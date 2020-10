Der Ticker startet um 6:59 Uhr

10:54 Südkorea lockert Abstandsregeln Angesichts eines Abwärtstrends bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat Südkorea die Regeln zur Vermeidung sozialer Kontakte wieder gelockert. So können seit heute landesweit als Hochrisiko-Orte eingestufte Einrichtungen wie Nachtclubs, Karaokebars, Buffetrestaurants und Fitnessstudios wieder öffnen, sofern Masken getragen und Gästelisten geführt werden. Auch können die Menschen wieder Kirchen für Gottesdienste oder Stadien für Spiele der professionellen Fussball- und Baseball-Ligen besuchen, solange eine Obergrenze von 30 Prozent der Platzkapazitäten eingehalten wird. Die Behörden vermeldeten zugleich einen leichten Anstieg bei den täglich erfassten Coronafällen auf fast 100.

9:38 «Gesundheitsgefährdung»: Einige «KN95»-Masken zurückgerufen Erneut muss in der Schweiz eine Atemschutzmaske mit der Bezeichnung «KN95» wegen ungenügender Schutzwirkung zurückgerufen werden. Dieses Mal handelt es sich um ein von der Firma e + h Services vertriebene Produkt. Bei einer Marktkontrolle habe die Suva festgestellt, dass für die Verwenderinnen und Verwender der Maske «wegen ungenügender und falsch deklarierter Schutzwirkung eine Gesundheitsgefährdung ausgehe», teilt das Eidg. Büro für Konsumentenfragen mit. Es bestehe das Risiko, gegen irreversible Gesundheitsschäden ungenügend geschützt zu sein. Vom Produktrückruf betroffen ist die im Eisenwarenfachhandel erhältliche Atemschutzmaske mit Bezeichnung «KN95» und Artikelnummer 2581098. Nach Angaben von e + h Services lässt die Maske zu wenig Luft durch und muss deshalb vom Markt genommen werden. Andere «KN95»-Masken seien vom Rückruf nicht betroffen, schrieb das Eidg. Büro für Konsumentenfragen weiter. Im September hatte Aristos International GmbH die «KN95»-Maske des Hersteller Huihong zurückgezogen, Anfang Oktober die Firma Prowork Tools Handels & Vertriebs GmbH die «KN95/CE FFP2 Face Mask» des Herstellers Anhui Qingqing Labor Mask Co., Ltd. Legende: Eine «KN95»-Schutzmaske, die von verschiedenen Herstellern angeboten wird. Die von der Firma e + h Services vertriebenen Masken wurden zurückgerufen. Keystone

9:18 Frankreichs Premier schliesst lokale Lockdowns nicht aus Auch in Frankreich steigen die Neuansteckungen mit dem neuen Coronavirus wieder stark an. Premierminister Jean Castex schliesst lokale Lockdowns deshalb nicht aus, wie er Radio Franceinfo sagte. Das Land stehe vor einer «starken» zweiten Welle. Legende: Jean Castex. Keystone

7:10 Studie: Coronaviren überleben länger als angenommen auf Oberflächen Auf glatten Oberflächen wie von Handydisplays oder Bankautomaten kann das Coronavirus neuen australischen Forschungsergebnissen zufolge bis zu 28 Tage überleben – und damit länger als bislang angenommen. Das geht aus einer Studie der australischen Wissenschaftsbehörde Csiro hervor, die in der Zeitschrift «Virology Journal» veröffentlicht wurde. Das Experiment wurde im Dunkeln durchgeführt – die Forschung habe bereits gezeigt, dass Sonnenlicht das Virus schnell abtöten könne, hiess es weiter. Bei früheren Studien habe das Virus nur bis zu drei Tage lang auf Kunststoff- und Edelstahloberflächen nachgewiesen werden können. Ähnliche Experimente für Influenza A hätten ergeben, dass dieses Virus 17 Tage lang auf Oberflächen überlebt habe. Das zeige, wie widerstandsfähig das Coronavirus sei. Laut deutschem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gibt es allerdings bislang keine Fälle, bei denen nachgewiesen wurde, dass das Coronavirus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder über kontaminierte Oberflächen auf Menschen übertragen wurde und es zu Infektionen kam. Allerdings können den Angaben zufolge Schmierinfektionen über Oberflächen nicht ausgeschlossen werden, die zuvor mit Viren kontaminiert wurden.

4:49 China: Massentests für neun Millionen Menschen In der chinesischen Metropole Qingdao sollen Regierungsangaben zufolge innerhalb von fünf Tagen alle rund neun Millionen Bewohner auf Covid-19 getestet werden. Die Stadt verzeichnet in den vergangenen 24 Stunden sechs neue sowie sechs asymptomatische Fälle. Die meisten Infektionen sind im Zusammenhang mit dem Qingdao Chest Hospital aufgetreten, das infizierte Rückkehrer nach China behandelt.

