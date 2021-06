Der Ticker startet um 5:42 Uhr

22:39 Touristen in Frankreich sollen ab 7. Juli für Tests zahlen In Frankreich sollen ausländische Touristen vom 7. Juli an für Corona-Tests zahlen. Die Regierung habe beschlossen, dass PCR-Tests 49 Euro und Antigen-Tests 29 Euro kosten sollen, sagt Regierungssprecher Gabriel Attal der Zeitung «Les Echos». Es gehe um Gegenseitigkeit: Franzosen, die ins Ausland reisten, müssten in den meisten Ländern ebenfalls für solche Tests zahlen. Zudem werde erwogen, dass die französische Bevölkerung, die sich lieber bei Bedarf testen statt impfen lässt, nach den Sommerferien für Tests zahlen müsse.

22:10 Lateinamerika und Karibik: Kein Ende der Pandemie in Sicht In den meisten lateinamerikanischen und karibischen Staaten ist nach Einschätzung der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation Paho kein Ende der Pandemie in Sicht. Während in den USA, Mexiko und Kanada die Ansteckungszahlen zurückgingen, sei in Lateinamerika und der Karibik nur einer von zehn Menschen vollständig geimpft, moniert Paho-Direktorin Carissa Etienne. «Das ist eine inakzeptable Situation.» Als Beispiele nennt sie Kolumbien, Brasilien, Bolivien, Uruguay, Kuba, Haiti und die Dominikanische Republik. Etienne warnt davor, dass die Hurrikan-Saison in der Karibik just in dem Moment beginnt, da sich die Infektionslage verschlechtert, und ruft die Länder auf, sich vorzubereiten und Krankenhäuser entsprechend auszustatten.

21:39 Delta-Variante verschärft Lage im Iran Im Iran verstärkt sich die Sorge vor der Delta-Variante des Coronavirus. «Wir sind deswegen schon seit einer Woche in der fünften Corona-Welle, die sich demnächst auch negativ auf die Anzahl der Toten und Neuinfektionen auswirken könnte», sagte Nader Tawakoli, Mitglied der nationalen Corona-Zentrale, am Mittwoch. Falls die Entwicklung so weitergehe, werde auch die Hauptstadt und Millionenmetropole Teheran bald wieder zur Roten Zone und somit als extrem infektionsgefährdet deklariert, so der Facharzt für Notfallmedizin laut Nachrichtenagentur Isna. Die Corona-Impfungen gehen für die über 83 Millionen Menschen nur schleppend voran. Zwar soll das Land sieben Arten von lokalen Impfstoffen entwickelt haben, für eine Massenimpfung jedoch sind diese noch nicht zugelassen. Bislang wurden nur knapp über sieben Prozent der Iraner mit hauptsächlich russischen und chinesischen Vakzinen geimpft.

21:12 Türkei beginnt dritte Corona-Impfungen Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt die türkische Regierung auf eine dritte Impfung. Das Gesundheitspersonal sowie Menschen über 50 Jahre, die bereits zweimal gegen das Coronavirus geimpft wurden, könnten sich ab Donnerstag für eine dritte Impfung registrieren, sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Mittwochabend laut der Staatsagentur Anadolu. Zu den Hintergründen der Entscheidung gab der Minister vorerst nichts bekannt. Die Menschen könnten den Impfstoff unabhängig von den vorangegangenen Impfungen selbst wählen, hiess es. Die Türkei impft zurzeit mit dem Präparat von Biontech/Pfizer und mit einem des chinesischen Herstellers Sinovac. Bisher haben sich nach offiziellen Zahlen rund 40 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal impfen lassen.

20:45 Delta-Variante könnte Reisepläne zum Platzen bringen Die Sommerferien stehen vor der Tür. Nachdem letztes Jahr viele Leute in der Schweiz geblieben sind, zieht es sie jetzt ins Ausland. Doch die Delta-Variante sorgt für Unsicherheit bei den Reiseplänen, denn sie breitet sich auch im europäischen Mittelmeerraum weiter aus. Die Tagesschau zeigt, wie die aktuelle Lage in den bekannten Feriendestinationen ist und was es bei Buchungen zu berücksichtigen gilt:

