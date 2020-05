Der Ticker startet um 6:00 Uhr

Auf dem Sechseläutenplatz in der Stadt Zürich haben sich am Samstagnachmittag über hundert Menschen versammelt und gegen den Lockdown demonstriert. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz aus. Auf dem beim Bellevue gelegenen Sechseläutenplatz laufe ein entsprechender Einsatz, sagte ein Sprecher der Zürcher Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ansammlungen von mehr als fünf Personen sind gemäss der Covid-19-Verordnung des Bundesrats derzeit nicht erlaubt. Auf dem Sechseläutenplatz versammelten sich schätzungsweise hundert bis zweihundert Personen. Sie forderten unter anderem die Aufhebung der Notstandsmassnahmen. Zuvor ist es bereits in St. Gallen und Bern zu ähnlichen Kundgebungen gekommen.

14:58 14 Tage Quarantäne bei Einreise nach Grossbritannien In Grossbritannien will die Regierung, dass Einreisende aus allen Staaten nach der Ankunft vierzehn Tage in Quarantäne müssen. Die Vereinigung der britischen Fluggesellschaften bestätigte der BBC entsprechende Medienberichte. Ausgenommen von der Pflicht soll einzig Irland sein. Es sei noch nicht klar, wie lange und ab wann die neue Einreiseregelung gelten soll, so die Vereinigung. Sie vertritt Fluggesellschaften wie British Airways und Easy Jet. Die britische Regierung hat angekündigt, morgen Sonntag Details bekannt zu geben. Die Fluggesellschaften befürchten, dass die Anwendung einer solchen Regel für die Passagierzahlen und Grossbritanniens Wirtschaft verheerend ist. Legende: Keystone

In mehreren Schweizer Städten haben sich Gegner der Corona-Einschränkungen zu Kundgebungen versammelt. In Bern demonstrierten mindestens 100 Menschen. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort und forderte die Menge mit Lautsprechern auf, sich aufzulösen. Aufgelöst hat die Polizei die Kundgebung bislang nicht. In St. Gallen hat die Polizei bereits am Vormittag eine Kundgebung mit etwa 80 Personen aufgelöst. Diese hätten gegen die Covid 19-Verordnung verstossen, welche Versammlungen verbiete und einen Zwei-Meter Abstand vorsehe, teilte die Polizei mit. Die Demonstranten müssten mit einer Anzeige rechnen. Legende: SRF

14:22 Chef des Uno-Entwicklungsprogramms sieht viele Länder um Jahre zurückgeworfen Die Corona-Pandemie führe dazu, dass viele Staaten ihre Entwicklungsfortschritte verlieren würden. Dies sagte Chef des Uno-Entwicklungsprogramms im Interview mit dem «Deutschlandfunk». Staaten könnten um Jahre – wenn nicht Jahrzehnte – zurückgeworfen werden. Die Pandemie zeige, dass Investitionen in Bildung, soziale Sicherungssyteme und kompetente Regierungen sich auszahlten, um solche Krisen zu meistern. Die Weltgemeinschaft müsse sich überlegen, wie sie die Vereinten Nationen künftig für Herausforderungen wie Pandemien rüsten wolle. Die Leitung des UNO-Entwicklungsprogramms ist das dritthöchste Amt innerhalb der Vereinten Nationen.

Die ehemalige Sowjet-Republik hat trotz der Corona-Pandemie als einziges Land weltweit eine riesige Militärparade zum 75. Jahrestag des «Sieges über den Faschismus» gefeiert. Auf einer festlich geschmückten Tribüne sassen auch die mit Weltkriegsorden dekorierten Veteranen und ihre Angehörigen. Die wenigsten trugen Mundschutz. Tausende Zuschauer, darunter Kinder und ältere Menschen, verfolgten die Parade vom Strassenrand aus. Den ganzen Tag sind in dem Land festliche Massenveranstaltungen geplant – trotz Warnungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einer Ausbreitung des Virus. Der 9. Mai ist in Weissrussland wie im Nachbarland Russland der wichtigste Feiertag. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die grösste Militärparade in seinem Land wegen der Gefahr durch das Virus auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Moskau hatte die Parade in Minsk als unvernünftig in diesen Zeiten kritisiert. Insgesamt geht das Leben in dem Land im Grunde weiter wie gewohnt. Der autoritär regierende Präsident Lukaschenko hatte die Einschränkungen in anderen Ländern immer wieder als Panikmache bezeichnet.

