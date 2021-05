Der Ticker startet um 5:30 Uhr

20:51 EU-Covid-Zertifikat weckt Hoffnungen im Tourismus Das EU-Covid-Zertifikat ist in der Pipeline. Damit eröffnen sich für viele EU-Bürger in diesem Sommer neue Ferienmöglichkeiten. Reisen ist wieder im Bereich des Möglichen. In der Schweiz bereiten sich die Tourismus-Destinationen entsprechend auf mehr Gäste aus dem Ausland vor – mit einer Mischung aus Vorfreude und Hoffnung. 02:00 Video Wieder mehr europäische Touristen mit EU-Covid-Zertifikat Aus Tagesschau vom 21.05.2021. abspielen

20:18 Testsystem für Veranstaltungen in Graubünden gut gestartet Ein vom Kanton Graubünden mitgetragenes Pilotprojekt aus der Privatwirtschaft will sichere Grossveranstaltungen in Corona-Zeiten ermöglichen. An einer Gemeindeversammlung im Bündner Oberland ist der erste Probelauf eines neuen Testsystems gut gestartet. Das Testsystem Covent besteht aus einem Corona-Schnelltest und aus einer Software. Diese bringt Corona-Testresultate schnell und fälschungssicher auf die Handys der Getesteten, versprechen die Entwickler. Zudem werden die Resultate fest mit der Identität der Getesteten verknüpft. Im Dorf Sagogn wurde für den ersten Realitätstest schon am Morgen ein Pop-Up-Zelt aufgestellt, wie Thomas Kunz, Mitglied der Geschäftsleitung der Medizinalfirma Dräger Schweiz, erklärte. Die Besucher der auf den Abend angesetzten Gemeindeversammlung führten den Test selber durch. Apothekerinnen leiteten sie dabei an. Bis Ende Nachmittag hätten um die 50 Personen den Test gemacht, berichtete Kunz. Die Software habe in allen Fällen funktioniert, die Testresultate seien zuverlässig und schnell auf den Handys angekommen.

19:18 Parmelin betont Fortschritt bei Pandemie-Bekämpfung Auch Bundespräsident Guy Parmelin hat am virtuellen Weltgesundheitsgipfel teilgenommen. Diskutiert wurde unter anderem, welche Lehren aus der Covid-19-Krise zu ziehen sind. Parmelin betonte am Gipfel die enormen Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mitteilte. Allerdings seien die neuen Virus-Varianten weiterhin eine grosse Gefahr, und die sozioökonomische Krise stünde mehrheitlich noch bevor. Seit Beginn der Krise habe sich die Schweiz dafür eingesetzt, die Suche nach globalen Lösungen für einen schnellen, erschwinglichen und gerechten Zugang zu Mitteln gegen die Covid-19-Krise zu ermöglichen, sagte Parmelin laut WBF-Mitteilung. Als Beispiel nannte er demnach den Entscheid des Bundesrates vom April dieses Jahres, die Initiative «Access to Covid-19 Tools Accelerator» mit 300 Millionen Franken zu unterstützen. Das Parlament wird laut Mitteilung in der Sommersession über einen entsprechenden Nachtragskredit beraten. Diese Initiative will den Zugang zu Impfungen, Tests und Medikamenten in Entwicklungsländern verbessern und die dortigen Gesundheitssysteme stärken.

18:47 Deutschland will 30 Millionen Impfdosen spenden Deutschland will nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel bis Jahresende zusätzlich 30 Millionen Corona-Impfdosen an das internationale Impfprogramm Covax spenden. Voraussetzung sei, dass die von Deutschland bestellten Impfstoffe auch tatsächlich ankämen, sagte Merkel am Freitagabend, nachdem sie sich zum «Welt-Gesundheitsgipfel» in Rom online dazu geschaltet hatte. Legende: Keystone

