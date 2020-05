Der Ticker startet um 5:53 Uhr

22:53 Corona-Krise belastet auch berufliche Vorsorge Die Schweizer Pensionskassen haben ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Nun droht die Corona-Krise alles wieder zunichtezumachen. Die Oberaufsichtskommission der Beruflichen Vorsorge präsentierte heute ihren Jahresbericht. Ein grosses Risiko sind nach Einschätzung der Oberaufsicht die hohen Umwandlungssätze. 01:38 Video Corona-Krise belastet auch berufliche Vorsorge Aus Tagesschau vom 12.05.2020. abspielen

22:18 Wie geht es weiter mit den Grenzöffnungen? Möglichst in den nächsten Wochen sollen die Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich wieder geöffnet werden, auch für den Tourismus. «Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte bereits letzte Woche erklärt, dass die Schweiz die Grenzen zu den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Österreich möglichst rasch öffnen wolle, und dass man hier das Gespräch mit diesen Ländern suche», so Bundeshausredaktor Erwin Schmid. «Nun haben diese Gespräche mit den Innenministern offenbar gestern und heute stattgefunden und man ist übereingekommen, dass alle vier Länder zusammen die Grenzen möglichst rasch öffnen, beziehungsweise möglichst rasch zur Normalität zurückkehren wollen, wenn es die epidemiologische Situation erlaube. Deshalb hat man offenbar den Termin Mitte Juni ins Auge gefasst. Zuerst will man noch abwarten, wie sich die konkreten Öffnungsschritte in den verschiedenen Ländern auf die epidemiologische Situation auswirken. Also ob die Ansteckungszahlen weiter rückläufig sind.»

21:48 US-Demokraten wollen weiteres Billionen-Konjunkturpaket Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen wegen der Coronakrise ein weiteres massives Konjunkturpaket verabschieden. Es soll Medienberichten zufolge einen Umfang von rund drei Billionen US-Dollar haben und unter anderem mehr Geld für Sozialprogramme, Gesundheitsversorgung sowie für Bundesstaaten und Kommunen bereitstellen. Die Demokraten könnten das am Dienstag vorgestellte rund 1800 Seiten umfassende Gesetzespaket mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus noch diese Woche beschliessen, der von Republikanern kontrollierte Senat hat aber bereits abgewunken. Eine Verabschiedung erschien daher zunächst sehr unwahrscheinlich.

21:35 Pflegepersonal unter starker Belastung Eine Untersuchung des Unispitals Zürich zum Gesundheitszustand des Gesundheitspersonals unterstreicht den Eindruck, wonach die Arbeitnehmenden im Gesundheitssektor besonders belastet sind. So zeigen 14 Prozent der 1400 befragten Personen Symptome, die von Covid-19 oder von einer anderen Infektion der Atemwege herrühren könnten. 20 Prozent zeigen demnach Symptome einer Depression. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tag der Pflege «Man unterschätzt, wie viele Pflegende Depressionen haben» 12.05.2020 Mit Video

21:16 Pandemien und deren Auslöser In einem offenen Schreiben in der Zeitung «Le Temps» wenden sich 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Schweizer Universitäten und Hochschulen an die Öffentlichkeit. Es sind namhafte Forschende aus den Bereichen der Epidemiologie, Biologie und Chemie. Darunter auch Nobelpreisträger wie etwa der Biophysiker Jacques Dubochet von der Universität Lausanne. Sie schreiben, die nächste Pandemie sei vorhersehbar und deshalb sei es nun Zeit zu handeln. SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler zu den Forderungen der Wissenschaftler. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Pandemien und ihre Auslöser «Es gibt schlüssige Hinweise, dass die Erreger von Tieren kommen» 12.05.2020 Mit Audio

21:01 Twitter-Mitarbeiter dürfen «für immer» im Homeoffice arbeiten Twitter wird seinen Mitarbeitern erlauben, auch nach dem Ende der Corona-Krise uneingeschränkt im Homeoffice zu arbeiten. «Wenn unsere Beschäftigten in einer Rolle und Lage sind, die es ihnen erlauben, von Zuhause aus zu arbeiten, und sie für immer damit weitermachen wollen, werden wir das möglich machen», erklärte der Kurznachrichtendienst. Die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass es funktioniert, wenn Menschen an verschiedenen Orten zusammenarbeiteten. Twitter gehörte zu den ersten Unternehmen, die nach Ausbruch der Corona-Krise die Mitarbeiter zum Arbeiten ins Homeoffice schickten. Die Büros sollen mindestens bis September geschlossen bleiben.

