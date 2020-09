Der Ticker startet um 7:03 Uhr

1:00 Italien verlängert Corona-Massnahmen um einen weiteren Monat Italien verlängert die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus um einen weiteren Monat. So bleiben unter anderem die Maskenpflicht und Abstandsregeln bis am 7. Oktober in Kraft. Ministerpräsident Giuseppe Conte unterzeichnete am Montagabend das entsprechende Dekret. Demnach gibt es in öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln weiter die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Menschen sollen einen Abstand von mindestens einem Meter halten. Grössere Ansammlungen sind weiter verboten, Stadien und Diskotheken bleiben geschlossen. In Rom hatten am Wochenende rund 2000 Menschen gegen die Corona-Schutzmassnahmen der Mitte-Links-Regierung protestiert. Sie sehen eine «Gesundheitsdiktatur». In Italien war die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Freitag mit mehr als 1700 Fällen auf den bis dahin höchsten Wert seit Anfang Mai gestiegen.

23:06 WHO lobt Deutschland für Investitionen ins Gesundheitssystem Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Initiative der deutschen Bundesregierung zur Stärkung des Gesundheitssystems als Vorbild gelobt. Deutschland habe die richtigen Konsequenzen aus den Erfahrungen im Kampf gegen das Coronavirus gezogen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Grundsätzlich gehöre es zu den grossen Lehren der Pandemie, dass die Investitionen in das Gesundheitssystem helfen würden, die nächste Herausforderung dieser Art besser zu bestehen. «Das ist nicht die letzte Pandemie. (...) Wenn die nächste Pandemie ausbricht, muss die Welt vorbereitet sein, besser vorbereitet als dieses Mal», sagte Tedros. Bund und Länder wollen als Konsequenz aus der anhaltenden Corona-Pandemie bis Ende 2022 mindestens 5000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) schaffen. 00:17 Video «Das wird nicht die letzte Pandemie sein» Aus News-Clip vom 07.09.2020. abspielen

21:11 Kindsmissbrauch – Weniger Meldungen seit der Pandemie Während der Pandemie sind den Polizeibehörden weniger häufig Fälle von Kindsmissbrauch gemeldet worden als früher. Laut der internationalen Polizeiorganisation Interpol sei für die Opfer von Missbrauch der Zugang zu medizinischer und anderer Unterstützung sowie zur Meldung von Straftaten während der Coronakrise schwieriger geworden. Viele Vorkommnisse könnten wegen der langen Verzögerung auch gar nie gemeldet werden, schreibt Interpol in einem Bericht, Link öffnet in einem neuen Fenster. Zudem habe der Austausch von kinderpornografischem Material in Online-Netzwerken zugenommen. Während der Corona-Ausgangsbeschränkungen hätten Täter Zeit gehabt, neue Foren einzurichten. Auch habe das Livestreaming von Missbrauchstaten seit Längerem zugenommen. Die Nachfrage könnte wegen Reisebeschränkungen weiter steigen.

19:53 Steigende Kosten bei der Arbeitslosenversicherung Die Auswirkungen der Coronakrise treiben die Kosten für die Arbeitslosenversicherung (ALV) in die Höhe. Grund ist die Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung. Im Juni hat das Parlament 14.2 Milliarden Franken zur Unterstützung der ALV bewilligt. Heute nun hat der Nationalrat einstimmig die erforderliche gesetzliche Grundlage für die Zusatzfinanzierung gutgeheissen. Der ausserordentliche Bundesbeitrag soll verhindern, dass der Ausgleichsfonds der ALV Ende Jahr die Schuldenobergrenze von acht Milliarden Franken erreicht. Sollte das eintreten, würde die Schuldenbremse ausgelöst, was eine Erhöhung der Lohnbeiträge um bis zu 0.3 Prozentpunkte zur Folge hätte. Die Vorlage geht nun an den Ständerat, damit das dringliche Gesetz rasch in Kraft gesetzt werden. 02:21 Video Parlament spricht Millionen für die Krisenbewältigung Aus Tagesschau vom 07.09.2020. abspielen

