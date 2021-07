Der Ticker startet um 5:40 Uhr

16:18 Kurz will Eigenverantwortung statt Corona-Massnahmen Österreichs Kanzler Sebastian Kurz will trotz steigender Corona-Infektionen nun auf Eigenverantwortung statt auf staatliche Kontrolle setzen. Kurz sieht die Krise an einem Wendepunkt: «Sie wandelt sich von einer akuten gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu einem individuellen medizinischen Problem», sagte er mehreren Regionalmedien wie der «Kleinen Zeitung». Man müsse den noch nicht Geimpften klarmachen, dass sie sich früher oder später anstecken würden, sagte der konservative Politiker. Dennoch gebe es in einer liberalen Demokratie das Recht, unvernünftig zu handeln. Man kann am Tag zehn Schnitzel essen oder mit 140 Kilo die Felswand hinaufklettern, ohne dass der Staat unten steht und das Seil sichert.

14:59 EU-Kommission: Ferien möglich trotz steigender Infektionen Die Sommerferien sind in Europa nach Einschätzung der EU-Kommission trotz steigender Corona-Infektionszahlen nicht in Gefahr. «Wir müssen uns jetzt vor zu grosser Aufregung hüten und Überreaktionen vermeiden,» sagt EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni der Funke Mediengruppe. Höhere Infektionszahlen brächten nicht automatisch eine gefährlichere Situation, betont Gentiloni. Das sei den Impfungen gegen das Corona-Virus zu verdanken. Er warnt vor einseitigen, nicht gerechtfertigten Reisebeschränkungen durch einzelne EU-Staaten als Reaktion auf den Anstieg der Infektionszahlen. 01:15 Video Delta-Variante setzt dem Tourismus in der Algarve zu Aus SRF News vom 08.07.2021. abspielen

13:41 Mehr Ansteckungen zum Trotz: Tausende Spanier feiern an Festival in Barcelona In Barcelona sind trotz stark steigender Corona-Zahlen Tausende meist junge Leute zum diesjährigen Musik-Festival Cruilla zusammengekommen. An der Veranstaltung unter offenem Himmel von Donnerstag bis Samstag hätten pro Tag bis zu 18'000 Menschen teilgenommen, berichteten die Zeitung «La Vanguardia» und die Nachrichtenagentur Europa Press. Maximal seien 25'000 pro Tag zugelassen gewesen. Unter anderem traten Gruppen wie «Two Door Cinema», «Club», «Manel», «Zoo», «Amaral», «La Casa Azul» und «Sopa de Cabra» auf. Alle Teilnehmer mussten sich unmittelbar vor dem Eintritt einem Corona-Schnelltest unterziehen. Etwa 200 Teilnehmer seien positiv getestet worden. Direkt vor der Bühne galt ein Trink- und Essverbot, dazu überall Maskenpflicht. Kritik an der Massenveranstaltung angesichts der gerade in Katalonien sehr stark steigenden Infektionszahlen unter jungen Leuten gab es kaum. Die Anzahl der Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner binnen 14 Tagen liegt bei 20- bis 29-Jährigen in Katalonien derzeit über 2500.

11:49 EU hat genug Impfstoff für 70 Prozent der erwachsenen EU-Bürger Die EU-Kommission hat die Mitgliedsländer der Europäischen Union nach eigenen Angaben inzwischen mit ausreichend Corona-Impfstoff versorgt, um mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bürger vollständig zu impfen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen teilt mit, bis Sonntag würden insgesamt rund 500 Millionen Impfdosen verteilt worden sein. Sie rief die EU-Länder auf, die Impfkampagnen zu forcieren. Im bevölkerungsreichsten EU-Land Deutschland haben laut Gesundheitsminister Jens Spahn mittlerweile 35 Millionen Bürgerinnen und Bürger und damit 42.1 Prozent den vollen Impfschutz, 48.4 Mio oder 58.2 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Eine vergleichsweise gute Quote – mit der sich der Gesundheitsminister aber offenbar noch nicht zufrieden gibt.

