegleiter zum Schutz der Fahrgäste Masken. Die Passagiere müssen auch Dokumente vorweisen, die ihre Reise rechtfertigen. In Frankreich sind Reisen von über hundert Kilometern nur erlaubt, wenn sie gut begründet sind. Legende: Keystone

16:11 BR: Längere Unterstützung für den Kultursektor Der Bundesrat hat entschieden, die Unterstützung des Kultursektors um vier Monate bis zum 20. September zu verlängern. Am 20. März 2020 waren von der Landesregierung 280 Millionen Franken für zwei Monate zur Verfügung gestellt worden, als Ergänzung der Massnahmen zur Abfederung der gesamtwirtschaftlichen Folgen. Die Auswirkungen des Coronavirus auf den Kultursektor würden aber deutlich über die aktuelle Geltungsdauer dieser Unterstützung hinausgehen, so der Bundesrat in einer Mitteilung. Der Gesamtbetrag bleibt vorerst bei 280 Millionen Franken. Neu werden aber Mittel, die bisher für die Finanzierung der zinslosen Darlehen für Kulturunternehmen verwendet wurden, teilweise den Ausfallentschädigungen zugewiesen. Bis jetzt sind Gesuche um Unterstützung in der Höhe von 234 Millionen Franken eingegangen.

15:56 Corona-App: Bundesrat lanciert Pilotbetrieb Die App, die zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie in der Schweiz beitragen soll, geht demnächst in die Testphase. Der Bundesrat hat dafür eine befristete Rechtsgrundlage geschaffen. Das «Swiss Proximity-Tracing-System» werde voraussichtlich ab nächster Woche von Mitarbeitenden der ETH Zürich und Lausanne, von Armeeangehörigen und Mitarbeitenden von Spitälern und Verwaltungen getestet, teilte der Bundesrat mit. Die App werde zudem Personen und Organisationen zur Verfügung gestellt, damit diese allfällige technische Mängel sowie Probleme in der Benutzbarkeit aufdecken könnten. Als rechtliche Grundlage hat der Bundesrat eine Verordnung beschlossen. Diese ist bis am 30. Juni 2020 befristet. In seiner nächsten Sitzung will der Bundesrat die gesetzliche Grundlage für den ordentlichen Betrieb der App zuhanden des Parlaments verabschieden. Dieses soll das Gesetz in der Sommersession verabschieden können.

