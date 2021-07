Der Ticker startet um 5:40 Uhr

1:26 Deutschland lockert Reisebeschränkungen für Portugal und Großbritannien Deutschland hat die Einreisebestimmungen für Reisende aus Portugal und Grossbritannien wieder gelockert. Die beiden Länder gelten ab Mittwoch nicht mehr als sogenannte «Virus-Varianten-Gebiete», wie das Robert-Koch-Institut mitteilte. Konkret heisst das: Die Quarantäne nach der Reise kann mit einem Corona-Test wieder vorzeitig beendet werden – und für Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantänepflicht ganz. Neben Grossbritannien und Portugal hat Deutschland auch Indien, Nepal und Russland heruntergestuft – auch sie gelten nicht mehr als «Virus-Varianten-Gebiete». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wie gefährlich ist Delta? Was wir bisher über die Delta-Variante wissen – und was nicht 28.06.2021 Mit Audio

22:57 Auf dem Land bleiben die Tanzlokale geschlossen Seit zwei Wochen darf in der Schweiz wieder getanzt werden. Dies allerdings nur mit gültigem Zertifikat. Während in den Städten die Clubszene wieder in Schwung kommt, bleiben viele Lokale auf dem Land geschlossen. Etwa die Hälfte der Schweizer Clubs habe wieder geöffnet, schätzt Alexander Bücheli von der Bar- und Clubkommission. Die Vorlaufzeit seit der Öffnung sei sehr kurz gewesen. Dazu kommen fehlende Testmöglichkeiten und tiefe Impfquoten bei der ländlichen Bevölkerung. 04:12 Video Getrübte Partystimmung auf dem Land Aus 10 vor 10 vom 05.07.2021. abspielen

22:15 Steigende Zahlen in Spanien In Spanien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter. Grund sei die höhere Ansteckungsrate bei jüngeren Menschen und die Verbreitung der infektiöseren Delta-Variante, teilt das Gesundheitsministerium mit. Binnen 24 Stunden wurden 32'607 Neuinfektionen und 23 weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie mehr als 3.8 Millionen Menschen in Spanien positiv auf das Coronavirus getestet, 80'934 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus.

21:34 Corona-Impfung weniger effektiv seit Delta-Variante In Israel hat die Wirksamkeit der Pfizer/Biontech-Impfung gegen das Coronavirus nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen. Parallel habe sich die aggressivere Delta-Variante im Land ausgebreitet, teilte das Ministerium am Montagabend mit. Seit dem 6. Juni sei die Wirksamkeit der Impfung bei der Verhinderung einer Infektion in Israel auf 64 Prozent gesunken. Dies sei auch bei der Verhinderung einer Erkrankung mit Symptomen der Fall. Allerdings wehre die Impfung demnach zu 93 Prozent eine schwere Erkrankung und Krankenhausaufenthalte ab. Israel gilt wegen seiner erfolgreichen Impfkampagne als Vorzeigeland im Kampf gegen das Coronavirus. Von rund 9.3 Millionen Einwohnern haben 5.7 Millionen Menschen die erste Impfung erhalten, davon sind 5.2 Millionen vollständig geimpft. Dies entspricht 56 Prozent der Bevölkerung. 07:05 Video Immunität gegen das Virus – Bringt uns die Impfung dorthin? Aus Puls vom 22.02.2021. abspielen

20:41 Norwegen verschiebt Lockerungen wegen Delta-Variante Die Norwegerinnen und Norweger müssen wegen der hochansteckenden Delta-Variante auf die nächste Lockerungsstufe bei den staatlichen Beschränkungen warten. Die Öffnungsstufe vier werde auf Empfehlung der Gesundheitsbehörden bis mindestens Ende Juli oder Anfang August aufgeschoben, teilte die Regierung am Montag mit. Fast zwei Drittel aller norwegischen Erwachsenen haben bislang die erste Impfdosis erhalten, knapp 37 Prozent sind komplett geimpft.

