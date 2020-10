Der Ticker startet um 5:42 Uhr

14:35 Auch Kanton Schwyz verschärft Corona-Massnahmen Aufgrund der stark steigenden Fallzahlen hat der Schwyzer Regierungsrat weiterführende kantonale Massnahmen beschlossen, welche er per Freitag, 16. Oktober 2020, in Kraft setzt. Ab Freitag gelten im Kanton Schwyz grundsätzlich: Eine generelle Maskentragepflicht an allen öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit

Eine Maskentragepflicht, wenn der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann:

- an öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit bis zu 50 teilnehmenden Personen

- in Gastronomiebetrieben, einschliesslich Bars, Diskotheken, Clubs und Tanzlokalen

- in öffentlich zugänglichen Innenräumen, namentlich Verkaufslokalen, Postschalter, Kinos und Gotteshäuser.

14:24 Strengere Regeln in Italien Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte verschärft die Massnahmen zur Eindämmung der Virus-Pandemie. Per Regierungsdekret werden in den kommenden 30 Tagen Partys in Restaurants, Clubs und unter freiem Himmel verboten. In und vor Restaurants und Bars dürfen nach 21 Uhr bis Mitternacht nur noch Gäste bedient werden, die an Tischen sitzen. An Hochzeiten dürfen maximal 30 Menschen teilnehmen. Kontaktsportarten wie Fussball werden auf Amateur-Ebene verboten, ausser sie werden von anerkannten Verbänden mit einem entsprechenden Corona-Sicherheitskonzept organisiert. Schulen bleiben offen, aber Ausflüge und Schüleraustausche verboten. Ferner rät die Regierung dringend von Privatpartys ab, sie empfiehlt das Tragen von Schutzmasken auch im eigenen Zuhause, wenn Gäste anwesend sind. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich in Italien in der vergangenen Woche verdoppelt. Am Freitag wurden erstmals wieder mehr als 5000 Fälle binnen eines Tages bestätigt, am Samstag waren es fast 6000. Legende: Keystone/Archiv

14:01 «Beunruhigung ist das Wort der Stunde» Immer mehr Menschen in der Schweiz infizieren sich. Die Kantone stehen nun in der Verantwortung, die Ansteckungen in den Griff zu bekommen. Und geraten dabei auch an ihre Grenzen. Reichen die heutigen Massnahmen? Und was soll die Bevölkerung tun? Lukas Engelberger, den Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, zeigt sich im «Tagesgespräch» von Radio SRF besorgt. «Beunruhigung. Das ist das Wort der Stunde». Relativ lange seien die Fallzahlen linear oder gar rückläufig gewesen, so Engelberger. «Es ist möglich, dass die Situation uns zu viel Vertrauen gegeben hat.» Das sei aber eine gefährliche Illusion. Es sei kühler geworden, das Leben verlagere sich wieder in die Innenräume. Die Wahrnehmung und das Verhalten müssten sich wieder ändern. Audio Lukas Engelberger: Die Kantone werden neue Massnahmen ergreifen 26:41 min, aus Rendez-vous vom 13.10.2020. abspielen. Laufzeit 26:41 Minuten.

13:18 Polens Regierungschef in Quarantäne Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki muss sich nach einem Kontakt mit einem Covid-19-Infizierten in Quarantäne begeben. «Die Regierung arbeitet normal weiter, ich bin in ständigem Kontakt mit allen Mitarbeitern und allen Diensten», schreibt Morawiecki auf Facebook. Er appelliert an die Bürger, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. In einer Mitteilung von Morawieckis Kanzlei hiess es, der Regierungschef habe mit der fraglichen Person am 9. Oktober Kontakt gehabt. Bei Morawiecki sei kein Covid-19 diagnostiziert worden, er zeige auch keine Symptome.

12:08 BAG meldet 1445 Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1445 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1176. Das sind 153 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 9.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 12'619 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 31 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 7 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 17 Personen. Das sind 38 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Aktuelle Auffälligkeiten: Die Schweiz hat derzeit den Grenzwert des Bundes von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen überschritten.

10:43 Acht positive Tests beim Giro d'Italia – Team zieht sich zurück Nach insgesamt acht positiven Tests bei fünf Teams steht die Italien-Rundfahrt vor einer ungewissen Zukunft. Am Sonntag und Montag wurden insgesamt 571 Tests durchgeführt. Corona-Infektionen gab es bei Sunweb, Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott, AG2R-La Mondiale und Ineos Grenadiers. Beim Team Mitchelton-Scott gab es vier Infektionen bei Mitgliedern des Staffs. Als Konsequenz zog sich das Team aus dem Giro zurück. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen mehreren Corona-Fällen Mitchelton und Jumbo-Visma ziehen sich vom Giro d'Italia zurück 13.10.2020

9:44 Freiburger Stadtparlament sagt Sitzung wegen Coronafall ab Das Freiburger Stadtparlament hat gestern Abend seine Sitzung abgesagt. Bei einer Fraktion gebe es möglicherweise einen Infektionsherd. Mehrere Quellen bestätigen gegenüber SRF, dass es sich dabei um die SP handelt, die grösste Fraktion. Mit 30 Mitgliedern hat sie mehr als ein Drittel der Sitze im Freiburger Stadtparlament. Ein Mitglied wurde kurz nach der Fraktionssitzung positiv auf das Coronavirus getestet.

8:10 Italien verschärft Massnahmen weiter Die italienische Regierung verschärft die Schutzmassnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, schränkt Rom vor allem private Partys drinnen und draussen stark ein. Das gehe aus einem Dekret hervor, das Ministerpräsident Giuseppe Conte unterzeichnet habe. In Lokalen und Discos sind danach Partys verboten. Feste nach Zeremonien, etwa Hochzeiten, würden auf 30 Teilnehmende beschränkt. Ausserdem empfehle die Regierung den rund 60 Millionen Bürgern, auch daheim auf alle Abendessen und andere Treffen mit mehr als sechs haushaltsfremden Teilnehmern ganz zu verzichten. Die neuen Regeln sollen laut Ansa zunächst für 30 Tage gelten. Restaurants und Bars müssen danach künftig um Mitternacht schliessen. Ab 21 Uhr sei es verboten, dass Gäste im Stehen vor Lokalen essen und trinken. Damit sollen abendliche Menschentrauben vor Bars vermieden werden. Die Regierung verbiete auch Schulausflüge. Der Kontaktsport für Amateure, etwa beim Fussball, werde eingeschränkt.

7:13 Panama erlaubt wieder internationale Flüge Auf dem grössten Flughafen Mittelamerikas starten und landen erstmals nach rund sieben Monaten wieder internationale Passagierflüge. Als erster Flieger aus Europa nach Corona-bedingter Pause landete am Montag eine Maschine mit 158 Fluggästen aus Amsterdam auf dem Tocumen-Flughafen in Panama-Stadt, wie die Betreiber mitteilten. Mehr als 16.5 Millionen Passagiere nutzten den Flughafen im vergangenen Jahr. Er ist eine wichtige Drehscheibe in der Region. Panamas Präsident Laurentino Cortizo, der vor Ort war, schrieb bei Twitter, alle nötigen gesundheitlichen Massnahmen würden ergriffen. Mit der Wiederaufnahme des Flugverkehrs in 20 Länder könnten auch 85 Prozent der Geschäfte in dem Flughafen wieder öffnen. Bei Ankunft wird ein negativer Corona-Test verlangt, der zum Zeitpunkt des Starts höchstens 48 Stunden alt sein darf. Legende: Nur, wer einen negativen Corona-Test vorlegen kann, darf in Panama einreisen. Keystone