18:10 Vertrauensforscher: «Die Wissenschaft sollte sich nicht anmassen, Politik zu betreiben» Wem kann man noch glauben, wenn Behörden und Wissenschaftler auch mal im Wochentakt ihre Erkenntnisse, Meinungen und Empfehlungen anpassen? In der Coronakrise stellt sich verschärft die Vertrauensfrage. Und trotzdem: Wir leben nicht in einer Zeit des wachsenden Misstrauens, sagt der Philosoph und Vertrauensforscher Martin Hartmann: «Es gibt immer noch viele Menschen, denen wir vertrauen können. Aber es ist nicht immer leicht, sie zu identifizieren.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vertrauen in Coronazeiten Philosoph: «Wir können immer noch vielen Menschen vertrauen» 07.09.2020 Mit Video

17:53 Ständerat dehnt Hilfe für öffentlichen Verkehr auf Ortsverkehr aus Der Ständerat will den öffentlichen Verkehr in der Coronakrise unterstützen. Dabei zeigt er sich grosszügiger als der Bundesrat, denn er will auch dem Ortsverkehr und touristischen Angeboten Hilfe vom Bund zukommen lassen. Während des Lockdown im Frühjahr gingen die Passagierzahlen in Zügen, Bussen und Trams um bis zu 80 Prozent zurück. Die Fahrpläne waren vorübergehend ausgedünnt. Trotz allmählicher Erholung sind die Frequenzen noch immer tiefer als vor der Krise. Die Unterstützung für den Ortsverkehr hiess der Ständeratmit 25 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung gut. Präsident Stefan Engler (CVP/GR) plädierte namens der Mehrheit der Verkehrskommission für «Opfersymmetrie» und dafür, die Last auf die drei Staatsebenen zu verteilen. Das Drittel, das der Bund beisteuern müsste, würde sich auf etwa 180 Millionen Franken belaufen. Der Bund stehe in der Verantwortung für dieses äusserste Glied des Transportnetzes, mahnte Olivier Français (FDP/VD) und warnte vor grossen Konsequenzen in den Regionen. Gemäss dem Entscheid des Ständerats muss der Bund einen Drittel der Covid-bedingten Ausfälle des Ortsverkehrs übernehmen. Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga verwies vergeblich auf die Zuständigkeit von Kantonen und Gemeinden. Auch Peter Hegglin (CVP/ZG) hätte nur den regionalen Personenverkehr unterstützen wollen. «Der Ortsverkehr ist keine Bundesaufgabe», sagte er. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verkehrsbetriebe brauchen Geld Unterstützung für den ÖV? 21.06.2020 Mit Audio

16:45 Herbstsession beginnt hinter Plexiglasscheiben Im Bundeshaus haben National- und Ständerat die Herbstsession begonnen – in Plexiglasaquarien. So sollen Ansteckungen verhindert werden und die Räte entscheidungsfähig bleiben. «Ja, es sind neue Vorzeichen, die uns in diese Session begleiten», sagte Ständeratspräsident Hans Stöckli (SP/BE) bei der Eröffnung der Session im Ständerat. «Alle wollten nach den Erfahrungen in der Bernexpo zurück ins Bundeshaus. Leider ist der Coronavirus nicht verschwunden – im Gegenteil.» Alle müssten ihr Bestes tun, dass sich niemand anstecke und dass der Rat entscheidungsfähig bleibe. «In unserem demokratischen System ist diese Session eine Notwendigkeit.» Um die Ratsmitglieder zu schützen, wurden im Nationalrats- und im Ständeratssaal sowie in den Kommissionszimmern Trennwände aus Plexiglas zwischen den Sitzplätzen montiert. «Wir müssen uns an die kleinen Aquarien aus Plexiglas gewöhnen», sagte Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (FDP/VD). Die Herbstsession dauert bis zum 25. September. 00:27 Video Stöckli: «Es sind neue Vorzeichen» Aus News-Clip vom 07.09.2020. abspielen

