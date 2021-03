Der Ticker startet um 5:30 Uhr

21:43 Impfpflicht im italienischen Gesundheitswesen In Italien müssen sich alle Beschäftigten im Gesundheitswesen gegen das Coronavirus impfen lassen. Dies sieht eine Verordnung des Kabinetts vor. Die Pflicht schliesst auch Apotheker ein. Wer sich weigert, kann ohne Lohnfortzahlung für den Rest des Jahres vom Dienst suspendiert werden. Kritiker der Regierung stellen die Rechtmässigkeit der Impfpflicht infrage. Mit dieser neuen Massnahme reagiert Rom darauf, dass ein Teil des medizinischen Personals der Impfkampagne gegen Corona skeptisch gegenüber steht. Nun sollen Beschäftigten etwa in Krankenhäusern und Apotheken, die die Impfung verweigern, andere Aufgaben zugewiesen werden, bei denen kein Risiko einer Ausbreitung bestehe. Italien verlängerte zudem zahlreiche Corona-Beschränkungen bis Ende April. Das teilte die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi nach einer Sitzung am Mittwochabend in Rom mit. Allerdings will das Land die Schulen für jüngere Kinder nach Ostern wieder grundsätzlich öffnen.

21:36 Klappt es doch noch mit den Gesprächen zwischen Lonza und dem Bundesrat? Sie wollen miteinander reden – doch bisher hat es einfach nicht geklappt. Der Bundesrat will also durchaus das Gespräch mit Lonza aufnehmen, bestätigte Bundesrat Berset heute vor den Medien. Zuvor hatte Lonza-Chef Albert Baehny gegenüber SRF seine Gesprächsbereitschaft bekräftigt. Es geht dabei um Investitionen unter anderem für eine Impfstoff-Produktionslinie. 01:45 Video Lonza und der Bundesrat stehen vor Gesprächen Aus Tagesschau vom 31.03.2021. abspielen

21:13 Lukas Engelberger: «Wir müssen sehen, dass wir die Pandemie noch nicht hinter uns haben» Das Wetter ist schön, die Menschen in der Schweiz sind ziemlich locker unterwegs zurzeit. So auch in Basel an diesem schönen Frühlingsabend. Der Basler Gesundheitsdirektor und Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, Lukas Engelberger, sieht diese Bilder mit gemischten Gefühlen, wie er gegenüber SRF erklärt: «Ich finde das ja selber auch schön – und gönne es allen, die das Wetter jetzt geniessen. Aber: Wir müssen sehen, dass wir die Pandemie noch nicht hinter uns haben und dementsprechend die Regeln weiterhin einhalten und vorsichtig bleiben.» Die Leute scheinen ziemlich unbekümmert. Frage an den Gesundheitsdirektor: Hat man letztes Jahr, als alle zu Hause bleiben mussten, überreagiert? «Ob richtig ist, wie wir uns verhalten, wird sich in den nächsten Monaten zeigen», so Engelberger. Es habe sich nun aber auch eine gewisse Covid-Routine ausgebildet, und das sei auch richtig so. Man müsse aber immer wieder sagen: «Abstand halten, Maske tragen, keine Menschenansammlungen.» Dann bestehe die Chance, dass auch der Sommer angenehm wird. In den Kantonen gab es viele kritische Stimmen, dass Öffnungen vor Ostern ausgeblieben sind. Als Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz nimmt Engelberger wahr, dass die Meinungen in der Ecken der Schweiz unterschiedlich sind. Doch die meisten Kantone hätten die Situation akzeptiert. Aus seiner Sicht sei auf alle Fälle Vorsicht wichtig. 02:53 Video Lukas Engelberger: «Ich habe im Moment gemischte Gefühle» Aus Schweiz aktuell vom 31.03.2021. abspielen

20:20 Französische Schulen werden für drei Wochen geschlossen Schulen, Kindergärten, Hochschulen und Gymnasien werden in Frankreich für drei Wochen geschlossen. Dies kündigte Präsident Emmanuel Macron als Teil der Massnahmen zur Eindämmung der sich beschleunigenden Coronavirus-Epidemie an. Ab nächster Woche, so der Staatschef in einer Ansprache aus dem Elysee-Palast, wird der Unterricht zu Hause stattfinden. Dann wird das ganze Land für die nächsten zwei Wochen in die Frühjahrsferien versetzt. Die Wiederaufnahme der Schule ist für den 26. April geplant. Ausserdem kündigte Macron eine Ausweitung von bestimmten Lockdown-Massnahmen auf das

gesamte Land an. Die Neuerung trete am Samstag in Kraft für mindestens einen Monat. Bislang galten die Regelungen nur im Grossraum Paris und einigen anderen Regionen. «Wir werden die Kontrolle verlieren, wenn wir jetzt nichts tun», sagt Macron in der Fernsehansprache. Die Corona-Situation in Frankreich hat sich noch einmal deutlich verschärft. Vor allem Krankenhäuser im Grossraum Paris schlugen massiv Alarm, weil die Intensivstationen überfüllt sind. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner binnen einer Woche lag landesweit zuletzt bei gut 375. Legende: In Frankreich steigen die Fallzahlen stark an, auch im Vergleich mit den Nachbarländern. SRF Data

