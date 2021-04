Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:16 KV-Lehrabgänger finden weniger Anstellungen Für junge Berufsleute ist es wegen der Pandemie schwieriger geworden, auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden: Von den KV-Lehrabgängern sind weniger erwerbstätig als vor einem Jahr. Zudem sind mehr Anstellungen nur befristet. Laut einer Umfrage des Kaufmännischen Verbands (KV) waren knapp zwei Drittel der Befragten, die vor einem Jahr die KV-Lehre abgeschlossen hatten, im November 2020 erwerbstätig (-5 %). Über neun Prozent (+3 %) der Lehrabgänger suchen eine Stelle. Für den Verband ist «besorgniserregend», dass sich befristete Arbeitsverträge um fünf Prozent erhöht haben. Der deutliche Anstieg von befristeten Arbeitsverträgen, reduzierten Pensen und Teilzeitstellen seien Indikatoren für die wirtschaftlich schwierige Situation. Legende: Keystone

18:14 Schutzmassnahmen im Asylwesen werden verlängert Der Bund will die im April 2020 beschlossenen Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus im Asylwesen bis Ende Jahr verlängern. Die Schutzmassnahmen betreffen Befragungen von Asylsuchenden, ausreichenden Platz in den Bundesasylzentren sowie die Verlängerung der Ausreisefristen im Asyl- und Wegweisungs-Verfahren. In Bundesunterkünften ist laut dem EJPD die Zahl von Infektionen relativ gering geblieben. Todesfälle gab es bisher keine. Sollten die geplanten Massnahmen je nach Entwicklung der Pandemie nicht mehr nötig sein, kann der Bundesrat die entsprechenden Regelungen kurzfristig wieder aufheben.

17:14 Italienische Inseln wollen schneller impfen Mit Blick auf die Urlaubszeit wollen einige italienische Inseln dem Corona-Impfplan der Regierung vorgreifen und ihre Bevölkerung schneller durchimpfen. «Ich will nur die Touristen-Saison retten, die für uns das Überleben bedeutet», sagte der Bürgermeister von Capri, Marino Lembo, der Zeitung «Corriere della Sera». Man habe darum gebeten, Jüngere impfen zu dürfen. Auf der Insel in der Bucht von Neapel müssten Lembo zufolge noch 4000 Menschen immunisiert werden, was schnell ginge. Der Bürgermeister der Insel Lampedusa, Totò Martello, sagte der Zeitung «La Repubblica», alle Inselbewohner könnten binnen einer Woche geimpft werden.

16:58 Mehr Härtefall-Auszahlungen in der Schweiz Die Auszahlung von Corona-Härtefallgeldern für Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt haben die Kantone seit Ende September 1.6 Milliarden Franken an Geldern gesprochen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Das hält die Eidgenössische Finanzverwaltung in ihren aktuellen Zahlen fest. Davon wurden in den fünf Monaten bis Ende Februar etwa eine halbe Milliarde Franken ausbezahlt. Im März und in den ersten Apriltagen kam über eine Milliarde dazu. Der Grund: Gemäss dem Bund begannen einige Kantone erst im März mit den Auszahlungen.

16:24 Frankreich unterbricht Flugverbindungen mit Brasilien Frankreich setzt in der Coronakrise sämtliche Flugverbindungen mit dem besonders betroffenen Brasilien aus. Das kündigte Regierungschef Jean Castex in Paris in der Nationalversammlung an, dem Unterhaus des Parlaments. «Wir stellen fest, dass sich die Lage verschlimmert», sagte Castex. «Und wir haben entschieden, bis zu einer neuen Entscheidung alle Flüge zwischen Brasilien und Frankreich auszusetzen.»

16:09 Johnson & Johnson verschiebt Europa-Start Der Pharmakonzern Johnson & Johnson verzögert den Marktstart seines Impfstoffs in Europa. Das teilte der US-Konzern am Dienstag mit. Man habe Berichte über Sinusvenenthrombosen erhalten und sich für die Verzögerung entschieden. Der Konzern arbeite nun mit Experten und den Gesundheitsbehörden an der Untersuchung der Fälle. Zuvor hatten die Behörden in den USA eine vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson empfohlen, nachdem bei sechs Menschen im Land nach der Impfung Sinusvenenthrombosen diagnostiziert worden waren.