15:24 Caritas fordert Corona-Hilfen vom Bund Das Schweizer Hilfswerk Caritas hat vom Bund ein Corona-Hilfspaket im Umfang von einer Milliarde Franken zur Bekämpfung von Hunger im Ausland gefordert. Der Hunger auf der Welt breite sich weiter aus, und die Corona-Krise verschlimmere die Situation zusätzlich, schrieb Caritas Schweiz. Die einzelnen Staaten verfügten nicht über die Mittel, um die humanitäre Krise allein zu bewältigen, teilte Caritas mit. «Die Schweiz darf nicht wegschauen.» Der Bundesrat habe wegen der Corona-Krise im Inland ein Paket von 30 Milliarden Franken realisiert. Er habe damit bewiesen, dass er den aktuellen Herausforderungen mutig entgegentreten wolle. Caritas verlangte, dass das Aussendepartement dem Parlament ein entsprechendes humanitäres Hilfspaket für das Ausland vorlegt. Daneben solle die Schweiz eine Strategie für die Zusammenarbeit mit Afrika ausarbeiten und ihre Landwirtschaftspolitik «gerecht» ausgestalten.

14:36 Slowakische Corona-Kommission in corpore in Quarantäne Die gesamte Corona-Kommission der slowakischen Regierung hat sich in Quarantäne begeben, weil ein Mitglied am Wochenende positiv auf Covid-19 getestet wurde. Sowohl Gesundheitsminister Marek Krajci als auch der staatliche Hygiene-Beauftragte Jan Mikas bestätigten dies in der Nacht zum Montag. Es handle sich um eine Präventivmassnahme, schrieb Krajci auf Facebook. Das Gremium habe am vergangenen Donnerstag mehrere Stunden gemeinsam mit dem später positiv getesteten Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums eine Beratung über weitere Massnahmen abgehalten. Dabei hätten aber alle Anwesenden einen Mund-Nasen-Schutz getragen, betonte der Gesundheitsminister. Alle Mitglieder der Kommission würden sich im Laufe der nächsten Tage einem Corona-Test unterziehen und bis zum Vorliegen eines negativen Ergebnisses in Quarantäne bleiben.

13:57 «Egal ob mit oder ohne Coronavirus»: Olympia 2021 in Tokio findet statt Die Olympischen Spiele in Tokio, welche auf das nächste Jahr verschoben wurden, sollen nach dem Willen des olympischen Komitees in jeden Fall durchgeführt werden. John Coates, der Vizepräsident im Internationalen Olympischen Komitee, sagte zur Agentur AFP: «Es werden die Spiele, die das Covid bezwungen haben, das Licht am Ende des Tunnels.» Sie sollen stattfinden, egal ob «mit oder ohne» Coronavirus. Die japanischen Behörden haben in der Vergangenheit klargemacht, dass sie keine weitere Verschiebung wünschen. Coates betonte, dass die Neuansetzung speziell in Bezug auf die Sicherung der Anlagen eine gigantische Aufgabe sei. «Eine Arbeitsgruppe prüft nun die möglichen Szenarien für 2021,» so Coates weiter. «Wir werden Athleten haben, die aus Region kommen, in denen das Coronavirus unter Kontrolle ist, und andere aus Risikogebieten.». Auch die Frage nach der möglichen Zuschauerzahl stellt sich die Arbeitsgruppe. Derzeit sind die Grenzen zu Japan für Ausländer mehrheitlich geschlossen. Legende: Keystone / Archiv

13:35 Lungenveränderungen nach einer Erkrankung sind zum Grossteil reversibel Ein Team der Universitätsklinik in Innsbruck hat in einer Studie mit 86 Corona-Patienten festgestellt, dass ein Grossteil der durch die Krankheit ausgelösten Lungenveränderungen reversibel ist. 55 Prozent der hospitalisierten Covid-19-Patienten würden aber auch noch sechs Wochen nach der Krankenhausentlassung körperliche Beeinträchtigungen zeigen. Im Rahmen der Studie seien erstmals die Langzeitfolgen von Covid-19 an stationär versorgten Patienten untersucht worden, teilte die Medizinische Universität Innsbruck mit. In die Studie eingeschlossen waren 86 Patienten – 70 Prozent davon Männer – zwischen 50 und 70 Jahren. Die Probanden waren im Schnitt übergewichtig bis adipös, 44 Prozent waren vormals Raucher und ein wesentlicher Teil litt unter Vorerkrankungen. Legende: Keystone / Archiv

12:46 BAG meldet 191 neue bestätigte Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 191 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 331. Das sind 13% mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 2.9%. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 12'238 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 21% gestiegen. Die Kantone melden keine neuen Verstorbenen. Aktuell sind 104 Spitalbetten durch Covid-19-Erkrankte belegt. Das sind 10 Personen mehr als in der Vorwoche.