2:58 Liverpool schliesst Bars, Restaurants und Fitnesscenter Die britische Regierung will am Montag neue Massnahmen gegen die steigende Zahl der Corona-Infektionen vorstellen. Bereits klar ist: in der Stadt und Agglomeration Liverpool werden sämtliche Bars und Pubs, Wettbüros, Fitnesscenter und Casinos geschlossen. Das schreiben die lokalen Behörden in einer gemeinsamen Erklärung. Gleichzeitig erwarten sie von der Regierung in London Antworten auf offene Fragen. So müssten etwa Regionen, die von weiteren Einschränkungen betroffen seien, finanziell stärker unterstützt werden – auch um wirtschaftliche Schäden zu vermindern. Zudem brauche es eine klare Strategie, wie eine Region mit harten Einschränkungen aus diesen wieder aussteigen könne. Legende: Schlechte Nachrichten für Nachtschwärmer: In Liverpool wird infolge steigender Corona-Fallzahlen die höchste von drei Alarmstufen ausgerufen. Keystone

1:14 EU: Städte und Regionen in finanziellen Nöten Die Coronakrise reisst in der ganzen Europäischen Union bei Städten und Regionen tiefe Löcher in die Kassen: neun von zehn erwarten dieses Jahr einen Einbruch ihrer Einnahmen. Dies geht aus einer Studie des Europäischen Ausschusses der Regionen hervor. Ausgaben für Gesundheit, soziale Dienste und Katastrophenschutz seien geradezu explodiert. Dies müsse bei der Verteilung des Geldes aus dem geplanten 750-Milliarden-Programm gegen die Coronakrise berücksichtigt werden, fordert der Ausschuss. Die Studie dokumentiert auch krasse Unterschiede zwischen den Gesundheitssystemen der einzelnen EU-Mitgliedsländer: Während für Deutschland 29.2 Intensivbetten pro 100'000 Einwohner verzeichnet werden, sind es in Portugal gerade mal 4.2. Der Ausschuss mahnt deshalb dringend den Ausbau der Kapazitäten in Gesundheits-, Pflege- und Notfallsystemen in allen Regionen an.

22:42 Twitter warnt vor Trump-Tweet zur Corona-Immunität Der Kurznachrichtendienst Twitter hat einen Beitrag von US-Präsident Donald Trump mit einem Warnhinweis versehen. «Gestern vollständige und komplette Entwarnung von den Ärzten des Weissen Hauses», twitterte Trump am Sonntag über seine Covid-19-Ansteckung. «Das heisst, ich kann es nicht mehr bekommen (immun) und ich kann es nicht weitergeben. Sehr schön, das zu wissen.» Im Warnhinweis von Twitter heisst es, der Tweet verletzte die Regeln über die Verbreitung von irreführender und möglicherweise gefährlicher Informationen in Bezug auf Covid-19. In der Forschung ist unklar, wie lange genesene Menschen Antikörper gegen das Virus haben und ob sie gegen eine zweite Infektion immun sind. Klicken Sie auf den Tweet, um den Warnhinweis von Twitter zu sehen:

21:38 Erster Coronafall in der Schweizergarde in Rom In der Kaserne der Schweizergarde im Vatikan wurde offenbar ein positiver Covid-19-Fall gemeldet. Das geht aus einem internen Informationspapier hervor, das die Garde kürzlich an alle Unteroffiziere und Gardisten versendet hat. Wegen des Coronafalles gelten bei der Schweizergarde laut dem Schreiben per sofort neue Massnahmen. Sämtliche Garde-Angehörige müssen sich in der Kaserne in ihren Zimmern oder Wohnungen aufhalten, das Quartier wird praktisch abgeriegelt. Neu gilt auf dem gesamten Kasernenareal eine Maskenpflicht und es wird eine Feriensperre erlassen. Laut SRF-Korrespondent Philipp Zahn stellt sich besonders die Frage, weshalb die Schweizergarde erst jetzt mit einer strikten Maskenpflicht innerhalb des Quartiers durchgreift. Denn in Rom gilt seit Anfang Monat eine Maskenpflicht, in ganz Italien seit Donnerstag. Die Vereidigung der 38 neuen Rekruten der Päpstlichen Schweizergarde fand am 4. Oktober laut den offiziellen «Vatican News», Link öffnet in einem neuen Fenster trotz Corona-Pandemie statt. Laut «Vatican News» gilt für die Gardisten zwar «Vorsicht im Umgang mit dem Papst» mit Mundschutz und Abstand. «Doch ich hatte einmal in dieser Zeit die Ehre, Papst Franziskus die Hand zu reichen», zitiert das Onlineportal einen der Gardisten. Legende: Keystone