19:59 Impf-Flaute macht sich breit Der Schweizer Impf-Motor stottert. Schien das Land im Frühjahr noch auf der Überholspur, was das Impf-Tempo betrifft, droht der Kampagne nun die Luft auszugehen. Besonders ausgeprägt ist die Impfmüdigkeit in den Kantonen Glarus, Appenzell-Innerrhoden und Schwyz. Die Impfquote liegt im Kanton Schwyz bei 44 Prozent. Die Zahl der Neuanmeldungen ist stark rückläufig. Möglicher Grund für die tiefe Quote ist die hier stark ausgeprägte Skepsis gegen die Corona-Massnahmen. 03:55 Video Impf-Flaute im Kanton Schwyz Aus Schweiz aktuell vom 05.07.2021. abspielen

19:22 Covid-Erkrankung trotz Impfung Doppelt geimpft – Sache erledigt. Das wäre ja eigentlich das Ziel der Covid-Impfung. Doch selbst dann ist der Schutz nicht hundertprozentig. 218 Personen sind in der Schweiz seit Ende Januar positiv getestet worden, trotz vollständiger Impfung, teilte das BAG jüngst mit. SRF-Wissenschafts-Redaktor Daniel Theiss erklärt, warum einzelne trotz doppelter Impfung an Covid erkranken. 02:08 Video Daniel Theis: «Die Zahlen sind nicht beunruhigend» Aus Tagesschau am Vorabend vom 05.07.2021. abspielen

18:24 Keine Masken mehr, keine Abstandsregeln: England beendet den Shutdown In England sollen am 19. Juli alle Corona-Massnahmen beendet werden. Dann fallen Abstandsregeln, Maskenpflicht und die Vorschrift zum Homeoffice weg, wie der britische Premierminister Boris Johnson bestätigte. In Pubs muss nicht mehr ausschliesslich am Tisch serviert werden, bei Grossveranstaltungen gibt es in Stadien und Arenen keine Platzbeschränkung mehr. Johnson betonte, dass die verbindliche Entscheidung nach einer weiteren Überprüfung der Pandemie-Daten am 12. Juli getroffen werde. In Grossbritannien hatte sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante zuletzt deutlich erhöht. «Diese Pandemie ist beileibe nicht vorbei», sagte Johnson. Die Zahl der Neuinfektionen steige rasant, er erwarte schon bald 50'000 Fälle täglich. Doch die Impfstoffe hätten die Verbindung zwischen Neuinfektionen sowie Todesfällen und Krankenhauseinweisungen deutlich geschwächt. «Wir müssen ehrlich sein: Wenn wir die Gesellschaft nicht in den kommenden Wochen wieder öffnen können (...), wann werden wir sonst zum normalen Leben zurückkehren können?», sagte Johnson. 02:00 Video London will Lockerungen trotz Delta-Variante Aus Tagesschau vom 05.07.2021. abspielen

17:21 Zürcher Bezirksgericht verurteilt Teilnehmerin einer Corona-Demo Das Bezirksgericht Zürich hat eine Frau verurteilt, weil sie im Mai 2020 in Zürich an einer Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen teilgenommen hatte. Die 41-jährige Schweizerin muss eine Busse von 800 Franken sowie ein Mehrfaches an Kosten bezahlen. Die im Kanton Aargau wohnhafte Psychologin war bei einer sogenannten Mahnwache gegen die Corona-Schutzmassnahmen am 23. Mai auf dem Sechseläutenplatz dabei. Sie erhielt von der Polizei eine mündliche Wegweisung aus dem Stadtgebiet. Als sie kurze Zeit später in der Nähe des Platzes erneut von der Polizei angehalten wurde, musste sie mit auf eine Polizeiwache. Legende: Zürcher Bezirksgericht verurteilt eine Frau wegen eines Verstosses gegen eine polizeiliche Wegweisung. Keystone

16:34 Königliche Auszeichnung für den Gesundheitsdienst Mitten in der dritten Welle der Coronavirus-Pandemie hat Queen Elizabeth II. den staatlichen britischen Gesundheitsdienst NHS mit einer besonderen Auszeichnung geehrt. Mit dem Georgs-Kreuz verlieh die Monarchin der Institution die höchste zivile Auszeichnung für Tapferkeit, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Die Queen dankte den Beschäftigten des NHS (National Health Service) anlässlich des 73. Geburtstags des Dienstes. «Über mehr als sieben Jahrzehnte hinweg haben Sie die Menschen unseres Landes mit Mut, Leidenschaft und Hingabe unterstützt, und die höchsten Standards des öffentlichen Dienstes unter Beweis gestellt», schrieb die Queen in einer handschriftlichen Würdigung.

