0:17 EU-Länder einigen sich auf Corona-Reisebedingungen Die EU-Länder haben sich darauf geeinigt, Reisebeschränkungen koordiniert und schrittweise zu lockern. «Mit Beginn des Sommers wird den Bürgerinnen und Bürgern das Reisen erleichtert – mit nur begrenzten und verhältnismässigen Reisebeschränkungen, wenn überhaupt», teilte EU-Justizkommissar Didier Reynders mit. So sei vorgesehen, dass vollständig Geimpfte und Genesene keinen Reisebeschränkungen unterliegen sollen. Zudem sollen Menschen aus Regionen mit wenigen Infektionen ebenfalls ohne Beschränkungen reisen können.

22:59 Delta-Variante äussert sich mit anderen Symptomen Die Coronavirus-Variante Delta kann bei Patienten andere Symptome verursachen als frühere Corona-Typen. In einer britischen App zur Überwachung von Corona-Symptomen wurden zuletzt am häufigsten Kopfschmerzen, eine laufende Nase und einen rauen Hals gemeldet, wie die BBC berichtete. Tim Spector vom King’s College London, der die gemeldeten Symptome auswertet, sagte, Fieber gehöre noch immer dazu, aber der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn trete seltener auf. Für jüngere Menschen könne sich Covid-19 stärker wie eine einfache Erkältung anfühlen. Zudem verdoppelt eine Infektion mit der Delta-Variante das Risiko für einen Spitalaufenthalt. Und die Impfungen zeigen sich etwas weniger wirksam, wie aus einer Studie hervorgeht, die in der Fachzeitschrift «Lancet» veröffentlicht worden ist.

22:19 Forderung nach mehr Mitteln für psychische Gesundheit von Jugendlichen Die Dargebotene Hand, die Stiftung Pro Mente Sana und der Fachverband Public Health Schweiz fordern 125 Millionen Franken Soforthilfe, um den Zugang zu niederschwelligen Hilfs- und Therapieangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene zu verbessern. Aufgrund der Corona-Pandemie sei die psychische Gesundheit dieser Menschen stark belastet, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die einschränkenden Massnahmen hätten zu Einsamkeit, Schulstress, Unsicherheit auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt und damit zu Zukunftsängsten geführt. Als dringliche Massnahmen für mehr Therapieplätze und niederschwellige Angebote schlagen die drei Organisationen vor, 125 Millionen Franken zur Verfügung zu stellen. Der Betrag sei vergleichbar zum Förderprogramm über 50 Millionen Franken für die Entwicklung von Medikamenten.

21:32 Verbesserte Lage in Indien In Indien gehen die Corona-Zahlen weiter zurück. Innerhalb von 24 Stunden wurden rund 70’000 neue Infektionen gemeldet. Das ist der niedrigste Wert seit Anfang April. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 3921 neue Todesfälle registriert. In den vergangenen zwei Monaten hatte es an einigen Tagen mehr als 400’000 neue Infektionen gegeben. Dafür wurden auch Grossveranstaltungen verantwortlich gemacht. Inzwischen werden Schutzmassnahmen wieder gelockert, auch in der Hauptstadt Neu Delhi. Dort sind Läden wieder geöffnet und Restaurants dürfen 50 Prozent der Plätze wieder besetzen.

20:42 Emotionale Erinnerungen an den Grenzzaun Der Grenzzaun zwischen Kreuzlingen (TG) und Konstanz (D) war ein prominentes Symbol für die einschneidenden Corona-Massnahmen am Anfang der Pandemie im Frühling 2020. Damals wurde die Grenze von der Schweiz zu Deutschland geschlossen. Der Grenzzaun hat die beiden Städte, die eigentlich zusammengewachsen sind, plötzlich getrennt. Ein Jahr danach stehen Abschnitte dieses Grenzzauns wieder – aber nicht als Grenze, sondern als Ausstellung mit den Erinnerungen von Betroffenen. 04:14 Video Erinnerung an den Corona-Grenzzaun 2020 in Kreuzlingen Aus Schweiz aktuell vom 14.06.2021. abspielen