Noch ist es nicht sicher, ob sie überhaupt öffnen dürfen. Doch viele Freibäder hoffen am 8. Juni öffnen zu können. Der Bundesrat entscheidet Ende Mai. Ohne Schutzkonzept dürfte das wohl kaum gehen. Der Verband der Hallen- und Freibäder hat dazu inzwischen Vorschläge ausgearbeitet. Und hier wird klar: nicht einmal die Hälfte der Menschen, die sonst in der Badi sind, werden diese besuchen können. Gleichzeitig plant aktuell mehr als die Hälfte der Menschen in der Schweiz, den Sommer hier zu verbringen, wie eine am Donnerstag von der SRG in Auftrag gegeben Studie gezeigt hat. Der Kampf um die knappen Badi-Plätze dürfte gross werden.

13:11 Kantonspolizei Bern will Kundgebung auf Bundesplatz verhindern Die Kantonspolizei Bern will eine weitere Kundgebung von Lockdown-Gegnern auf dem Bundesplatz unbedingt verhindern. Sie traf am Samstagmittag beim Bundeshaus bereits Vorkehrungen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Vor Wochenfrist hatten sich mindestens 100 Menschen auf dem Bundesplatz versammelt, um gegen die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Sie schlossen sich der Mahnwache eines Aktivisten an, der auch am heutigen Samstag gegen die «Einschränkung der Bürgerrechte» protestieren will. Die Berner Polizei lässt aber nicht einmal «Einerkundgebungen» zu, bei denen jemand ein Plakat in die Höhe hält. Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause verteidigte dieses Vorgehen am Samstag erneut. Er beruft sich auf das «absolute» Versammlungsverbot in der Notverordnung des Bundesrats. Wenn jemand ein Transparent dabei habe, ziehe er rasch weitere Personen an, sagte Nause. Scharfe Kritik übte der Sicherheitsdirektor an den Demonstrierenden auf dem Bundesplatz. Ihr Verhalten leiste der Ausbreitung des Virus Vorschub und behindere die dringend notwendige Wiederbelebung der Wirtschaft.

Nach wochenlanger Corona-Pause öffnen am Montag auch Fitnesscenter wieder ihre Tür. Der Schutz der Besucher stehe an vorderster Stelle, sagen die Betreiber. Doch wie bereiten sich die Fitnesscenter auf die neue «Normalität» vor?

12:31 Proteste in Slowenien In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana sind gestern Abend mehr als 5000 Menschen auf die Strasse gegangen. Sie demonstrierten gegen die Einschränkung von Bürgerrechten infolge der Corona-Pandemie. Auf Fahrrädern zogen sie vor das Parlament und gaben ihrem Protest mit Klingeln und Kuhglocken Ausdruck. Kleinere Kundgebungen fanden auch in anderen Städten statt, wie die staatliche Nachrichtenagentur berichtete. In Slowenien gelten wegen der Corona-Pandemie seit März Ausgangsbeschränkungen, die zuletzt stufenweise gelockert wurden. Weiterhin gilt ein Versammlungs- und Demonstrationsverbot. Der Protest richtete sich auch gegen mutmassliche Korruption im Umfeld des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa. Legende: Keystone

Im Homeoffice ist der strenge Chef ebenso fern wie der neugierige Blick der Bürokollegen. Die Verlockung ist gross, auf dem Büro-PC darum auch einmal eine Webseite zu besuchen oder eine E-Mail zu schreiben, die nichts mit der Arbeit zu tun hat. Viele tun das mit schlechtem Gewissen und den Fragen im Hinterkopf: Sieht mein Arbeitgeber, was ich da tue? Darf er mich im Homeoffice überwachen? SRF Digital gibt Antworten auf diese Fragen.