20:31 Wenig Besucher im Verkehrshaus Auch das meistbesuchte Museum der Schweiz, das Verkehrshaus Luzern, profitiert von den Lockerungen. Am zweiten Betriebstag ist das Museum aber noch weit weg vom normalen Ansturm. Für die kommenden Feiertage Auffahrt und Pfingsten werden deutlich mehr Besucher erwartet. Darauf sei man vorbereitet, so Martin Bütikofer, Direktor Verkehrshaus. 04:24 Video Kein Ansturm auf das Verkehrshaus Luzern Aus Schweiz aktuell vom 12.05.2020. abspielen

20:00 Fleischkrise in den USA Tausende Mitarbeiter von US-Fleischfabriken haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. An den Fliessbändern arbeiten die Mitarbeiter oft Schulter an Schulter. So kann sich das Virus schnell verbreiten. Einige der wichtigsten Fleischfabriken des Landes mussten wegen der vielen Infektionen geschlossen werden, mit weitreichenden Folgen für Konsumenten und Landwirte. Im Land von Hamburger und Barbecue kommt es zu Liefer-Engpässen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Pandemie in den USA In den Schlachthöfen grassiert das Coronavirus 12.05.2020 Mit Video

19:33 EU will militärische Krisenhilfe bei Pandemien stärken Die Verteidigungsminister der EU-Staaten haben in einer Videokonferenz über sicherheitspolitische Lehren aus der Corona-Pandemie beraten. Die Krise sollte ein zusätzlicher Antreiber für Zusammenarbeit innerhalb der EU sein, sagte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gebe es eine wachsende Nachfrage nach Unterstützung vonseiten des Militärs. Um diese zu beantworten, könnten auch laufende Projekte der EU-Kooperationsplattform Pesco hilfreich sein. Eines von ihnen sieht zum Beispiel den Aufbau eines europäischen Sanitätskommandos vor. Über dieses sollen medizinische Fähigkeiten bereitgestellt und besser koordiniert werden können.

19:20 US-Regierungsberater Fauci: Impfstoff Ende Herbst Wie gut agieren die USA in der Corona-Pandemie? Im Senat findet zurzeit eine Anhörung von Experten statt. Einer von ihnen ist der in den USA führende Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci. Via Videokonferenz zugeschaltet, sprach Fauci bisher über die Forschung, die er am Nationalen Institut für Infektionskrankheiten beaufsichtigt. Er gab sich optimistisch, dass Ende Herbst ein Impfstoff vorhanden sei – vielleicht sogar mehrere. Gleichzeitig warnte er vor einer übertrieben schneller Rückkehr zur Normalität. «Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben», sagte Fauci. Wenn die Richtlinien nicht beachtet würden, bestehe das reale Risiko eines Ausbruchs, den man nicht kontrollieren könne. Legende: Anthony Fauci gibt dem Senat per Videoschaltung Auskunft. Reuters

19:04 Bundeskabinett und EU-Kommission beraten über Grenzkontrollen Das deutsche Bundeskabinett berät am Mittwoch darüber, wie es nach dem 15. Mai mit den Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern weitergehen soll. Kanzlerin Angela Merkel hat an einer Konferenz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hoffnung auf eine schrittweise Öffnung der Grenzen gemacht. Die Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sind bis zum 15. Mai befristet. Einreisen darf nur, wer einen wichtigen Grund vorweisen kann. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will vor Freitag verkünden, wie es ab dem Wochenende weitergeht. Die EU-Kommission will am Mittwoch ebenfalls einen Plan für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen. Nach einem der dpa vorliegenden Entwurf sollen die Kontrollen nach und nach aufgehoben werden. Legende: Die Grenzkontrollen in Europa sollen schrittweise wieder aufgehoben werden. Keystone