20:01 Anstieg der Fallzahlen in der Türkei Die Türkei meldet mit 39'302 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert. Die Zahl der bestätigten Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg binnen 24 Stunden zudem um 152 auf 31'537, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums weiter hervorgeht. Die Regierung hatte Anfang des Monats die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie gelockert, was wieder zu einem Anstieg der Fälle führte. Am Montag zog Präsident Recep Tayyip Erdogan aber die Reissleine und kündigte eine Verschärfung der Massnahmen an. Unter anderem soll es während des islamischen Fastenmonats Ramadan, der Mitte April beginnt, eine Rückkehr zu den landesweiten Ausgangsbeschränkungen am Wochenende kommen. Legende: Die Istiklal-Strasse in Istanbul am 31.3.2021. Keystone

19:28 Auch die Afro-Pfingsten in Winterthur finden nicht statt Nach dem Albani-Fest muss Winterthur auch den zweiten Grossanlass des ersten Halbjahrs absagen: Wegen der Corona-Pandemie können auch in diesem Jahr in Winterthur keine Afro-Pfingsten durchgeführt werden. Der Markt ist abgesagt, Konzerte vor Ort wird es keine geben. In den vergangenen Monaten hätten sie verschiedene Szenarien ausgearbeitet und alles versucht, um den Markt zu ermöglichen, teilten die Veranstalter mit. Leider seien die Auflagen für eine Durchführung nach wie vor nicht umsetzbar. Als Ersatz werden am Samstag den 22. Mai während acht Stunden Konzerte im Internet, Link öffnet in einem neuen Fenster gestreamt. Legende: Solche Szenen gibt es auch 2021 nicht: die Afro-Pfingsten in Winterthur. Keystone

19:10 Österreich dürfte bald russischen Sputnik-Impfstoff bestellen Österreich wird Bundeskanzler Sebastian Kurz zufolge vermutlich bereits in der kommenden Woche den russischen Sputnik-Impfstoff bestellen. «Wir sind auf den letzten Metern», sagt Kurz nach einem Treffen mit dem russischen Botschafter. «Eine Bestellung von Sputnik kann wahrscheinlich schon nächste Woche erfolgen.» Dann würde Österreich noch im April 300'000 Dosen, im Mai 500'000 Dosen und 200'000 Dosen Anfang Juni erhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Studie zu Sputnik V Russischer Corona-Impfstoff zeigt hohe Wirksamkeit 02.02.2021 Mit Video

17:45 Die Übersicht über die Corona-Test-Arten Mit den Selbsttests, die ab dem 7. April in Apotheken abgeholt werden können, kommt eine weitere Corona-Test-Art dazu. Welcher der verschiedenen Tests funktioniert schon wieder wie – und für wen ist er geeignet? Die folgende Übersicht schafft den Durchblick. Die Übersicht auf Instagram Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SRF News (@srfnews)

17:32 EU-Arzneimittelbehörde sieht keine Beschränkung für Astra-Zeneca vor Anders als Deutschland rät die EU-Arzneimittelbehörde EMA vorerst nicht zu Einschränkungen bei der Anwendung des Corona-Impfstoffs von Astra-Zeneca. «Nach dem jetzigen wissenschaftlichen Stand gibt es keine Belege, die dafür sprechen, die Verwendung dieses Impfstoffs in irgendeiner Bevölkerungsgruppe zu beschränken», sagte EMA-Chefin Emer Cooke. Die Überprüfung von neuen Hinweisen auf Blutgerinnsel laufe noch. Eine aktualisierte Empfehlung der EMA sei für die Sitzung ihres Sicherheitsausschusses vom 6. bis 9. April zu erwarten. In Deutschland wird dieser Impfstoff seit Dienstag nur noch für Menschen ab 60 Jahren uneingeschränkt empfohlen. Diese Entscheidung obliege den deutschen Behörden, sagte Cooke. In der Schweiz ist Astra-Zeneca nach wie vor nicht zugelassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Unsicherheiten beim Impfstoff Wirbel um Astra-Zeneca – das ist der aktuelle Wissensstand 31.03.2021 Mit Audio

