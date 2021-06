Der Ticker startet um 5:42 Uhr

18:04 Höchster Tageswert an Neuinfektionen in Grossbritannien seit Januar In Grossbritannien verzeichnen die Gesundheitsbehörden 26'068 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – so viele wie seit dem 29. Januar nicht mehr. Am Tag zuvor wurden noch 20'479 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Ansteckungen steigt seit über einem Monat an, in Grossbritannien grassiert die Delta-Variante. 14 weitere Menschen starben laut Regierung. Demnach wurden knapp 85 Prozent aller Erwachsenen einmal geimpft, 62 Prozent sind bereits vollständig geimpft. Vergleich der Infektionszahlen von Grossbritannien und der Schweiz

16:45 Schottland vermeldet knapp 2000 neue Coronafälle wegen EURO 2020 1294 und damit rund zwei Drittel der 1991 Infektionen seien bei Fans aufgetreten, die ihre Nationalmannschaft zum «Battle of Britain» gegen England am 18. Juni nach London begleitet hatten, gab Public Health Scotland laut BBC bekannt. Darunter seien 397 Zuschauer, die das Spiel in Wembley besucht hätten. Insgesamt waren 2600 Tickets an Schotten ausgegeben worden. Mehrere Zehntausend Fans sollen allerdings zu der Begegnung angereist sein. 38 Fans steckten sich bei der Begegnung der Schotten im heimischen Hampden Park in Glasgow gegen Kroatien an, weitere 37 beim Heimspiel gegen Tschechien. 55 Positive habe es nach beiden Partien bei Besuchern der Fanzone gegeben. Rund 90 Prozent der Infektionen seien bei Männern aufgetreten. Drei Viertel (1470) von ihnen seien zwischen 20 und 39 Jahre alt. Seit dem Beginn der EM am 11. Juni summiert sich die Zahl der Fälle in Schottland auf über 32.000. Legende: Der Hampden Park in Glasgow. Keystone

15:26 Ende der Presseorientierung Damit endet die heutige Medienkonferenz zur epidemiologischen Lage. Vielen Dank fürs Mitlesen! Wir informieren Sie weiterhin hier im Liveticker über aktuelle Ereignisse rund um das Coronavirus.

15:25 Sind Zertifikate direkt nach zweiter Impfung gültig? Sind Zertifikate direkt nach der 2. Impfung gültig, obwohl der vollständige Schutz erst nach 14 Tagen gegeben ist? «Ja», erklärt Schüpbach.

15:20 Wann ist das Schweizer Covid-Zertifikat in der EU gültig? Wann wird das Schweizer Covid-Zertifikat von der EU anerkannt, will SRF-Bundeshausredaktor Gion-Duri Vincenz wissen. Das werde funktionieren, betont Bundesrat Alain Berset. Die technischen und rechtlichen Grundlagen habe die Schweiz angepasst, betont Jurist Mike Schüpbach vom BAG. «Nun ist noch ein formeller Entscheid der EU ausstehend. Wann genau das passieren wird, können wir nicht sagen.» 02:07 Video Mike Schüpbach: «Wir wissen noch nicht, wann die EU unser Covid-Zertifikat anerkennen wird» Aus News-Clip vom 30.06.2021. abspielen

15:10 Was sagen Sie zu den häufigen Impfnebenwirkungen, Herr Berset? Berset wird von einem Journalisten auf die häufigen Absenzen nach der zweiten Impfung aufgrund von Nebenwirkungen angesprochen. «Der wirtschaftliche Schaden, der hier entsteht, steht in keinem Verhältnis zu dem Schaden, welcher sonst entstehen könnte.»

15:08 Berset: «Alle werden mit dem Virus in Kontakt kommen» Nicht alle Menschen wollen sich impfen lassen. Gibt es für diese Personen andere Möglichkeiten, fragt ein Journalist. «Wichtig ist, dass jetzt alle, die das wollen, Zugang zur Corona-Impfung haben. Ich denke, die rasche Verbreitung der Delta-Variante animiert noch einige Leute, sich doch impfen zu lassen», antwortet Berset. «Jetzt müssen wir diese Entwicklung weitertreiben. Alle werden langfristig mit dem Virus in Kontakt kommen – entweder durch die Impfung oder durch eine Infektion, die wiederum unbekannte Folgen haben kann», so der Bundesrat.

15:03 Berset: «Einen Beitrag an ärmere Länder leisten» Ein Journalist will wissen, ob es nicht heikel sei, anderen Ländern einen Impfstoff zu übergeben, der in der Schweiz noch nicht zugelassen ist. «Das ist ein guter Impfstoff. Das Vakzin von Astra-Zeneca ist bei uns nicht zugelassen, weil er nicht gut wäre, sondern weil noch Abklärungen ausstehen. Diese Impfdosen abzugeben, ist ein Beitrag an ärmere Länder, den wir leisten können. Denn wir dürfen dieses Vakzin ja noch nicht verimpfen.»