15:48 Basel: Mehr Platz für Gastronomie im Freien Bis der Restaurationsbetrieb in Innenräumen wieder möglich ist, sollen Basler Gastronominnen und Gastronomen draussen mehr Plätze als bisher anbieten können. Der Regierungsrat ermöglicht vorübergehend eine weitergehende Ausdehnung bestehender Aussenbestuhlung, sobald der Bundesrat den Gastronomiebetrieb im Aussenbereich wieder erlaubt, wie er am Dienstag mitteilt. Die Ausdehnung sei ohne Bewilligung möglich, solange sie insbesondere die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Auflagen erfülle. Ausdehnungen auf Fahrbahnen oder auf Strassen ohne Trottoirs seien vorgängig zu melden.

15:23 Impf-Zertifikat: EU tritt Datenschutz-Bedenken entgegen EU-Justizkommissar Didier Reynders tritt Datenschutz-Bedenken beim geplanten Covid-Zertifikat für einfacheres Reisen in Europa entgegen. Der Grundsatz der Daten-Minimierung werde bei dem Vorhaben eingehalten, sagte der Belgier im Europaparlament. Tatsächlich sei der Satz an persönlichen Informationen kleiner als im gelben Impfbuch der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Um Reisen in Europa in der Coronakrise wieder einfacher zu machen, schlägt die EU-Kommission die Einführung eines «grünen Zertifikats» vor. Es soll Impfungen, Ergebnisse zugelassener Tests und Informationen zu überstandenen Infektionen festhalten und EU-weit anerkannt werden.

14:52 Ein Drittel der Zürcher Bevölkerung hat sich für Impfung registriert Lange als Impf-Trödelkanton verschrien, ändert die Zürcher Gesundheitsdirektion ihre Strategie und verweist am Dienstag auf eine positive Zwischenbilanz: Neu will der Kanton Zürich nicht mehr sämtliche Impfdosen für eine Zweitimpfung zurücklegen. Dies aufgrund der grösseren Liefermengen und der vom Bund «bekräftigten Liefersicherheit». Es dürfte mit dem Impfen im Kanton Zürich also schneller vorangehen als bisher. Bis Ende April sollen 400'000 Impfungen verabreicht werden. Auch die Impftermine für den April sind inzwischen komplett ausgebucht. Anfang April waren noch 18'000 Termine frei gewesen. Ab Freitag, 16. April, will der Kanton Zürich Termine für das Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt freischalten. Auch 16-17-Jährige mit Vorerkrankungen können ab dann einen Impftermin buchen. Insgesamt haben sich auf der Anmeldeplattform des Kantons Zürich 430'000 Personen für eine COVID-19-Impfung registriert. Dies entspricht einem knappen Drittel aller im Kanton Zürich wohnhaften Personen. Rund 90'000 konnten Termine buchen. Die breite Bevölkerung soll ab Mai Termine buchen können.

14:46 Sind Sommerferien möglich? Ein Journalist will wissen, ob es realistisch sei, dass bis zu den Sommerferien die meisten Menschen geimpft sein werden und vielleicht gar reisen können. Virginie Masserey sagt, sie sei optimistisch, dass dies gelinge. «Es werden in den nächsten Wochen grosse Mengen an Impfstoff geliefert werden.»

14:46 Wann kommt der Impfnachweis? Wann kommt der Impfnachweis? «Die Arbeiten sind am Laufen», so Virginie Masserey. Man werde zu gegebener Zeit informieren.

14:42 Impf-Empfehlungen für Schwangere? In der Schweiz gebe es keine offiziellen Empfehlungen für Schwangere bezüglich Impfen, erklärt Virginie Masserey. Man bitte die Schwangeren, das Ganze mit dem Arzt zu besprechen.