11:46 BAG meldet 44 neue Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet die neuesten Corona-Infektionszahlen: Die Zahl der bestätigten neuen Fälle bleibt nach wie vor tief. Auf das neue Coronavirus positiv getestet wurden bisher 30'251 Personen, das sind 44 mehr gegenüber dem Vortag. Die Anzahl der Toten beläuft sich auf 1532 Personen.

Mehr als 60 Milliarden Franken Corona-Hilfsgelder für die Wirtschaft – dazu hat das Parlament diese Woche in einer ausserordentlichen Session Ja gesagt. Eine Frage aber blieb offen – jene nach Mieterlassen für Unternehmen. Den Entscheid vertagte das Parlament auf den Sommer. FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi will deshalb nun nächste Woche einen neuen Vorschlag einbringen, wie sie in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF sagte. Mieterinnen und Mieter seien unterschiedlich betroffen, so Gössi. Deshalb müssten ihnen auch die Vermieterinnen und Vermieter individuell entgegenkommen.

Eigentlich will Grüne-Fraktionschef Balthasar Glättli in der «Arena» über das Versagen der CVP in der Coronakrise reden, doch den Zuschauerinnen und Zuschauern fällt es schwer, sich auf das Thema zu konzentrieren. Sein Töchterchen stiehlt ihm die Show, kommt ins Bild und wird wenig später von Ehefrau und SP-Nationalrätin Min Li Marti aus dem Zimmer getragen.

Wegen der Coronakrise dürfte die Jugendarbeitslosigkeit im Sommer extrem ansteigen – damit rechnet der Bildungsökonom Stefan Wolter. Im Vergleich zur Kontroverse um die Abschlussprüfungen in Berufsschulen oder Gymnasien werde die Stellensituation für Schul- und Lehrabgänger zu einer wahren Herausforderung. «Wir werden im Sommer ein extrem stärkeres Anschwellen der Jugendarbeitslosigkeit erleben», erklärte Wolter in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» und «Der Bund» vom Samstag. Untersuchungen zeigten, dass jene, die in einer Rezession in den Arbeitsmarkt eintreten, bis zu zehn Jahre Nachteile mit sich schleppten – in Form tieferer Löhne oder Arbeitslosigkeit. Das gilt laut Wolter auch für Akademiker.

Ab dem 11. Mai lockert der Bund die Corona-Massnahmen weiter. Tanja Stadler, Professorin am Departement für Biosysteme an der ETH, sieht diesen Lockerungen mit Skepsis entgegen. Es könne passieren, dass man wieder viele Neuinfektionen zu verzeichnen hätte, so die Professorin. «Und das Problem ist, dass wir die nicht am 11. Mai und auch nicht am 12. Mai sehen.» Wenn sich eine Person am 11. Mai anstecke, sähe man diese Infektion erst ab dem 21. Mai, denn die Person werde erst dann als positiv bestätigt. «Der Fall wird erst dann statistisch erhoben. Vor dem 21. Mai sehen wir gar nicht, wenn irgendwas falsch läuft und können auch nicht einschreiten. Sondern erst einige Tage danach», führt Stadler weiter aus.

9:48 Fussball: Hygieneregeln in der Bundesliga Wenn in der deutschen Fussball-Bundesliga in einer Woche wieder gespielt wird, dann bleiben nicht nur die Stadien leer, es gelten auch strikte Hygiene-Regeln. Über diese berichtet die «Bild»-Zeitung, die sich auf ein internes Rundschreiben der Bundesliga beruft. So seien zum Beispiel beim Torjubel Umarmungen und das gegenseitige Abklatschen nicht erlaubt, sondern lediglich kurze Ellbogen- oder Fuss-Kontakte. Auf der Erstazbank müsse ein Abstand eingehalten werden und es gelte eine Masken-Tragpflicht. Trainer dürften den Mund-und-Nasen-Schutz zum Rufen von Anweisungen abnehmen, wenn sie dabei niemandem zu nahe kämen.