15:03 Sollten Schweizer Fussballfans nach Russland fliegen? Eine Journalistin spricht die finnischen Fans an, welche sich höchstwahrscheinlich in Russland infiziert haben. «Leute, welche nach Russland fliegen, müssen entweder einen Test oder eine Impfung vorweisen», so Berset. Auch bei der Rückkehr werde das Ganze in der Schweiz nochmals genau angeschaut. 00:43 Video Berset: «Leute, welche nach Russland fliegen, müssen entweder einen Test oder eine Impfung vorweisen» (frz.) Aus News-Clip vom 30.06.2021. abspielen

14:59 Was sagen Sie zu den vielen Impf-Absenzen, Herr Berset? Ein Journalist möchte wissen, ob man die vielen Absenzen nach den Impfungen begründen könne. «Es ist nicht unnormal, dass dies geschieht.» Hierzu gebe es viele Gründe. Aber solche verschobenen Impftermine seien nicht häufig, so der Gesundheitsminister.

14:55 Gibt es im Herbst Ausnahmen für Geimpfte? Wären geimpfte Personen künftig von Verschärfungen wie einer Maskenpflicht ausgenommen, falls es im Herbst oder Winter zu einer weiteren Pandemie-Welle käme? Grundsätzlich würden die Kantone solche Massnahmen treffen, betont Berset. «Eine Differenzierung – wer geimpft ist, trägt keine Maske, wer nicht geimpft ist, muss eine tragen – ist nur schwer überprüfbar. Wenn wegen der epidemiologischen Lage Verschärfungen wie eine Maskenpflicht nötig werden, dann für alle.»

14:51 Berset: «Wir sind von den ursprünglichen Impfzielen nicht weit entfernt» Was denn die neuen Impfziele des Bundesrats seien? Dies fragt ein Journalist Herrn Berset. «Wir sind nicht weit von den ursprünglichen Impfzielen entfernt.» Man gehe davon aus, dass jeder, der möchte, anfangs bis Mitte Juli Zugang zur ersten Impfung erhalten habe. Bis Mitte August sollte dann auch die zweite Impfung folgen, so Alain Berset.

14:50 Gibt es eine «sichere» Impfquote? Nun beginnt die Fragerunde. Könnte es ein Szenario geben, wo die Virusvarianten sich verbreiten, aber die Impfquote so hoch ist, dass es nicht mehr gefährlich ist, will ein Journalist wissen. «Wir versuchen, auf alles vorbereitet zu sein», antwortet Alain Berset. «Es könnte durchaus eine impf-invasive Variante auftreten. Wir sehen dies jedoch als nicht realistisch an. Denn der grosse Unterschied zwischen jetzt und vor einem Jahr ist, dass heute weltweit sequenziert wird. Dadurch werden Varianten früher erkannt und wir können reagieren, bevor sie bei uns auftreten.» Eine Impfquote, ab der neue Varianten kein Problem mehr seien, könne er nicht nennen, so Berset. Denn man habe schon mehrmals gesehen, dass plötzlich viel ansteckendere Varianten auftraten.

14:44 Schweiz spendet 4 Millionen Impfdosen Der Gesundheitsminister führt nun seine Äusserungen noch auf Deutsch aus. Man habe entschieden, 4 Millionen Impfdosen an Covax abzutreten. «Das ist ein wichtiger Beitrag.» Seit dem Beginn der Pandemie habe man sich eingesetzt für eine gerechte Verteilung des Impfstoffes, so Berset. «Alle sollen sich gegen eine schwere Erkrankung schützen können.»

14:41 Berset: Impfkampagne schreitet gut voran Die Impfkampagne schreite gut voran, so Berset. Er verweist auf Grossbritannien, wo nahezu alle älteren Menschen und somit gefährdeten Menschen mittlerweile geimpft seien. Dies sei wünschenswert, in der Schweiz ebenfalls zu erreichen.

14:39 Berset: «Die Kantone bleiben in der Verantwortung» Berset führt nun die verschiedenen Szenarien durch für die kommenden Monate. «Die Impfung und das Zertifikat bleiben wichtig.» Man müsse vorbereiten und planen, insbesondere für die Betroffenen. «Die Kantone bleiben in der Verantwortung, da sie bspw. für das Impfen genügend Kapazitäten haben müssen.»

14:36 Zuversicht und Vorsicht für die kommenden Monate Berset erläutert die aktuelle Situation. Die Lage sei gut, aber das Virus sei noch nicht verschwunden. «Wir müssen die Situation weiter beobachten, insbesondere die Delta-Variante.» Man möchte mit der nötigen Zuversicht, aber auch Vorsicht, die kommenden Monate angehen. Man kann das Ganze drehen, wie man möchte: «Früher oder später werden wir alle mit dem Virus in Kontakt kommen.»

14:34 Berset: «Es tut gut, die Maske abziehen zu dürfen» Die Medienkonferenz beginnt. Bundesratssprecher Simonazzi weist die Journalisten darauf hin, dass sie aufgrund der Lockerungen beim Fragen stellen keine Masken tragen müssten. Gesundheitsminister Alain Berset beginnt mit den Ausführungen. «Es tut gut, die Maske abziehen zu dürfen. Zum Glück habe ich mich heute Morgen rasiert», so Berset scherzhaft.