17:20 Musik trotz allem: Das Montreux Jazz Festival findet statt Eine Absage kommt nicht in Frage: Das Montreux Jazz Festival hat seine «Pandemie-kompatiblen» Pläne für die 55. Ausgabe (2.-17. Juli) präsentiert. Im Zentrum steht eine Bühne auf dem See, die Platz für 600 Sitzplätze bietet. Ein intimes Format werde diese an die Corona-Krise angepasste Version. Eines, das sich auf die Werte des Festivals konzentriere, «Gastfreundschaft und musikalische Exzellenz», schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. Dabei werden die Künstlerinnen und Künstler in den Genuss einer ganz besonderen Kulisse kommen. Die neue Seebühne soll 25 Meter vom Ufer entfernt gebaut werden, so, dass der Blick nach vorne die Architektur von Montreux zeigt, jener nach hinten die Bergkette. Geplant sind ausserdem drei weitere Bühnen in den Sälen und Gärten des Fairmont Le Montreux Palace. Zwei Bühnen (Les Jardins und Grand Hall) werden kostenlos zugänglich sein. Sie sind Schauplatz von Jam Sessions, Konzerten im Rahmen der Montreux Jazz Talent Award, DJ-Sets sowie Workshops. Die sogenannte Scène du Lac ist den grossen Acts gewidmet und kann tagsüber gratis begangen werden. Die Petit-Théâtre-Bühne, die Raum für 300 Sitzplätze bietet, steht im Zeichen des Jazz und Soul. Das Programm des 55. Montreux Jazz Festival wird im Mai bekannt gegeben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Abgesagte Grossveranstaltungen Festivaldirektor: «Es bräuchte den Dialog mit den Behörden» 22.03.2021 Mit Audio

17:01 Hamburg beschliesst nächtliche Ausgangssperre Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat der Hamburger Senat eine nächtliche Ausgangsbeschränkung beschlossen. Ab Karfreitag werde es zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens nicht erlaubt sein, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. «Wir müssen jetzt eine deutliche Bremsung hinbekommen», sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Die Lebensmittelläden müssen ebenfalls bereits um 21 Uhr schliessen. Lieferdienste dürfen aber auch danach noch Essen ausliefern. Legende: Peter Tschentscher verkündet die neuen Massnahmen für Hamburg. Keystone

16:53 Zürcher Kritik an Hilfe für Kulturschaffende des Bundes Der Zürcher Regierungsrat ist enttäuscht über den Entscheid des Bundesrats zur finanziellen Hilfe für Kulturschaffende in der Corona-Krise. Damit verunmögliche der Bundesrat bedürfnisgerechte und unbürokratische Unterstützungsmodelle. Das Bundesmodell bewähre sich in der Praxis nur bedingt. Es verursache unnötigen administrativen Aufwand und berücksichtige die reale Erwerbssituation vieler Kulturschaffender nicht, teilte die kantonale Direktion der Justiz und des Innern mit. Das vorgeschlagene Zürcher Modell der finanziellen Hilfe sorge für einen besseren Ausgleich zwischen den Kultursparten und verursache deutlich weniger administrativen Aufwand. Während bei einer Entschädigung gemäss Bundesvorgaben nur gerade 2 Prozent der Unterstützungsgelder zu bildenden Künstlerinnen und Künstlern fliessen, sind es gemäss Zürcher Modell 24 Prozent. Demgegenüber sinkt der Anteil der Unterstützungsgelder, welcher der Sparte Musik zufliesst, von 65 auf 43 Prozent. Das Mitte Januar präsentierte Zürcher Modell sah vor, dass Kulturschaffende, die wegen der Coronapandemie in Not geraten sind, befristet bis Ende April ein monatliches Ersatzeinkommen von maximal 3840 Franken erhalten sollten. Das BAK hatte den Zürcher Plänen für ein «Grundeinkommen» jedoch eine Absage erteilt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Hilfe Zürcher Kulturschaffende erhalten drei Monate «Grundeinkommen» 04.03.2021 Mit Audio

