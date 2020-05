Der Ticker startet um 6:48 Uhr

12:00 China lobt Chef der Weltgesundheitsorganisation China hat den Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus,

gegen Kritik in Schutz genommen. Ghebreyesus leiste gute Arbeit, sagt der Aussenminister Wang Yi. Länder mit Anstand würden die Organisation unterstützen. US-Präsident Donald Trump hat die WHO dagegen wiederholt kritisiert und ihr mit einem Zahlungsstopp gedroht.

11:14 Gastrosuisse: Wiedereröffnete Gastrobetriebe machen nur 40 Prozent des Umsatzes Die Umsätze der Gastrobetriebe seit der Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown liegen durchschnittlich 60 Prozent unter den Vorjahreswerten. 40 Prozent von über 3000 befragten Betrieben wissen nicht, ob sie im Juni noch offen bleiben können oder wollen. Diese Befunde ergab eine Online-Umfrage des Branchenverbandes Gastrosuisse bei insgesamt 3172 Mitgliedern, wie er mitteilte. Der Verband spricht von erstmaligen verlässlichen Zahlen über die Wiedereröffnung unter den strengen Covid-19-Schutzauflagen. 01:53 Video Der Präsident von Gastrosuisse fordert weitere Lockerungen für die Branche Aus Tagesschau vom 23.05.2020. abspielen

10:54 Chinas Aussenminister weist Schuldvorwürfe zurück Der chinesische Aussenminister Wang Yi hat Schuldvorwürfe wegen Chinas Umgang mit dem Ausbruch des neuen Coronavirus scharf zurückgewiesen. Gerichtliche Klagen in den USA und Forderungen nach etwaiger Entschädigung durch China seien irrwitzig und hätten keinerlei rechtliche Grundlage, sagte der Chefdiplomat. Legende: China sei wie andere Länder selbst ein «Opfer», so der Aussenminister. Keystone

10:21 Lufthansa: rund 20 Ziele wieder anfliegen Die Lufthansa hatte Mitte Mai angekündigt, ihr Angebot im Juni wieder auszuweiten. Dies wurde nun präzisiert. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte einen Bericht der «Bild am Sonntag», wonach in der zweiten Junihälfte aus Frankfurt rund 20 Ziele wieder angeflogen werden – darunter Heraklion (Kreta), Rhodos, Dubrovnik, Faro, Venedig, Ibiza und Malaga. Auch Mallorca soll ab Mitte Juni deutlich häufiger angeflogen werden. Die spanische Regierung hatte angekündigt, im Juli die Grenzen zu öffnen. Legende: Unterdessen dauerten die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und dem Unternehmen um milliardenschwere Staatshilfen an. Dem Konzern droht das Geld auszugehen. Keystone

9:54 Manche Grossveranstalter bibbern weiter Seit dem Bundesratsentscheid von Ende April ist es gewiss – viele Sommerfestivals fallen ins Wasser. Für einzelne Veranstalter und damit viele Musikfans bleibt allerdings noch Hoffnung.

9:27 Swiss: Cargo statt Passagiere Seit dem Beginn der Coronavirus-Krise sind die Flughäfen leer, die meisten Flugzeuge am Boden. Nur das Geschäft mit der Luftfracht bringt noch Umsatz. Die Swiss reagiert und verwandelt einen Teil ihrer Passagier-Flotte in Fracht-Flugzeuge. Die Sitzreihen kommen raus – es entsteht Platz für Waren. 01:48 Video Swiss baut Sitze aus für mehr Frachtkapazität Aus SRF News vom 23.05.2020. abspielen

8:36 Junge Frauen in Afghanistan entwickeln Beatmungsgerät mit Autoteilen Ein Team junger Frauen hat in Afghanistan für Corona-Patienten einen günstigen Prototyp eines Beatmungsgeräts mit Autoteilen gebaut. «In einer Zeit, in der die Welt gegen die Corona-Krise kämpft, machen die afghanischen Mädchen einen Schritt nach vorn», sagt die Unternehmerin Roja Mahbub, die das Team mit ihrer Wohltätigkeitsorganisation fördert. Unterstützung bekommen die jungen Frauen laut Mahbub auch von Forschern der Harvard University und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Legende: In Afghanistan soll ab Sonntag eine dreitägige Feuerpause zwischen den radikal-islamischen Taliban-Rebellen und der Regierung gelten. Keystone

7:55 Neue Fälle in China China hat am Samstag drei neue Infektionen mit dem Coronavirus ermittelt, nachdem am Freitag erstmals seit Ausbruch der Epidemie keine neuen Fälle bekanntgeworden waren. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle erhöhte sich damit auf 82'974, wie die Nationale Gesundheitskommission am Sonntag bekanntgab. Die Johns-Hopkins-Universität geht von einer leicht höheren Anzahl Fälle aus. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Hier gibt es eine Übersicht über die verschiedenen Länder 24.05.2020 Mit Video

7:22 Thailand meldet erneut keine Neuinfektionen Thailand hat zum vierten Mal in diesem Monat keine Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Ansteckungen blieb bei 3040, die Zahl der Todesfälle bei 56. 2921 Menschen gelten als genesen von einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Legende: Nach und nach werden die verhängten Restriktionen in der Hauptstadt Bangkok gelockert. Keystone

7:04 «New York Times»: Titelseite für Corona-Tote Die «New York Times» widmete ihre Titelseite am Sonntag den Opfern der Coronavirus-Pandemie in den USA. Die Zeitung hat in sechs Spalten ganzseitig die Namen von Hunderten Verstorbenen abgedruckt. Insgesamt stehen auf in der Zeitung 1000 Namen aus veröffentlichten Nachrufen und jeweils ein persönlicher Satz zu den Opfern. «Die 1000 Menschen hier stellen nur ein Prozent der Opfer dar. Keiner von ihnen war nur eine Statistik», schrieb die Zeitung auf der über Twitter veröffentlichten Titelseite. Nach Daten der Universität Johns Hopkins sind in den USA bis am Sonntagmorgen 97'087 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet worden. Legende: The New York Times

6:55 Das Wichtigste aus der Nacht In Indien sollen 3.6 Millionen in der Coronakrise arbeitslos gewordene Wanderarbeiter mit Sonderzügen in ihre Heimatdörfer zurückgebracht werden. Das teilte die indische Regierung mit.

sollen 3.6 Millionen in der Coronakrise arbeitslos gewordene Wanderarbeiter mit Sonderzügen in ihre Heimatdörfer zurückgebracht werden. Das teilte die indische Regierung mit. In Brasilien steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Coronavirus weiter an. In den letzten 24 Stunden seien 965 Todesfälle registriert wurden, so das Gesundheitsministerium.

steigt die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Coronavirus weiter an. In den letzten 24 Stunden seien 965 Todesfälle registriert wurden, so das Gesundheitsministerium. Argentinien verlängert die strengen Ausgangsbeschränkungen in der Hauptstadt Buenos Aires bis zum 7. Juni.

verlängert die strengen Ausgangsbeschränkungen in der Hauptstadt Buenos Aires bis zum 7. Juni. Im US-Bundesstaat New York ist die Zahl der Toten an einem Tag wieder zweistellig – erstmals seit rund zwei Monaten. Am Freitag seien 84 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben, sagte Gouverneur Andrew Cuomo.