15:52 Tschechien führt Testpflicht für Einreisende ein Aus Sorge vor der Delta-Variante des Coronavirus führt Tschechien von Freitag an eine Testpflicht für Einreisende und Reiserückkehrer ein. Wer aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommt, muss ein negatives Antigen-Testergebnis dabei haben, das nicht älter als 48 Stunden ist, oder ein PCR-Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden ist. Zudem muss vorab ein Online-Meldeformular ausgefüllt werden. Wer seit mindestens 14 Tagen vollständig geimpft ist, braucht keinen Test. Der sogenannte kleine Grenzverkehr innerhalb von 24 Stunden, zum Beispiel zum Einkaufen, bleibt ohne Auflagen möglich. Für viele andere Herkunftsstaaten gelten teils deutlich strengere Regeln. So müssen Reiserückkehrer aus Spanien in Quarantäne, aus der sie sich erst am fünften Tag mit einem negativen PCR-Test befreien können. Tschechien schliesst seine Grenzen ganz für Touristen aus Russland, Südafrika, Tunesien und einer Reihe weiterer Staaten. Legende: Tschechien führt Testpflicht für Einreisende ein. Keystone

15:19 1.-August-Brunch trotz Corona Am diesjährigen Schweizer Nationalfeiertag bieten erneut zweihundert Bauernhöfe im Land einen «Buurezmorge» zum 1. August an. Der Bauernverband hat trotz ersten Unsicherheiten aufgrund der Pandemie eine Durchführung der traditionellen Frühstücksbuffets beschlossen. Die positiven Covid-Entwicklungen hätten es erlaubt, für den 1.-August-Brunch grünes Licht zu geben, teilte der Schweizer Bauernverband am Montag mit. Legende: Rund 200 Bauernhöfe bieten 1.-August-Brunch an. Keystone

14:40 Verhalten optimistisch in den Sommer Im Kanton Graubünden werden Betriebstestungen vorerst bis Mitte August 2021 weitergeführt. Die Bündner Regierung wird Anfang August 2021 über das weitere Vorgehen befinden. Das Projekt «Präventives Testen» wird in den Sommerwochen weiterentwickelt, um bei Bedarf – nämlich dann, wenn sich die epidemiologische Lage im Herbst erneut verschlechtern sollte – zeitnah wieder aktiviert werden zu können. Zudem wird das Projekt Abwassermonitoring vorwärtsgetrieben. So sollen Häufungen von Infektionen festgestellt werden können. Der Kantonale Führungsstab bleibt weiter bestehen.

14:13 Corona-Impfung für bedrohte Tiere in den USA Fast die Hälfte der Bevölkerung in den USA ist vollständig gegen Covid-19 geimpft. Nun wird eine nationale Aktion ins Rollen gebracht, um auch gefährdete Tierarten in Zoos zu immunisieren. Die Tier-Arzneifirma Zoetis aus New Jersey spendet über 10'000 Impfdosen für Tiere in 27 US-Bundesstaaten. Mit der experimentellen Impfung schützt auch der Oakland Zoo in Kalifornien seine Grosskatzen, Bären und andere Säugetiere vor dem Virus. Raubkatzen gelten als besonders anfällig. Auch Menschenaffen sind gefährdet, da sie 98 Prozent gemeinsame DNA mit Menschen haben. Bestätigte Coronavirus-Fälle gibt es unter Gorillas, Tigern und Löwen in Zoos sowie bei Hauskatzen und Hunden. Im Frühjahr hatte Russland nach eigenen Angaben als erstes Land weltweit einen Corona-Impfstoff für Tiere zugelassen. In Europa sind solche Impfungen bislang kein Thema – auch im Zoo Zürich werden die Tiere nicht gegen Covid geimpft. Zum einen sei der Impfstoff für Tiere noch gar nicht oder nicht ausreichend getestet. Zudem hätten die meisten Tiere im Zoo keinen direkten Kontakt zu Menschen. 01:06 Video In den USA werden auch Raubkatzen in Zoos geimpft Aus Tagesschau vom 05.07.2021. abspielen

13:31 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen steigt Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 449 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 135 . Das sind 24 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 23 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 19.94 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 0.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben.