16:43 Nach Jubelszenen: Moutier ruft Bevölkerung zum Testen auf Die Stadtbehörden von Moutier haben die Bevölkerung aufgerufen, sich einem Corona-Test zu unterziehen. Tausende hatten sich am Sonntag in der Stadt versammelt, um den Kantonswechsel zum Jura zu feiern. Viele der projurassischen Feiernden trugen keine Masken und hielten auch die Abstände nicht ein. Mit dem Aufruf will der Gemeinderat von Moutier nun einen exponentiellen Anstieg der Corona-Fälle vermeiden. «Am Osterwochenende mit Familientreffen ist Vorsicht angebracht», warnte die Stadtverwaltung. Sie erinnerte daran, dass Personen, die innerhalb von drei bis zehn Tagen nach einem möglichen Kontakt mit dem Virus Symptome haben, sich isolieren und einen Arzt kontaktieren müssen. Auch die jurassischen Gesundheitsbehörden erliessen einen Aufruf für Kantonsbürgerinnen und -bürger, die an der Abstimmungsfeier in Moutier teilgenommen hatten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Entscheid zu Kantonswechsel Moutier sagt dem Kanton Bern Adieu 28.03.2021 Mit Video

16:28 Graubünden zieht positive Bilanz der Teststrategie Nach zwei Monaten des grossflächigen und wiederholten Testens der Bevölkerung auf Corona-Infektionen zieht Graubünden ein klar positives Fazit für seine Teststrategie: Während die Fallzahlen schweizweit grösstenteils ansteigen, stagnieren sie im Bergkanton. «Seit dem Beginn der Teststrategie gelingt es uns, die Fallzahlen unter Kontrolle zu halten», sagte Martin Bühler, Chef des Kantonalen Führungsstabes, vor den Medien. Seit in Schulen und in der Wirtschaft regelmässig getestet werde, habe es im Kanton zudem keine relevanten Corona-Ausbrüche mehr gegeben. «In Betrieben, die regelmässig testen, gehen die Fallzahlen runter», sagte Bühler. Wenn alle Betriebe in Graubünden bei der Teststrategie mitmachen würden, könnten die Zahlen gar kantonal hinuntergehen, zeigte er sich überzeugt. Seit Anfang Februar beteiligen sich über 1500 Unternehmen mit etwa 50'000 Mitarbeitenden an den wiederholten Testungen. Zudem liessen sich mehr als 21'900 Schülerinnen und Schüler freiwillig regelmässig testen sowie die Lehrpersonen von 144 Bündner Volks- und Mittelschulen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 1500 Betriebe machen mit Graubünden: Stagnierende Fallzahlen dank Massentests 31.03.2021 Mit Video

16:08 Ende der Medienkonferenz Damit endet die heutige Medienorientierung des Bundesrates. Wir halten Sie weiterhin hier im Liveticker zu den Ereignissen rund um das Coronavirus auf dem Laufenden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Entscheid des Bundesrats So will der Bund Kulturschaffende unterstützen 31.03.2021 Mit Video

16:03 Wird die Covid-App mit einer Check-In-Funktion erweitert? Könnte die Swiss-Covid-App durch eine Check-In-Funktion erweitert werden, also dass man mit der App auch an Veranstaltungen oder zum Beispiel in Restaurants gelangen könnte? Damit würde die App deutlich attraktiver gemacht werden, meint ein Journalist. Alain Berset sagt, der Vorschlag sei ihm bekannt. Doch es sei noch unsicher, ob das vom Gesetz her möglich sei. Virginie Masserey vom BAG ergänzt, man sei hier mit den Abklärungen schon weit fortgeschritten, auch mit dem Bundesamt für Informatik.

16:00 Wie kommen Firmen an den Impfstoff? «Die Kantone können den Unternehmen Impfdosen zur Verfügung stellen. Wir sind gerade im Gespräch mit den Kantonen und verschiedenen Firmen. Die Kantone könnten zum Beispiel die Impfdosen über mobile Impfteams in die Unternehmen bringen, grundsätzlich sind da die Kantone zuständig», antwortet Virginie Masserey.

15:57 Soll man nun zu Hause bleiben? «Wir alle wollen nach draussen», sagt Alain Berset. Er werde sich hüten, den Leuten zu verbieten, bei diesem Wetter ins Freie zu gehen. Es müssten aber alle vorsichtig bleiben. «Die Situation ist schwierig, sie soll uns aber auch nicht daran hindern, zu leben.»

15:50 Ist Graubünden der Musterkanton? Im Kanton Graubünden sei sehr viel getestet worden – der R-Wert sei tief. Ist Graubünden damit der Musterkanton, lautet die Frage eines Journalisten. Er sei nicht da, um Noten zu vergeben, sagt Alain Berset. Doch man beobachte die Lage im Kanton Graubünden, und man sehe auch, dass Massentests etwas bringen. Doch da brauche es auch eine entsprechende Logistik. Berset verweist bei der «Bevorzugung» gewisser Kantonen ebenfalls wieder auf die Gespräche mit den Kantonen am 15. April. Dort würden auch solche Fragen erläutert.