12:06 Bundesgericht geht nicht auf Beschwerde der Zürcher Maskengegner ein Das Bundesgericht hat entschieden, nicht auf die Beschwerde der Zürcher Maskengegner einzutreten. Die Beschwerdeführer wollten erwirken, dass die vom Zürcher Regierungsrat erlassene Maskenpflicht ausgesetzt wird. Die Beschwerdeführer wehren sich eigentlich vor dem Zürcher Verwaltungsgericht gegen die regierungsrätliche Maskenpflicht. Nachdem das Verwaltungsgericht es in einem Zwischenentscheid abgelehnt hatte, die Maskenpflicht auszusetzen, bis es ein Urteil in dem Fall gesprochen hat, zog eine der Beschwerdeführer den Zwischenentscheid an das Bundesgericht weiter. Seit dem 27. August gilt in Zürich eine Maskenpflicht für alle Läden in Innenräumen. Der Regierungsrat hatte sich dazu entschieden, nachdem die Corona-Ansteckungszahlen im Kanton wieder deutlich angestiegen waren.

11:46 Kanton Freiburg gibt weitere Corona-Gelder frei Die Freiburger Regierung beschliesst weitere 25 Massnahmen für die kantonale Wirtschaft. Einerseits gibt es zusätzliche finanzielle Mittel in der Höhe von 50 Millionen Franken. So sollen die leidenden Branchen direkt unterstützt werden. Andererseits gibt es auch eine Steuersenkung in der Höhe von 60 Millionen Franken für die Bürgerinnen und Bürger, damit diese mehr Geld zur Verfügung haben. Der sogenannte Wiederankurbelungsplan der Freiburger Regierung kostet inklusive aller bereits getätigter Sofortmassnahmen und aller erwarteten weiteren Kosten rund 550 Millionen Franken. Im Oktober kann sich das Freiburger Parlament dazu äussern. Audio So will die Freiburger Regierung die Wirtschaft retten 01:28 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 07.09.2020. abspielen. Laufzeit 01:28 Minuten.

11:08 Zickzack-Kurs in Israel: Lockdown-Massnahmen wieder abgeschwächt In Israel sind nach massivem Druck ultraorthodoxer Kreise geplante Corona-Beschränkungen in Ortschaften mit hohen Infektionszahlen abgeschwächt worden. Statt eines Lockdowns rund um die Uhr sollte in 40 betroffenen Orten von Montagabend an von 19 Uhr bis 5 Uhr morgens eine Ausgangssperre herrschen. Diese Regelung beschlossen die zuständigen Minister am Sonntagabend. Nach israelischen Medienberichten wurden die Beschränkungen abgeschwächt, nachdem die Bürgermeister vier strengreligiöser Ortschaften dem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu einen wütenden Brief geschickt hatten. Darin drohten sie ihm den Angaben zufolge damit, ihre Unterstützung zu entziehen. Die strengreligiösen Parteien in Israels Parlament gelten als enge Verbündete Netanjahus und sind bei Wahlen oft Zünglein an der Waage.