20:22 Italien rüstet sich für die zweite Welle In Italien steigen die Fallzahlen wieder rasant an. In Rom und der umliegenden Region Latium sind die Schlangen vor den mobilen Corona-Teststationen seit Tagen kilometerlang. Am Stadtrand von Rom stehen viele der Bettenburgen leer, seitdem der Tourismus zum Erliegen gekommen ist. Jetzt werden sie von der Gesundheitsverwaltung requiriert und zu Quarantäne-Stationen umfunktioniert. Im ganzen Land gilt Maskenpflicht. In Rom berät die Regierung darüber, private Feiern noch weiter einzuschränken. Auch Menschentrauben, die abends vielerorts vor Bars und Restaurants zu sehen sind, könnten verboten werden. Zudem drohen nach Medienberichten Einschränkungen für den Amateursport in Gruppen. Das 60-Millionen-Einwohner-Land, das im März Europas Corona-Hotspot war, zählte am Sonntag 5456 neue laborbestätigte Ansteckungen. 02:08 Video Strengere Bestimmungen auch für Partygänger in Mailand Aus Tagesschau vom 11.10.2020. abspielen

20:10 Libanon schliesst Bars und Nachtclubs Im Libanon müssen Bars und Nachtclubs schliessen. Das Innenministerium verhängt zudem einen Lockdown über 169 Dörfer und Bezirke im ganzen Land, nach 111 in der vorigen Woche. Die Regierung bekräftigt auch die Ausgangssperre zwischen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens. Seit Beginn der Pandemie wurden im Land 52'558 Infektionen und 455 coronabedingte Todesfälle gemeldet. Bei einer Bevölkerung von rund sechs Millionen Menschen gab es im Libanon in den vergangenen Tagen mehr als 1000 Fälle täglich.

19:00 Nationalrat Alfred Heer positiv getestet Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 58-Jährige hat keine Symptome und befindet sich bis am Donnerstag in Isolation. Am Montag hatte er noch an einer Sitzung mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter teilgenommen. Ein Sprecher der Justizministerin bestätigte am Sonntagabend entsprechende Informationen des Onlineportals «Blick.ch». Die Bundesrätin sei an der Sitzung der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats aber durch eine Plexiglas-Trennwand rundum abgeschirmt gewesen, sagte der Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie habe zu keiner Zeit direkten Kontakt mit Alfred Heer gehabt. Der Bundesrätin gehe es gut. Für die Justizministerin und die anwesenden Parlamentarier hat der Coronafall zunächst keine Auswirkungen. Legende: Der 58-jährige SVP-Nationalrat Heer war vergangene Woche positiv getestet worden. Keystone

17:57 Katalonien und Navarra verschärfen Corona-Regeln Die spanischen Regionen Katalonien und Navarra verschärfen ihre Corona-Massnahmen. In Katalonien sollen Firmen ihre Mitarbeiter auffordern, für die kommenden 15 Tage von zu Hause aus zu arbeiten. «Ohne neue Massnahmen könnten wir in zwei oder drei Wochen in die Lage von Madrid gelangen», sagt der Gesundheitsminister der autonomen Region, Josep Maria Argimon. Madrid gilt als einer der grössten Corona-Hotspots in Europa, seit Freitag gilt dort der Notstand. In der nordspanischen Region Navarra sollen Treffen von mehr als sechs Personen verboten werden, Restaurants müssen ihre Gästekapazität halbieren und um zehn Uhr abends schliessen.

17:11 Kanton Bern meldet steigende Fallzahlen Im Kanton Bern sind innert 24 Stunden 134 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert worden. In Spitalpflege befanden sich am Sonntag weiterhin 39 Patienten. Sieben lagen auf der Intensivstation, drei wurden künstlich beatmet. Am Samstag waren 113 neue Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl der positiven Fälle erhöhte sich bis am Sonntag auf 4352. Über das Wochenende wurde bekannt, dass sich im Kanton Bern wegen zwei positiv auf das Coronavirus getesteten Personen über 1500 Menschen in Quarantäne begeben müssen. Sie hatten sich in Klubs und Bars aufgehalten, die auch von den Coronavirus-Infizierten besucht worden waren. Ab Montag gilt im Kanton Bern eine Maskenpflicht in Läden und öffentlich zugänglichen Räumen.