7:45 Image der Schweiz gestärkt Das Image der Schweiz im Ausland ist nach Ansicht von Nicolas Bideau, Direktor von Präsenz Schweiz, durch die Coronakrise gestärkt worden. Die Schweiz sei im Ausland vor allem durch Innovation und starkes politisches Management aufgefallen. «Im internationalen Vergleich hat die 'Marke Schweiz' in der Krise gut abgeschnitten», sagte Bideau in einem Interview mit der Westschweizer Tageszeitung «Le Temps». Die Eidgenossenschaft habe sich in mehreren Bereichen auszeichnen können. Im internationalen Vergleich hat die 'Marke Schweiz' in der Krise gut abgeschnitten.

6:11 Contact Tracing: Berset sieht Kantone in der Pflicht Bei der Nachverfolgung von Infektionsketten (Contact Tracing) sind die Kantone nach Ansicht von Bundesrat Alain Berset in der Pflicht, sich zu engagieren. Laut Epidemiengesetz liege das Contact Tracing in der Verantwortung der Kantone. Die Kantone seien daran, die Nachverfolgung aufzubauen, sagte Berset den Tamedia-Zeitungen. Es bestehe sonst das Risiko, dass die Schweiz die Kontrolle über die Infektionsketten verliere. Das müsse verhindert werden. Die Kantone hätten beim Aufbau des Contact Tracing aber auch noch ein wenig Zeit. Jetzt im Frühsommer hätten nur wenig Leute Erkältungssymptome durch andere Erkrankungen als Covid-19. So könne man Personen mit Symptomen derzeit leicht erkennen und testen. Derzeit sei mit den tiefen Zahlen neu infizierter Personen das Contact Tracing absolut machbar, so Berset weiter. Die Frage sei aber, was später nach den Lockerungen passiere; und was im Herbst, wenn eine zweite Welle drohe. Darauf müssten die Kantone sich jetzt vorbereiten - namentlich beim Contact Tracing.

4:27 Cassis: Krise hat Bundesrat noch mehr geeint Die rasche Rückkehr zur Normalität ist laut Bundesrat Ignazio Cassis oberstes Ziel der Landesregierung. Es müsse jedoch sichergestellt sein, dass die Kurve der neu infizierten Personen nicht wieder steige und die Wirtschaft nicht noch grösseren Schaden nehme. Die wichtigste Lockerung ab kommender Woche sei für ihn, dass die Menschen wieder eine räumliche und zeitliche Struktur bekämen, sagte Cassis den «Schaffhauser Nachrichten». Die letzten Wochen seien von grosser Ungewissheit geprägt gewesen. Das sei auf die Dauer schwierig zu ertragen. Auf die Frage, wann die Grenzen mit den Nachbarländern wieder geöffnet werden könnten, sagte der Aussenminister, dass eine gewisse Normalität bald kommen werde. Da sei er optimistisch. «Ich bin überzeugt, dass wir uns in naher Zukunft wieder so frei bewegen können wie früher», sagte Cassis weiter. Die Coronakrise werde jedoch Spuren hinterlassen. Der Welthandel werde sich verändern. Die Krise habe global riesige Abhängigkeiten offengelegt. Die Krise sei noch nicht zu Ende und das Virus noch nicht besiegt. Trotz schrittweiser Öffnung lebe die Schweiz noch immer unter Notrecht und die Grundrechte seien eingeschränkt. Den Bundesrat habe die Krise noch mehr geeint. «Es ist mir wichtig zu betonen, dass wir uns im Bundesrat immer einigen konnten, auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung waren», sagte Cassis. Ich bin überzeugt, dass wir uns in naher Zukunft wieder so frei bewegen können wie früher