10:30 Russland zählte noch nie so viele Tote an einem Tag Russland meldete am Samstag 752 Coronavirus-bedingte Todesfälle. Nie zuvor seit Beginn der Pandemie lag dieser Wert höher. Insgesamt sind im Land laut offiziellen Angaben nun 142'253 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Coronavirus Task Force meldete ausserdem 25'082 neue Ansteckungen, 5694 davon in Moskau. Damit verzeichnete Russland bisher insgesamt 5'758'300 Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Die Impf-Kampagne im Land kommt nur schleppend voran. Weil viele Bürgerinnen und Bürger impfskeptisch sind und sich die Regierung in Sachen Impfung in verschiedener Hinsicht falsch verhalten hat, beträgt die Impfquote in Russland gerademal rund 13 Prozent (Stand: 30.06.2021). Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Impfskepsis Aus dem Archiv: Russland greift mit Impfzwang für diverse Berufsgruppen durch 18.06.2021 Mit Audio

10:09 In Sydney nehmen die Infektionen zu Der australische Bundesstaat Neu-Süd-Wales meldet den grössten täglichen Anstieg an Infektionen in diesem Jahr. Es gibt 50 neue Fälle, sechs mehr als am Vortag, so die Ministerpräsidentin Gladys Berejiklian in einer Pressekonferenz. Sie warnt die Bevölkerung vor weiter ansteigenden Infektionszahlen mit der hochinfektiösen Delta-Variante. Insgesamt gibt es 489 Fälle in denen sich Menschen mit der

Delta-Variante angesteckt haben. Seit zwei Wochen befindet sich der Grossraum Sydney im Lockdown. Audio Aus dem Archiv: Sydney erneut im Lockdown 02:27 min, aus HeuteMorgen vom 28.06.2021. abspielen. Laufzeit 02:27 Minuten.

9:39 Französische Wissenschafter: Impfquote von 95 Prozent nötig Französische Wissenschaftler gehen davon aus, dass für eine Eindämmung der Delta-Variante des Coronavirus eine Impfquote von bis zu 95 Prozent erforderlich sein könnte. Angesichts der zunehmenden Fälle könnte im Zusammenhang mit der Delta-Variante eine vierte Welle schnell eintreten, mit Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, so der wissenschaftliche Beirat der Regierung. Schon jetzt ist die als ansteckender geltende Delta-Variante für die Hälfte aller Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Frankreich veranwortlich. Dabei hat nur etwa die Hälfte der Bevölkerung eine erste Impfdosis erhalten, 40 Prozent sind doppelt geimpft. Die Regierung will in Kürze voraussichtlich eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal auf den Weg bringen, am Montag ist dazu eine Sondersitzung geplant. Am Montagabend will Präsident Emmanuel Macron die neuen Massnahmen im Kampf gegen die Delta-Variante im Fernsehen erläutern. Wir kriegen die Epidemie nicht unter Kontrolle, wenn nicht 90 bis 95 Prozent der Bevölkerung geimpft und infiziert sind.

7:45 Tourismus in Italien: «Noch weit von den Zahlen vor der Corona-Pandemie entfernt» In Italien hat der späte Beginn der Tourismussaison den Neustart des Urlaubssektors nach der Lockerung von Corona-Beschränkungen gebremst. Im Mittelmeerland seien die Beschränkungen der Bewegungsfreiheit später gelockert worden als etwa in den Konkurrenzländern Griechenland und Spanien, erklärte die Präsidentin des Tourismusverbands, Marina Lalli. Eine Rolle für den langsamen Neustart spielte auch die Angst vor Virusvarianten. «Wir sind noch weit von den Zahlen der Sommersaison vor der Corona-Pandemie entfernt», merkte die Verbandspräsidentin weiter an. Hoffnung setzt der italienische Tourismus auf die Beschleunigung in der Impfkampagne, auf die Lockerung vieler Beschränkungen und auf das digitale Corona-Zertifikat. Nach dem harten Corona-Jahr für die Tourismusbranche mit vielen Firmenpleiten und hohen Umsatzeinbussen rechnet die Branche nun mit deutlich steigenden Ankunftszahlen von Touristen im Vergleich zu 2020. Der Verband geht von 39 Millionen Ankünften in den Sommermonaten aus, was einem Anstieg von 11 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum entspräche. Im Verhältnis zum Tourismusrekordjahr 2019 läge dieser Wert allerdings immer noch um mehr als 50 Prozent darunter. Legende: Die Corona-Lage in Italien hat sich mit steigenden Impfzahlen und den Lockerungen vieler Beschränkungen zunehmend entspannt. Auch Gastronomie, Museen und Kinos haben wieder geöffnet. Lediglich Diskotheken kämpfen noch mit scharfen Einschränkungen. Reuters/Archiv