18:21 Hunderte Mitarbeiter von deutschen Fleischfabriken mit Corona infiziert Nach dem Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik im deutschen Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Arbeiter auf 260 gestiegen. Bis Dienstagmittag waren 1012 der rund 1200 Beschäftigen der Firma Westfleisch getestet worden. Als Konsequenz aus dem Corona-Ausbruch hatte der Kreis Coesfeld in Abstimmung mit der NRW-Landesregierung einen Grossteil der geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen um eine Woche verschoben. Ausserdem sollen die bis zu 20'000 Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Coronavirus getestet werden. In einem weiteren Schlachthof bei Pforzheim (Baden-Württemberg) wurden insgesamt rund 400 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist rund ein Drittel der Belegschaft von etwa 1100 Mitarbeitern, wie eine Sprecherin des Landratsamtes im baden-württembergischen Enzkreis sagte. Die infizierten Mitarbeiter, die in beengten Wohnverhältnisse lebten, sind vom Landratsamt seit einiger Zeit in Ausweichunterkünften untergebracht. Alle Mitarbeiter dürfen sich derzeit nur zwischen Betrieb und Unterkunft bewegen. Eine Schliessung des Unternehmens sei geprüft, aber verworfen worden. Dafür gebe es keine rechtliche Handhabe, solange die Firma sich an die Auflagen halte.

18:07 Neuer Vorschlag zu Geschäftsmieten Bei der seit Wochen verfahrenen Situation zum Umgang mit Geschäftsmieten von geschlossenen Betrieben in der Coronakrise gab es an der ausserordentlichen Session keine Einigung. Die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) hat nun bezüglich der Geschäftsmieten eine Motion eingereicht. Dabei soll der Mieter nur 40 Prozent der Miete schulden. Diese Regelung gilt für diejenigen, deren Miete die Höhe von 20‘000 Franken pro Monat und Objekt nicht überschreitet – und zwar für zwei Monate. Zusätzlich soll es eine Opt-out-Klausel geben, für diejenigen, die zwischen 15'000 Franken und 20’000 Franken Miete zahlen. Diese können von dieser Regelung absehen und vor Gericht gehen. Die Vorlage kommt nun in der ordentlichen Sommersession im Juni auf den Tisch. 01:40 Video Ringen um Mieterlass für Geschäftsliegenschaften Aus Tagesschau vom 12.05.2020. abspielen

17:05 Corona verzögert Kampfjet-Offerten für Luftwaffe Der Bund verschiebt die zweite Offertenrunde für neue Kampfflugzeuge und Boden-Luft-Raketen um drei Monate. Grund sind die Einschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Auf den Fahrplan der Beschaffung soll der neue Termin aber keinen Einfluss haben. Der Bundesrat hatte sich von Anfang an einen gewissen zeitlichen Spielraum offengelassen: Den Typenentscheid kündigte er für Ende 2020 oder Anfang 2021 an. Weil die zweite Offerte statt im August im November eingereicht werden muss, dürfte der Entscheid nicht mehr im laufenden Jahr fallen. Die Pandemie habe weltweit Massnahmen ausgelöst, von denen auch alle Kandidaten betroffen seien, teilte Armasuisse mit.

17:00 Filmfestival Locarno unterstützt unterbrochene Filmprojekte Mit Geldern, die eigentlich für die Wettbewerbspreise des diesjährigen Festivals vorgesehen waren, hat das Locarno Filmfestival das Projekt «The Films After Tomorrow» lanciert. Dabei sollen Produktionen von Kinofilmen unterstützt werden, die aufgrund der Coronakrise Gefahr laufen, nicht abgeschlossen zu werden. Es gehe um unterbrochene Dreharbeiten, also Projekte, die es nicht bis in den Schnitt geschafft haben sowie Filmschaffende, Autorinnen und Autoren, die befürchten müssen, die «Früchte einer langen Arbeit nicht ernten» zu dürfen, teilte das Festival mit. «The Films After Tomorrow» wird als Wettbewerb für zehn Schweizer und zehn internationale Produktionen gestaltet. Dem Publikum werden die zwanzig Regisseurinnen und Regisseure zwischen dem 5. und dem 15. August online vorgestellt und am 15. August die Siegerprojekte präsentiert. Die beiden Hauptpreise, zwei Pardi 2020, sind mit je 70'000 Franken dotiert. Legende: Trotz Absage des Festivals: Leoparden gibt es auch dieses Jahr. Keystone