19:41 Grossbritannien verlängert Corona-Massnahmen um vier Wochen Wegen der rapiden Ausbreitung der Delta-Virusvariante verlängert die britische Regierung ab Montag die geltenden Corona-Massnahmen um weitere vier Wochen. Das erklärte Premierminister Boris Johnson in London. Der bislang für den 21. Juni geplante «Tag der Freiheit» wird damit auf den 19. Juli verschoben. Geplant war, ab Montag alle geltenden Kontaktbeschränkungen aufzuheben. Geschäfte und Restaurants haben bereits seit Wochen wieder geöffnet. Nun werden lediglich die Regeln für Hochzeiten gelockert – dort sind nun auch wieder mehr als 30 Gäste erlaubt. Die Landesteile Schottland, Wales und Nordirland haben eigene Corona-Regeln, die sich jedoch nur geringfügig von denen in England unterscheiden. Sollte sich die Lage in England schnell verbessern, könnten laut Johnson nach zwei Wochen Änderungen erfolgen. Obwohl dank der britischen Impfkampagne fast 57 Prozent der Erwachsenen voll geimpft sind, hat die Delta-Virusvariante die Infektionszahlen wieder steigen lassen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei fast 68 neuen Ansteckungen pro 100’000 Personen. Legende: Der Beginn eines lockeren Sommers muss in Grossbritannien schweren Herzens auf Ende Juli verschoben werden. Keystone

19:23 Weltweite Zahl an Corona-Infektionen nimmt weiter ab Die wöchentliche Zahl an Covid-19-Fällen ist im weltweiten Durchschnitt nun schon sieben Wochen in Folgen gefallen. Das ist der längste Rückgang seit Beginn der Pandemie im Frühling 2020. Diese positive Entwicklung verdecke jedoch die beunruhigende Zunahme von Krankheits- und Todesfällen in vielen Ländern, warnte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Besonders alarmierend sei der Anstieg in Afrika, weil in dieser Region weltweit am wenigsten Impfdosen, Tests und medizinischer Sauerstoff für Patienten zur Verfügung stehe, sagte Tedros. Am Wochenende gaben führende Industrienationen am G7-Gipfel Zusagen über 870 Millionen Impfdosen bekannt, die möglichst rasch an die bedürftigsten Länder ausgeliefert werden sollen. Tedros forderte erneut weitere schnelle Hilfe mit höheren Mengen Impfstoff. «Die Ausbreitung des Virus ist derzeit schneller als die globale Auslieferung von Impfstoffen», sagte er. Laut Tedros sterben täglich mehr als 10 000 Menschen an Covid-19.

18:45 Zürich: Doch schon erste SMS mit Covid-Zertifikat verschickt Seit heute Montag ist das Covid-Zertifikat im Kanton Zürich verfügbar. Erste SMS wurden am Montagabend versandt. Früher am Montag teilte die Gesundheitsdirektion noch mit, dass die SMS wohl erst ab Dienstagnachmittag verschickt würden. Voraussetzung dafür, dass ein SMS kommt, ist, dass sich die Personen über das kantonale Impftool VacMe registriert und dabei ihre Einwilligung zur Datenweitergabe erteilt haben.

18:27 Corona-Zahlen in Indien weiter rückläufig In Indien gehen die Corona-Zahlen weiter zurück. Innerhalb von 24 Stunden wurden in dem südasiatischen Land mit mehr als 1.3 Milliarden Einwohnern etwa 70'000 neue Infektionen im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet, die niedrigste Zahl seit Anfang April. Wie das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Neu Delhi weiter mitteilte, wurden zudem 3921 neue Todesfälle registriert. In den vergangenen beiden Monaten hatte es an manchen Tagen mehr als 400'000 neue Infektionen gegeben. Dafür wurden auch Grossveranstaltungen wie Wahlkampf-Auftritte und religiöse Feste verantwortlich gemacht. Inzwischen werden Schutzmassnahmen wieder gelockert, auch in Neu Delhi. Dort sind Läden wieder geöffnet. Restaurants dürfen 50 Prozent der Plätze wieder besetzen. 07:19 Video Archiv: Indien am Abgrund – Reportage aus dem Corona-Epizentrum Aus Rundschau vom 12.05.2021. abspielen

17:55 Hohe Wirksamkeit bei Impfstoff-Kandidat von Novavax Ein Impfstoff-Kandidat des US-Herstellers Novavax bietet nach Angaben des Unternehmens einen hohen Schutz vor Covid-19. Die Wirksamkeit des Impfstoffs NVX-CoV2373, der zweimal gespritzt werden muss, liege nach Forschungsergebnissen aus einer Phase-3-Studie bei 90.4 Prozent. Generell hätten die Probanden die Impfung gut vertragen. Teilnehmer berichteten nur von Schmerzen an der Einstichstelle sowie Müdigkeit, Kopf- und Muskelschmerzen. An der Studie hatten 29’960 Menschen ab 18 Jahren in den USA und Mexiko teilgenommen. NVX-CoV2373 ist im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Impfstoffen weder ein mRNA-Impfstoff – wie die Präparate von Biontech und Moderna – noch ein Vektor-Impfstoff wie der von AstraZeneca: Das Vakzin enthält vielmehr winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. Die Entwicklung des Impfstoffs war von der US-Regierung finanziell stark gefördert worden. Im dritten Quartal des Jahres wolle man eine Zulassung beantragen, hiess es von Novavax. Bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA, Link öffnet in einem neuen Fenster läuft seit Februar ein beschleunigtes Prüfverfahren.