18:32 Nach Moutier soll auch ganz Reconvilier zum Coronatest antraben Mit Reconvilier wurde heute bereits die zweite Ortschaft im Berner Jura zum Massentest aufgefordert. Der Kanton Bern teilte mit, dass es in der Sekundarschule in Reconvilier zu einer Häufung von Ausbrüchen kam, die nicht auf einen spezifischen Ursprung zurückzuführen seien. Der Kantonsärztliche Dienst des Kantons Bern hat für die Schule für die kommende Woche Fernunterricht angeordnet. Die Bevölkerung von Reconvilier soll sich am Pfingstmontag in Moutier testen lassen. Das Spital Moutier hat die Testkapazität entsprechend hochgefahren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 21.05.2021 Mit Audio

18:10 Grossmächte konkurrieren um Corona-Hilfen für die Welt Die EU und China haben am Freitag ihre Zusagen an andere Teile der Welt in der Coronakrise verstärkt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte auf dem Weltgesundheitsgipfel unter italienischer G20-Präsidentschaft am Freitag, dass die EU in diesem Jahr noch 100 Millionen Impfdosen bis Ende des Jahres spenden wolle. Chinas Präsident Xi Jinping sagte, dass China in den kommenden drei Jahren zusätzlich drei Milliarden Dollar zur Verfügung stelle, damit Länder aus der Corona-Pandemie wieder auf die Beine kämen. Zwischen den Grossmächten ist mittlerweile eine Konkurrenz entbrannt, wer mehr hilft. Die USA hatten sich zunächst ganz auf die Impfung der eigenen Bevölkerung konzentriert und den Export von Impfstoff weitgehend verboten. Erst nachdem sich die USA genug Impfstoff für die eigene Bevölkerung gesichert hatte, kündigte US-Präsident Joe Biden den Export von Millionen Impfdosen an. Legende: Keystone

17:38 SVP kritisiert verlängerte Maskenpflicht an Zürcher Schulen Die Maskentragpflicht an der Zürcher Volksschule wird gelockert. Ende Mai wird sie im Freien aufgehoben, in den Innenräumen jedoch bis zu den Sommerferien verlängert. Letzteres stösst der SVP sauer auf. Die Fortführung der Maskenpflicht an den Schulen sei grotesk und «reine Kinderquälerei», heisst es in einer Mitteilung der SVP des Kantons Zürich vom Freitagnachmittag. Die Partei fordert die sofortige Aufhebung der Massnahme. Die Kantone Zug und Luzern haben Lockerungen der Maskenpflicht an ihren Schulen ab nächster Woche bekannt gegeben.

17:11 Neue Anreize auf Dating-Plattformen Neue Funktionen auf mehreren grossen Dating-Plattformen sollen in den USA vor allem jüngere Leute zu einer Corona-Impfung bewegen. Das Weisse Haus teilte am Freitag in Washington mit, neun grosse Anbieter wie Tinder, Hinge und OkCupid wollten Anreize für Geimpfte einführen, um die Impfziele der Regierung zu unterstützen. Nutzer sollen in ihren Profilen angeben können, wenn sie bereits eine Impfung erhalten haben, oder gezielt nach geimpften Partnern suchen können. Tinder will auch Informationen zu nahe gelegenen Impfzentren anbieten. Legende: Keystone

16:28 Bund unterzeichnet Vertrag zur Beschaffung von Arzneimitteln Der Bund hat mit dem Unternehmen Eli Lilly (Schweiz) AG einen Vertrag für die Beschaffung von vielversprechenden Arzneimitteln gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2) abgeschlossen. Es handelt sich um Kombinationen von monoklonalen Antikörpern. Die ersten Lieferungen werden Mitte Juni 2021 erwartet, wie das Bundesamt für Gesundheit schreibt., Link öffnet in einem neuen Fenster Die Vertragssumme sei vertraulich. Die Arzneimittel sind noch nicht zugelassen, können aber gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 bereits während des laufenden Zulassungsverfahrens zur Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten angewendet werden, schreibt das BAG weiter. Nachdem im April ein erster Vertrag mit Roche Pharma (Schweiz) AG abgeschlossen worden war, habe der Bund nun den zweiten Vertrag zur Beschaffung monoklonaler Antikörper unterzeichnet. #CoronaInfoCH