20:20 Italien hebt coronabedingten Kündigungsstopp teilweise auf Italiens Regierung hat nach mehr als einem Jahr den wegen der Corona-Pandemie verhängten Kündigungsstopp in vielen Wirtschaftsbereichen aufgehoben. Das teilte die Regierung am späten Mittwochabend in Rom mit. Demnach können Unternehmen in der Fertigungs- und Bauindustrie Mitarbeitern ab dem 1. Juli wieder kündigen. Sie sollen aber auf die sozialen Hilfsmassnahmen für Arbeitnehmer zurückgreifen, die ihren Job verloren haben. Im Textil-Sektor, zu dem auch Schuh- und Modehersteller zählen, bleibt der Kündigungsstopp bis Ende Oktober in Kraft. Rom hatte die Regelung Ende Februar 2020 zum Schutz der Arbeitnehmer eingeführt und mehrmals verlängert. Zuletzt demonstrierten Gewerkschaften gegen die Aufhebung. Arbeitgebervertreter sprachen dagegen davon, dass der Kündigungsstopp Unternehmen beim nötigen Umbau behindert habe, um nach Corona wieder auf dem Markt mithalten zu können. Legende: Reuters

19:07 Auch in Portugal steigen die Zahlen weiter an In Portugal verzeichnen die Gesundheitsbehörden 2362 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – das ist der höchste Anstieg seit Mitte Februar, als ein strikter Lockdown galt. In dem Land mit seinen zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern verbreitet sich die Delta-Variante, auf sie entfällt mehr als die Hälfte der Neuinfektionen. Die täglich gemeldete Zahl der Todesfälle ist noch immer einstellig und deutlich niedriger als im Februar. Der erste Fall einer Infektion mit der Delta-Variante wurde im April nachgewiesen. Der rasche Anstieg der Ansteckungszahlen folgte der Öffnung des Landes für Urlauber aus der EU und Grossbritannien Mitte Mai. Seit Beginn der Pandemie wurden fast 880'000 Ansteckungen verzeichnet, 17'096 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus.

18:04 Höchster Tageswert an Neuinfektionen in Grossbritannien seit Januar In Grossbritannien verzeichnen die Gesundheitsbehörden 26'068 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – so viele wie seit dem 29. Januar nicht mehr. Am Tag zuvor wurden noch 20'479 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Ansteckungen steigt seit über einem Monat an, in Grossbritannien grassiert die Delta-Variante. 14 weitere Menschen starben laut Regierung. Demnach wurden knapp 85 Prozent aller Erwachsenen einmal geimpft, 62 Prozent sind bereits vollständig geimpft. Vergleich der Infektionszahlen von Grossbritannien und der Schweiz

16:45 Schottland vermeldet knapp 2000 neue Coronafälle wegen EURO 2020 1294 und damit rund zwei Drittel der 1991 Infektionen seien bei Fans aufgetreten, die ihre Nationalmannschaft zum «Battle of Britain» gegen England am 18. Juni nach London begleitet hatten, gab Public Health Scotland laut BBC bekannt. Darunter seien 397 Zuschauer, die das Spiel in Wembley besucht hätten. Insgesamt waren 2600 Tickets an Schotten ausgegeben worden. Mehrere Zehntausend Fans sollen allerdings zu der Begegnung angereist sein. 38 Fans steckten sich bei der Begegnung der Schotten im heimischen Hampden Park in Glasgow gegen Kroatien an, weitere 37 beim Heimspiel gegen Tschechien. 55 Positive habe es nach beiden Partien bei Besuchern der Fanzone gegeben. Rund 90 Prozent der Infektionen seien bei Männern aufgetreten. Drei Viertel (1470) von ihnen seien zwischen 20 und 39 Jahre alt. Seit dem Beginn der EM am 11. Juni summiert sich die Zahl der Fälle in Schottland auf über 32.000. Legende: Der Hampden Park in Glasgow. Keystone

15:52 Wie will der Bundesrat durch den Sommer und Herbst? Der Bundesrat hat heute seinen Plan vorgestellt, wie es in der Schweiz in den kommenden Monaten weitergehen soll. Damit will er gewappnet sein, auch wenn die Fallzahlen wieder ansteigen sollten. Eine Zusammenfassung der Medienkonferenz finden Sie hier. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Massnahmen gegen die Pandemie Bundesrat erstellt Corona-Plan für den Herbst 30.06.2021 Mit Video

15:26 Ende der Presseorientierung Damit endet die heutige Medienkonferenz zur epidemiologischen Lage. Vielen Dank fürs Mitlesen! Wir informieren Sie weiterhin hier im Liveticker über aktuelle Ereignisse rund um das Coronavirus.