6:00 Brasilien: Mehr als 50 Prozent unzufrieden mit Bolsonaro und seiner Corona-Politik In Brasilien wächst der Widerstand gegen den konservativen Präsidenten Jair Bolsonaro. In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Instituts Datafolha stieg die Unzufriedenheit mit Bolsonaro erstmals auf über 50 Prozent. Demnach gaben 51 Prozent der Befragten an, Bolsonaro mache einen «schlechten» beziehungsweise «schrecklichen Job». Im Mai hatte der Prozentsatz bei 45 gelegen. Für die jüngste Erhebung wurden am Mittwoch und Donnerstag mehr als 2000 Menschen befragt. Bolsonaros Zustimmungsrate lag dabei wie im Mai bei 24 Prozent. Im Dezember 2020 hatte sie mit 37 Prozent einen Höchststand erreicht. Bei einer Präsidentenstichwahl würde der 66-Jährige seinem Rivalen, dem linksgerichteten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, mit 31 zu 58 Prozent unterliegen. In Brasilien finden im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen statt. Bolsonaro wird vorgeworfen, durch Verharmlosung der Pandemie die rasante Ausbreitung des Coronavirus im grössten Land Lateinamerikas gefördert zu haben. Er hatte die von dem Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19 als «kleine Grippe» bezeichnet und Massnahmen brasilianischer Bundesstaaten und Kommunen zur Eindämmung des Virus wegen ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft kritisiert. Auch zog er die Wirksamkeit der Impfstoffe in Zweifel. Bis heute kommt die Impfkampagne vor allem wegen Lieferengpässen nur schleppend voran. Brasilien gehört zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Nach offiziellen Angaben starben bisher mehr als 530'000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Nur in den USA gibt es noch mehr Corona-Todesfälle. Audio Aus dem Archiv: Rückhalt für Bolsonaros Coronapolitik bröckelt 05:49 min, aus SRF 4 News aktuell vom 08.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:49 Minuten.

0:36 WHO-Gremium stellt sich hinter mRNA-Impfstoffe Die Vorteile einer Impfung mit mRNA-Impfstoffen sind nach Einschätzung eines Beratergremiums der Weltgesundheitsorganisation (WHO) grösser als die selten aufgetretenen Herzrisiken. Die Vakzine reduzierten die Einweisung in Krankenhäuser und die Zahl der Corona-Todesfälle, teilt der Ausschuss mit. Es seien nur sehr wenige Fälle von Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels) innerhalb von Tagen nach der Impfung mit mRNA-Impfstoffen festgestellt worden. Das Problem habe fast ausschliesslich junge Männer nach der zweiten Dosis betroffen. Zu den mRNA-Impfstoffen gehören die Mittel von Pfizer-Biontech und Moderna. 01:40 Video Aus dem Archiv: So funktioniert eine mRNA-Impfung Aus SRF News vom 16.11.2020. abspielen