. Das heisst, von 100 Tests war im Schnitt rund 1 Test positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'598 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 102 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 67 Prozent ausgelastet. Davon sind 4 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:58 Im Coronajahr wurde etwas mehr TV geschaut Schweizerinnen und Schweizer haben im Corona-Jahr 2020 im Durchschnitt acht Minuten pro Tag mehr Fernsehen geschaut als 2019. Vor allem bei den älteren Semestern war der Anstieg deutlich. Insgesamt wurden hierzulande letztes Jahr jeden Tag 2 Stunden und 7 Minuten fern gesehen, wie den Medienindikatoren des Bundesamtes für Statistik (BFS) zu entnehmen ist. Mit eingerechnet sind darin neben der Live-Nutzung auch das zeitversetzte Replay und der Fernsehkonsum am Computer. In der Deutschschweiz stieg der TV-Konsum um 7 auf 119 Minuten pro Tag, in der Romandie um 11 auf 142 Minuten pro Tag und in der italienischsprachigen Schweiz um 7 auf 170 Minuten pro Tag. Am deutlichsten war der Anstieg in allen Regionen bei den über 60-Jährigen. Auch die 45 bis 59-Jährigen erhöhten während der Pandemie-Zeit ihren Fernsehkonsum. Bei den jüngeren Alterskategorien ging der TV-Konsum in der Deutschschweiz durchwegs zurück. Legende: Sehr präsent am Fernsehen war im Pandemiejahr Gesundheitsminister Alain Berset. Keystone

12:32 Herzogin von Cambridge in Quarantäne Herzogin Kate (39) bleibt nach einem Kontakt mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen für mehrere Tage in häuslicher Quarantäne. Die Ehefrau von Queen-Enkel Prinz William (39) habe keine Symptome, teilte der Kensington-Palast mit. «Vergangene Woche ist die Herzogin von Cambridge mit jemandem in Kontakt gekommen, der später positiv auf das Coronavirus getestet wurde», hiess es. Kates bisher letzter öffentlicher Termin war ein Besuch des Tennisturniers in Wimbledon am Freitag. Legende: Kate hat bisher – wie ihr Ehemann – mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. (Aufnahme vom 29. Mai 2021) Keystone

11:48 Griechenland verschärft die Corona-Massnahmen Auf griechischen Fähren gelten seit heute neue Corona-Regeln. Reisende müssen bei Fahrtantritt mindestens einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Gültig sind auch ein PCR-Test von nicht mehr als 72 Stunden oder der Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung. Grund für die Massnahmen ist der Anstieg von Neuinfektionen. Die Gesundheitsbehörde meldete in den vergangenen Tagen täglich mehr als 700 neue Fälle, während es in der Vorwoche noch zwischen 200 und 400 pro Tag waren. Sorgen bereitet der Regierung die ansteckendere Delta-Variante des Virus. Legende: Griechenland hat die Corona-Regeln auf Fähren verschärft. Auch am Hafen von Piräus brauchen Passagiere nun den Nachweis einer vollständigen Impfung, einer Genesung oder eines Negativ-Tests. Keystone

11:16 Kanton Bern spannt Corona-Schutzschirm Ab Mitte Juli können im Kanton Bern Gesuche eingereicht werden. Gemäss aktuellen Schätzungen sei mit 70 bis 100 Gesuchen zu rechnen, teilt der Regierungsrat mit. Er hat die Umsetzung des Schutzschirms in einer Verordnung geregelt. Die finanziellen Mittel stammen je zur Hälfte von Bund und Kanton; insgesamt stehen 50 Millionen Franken zur Verfügung. Das Geld soll Veranstaltern zugutekommen, wenn ihre bewilligten Anlässe kurzfristig wegen Covid-Massnahmen abgesagt werden müssen. Beitragsberechtigt sind Publikumsanlässe, die zwischen Juli 2021 und Ende April 2022 stattfinden und an denen mehr als 1000 Personen pro Tag teilnehmen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 05.07.2021 Mit Audio