15:25 Sind Zertifikate direkt nach zweiter Impfung gültig? Sind Zertifikate direkt nach der 2. Impfung gültig, obwohl der vollständige Schutz erst nach 14 Tagen gegeben ist? «Ja», erklärt Schüpbach.

15:20 Wann ist das Schweizer Covid-Zertifikat in der EU gültig? Wann wird das Schweizer Covid-Zertifikat von der EU anerkannt, will SRF-Bundeshausredaktor Gion-Duri Vincenz wissen. Das werde funktionieren, betont Bundesrat Alain Berset. Die technischen und rechtlichen Grundlagen habe die Schweiz angepasst, betont Jurist Mike Schüpbach vom BAG. «Nun ist noch ein formeller Entscheid der EU ausstehend. Wann genau das passieren wird, können wir nicht sagen.» 02:07 Video Mike Schüpbach: «Wir wissen noch nicht, wann die EU unser Covid-Zertifikat anerkennen wird» Aus News-Clip vom 30.06.2021. abspielen

15:10 Was sagen Sie zu den häufigen Impfnebenwirkungen, Herr Berset? Berset wird von einem Journalisten auf die häufigen Absenzen nach der zweiten Impfung aufgrund von Nebenwirkungen angesprochen. «Der wirtschaftliche Schaden, der hier entsteht, steht in keinem Verhältnis zu dem Schaden, welcher sonst entstehen könnte.»

15:08 Berset: «Alle werden mit dem Virus in Kontakt kommen» Nicht alle Menschen wollen sich impfen lassen. Gibt es für diese Personen andere Möglichkeiten, fragt ein Journalist. «Wichtig ist, dass jetzt alle, die das wollen, Zugang zur Corona-Impfung haben. Ich denke, die rasche Verbreitung der Delta-Variante animiert noch einige Leute, sich doch impfen zu lassen», antwortet Berset. «Jetzt müssen wir diese Entwicklung weitertreiben. Alle werden langfristig mit dem Virus in Kontakt kommen – entweder durch die Impfung oder durch eine Infektion, die wiederum unbekannte Folgen haben kann», so der Bundesrat.

15:03 Berset: «Einen Beitrag an ärmere Länder leisten» Ein Journalist will wissen, ob es nicht heikel sei, anderen Ländern einen Impfstoff zu übergeben, der in der Schweiz noch nicht zugelassen ist. «Das ist ein guter Impfstoff. Das Vakzin von Astra-Zeneca ist bei uns nicht zugelassen, weil er nicht gut wäre, sondern weil noch Abklärungen ausstehen. Diese Impfdosen abzugeben, ist ein Beitrag an ärmere Länder, den wir leisten können. Denn wir dürfen dieses Vakzin ja noch nicht verimpfen.»

15:03 Sollten Schweizer Fussballfans nach Russland fliegen? Eine Journalistin spricht die finnischen Fans an, welche sich höchstwahrscheinlich in Russland infiziert haben. «Leute, welche nach Russland fliegen, müssen entweder einen Test oder eine Impfung vorweisen», so Berset. Auch bei der Rückkehr werde das Ganze in der Schweiz nochmals genau angeschaut. 00:43 Video Berset: «Leute, welche nach Russland fliegen, müssen entweder einen Test oder eine Impfung vorweisen» (frz.) Aus News-Clip vom 30.06.2021. abspielen

14:59 Was sagen Sie zu den vielen Impf-Absenzen, Herr Berset? Ein Journalist möchte wissen, ob man die vielen Absenzen nach den Impfungen begründen könne. «Es ist nicht unnormal, dass dies geschieht.» Hierzu gebe es viele Gründe. Aber solche verschobenen Impftermine seien nicht häufig, so der Gesundheitsminister.

14:55 Gibt es im Herbst Ausnahmen für Geimpfte? Wären geimpfte Personen künftig von Verschärfungen wie einer Maskenpflicht ausgenommen, falls es im Herbst oder Winter zu einer weiteren Pandemie-Welle käme? Grundsätzlich würden die Kantone solche Massnahmen treffen, betont Berset. «Eine Differenzierung – wer geimpft ist, trägt keine Maske, wer nicht geimpft ist, muss eine tragen – ist nur schwer überprüfbar. Wenn wegen der epidemiologischen Lage Verschärfungen wie eine Maskenpflicht nötig werden, dann für alle.»