16:18 Nationalratskommission will grössere Veranstaltungen zulassen Nicht zum ersten Mal spricht sich die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) für weitergehende Lockerungen der Corona-Politik aus als der Bundesrat. Sie will Veranstaltungen bis zu hundert Personen in Innenräumen und tausend Personen draussen zulassen. Die SGK-N hat dem Bundesrat eine entsprechende Empfehlung schriftlich mitgeteilt, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten. Der Entscheid fiel mit 14 zu 5 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Die günstige epidemiologische Lage erlaube einen grösseren Öffnungsschritt, argumentiert eine Mehrheit. Legende: Keystone/Archiv

16:10 2269 Meldungen wegen Impfstoff-Nebenwirkungen Beim Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic sind bis zum vergangenen Dienstag 2269 Meldungen über vermutete unerwünschte Nebenwirkungen der in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe ausgewertet worden. Laut Swissmedic ändern diese Meldungen nicht das positive Nutzen-Risiko-Profil dieser Covid-19-Impfstoffe. 971 (42,8 Prozent) der Meldungen über Nebenwirkungen gingen für den Impfstoff von Pfizer/Biontech und 1269 (55.9 Prozent) auf denjenigen von Moderna ein. 63,8 Prozent der Meldungen (1447) seien dabei nicht als schwerwiegend eingestuft worden, so Swissmedic. Die am häufigsten gemeldeten Reaktionen bei schwerwiegenden Fällen waren Fieber, Kopfschmerzen/Migräne, Luftnot, Herpes Zoster (Gürtelrose) Reaktivierung mit Hautrötungen, Erschöpfung, Muskelschmerzen und Unwohlsein, Übelkeit, Schüttelfrost und Erbrechen. Legende: Keystone

15:52 Schweiz unterstützt Nepal Die Schweiz unterstützt Nepal im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Sie schickt mit einem Frachtflugzeug 30 Tonnen an humanitären Hilfsgütern in den Himalaja-Staat, um die äusserst prekäre Gesundheitssituation dort zu verbessern. 1.1 Millionen Antigentests, 40 Beatmungsgeräte, zehn Sauerstoffkonzentratoren sowie Schutzmaterial sollen am Freitagabend von der Schweiz nach Kathmandu geflogen werden. Die Gesamtkosten der humanitären Hilfsaktion werden auf rund 7.5 Millionen Franken beziffert, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilte. Help for #Nepal Today, we are sending 30 tonnes of medical aid to #Kathmandu 1.1 million antigen tests, 40 respirators, 10 oxygen concentrators Important collaboration between @SwissMFA, @BAG_OFSP_UFSP & @vbs_ddps to offer rapid support pic.twitter.com/0gY3GwNTOU — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) May 21, 2021

15:30 Indien: Angst vor tödlicher Pilzkrankheit Indiens Premierminister Narendra Modi hat vor der Verbreitung einer seltenen und tödlichen Pilzkrankheit unter Corona-Patientinnen und -Patienten gewarnt. Dies sei eine weitere Herausforderung während der heftigen zweiten Corona-Welle, die sein Land gerade durchlebe, sagte der Politiker am Freitag. An Mukormykose kann erkranken, wer bestimmte Schimmelpilzsporen einatmet oder sie über eine Hautverletzung aufnimmt. Inzwischen haben mehrere indische Bundesstaaten insgesamt mehr als 5000 Fälle gemeldet, wobei aus etlichen Bundesstaaten keine Daten vorliegen. Legende: Keystone

15:01 Bangladesch verhängt Lockdown in Flüchtlingslagern Angesichts steigender Corona-Zahlen hat Bangladesch in seinen Lagern für muslimische Flüchtlinge aus dem Nachbarland Myanmar einen Lockdown verhängt. Die strengeren Regeln sollen zunächst eine Woche lang gelten, wie die nationale Behörde für Migration am Freitag mitteilte. Die mehr als eine Million Angehörigen der muslimischen Rohingya-Minderheit aus dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar kommen dürfen die Lager nun nicht mehr verlassen. Legende: Keystone/Archiv