22:03 G20-Länder müssen sich auf weitere Pandemien vorbereiten Der Coronakrise könnten Experten zufolge womöglich noch gefährlichere Pandemien in Zukunft folgen. Ein Expertengremium empfahl den Finanzministern der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) deshalb bei deren Treffen in Venedig, in den nächsten fünf Jahren 75 Milliarden Dollar zu mobilisieren, um darauf vorbereitet zu sein. Damit würden die jetzigen Ausgaben für Präventionen in etwa verdoppelt. Die Summen seien aber vernachlässigbar im Vergleich zu den Kosten bei Ausbruch einer weiteren Pandemie. Die ökonomische Logik für solche Investitionen sei überwältigend, sagte der US-Ökonom Lawrence Summers, einer der Co-Vorsitzenden des Gremiums. Summers sagte Reuters, er sei vorsichtig optimistisch, dass die Empfehlungen auch umgesetzt würden. «Zig Milliarden Dollar auszugeben, kann zig Billionen sparen.» Das Geld werde gebraucht für die Analyse von Infektionskrankheiten, die Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Vorräte und Verteilungsmöglichkeiten von Impfstoffen und Medikamenten sowie weltweiter Koordinierung.

21:12 Spanien kritisiert Einstufung als Risikogebiet Spanien hat die Einstufung als Risikogebiet durch Deutschland auf der Basis von Corona-Neuinfektionen infrage gestellt. Die Inzidenz als Gradmesser für das Risiko eines Landes verliere angesichts der hohen Impfrate und der niedrigen Zahl an Corona-Patienten in den Krankenhäusern an Bedeutung, erklärte das Ministerium von Tourismusministerin María Reyes Maroto. Spanien liege bei der Zahl der vollständig Geimpften mit 47.8 Prozent noch vor Deutschland (43.7). Auch die Todesrate sei niedriger als in Deutschland. Die hohen Infektionszahlen würden bei jungen Menschen registriert, die entweder gar keine oder nur milde Krankheitssymptome entwickelten, hiess es. Die Behörden würden die Lage genau beobachten und notwendige Massnahmen ergreifen, teilte das Ministerium weiter mit. Urlaub in Spanien sei auf jeden Fall sicher.

20:43 Impfgraben klafft in der Schweiz Beim Impfen scheint das Potenzial ausgeschöpft: Nur der kleinste Teil der bisher Nicht-Geimpften will sich bald piksen lassen. Ein Impfzwang – selbst wenn dieser nur das Gesundheitspersonal betreffen würde – ist aktuell nicht mehrheitsfähig, wie die 8. Corona-Umfrage der Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der SRG zeigt. Die aktuelle Erhebung der Forschungsstelle Sotomo zeigt weiter: Bei der Impfbereitschaft klafft ein deutlicher Stadt-Land-Graben. In Grossstädten und der Agglomeration gibt es mehr Impfwillige als im ländlichen Raum. Die wirtschaftliche Dimension der Coronakrise rückt derweil in den Hintergrund, stattdessen nimmt nun die Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft zu. 04:52 Video Coronakrise: Zusammenhalt der Gesellschaft in Gefahr Aus Tagesschau vom 09.07.2021. abspielen

19:51 Ein Drittel mehr Delta-Fälle in Grossbritannien in einer Woche In Grossbritannien ist die Zahl der Corona-Infektionen mit der hochansteckenden Delta-Variante im Vergleich zur Vorwoche um rund ein Drittel gestiegen. Die Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) machte insgesamt 54'268 Neuinfektionen in einer Woche aus. Die Delta-Variante ist landesweit mittlerweile für 99 Prozent aller Corona-Fälle im Land verantwortlich. Die Behörden meldeten mehr als 35’700 Neuinfektionen – den höchsten Tageswert seit dem 22. Januar. PHE-Chefin Jenny Harries rief auch angesichts der geplanten Aufhebung aller Corona-Regeln zur Vorsicht auf. Sie wies aber darauf hin, dass Impfungen offensichtlich gegen die Delta-Variante wirken.