17:51 Über 450'000 Covid-Zertifikate ausgestellt In der Schweiz sind bis Sonntag insgesamt 450'495 Covid-Zertifikate ausgestellt worden: 450'245 an Geimpfte, 121 an Genesene und 129 an negativ Getestete. Allein am Sonntag wurden allein 121'893 Zertifikate ausgestellt, teilte das Bundesamts für Gesundheit (BAG) mit.

16:56 Rechtsgrundlage für EU-Impfnachweis Die Verordnung für den digitalen Impfnachweis in der Europäischen Union (EU) ist offiziell unterzeichnet worden. Damit ist der Prozess für die Rechtsgrundlage der Zertifikate abgeschlossen. Mitte Woche sollen bereits 15 EU-Mitgliedstaaten an die notwendige Technik angeschlossen sein. Die EU-weit gültigen Nachweise für Covid-19-Impfungen, aktuelle Tests und überstandene Infektionen werden offiziell erst am 1. Juli eingeführt. In mehreren Ländern werden die Zertifikate aber schon ausgegeben. Die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft, die EU-Staaten und das Europäische Parlament haben sich innerhalb von nur zwei Monaten auf die Verordnung geeinigt. Mit den digitalen Zertifikaten, die auch in Papierform ausgegeben werden, sollen Reisen in Europa wieder einfacher werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht Impfnachweis einen Beleg für die Führungsrolle der EU im digitalen Zeitalter.

16:25 Ständerat Peter Hegglin wegen Covid-19 im Spital Ständerat Peter Hegglin (Mitte/Zug) kann an der dritten Sessionswoche in Bern nicht mehr teilnehmen. Laut Ständeratspräsident Alex Kuprecht (SVP/SZ) ist Hegglin an Covid-19 erkrankt und musste ins Spital. «Das zeigt uns, dass die Geschichte noch nicht ausgestanden ist», sagte Kuprecht bei der Eröffnung der letzten Sessionswoche im Ständerat. Er rief die Ratsmitglieder dazu auf, sich weiterhin testen zu lassen. Bereits in der Frühlingssession im März konnten sich alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier freiwillig zwei Mal pro Woche testen lassen. Im Parlamentsgebäude gilt seit dem 23. Oktober 2020 eine generelle Maskenpflicht. Erst seit der Sommersession ist es im National- und Ständerat wieder erlaubt, die Maske abzulegen, wenn man hinter der Plexiglas-Schutzscheibe an seinem Platz sitzt. Legende: Ständerat Peter Hegglin (Mitte/Zug) an seinem Platz im Ständerat. Keystone

15:10 In Zürich sind Covid-Zertifikate parat – SMS-Versand zur Verifizierung aber erst ab Dienstagnachmittag Seit heute Montag ist das Covid-Zertifikat im Kanton Zürich verfügbar. Wer zwar doppelt geimpft ist, aber noch kein SMS erhalten hat, muss jedoch nichts unternehmen. Die SMS werden erst ab Dienstagnachmittag verschickt, wie es bei der Gesundheitsdirektion hiess. Via Link im SMS können sich die vollständig geimpften Personen dann im Impftool einloggen und das Zertifikat herunterladen. Dieses können sie ausdrucken oder in die Covid Certificate App laden. Voraussetzung dafür, dass ab Dienstagnachmittag ein SMS kommt, ist, dass sich die Personen über das kantonale Impftool VacMe registriert und dabei ihre Einwilligung zur Datenweitergabe erteilt haben. Rund 710'000 Personen haben dies gemäss Mitteilung bislang getan. Wer sich telefonisch über die Impfhotline angemeldet hat und in die Weitergabe eingewilligt hat, erhält das Zertifikat bis Ende Juni per Post zugestellt. Die Einwilligung zur Datenweitergabe ist in beiden Fällen auch nachträglich möglich. Auch Personen, die sich in Arztpraxen, im Heim oder im Spital impfen liessen, sollen das Covid-Zertifikat automatisch erhalten oder über eine zentrale Stelle beantragen können. Ende Juni wird voraussichtlich eine Lösung dazu zur Verfügung stehen. Legende: Keystone / Archiv

