Angesichts der Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus hat US-Präsident Joe Biden die Amerikaner erneut eindringlich zum Impfen aufgerufen. «Unser Kampf gegen dieses Virus ist nicht vorbei.» Biden kündigte neue Massnahmen seiner Regierung an, um die Impfquote zu erhöhen. So sollen unter anderem Helfer in Gemeinden von Tür zu Tür gehen, um über Impfungen zu informieren. Auch mobile Kliniken sollen verstärkt zum Einsatz kommen.

Sydney ist bereits seit dem 26. Juni im Lockdown. Die Bürger dürfen ihre Häuser nur noch in Ausnahmen verlassen, die Schulen sind geschlossen. Im internationalen Vergleich sind die Zahlen aber weiter sehr niedrig: In New South Wales wurden am Mittwoch 27 Neuinfektionen gemeldet.

6:10

2500 Coronafälle nach Besuch vom EM-Spielen

Die Zahl der Coronafälle in Verbindung mit der Fussball-EM ist nach Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC stark angestiegen. Insgesamt sind demnach bisher rund 2500 Fans aus sieben Teilnehmerländern betroffen. Auch Schweizer Fans haben sich angesteckt.

Schottland sei mit 1991 Fällen dabei am weitaus stärksten betroffen. Die schottische Mannschaft trug ihre EM-Gruppenspiele in Glasgow und in London aus. In Grossbritannien breitet sich die ansteckendere Deltavariante des Virus stark aus. 436 Fälle seien zuletzt in Finnland registriert worden, vor allem, nachdem Finnlands Fussballer in St. Petersburg gespielt hatten. Einige Fälle wurden auch aus Dänemark, Frankreich, Schweden, Kroatien und den Niederlanden gemeldet.

Auch mehrere Schweizer Fans haben sich angesteckt, wie die Berner Kantonsärztin und Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, Linda Nartey, am Dienstag vor den Medien in Bern sagte. Es gebe in verschiedenen Kantonen einzelne Meldungen von infizierten Leuten, die von EM-Spielen zurückgekommen seien.