19:36 Neue Massnahmen in den Niederlanden Wegen einer enorm gestiegenen Zahl an Neuinfektionen haben die Niederlande eine Reihe von Corona-Massnahmen wieder verschärft. Clubs und Discos müssen von Samstag an erneut schliessen. Für Gaststätten ist um Mitternacht Schluss, wie Ministerpräsident Mark Rutte in Den Haag mitteilte. Nach nur knapp zwei Wochen bedeutet das wieder das vorläufige Aus fürs Nachtleben. Auch Festivals und andere Grossveranstaltungen ohne feste Sitzplätze, bei denen kein Sicherheitsabstand gehalten werden kann, werden wieder untersagt. «Wir müssen die schnelle Verbreitung des Virus abbremsen», mahnte der Regierungschef. Rutte mahnte seine Landsleute zur Vorsicht. Zuletzt waren in den Niederlanden rund 7000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert worden – etwa siebenmal so viel wie in der Vorwoche. Allein in einer Diskothek in Enschede nahe der deutschen Grenze hatten sich 600 Menschen infiziert, vor allem Jugendliche. Der Zugang war nur mit einem negativen Testergebnis möglich. Offenbar gab es aber viele Fälschungen. Legende: Die Bestimmungen sollten ab Samstagmorgen bis zum 14. August gelten, teilt Ministerpräsident Mark Rutte mit. Keystone

18:58 Malta lässt nur noch Geimpfte auf die Insel Die Regierung in Malta hat nach einem deutlichen Anstieg der Corona-Infektionszahlen die Regelungen für Einreisen verschärft. Ab Mittwoch müssten Reisende einen Impfnachweis vorzeigen, sagte Gesundheitsminister Chris Fearne heute auf einer Pressekonferenz. Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern unterwegs seien, bräuchten einen negativen PCR-Test. Die maltesische Regierung macht damit als eine der ersten in Europa eine Impfung gegen Corona zur Voraussetzung, um in das Land zu kommen. Bislang mussten nur Urlauber aus Grossbritannien nachweisen, dass sie durchgeimpft sind. Für EU-Bürger reichte ein negativer PCR-Test. Die meisten neuen Coronafälle konnten auf Reisende aus dem Ausland zurückgeführt werden, vor allem auf Studenten, die Malta besuchten, um Englisch zu lernen. Ab Mittwoch will die Regierung deshalb auch Sprachschulen vorerst dichtmachen.

18:36 Reisende aufgepasst: Slowakei zieht an der Grenze die Zügel an Seit heute sind in der Slowakei strengere Einreisebestimmungen in Kraft: Wer nicht vollständig gegen Corona geimpft ist, muss sofort nach der Einreise eine 14-tägige Quarantäne antreten. Ein Freitesten ist frühestens nach dem fünften Tag möglich. Die Regel gilt selbst dann, wenn jemand nur kurz zum Einkaufen in einem Nachbarland war. Erst Mitte Juni hatte das EU-Land grosszügige Lockerungen verkündet. Schuld an der Kehrtwende: die Angst vor der Ausbreitung der Delta-Variante.

18:23 Schwingfest in Pratteln: Organisatoren glauben an Durchführung Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest vom 26. bis 28. August in Pratteln soll stattfinden. Der Pandemie zum Trotz: Die Organisatoren treiben ihre Vorbereitungen voran. Das teilt der OK-Präsidialausschuss mit. In einem Communiqué zeigt sich OK-Präsident Thomas Weber zuversichtlich. Er sei «zu 90 Prozent überzeugt», dass das Fest im Rahmen seiner Vorgänger durchgeführt werden könne. Sollte sich die epidemiologische Lage indes verschlechtern, wäre eine Verschiebung auf 2023 nötigenfalls machbar. Legende: Beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug ging Christian Stucki als König vom Platz, 56'000 Zuschauer waren in der Arena mit dabei. Keystone

18:02 USA liefern 3.3 Millionen Impfdosen an Afghanistan Die USA liefern nach Angaben des Aussenministeriums 3.3 Millionen Impfdosen des Corona-Vakzins Johnson & Johnson nach Afghanistan. US-Aussenminister Antony Blinken schrieb auf Twitter, das sei Teil der Bemühungen der USA, den weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie anzuführen. Zugleich sähen sich die USA in der Pflicht, «Afghanistan weiterhin zu unterstützen, einschliesslich der Förderung der Sicherheit und Gesundheit des afghanischen Volkes». Vom Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Dosis für einen vollen Schutz notwendig.