14:38 Wo klemmt es bei den Kantonen, Herr Hauri? Ein Journalist spricht das Impfziel des Bundes an. Wo klemmt es bei den Kantonen? «Die Organisation ist komplex», erklärt Rudolf Hauri. Das Ganze brauche Zeit. Der Impfstoff sei bisher noch nicht in den gewünschten Mengen vorhanden gewesen. Pro Tag könne man maximal 100'000 bis 150'000 Dosen verimpfen, das sei die Grenze. Bis in den Herbst sollten alle Impfwilligen durchgeimpft sein, erklärt Hauri. 01:25 Video Hauri: «Die Organisation ist komplex» Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen

14:31 Wie steht es um die Richtwerte für Öffnungen? Virginie Masserey sagt, es handle sich bei diesen Werten nur um Richtwerte, es gebe keinen Automatismus. Es gebe auch noch andere Faktoren, welche die Politik bei den Öffnungsentscheiden berücksichtigen müsse. Aber: «Vier der fünf Richtwerte sind derzeit nicht erfüllt.» Stand der Richtwerte für Lockerungen Mitte April

14:29 Wie viele Menschen wollen sich impfen lassen? Einige Kantone hätten bereits Aufrufe gestartet, dass sich über 65-Jährige oder gar über 55-Jährige impfen lassen sollen, sagt ein Journalist. «Wollen sich gar nicht so viele Menschen impfen lassen, wie das BAG annimmt?» Virginie Masserey vom BAG sagt, das sei richtig, die Kommunikationsmassnahmen lägen bei den Kantonen. Rudolf Hauri fügt an, es werde ja nicht gewartet, bis eine Gruppe vollständig durchgeimpft sei, sondern der Übergang zwischen den Gruppen sei fliessend, sodass möglichst viele Menschen möglichst schnell geimpft werden könnten.

14:25 Sind Selbsttests zuverlässig? Ein Journalist fragt Virginie Masserey, ob die Selbsttests zuverlässig seien. Die Selbsttests seien eher als Ergänzung gedacht, antwortet Masserey. Es würden nur diejenigen Personen festgestellt, welche eine hohe Virenlast hätten. Rudolf Hauri ergänzt, dass die Selbsttests nicht in allen Situationen nützlich seien. «Es können Fälle entdeckt werden, aber nicht in dem Ausmass, welches wünschenswert wäre.» 00:52 Video Hauri: Selbsttests als Zusatz zu Schutzmassnahmen im Freundeskreis Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen

14:21 Grosses Bewusstsein in der Schweiz bezüglich verschiedener Impfstofftypen Die weniger impfwilligen Menschen würden eher auf die persönlichen Argumente ansprechen. «Solidarische Apelle würden also wenig nützen, die Impfbereitschaft zu erhöhen», so Michael Hermann von Sotomo. In der Schweiz gebe es ein grosses Bewusstsein in der Bevölkerung bezüglich der verschiedenen Impfstofftypen. Die eher vorsichtige Zulassung der Impfstoffe würde auch dazu beitragen, dass die Impfbereitschaft in der Schweiz eher hoch sei, so Hermann. 00:37 Video Hermann zu Argumenten für die Impfbereitschaft Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen

14:17 Hermann präsentiert Ergebnisse von Impf-Befragungen Michael Hermann, Geschäftsführer der Forschungsstelle Sotomo, ist ebenfalls am Point de Presse anwesend. Er präsentiert Ergebnisse einer Befragung. Der Schwerpunkt der Befragung sei das Impfen gewesen. «2020 gab es eine leichte Erosion der Impfbereitschaft. Nun mit dem Beginn der Impfkampagne hat sich das Bild geändert.» Die Anzahl der Nicht-Impfwilligen sei über das vergangene Jahr hinweg aber stabil gewesen. Die Impfbereitschaft der Männer sei grösser als diejenige der Frauen. Die ältere Bevölkerung habe eine höhere Impfbereitschaft als die Jüngeren. «Die Jüngeren sprechen vor allem auf das Argument an, das alte Leben zurückzuerlangen, zum Beispiel wieder reisen zu dürfen.» 01:14 Video Hermann: «Anteil der Impfunwilligen blieb konstant» Aus News-Clip vom 13.04.2021. abspielen