14:29 Zug dreht den Härtefall-Geldhahn zu Der Kanton Zug hat in der Coronakrise insgesamt 582 Unternehmen mit über 104 Millionen Franken unterstützt. Nun aber sieht der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) Licht am Horizont: Er hat verkündet, dass Zug aktuell keine weiteren finanziellen Hilfeleistungen zur Abschwächung der Folgen des Coronavirus plane. Die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus würden vom Bund stetig gelockert, was der Wirtschaft die Möglichkeit gebe, sich zu erholen und ohne staatliche Unterstützung selbst zu regulieren, teilte die Zuger Finanzdirektion mit. «Das Zuger Härtefallprogramm war ein voller Erfolg. Es hat viele Konkurse abgewendet und die Zuger Wirtschaft stark entlastet», wird der Tännler zitiert. Für ihn sei klar, dass es nach den Lockerungen der Massnahmen nicht am Staat liegen könne, jedes Unternehmen am Leben zu erhalten. Die angeschlagene Wirtschaft müsse sich jetzt nachhaltig erholen und neu finden können. Legende: Keystone / Archiv

13:39 684 Neuinfektionen nach dem Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 684 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 338. Das sind 36 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 66.91.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 2.1 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'523 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 13 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 3 neue Verstorbene.

Das BAG meldet aktuell 280 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 78.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 73.0 Prozent. Davon sind 11 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

11:54 In der Sommer-RS soll geimpft werden Die Armee bietet in der Sommer-Rekrutenschule Impfungen gegen das Coronavirus an. Die erste Impfung ist für die zweite Woche der RS geplant, also ab dem 12. Juli, und die zweite Dosis für die sechste RS-Woche, wie Armeesprecher Stefan Hofer sagte. Die Impfungen sind freiwillig. «Alle Impfwilligen sollen sich in der RS impfen lassen können, wenn sie das im Zivilleben noch nicht machen konnten», sagte Hofer. Der Impfstoff werde wie in den Kantonen durch die Logistikbasis der Armee bereitgestellt. Die Impfungen führe das Personal des Sanitätsdienstes der Armee durch, berichtete «20 Minuten». Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, werden gemäss Hofer zurzeit nicht von den wöchentlichen Tests befreit und müssen sich bei einem engen Kontakt einer an Covid-19 erkrankten Person in Quarantäne begeben. 02:12 Video Aus dem Archiv: Die spezielle Sommer-RS 2020 Aus Tagesschau vom 08.07.2020. abspielen

11:36 St. Petersburg verpasst den EM-Fans einen Dämpfer Im russischen St. Petersburg ist am Wochenende an der Blutskirche das grosse Public Viewing gestartet, wo tausende Menschen das Russland-Spiel gegen Belgien (0:3) verfolgten. Zu grosse Ansammlungen in der nördlichsten Millionenstadt der Welt sollen nun zunächst ausbleiben. Die örtlichen Behörden in St. Petersburg haben aufgrund der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie Massenevents mit über 3000 Menschen verboten. Dies teilte die Stadtverwaltung nach dem ersten Wochenende der Fussball-EM mit. Ab Donnerstag soll in den öffentlichen Fanzonen zudem kein Catering oder Essensverkauf mehr stattfinden, Ausnahme sind Getränke. Legende: Keystone

10:57 Stellenmeldepflicht auch im Coronajahr auf gutem Weg Die Mitte 2018 eingeführte Stellenmeldepflicht für Branchen mit einer hohen Arbeitslosigkeit hat die Zahl der Meldungen im Coronajahr nicht steigen lassen. Von der Massnahme profitieren aber nicht alle Berufsgruppen gleich. Gerade in den durch kurzfristige Arbeitsverhältnisse oder hohe Saisonalität geprägten Sektoren wie Gastgewerbe und Landwirtschaft gebe es «tendenziell grössere Schwierigkeiten» bei der Vermittlung von Stellensuchenden auf solche Stellen hin, schreibt das Seco über eine bei Hochschulen und beim WBF in Auftrag gegebene Evaluation. Bei der Stellenmeldepflicht handelt es sich um den sogenannten «Inländervorrang light», den das Parlament Ende 2016 zur Umsetzung der SVP-Masseneinwanderungsinitiative beschlossen hatte. 01:58 Video Aus dem Archiv: Erste Bilanz zur Stellenmeldepflicht Aus Tagesschau vom 08.01.2019. abspielen