14:36 Kanton Luzern hebt Maskenpflicht an Primarschulen auf Nach Pfingsten müssen die Luzerner Primarschülerinnen und -schüler in Innenräumen keine Schutzmaske gegen das Coronavirus mehr tragen. Ab der Sekundarstufe I hingegen bleibe die Maskenpflicht bestehen, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Die Maskenpflicht für Primarschülerinnen und -schüler galt in Luzern seit den Sportferien. Mit der Aufhebung reagiere das Bildungs- und Kulturdepartement auf die sinkenden Fallzahlen und die angekündigten generellen Lockerungen der Massnahmen durch den Bundesrat, hiess es. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Luzern 10.05.2021 Mit Audio

13:34 1201 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1201 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1065. Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 186.71.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.2 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'336 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 10 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 651 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 81.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 76.0 Prozent. Davon sind 20 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

Bisher wurden in der Schweiz 3'984'596 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 65'086 Personen pro Tag geimpft. Das sind 7.7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 15.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 14.3 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:17 Spanien öffnet sich weiter für Touristen Spanien lässt britische Touristen ab Montag wieder ohne Gesundheitskontrollen ins Land. Geimpfte Personen aus den USA dürften ab dem 7. Juni wieder nach Spanien, sagt Ministerpräsident Pedro Sanchez. Die Rückkehr von Touristen sei enorm wichtig für die Erholung der spanischen Wirtschaft. Bis Ende 2021 sollten wieder 60 bis 70 Prozent der Touristen-Zahlen erreicht werden, die es vor der Pandemie gegeben habe. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus EU einigt sich auf Covid-Zertifikat 20.05.2021 Mit Audio

11:51 Pandemie-Todesrate zwei bis drei Mal höher als offizielle Zahlen Die Corona-Pandemie hat nach einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens zwei bis drei Mal so viele Leben gekostet wie offiziell gemeldet. Bisher wurden weltweit rund 3.4 Millionen Todesfälle an die WHO übermittelt. Zusätzlich gebe es viele nicht registrierte Tote sowie Menschen, die an indirekten Folgen der Pandemie gestorben seien, sagten Experten der UNO-Behörde in Genf. Die WHO veröffentlichte auch ihre erste Schätzung der Übersterblichkeit für das Jahr 2020, die der Pandemie zugerechnet werden kann. Demnach starben 3 Millionen Menschen – 1.2 Millionen mehr, als die offizielle Statistik ausweist. Die Schätzung enthält auch diejenigen, die wegen der Überlastung der Gesundheitssysteme, wegen sozioökonomischer Folgen der Coronakrise oder wegen psychischen Problemen im Zusammenhang mit der Pandemie verstarben.

10:33 Schweizer Tourismusanbieter vorsichtig optimistisch Angesichts der anstehenden weiteren Lockerungen und der günstigen epidemiologischen Lage blicken viele Schweizer Tourismusanbieter vorsichtig optimistisch auf die kommende Sommerferienzeit. Die Buchungsstände liegen aktuell +14.5 % über dem sehr schwachen Vorjahr. Von enormer Wichtigkeit wäre die Erlaubnis von Grossveranstaltungen und Kongressen, deren Fehlen hat nach wie vor bedeutend negative Auswirkungen, insbesondere auf den Städtetourismus, schreibt der Verband «Schweiz Tourismus» in einer Mitteilung. Noch offen ist, in welchem Ausmass Schweizerinnen und Schweizer diesen Sommer wieder Ferien im Ausland verbringen werden. Audio Das Covid-Zertifikat: grosse Hoffnungen der Reisebranche 13:13 min, aus HeuteMorgen vom 20.05.2021. abspielen. Laufzeit 13:13 Minuten.