16:13 Bundesland NRW limitiert Gästezahl bei privaten Feiern Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Zahl der Teilnehmer an privaten Feiern auf maximal 50 Personen beschränken. Dies kündigt Ministerpräsident Armin Laschet nach einer Sondersitzung des Landeskabinetts in Düsseldorf an. Zahlreiche Städte in dem bevölkerungsreichsten Bundesland hatten zuletzt die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner überschritten, darunter Köln und Essen. In den betroffenen Städten sollen nun die Öffnungszeiten von Kneipen eingeschränkt und Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern im Freien und 250 Teilnehmern in geschlossenen Räumen gestrichen werden. Legende: NRW beschränkt Privatfeiern auf 50 Personen. Keystone

15:32 Bund erarbeitet Winterstrategie Der Bund ist zusammen mit den Kantonen daran, eine sogenannte Winterstrategie zur erarbeiten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden. Der Inhalt der Strategie werde in den kommenden Wochen kommuniziert, sagte ein BAG-Sprecher. Das BAG bestätigte damit auf Anfrage einen Bericht der «NZZ am Sonntag». Gemäss dem Zeitungsbericht werden bei der Strategie unter anderem lokale und regionale Einschränkungen und Lockdowns in besonders betroffenen Gebieten geprüft. Wann und wie solche lokalen Beschränkungen verordnet werden, ist noch unklar. Die «NZZ am Sonntag» stützte sich dabei auf ihr vorliegende Protokolle von Telefonkonferenzen zwischen dem BAG und den Kantonsärzten. Legende: Lokale Lockdowns im Kampf gegen die Pandemie. Keystone

14:14 Bussen und Festnahmen in Israel In Israel hat die Polizei am Wochenende Tausende Verstösse gegen die Corona-Abstandsregeln mit Bussgeld geahndet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten sich mehrere tausend ultra-orthodoxe Juden am späten Samstagabend in Jerusalem zum Feiertag Simhat Torah versammelt. Dabei seien Abstandsregeln und die Maskenpflicht missachtet worden. Zudem wurden in einer Synagoge vier Patienten mit Corona-Symptomen entdeckt. Zwei weitere Erkrankte wurden an Strassensperren gestoppt. Israel ist von der Corona-Pandemie schwer betroffen. Unter den gut neun Millionen Einwohnern gab es bereits mehr als 290'000 Infektionen. 1941 Menschen sind nach Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität bis Sonntag an oder mit Covid-19 gestorben. Bei einer Demonstration gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Tel Aviv wurden am Samstagabend vier Menschen festgenommen. Ihnen werden Angriffe auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Legende: Gegen Netanjahu wird schon seit vielen Wochen immer wieder samstags demonstriert. Keystone

13:32 Regierungschefs fordern Party-Verzicht In verschiedenen Sonntags-Zeitungen riefen mehrere Ministerpräsidenten Deutschlands die Bürger eindringlich zu Achtsamkeit auf. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann mahnte in der «Bild am Sonntag»: «Ich erwarte von den Bürgern, dass sie aus Verantwortungsbewusstsein nicht mehr alles machen, was sie noch dürfen». Der Grünen-Politiker fügte hinzu: «Man muss gerade keine Party bei sich zu Hause oder in der Gaststätte feiern.» Einen erneuten Lockdown könne sich das Land nicht leisten. «Deshalb ziehen wir die Schrauben an anderer Stelle an. Partys muss man nicht feiern, arbeiten und lernen schon.» Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer appellierte in der «Welt am Sonntag» ebenfalls an die junge Generation: «Jetzt sind nicht volle Partys gefragt, sondern Vorsichtsmassnahmen - und Kontrolle.» Der CDU-Politiker verteidigte schärfere Regeln. «Wir brauchen jetzt gewisse Instrumente, um der Lage Herr zu werden. Wir wollen unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben weitgehend erhalten», sagte er. Jetzt seien nicht volle Partys gefragt, sondern Vorsichtsmassnahmen und Kontrolle, sagte der Regierungschef von Sachsen, Michael Kretschmer. Legende: Deutsche Politiker rufen zum Party-Verzicht auf. Keystone

12:38 Grossbritannien: Experte mahnt zu mehr Vorsicht Der Epidemiologe Jonathan Van-Tam warnt vor einer zweiten Welle. Er fordert die Briten auf, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. «Die Jahreszeiten sind gegen uns», sagte der Experte. Van-Tam gehört zu den Beratern der Regierung von Premierminister Boris Johnson. Zudem will die britische Regierung lokale Beschränkungen verstärken. «Zusätzlich zu den einfachen Grundregeln, die für das ganze Land gelten, entwerfen wir einen Rahmen für die Orte, die stark vom Virus betroffen sind», sagt Wohnungsbauminister Robert Jendrick dem Sender Sky News. Konkreter will sich Jendrick allerdings nicht zu den Massnahmen äussern, die Premierminister Boris Johnson voraussichtlich am Montag vorstellt. Grossbritannien mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnern ist von der Pandemie besonders betroffen. Der Statistikbehörde zufolge gibt es etwa 58'000 Todesfälle, bei denen Covid-19 auf dem Totenschein erwähnt wurde. Legende: Grossbritannien steht nach Ansicht von Wissenschaftlern an einem «Scheideweg» in der Corona-Krise. Keystone