16:29 Berset: Lange Phase des Contact Tracings Bundesrat Alain Berset hat seinem Heimatkanton Freiburg einen Besuch abgestattet. Unter anderem ging es um die Umsetzung des Contact-Tracing-Konzepts. Im Anschluss sagte der Innenminister, die Kantone müssten sich auf eine lange Phase des Contact Tracings und der Schutzmassnahmen einstellen. Die Schweiz habe in den vergangenen zwei Monate langsamer gelebt. Jetzt werde es eine neue Normalität geben, bei der nach wie vor Abstandsregeln und Handhygiene wichtig seien. Das sei der beste Weg, um alle zu schützen. Die Schweiz setze weiterhin stark auf Eigenverantwortung. Zum heutigen internationalen Tag der Pflege sprach Berset dem Personal im Gesundheitswesen einen grossen Dank aus. Sie hätten in den vergangenen Wochen dafür gesorgt, dass die Schweiz weiter funktioniert habe. Beim Besuch im Kanton Freiburg nahm Berset auch einen Augenschein bei den Schutzkonzepten in Restaurants und Läden. Er habe gesehen, dass es nicht einfach sei, die Massnahmen zu erfüllen. Es stelle sich nun die Frage, wie diese Massnahmen über eine lange Zeit hinweg umzusetzen seien. Für einige Restaurants lohne es sich nicht, die Abstandsregeln umzusetzen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Übersicht Kanton FR Berset macht sich selber ein Bild vor Ort 12.05.2020 Mit Audio

16:10 Putin-Sprecher am Coronavirus erkrankt Der Sprecher von Kremlchef Wladimir Putin, Dmitri Peskow, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er werde behandelt, sagte der 52-Jährige der russischen Staatsagentur Tass. Details wurden nicht bekannt. Peskow zählt zum engsten Kreis des russischen Präsidenten. Physischen Kontakt mit Putin hatte er aber nach eigenen Angaben seit rund einem Monat nicht mehr. Legende: Dmitri Peskow Reuters

15:34 Italien will Strände wieder öffnen Viele Regionen in Italien wollen trotz der Coronakrise die Strände so schnell wie möglich wieder öffnen. Eine zu lange Blockade der Wirtschaft hätte «schwerwiegende soziale Auswirkungen», sagte der Tourismusbeauftragte der Emilia Romagna, Andrea Corsini. Ähnliche Voten kamen aus Venetien und Ligurien. Der Zugang zu Strandbädern soll aber streng reguliert werden. Buchungen sollen Pflicht werden, wie aus einem Dokument des Instituts für Arbeitssicherheit und des nationalen Gesundheitsinstituts hervorgeht. Die Abstände zwischen den Sonnenschirmreihen sollen mindestens fünf Meter betragen. Auch im Wasser soll «soziale Distanz» gelten, Gruppensport ist tabu. Sonnenliegen sollen nach dem Besitzerwechsel desinfiziert werden. Selbst an frei zugänglichen Stränden soll dafür gesorgt werden, dass sich dort nicht zu viele Menschen auf einmal aufhalten. Legende: So eng beeinander wie in den letzten Jahren dürfen die Liegestühle in Rimini heuer nicht stehen imago images

15:04 Fauci: «Unnötiges Leiden und Tod» durch vorschnelle Öffnung Der Immunologe und Berater der US-Regierung, Anthony Fauci, warnt vor einer vorschnellen Rückkehr zur Normalität in der Coronavirus-Epidemie in den USA. Wenn die Richtlinien des Weissen Hauses nicht beachtet würden, «dann riskieren wir die Gefahr mehrfacher Ausbrüche im ganzen Land», schrieb Fauci an die «New York Times». «Das wird nicht nur unnötiges Leiden und Tod zur Folge haben, sondern würde uns tatsächlich auf unserer Suche nach einer Rückkehr zur Normalität zurückwerfen.» Fauci soll heute vor dem Senat aussagen. Viele US-Bundesstaaten erfüllen derzeit die Kriterien der von Präsident Donald Trump vorgestellten Richtlinien zur Wiedereröffnung nicht, die unter anderem eine Abnahme der Zahl der Infektionen über 14 Tage vorsehen. Legende: Berater Anthony Fauci zusammen mit Corona-Virus-Koordinatorin Deborah Birx (Aufnahme vom 29. April) Keystone