10:24 Zivilschützer unterstützen Altersheim in Bulle wegen Corona-Fällen Der Zivilschutz wurde zur Hilfe in ein Altersheim in Bulle (FR) aufgeboten, in dem zahlreiche Coronafälle aufgetreten sind. Nach neusten Angaben sind im Heim «Maison bourgeoisiale» acht von 47 Bewohnern sowie elf Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da gleichzeitig sieben weitere Mitarbeitende aus anderen Gründen abwesend sind, fehlt in den nächsten Tagen rund ein Drittel des Personalbestandes. Aus diesem Grund bewilligte die Sicherheits- und Justizdirektion den Zivilschutz-Einsatz im Heim, wie sie mitteilte. In den kommenden Tagen stehen jeweils drei bis fünf Zivilschutzleistende im Einsatz. Der Einsatz soll voraussichtlich bis am 20. September dauern. Der Zivilschutz hält sich zudem bereit, um im Kampf gegen Covid-19 weitere Truppen für verschiedenen Bereiche aufzubieten. Präventiv wurden zehn weitere Personen geschult, um bei Bedarf die Tracing-Teams unterstützen zu können.

9:49 Zürcher Kantonsrat stellt Homeschooling-Vorgaben auf Angesichts der steigenden Corona-Zahlen dürfte der Fernunterricht noch länger ein Thema bleiben. Der Zürcher Kantonsrat hat entschieden, dass die Bildungsdirektion den Gemeinden dabei verbindliche Vorgaben machen soll. Das Parlament stimmte dem dringlichen Postulat von GLP, SP und FDP mit 91 zu 81 Stimmen zu. Die Ratsmehrheit war der Meinung, einige Vorgaben der Bildungsdirektion seien hilfreich für die Gemeinden. Es gehe dabei um Minimalstandards für den Unterricht. Der unterlegene Ratsteil hielt dies für unnötig. Die Gemeinden und Schulen seien dafür zuständig und dazu sehr gut in der Lage, wie man in der ersten Welle gesehen habe. Der Kanton habe bereits heute ein gutes Unterstützungsangebot und fixfertige Vorlagen für Lehrpersonen.

9:17 Stadt Zürich verschärft Schutzmassnahmen Im Zürich nehmen die Corona-Infektionen zu. Um einen Beitrag zur Vermeidung von Neuinfektionen und zur Senkung von Quarantäne-Anordnungen zu leisten, hat der Stadtrat weitergehende Massnahmen beschlossen. Ab Donnerstag gilt in allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Stadtverwaltung mit regelmässigem Personenverkehr Maskenpflicht. Dies betrifft unter anderem Schalter und Hallen. Die Bevölkerung wird an den jeweiligen Eingängen über die Maskenpflicht informiert. Ab gleichem Datum gilt die Maskenpflicht in den von der Stadt selbst betriebenen Museen (Museum Rietberg, Helmhaus, Atelier Haller, NONAM). In der Volksschule gilt zudem ab sofort eine Maskenpflicht für Erwachsene. Während des Unterrichts gilt sie nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern während mehr als 15 Minuten nicht eingehalten werden kann, wie der Stadtrat mitteilte. Weiter wird die Maskenpflicht für alle Mitarbeiter in den städtischen Spitälern, Alters- und Pflegezentren eingeführt. Der Stadtrat bittet die Stimmbevölkerung zudem, für die Abstimmung vom 27. September brieflich abzustimmen. Aus Sicherheitsgründen stehen nur zwei wahlkreisunabhängige Stimmlokale zur Verfügung. Gegen diesen Entscheid ist beim Zürcher Verwaltungsgericht ein Verfahren hängig. Legende: Keystone/Archiv

8:21 Deutschland plant Staatsakt für Corona-Tote Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützt den Vorschlag eines Staatsakts für die Todesopfer der Corona-Pandemie in Deutschland. Er könne es grundsätzlich nur richtig finden, dass Deutschland miteinander als Nation, als Gesellschaft das Gedenken an die Corona-Opfer begehe, sagte Spahn in «Bild live». Der Staatsakt sollte nach seiner Ansicht zudem jenen gewidmet werden, für welche die Corona-Krise «hart war im Alltag». Es sei wichtig zu zeigen, «dass wir wahrnehmen, welche Härten, welches Leid es gegeben hat und zum Teil bis heute noch gibt», betonte der Gesundheitsminister. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kündigte am vergangenen Wochenende in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland an, er werde mit Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht über eine offizielle Trauer-Veranstaltung für die Corona-Toten sprechen. Legende: Keystone / Archiv