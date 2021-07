Der Ticker startet um 6:00 Uhr

3:05 Studie: Impfstoffe gegen Delta-Variante wirksam Eine britische Studie hat eine hohe Wirksamkeit der Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astra-Zeneca gegen die Delta-Variante des Coronavirus bestätigt. Zwei Dosen seien gegen die hochansteckende Variante fast genauso wirksam wie gegen die Alpha-Variante, heisst es in der im «New England Journal of Medicine» veröffentlichten Untersuchung. Demnach sind zwei Impfungen mit Biontech/Pfizer zu 88 Prozent wirksam, um eine symptomatische Erkrankung durch die Delta-Variante zu verhindern. Bei der Alpha-Variante beträgt die Wirksamkeit 93,7 Prozent. Die Zweifachimpfung mit Astra-Zeneca schützt wiederum zu 67 Prozent gegen die Delta-Variante und zu 74,5 Prozent gegen die Alpha-Variante.

2:19 WHO warnt vor Langzeitfolgen Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO weist auf die Langzeitfolgen der Corona-Pandemie für die geistige Gesundheit der Menschen hin. Es seien nicht nur die Infektionen und die Angst vor einer Ansteckung, die auf die Psyche schlagen könnten. Auch von den psychologischen Effekten von Lockdowns und Selbstisolation, aber auch den Folgen von Arbeitslosigkeit, finanziellen Sorgen, sozialer Ausgrenzung und anderem sei jeder und jede auf die eine oder andere Weise betroffen. «Die Menschen in der europäischen Region brechen buchstäblich unter der Belastung von Covid-19 und seinen Folgen zusammen», erklärt WHO-Regionaldirektor Hans Kluge in einer Mitteilung. Die Auswirkungen der Corona-Krise hätten hinsichtlich der geistigen Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen enormen Tribut gefordert. Gleichzeitig biete die Pandemie Ländern eine Gelegenheit, ihre psychische Gesundheitsversorgung zu reformieren. Psychische Gesundheit und Wohlbefinden sollten als grundlegende Menschenrechte betrachtet werden. Legende: Nicht nur die Angst vor Corona, sondern auch die vielen Folgen davon schlagen auf die Psyche. Keystone

22:21 Fast 162 Millionen US-Bürger vollständig geimpft In den USA sind inzwischen fast 162 Millionen Menschen vollständig geimpft, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Insgesamt seien über 339 Millionen Dosen verabreicht worden. Knapp 187 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben 328 Millionen Menschen.

21:32 Mehr Covid-Patientinnen und -Patienten in Berner Spitälern Im Kanton Bern steigt jetzt nicht nur die Zahl der neuen Corona-Infektionen, sondern auch die Zahl der wegen Covid-19 im Spital liegenden Personen. Am heutigen Mittwoch waren es zehn Menschen – doppelt so viele wie in der vergangenen Woche. Wie der Kanton Bern auf seiner Corona-Internetseite mitteilte, befinden sich zwei der acht Personen auf der Intensivstation und werden dort künstlich beatmet. Die anderen acht Personen liegen auf der normalen Bettenstation. Jeweils am Mittwoch aktualisiert der Kanton Bern die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Berner Spitälern.

20:38 Knapp 700 Tessiner Jugendliche haben sich für Impfung angemeldet Am vergangenen Freitag startete das Tessin mit dem Impfen der 12- bis 15-Jährigen. Bis Dienstagmorgen haben sich nun 694 Jugendliche für eine Impfung angemeldet. Wie viele sich bei einem Kinderarzt impfen lassen, wisse man laut Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz am Mittwoch noch nicht. Für das Impfen der 12- bis 15-Jährigen seien im Tessin zehn Kinderarztpraxen zugelassen, erklärte der Leiter der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Ryan Pedevilla. Jugendliche, die ein Impfzentrum bevorzugen, müssen nach Giubiasco reisen. Dieses ist ab dem 4. August für die Jugendlichen am Mittwochnachmittag und Samstag reserviert. Trotz einer schweizweiten Verlangsamung der Impfkampagne zählt das Tessin noch immer zu den schnellsten Kantonen der Schweiz. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Tessin 18.07.2021 Mit Audio

19:26 Impfstoffhersteller Pfizer/Biontech planen Produktionsstätte in Afrika Der Impfstoff Pfizer/Biontech wird bald auch auf dem afrikanischen Kontinent abgefüllt. Die beiden Unternehmen sind eine Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Biovac eingegangen. Bis Ende dieses Jahres könnte eine Produktionsstätte in Kapstadt in die Lieferkette eingebunden werden, teilen die beiden Firmen mit. In Südafrika sollen künftig 100 Millionen Dosen jährlich abgefüllt und vor dort aus über den ganzen Kontinent verteilt werden. Die Impfkampagne kommt in Afrika schleppend voran. Knapp 1.2 Prozent der Bevölkerung seien vollständig geimpft, teilte die Afrikanische Union vor zwei Wochen mit.

18:33 Impf-Meilenstein: 100'000 Einwohner in Basel-Stadt gegen Covid-19 geimpft Am frühen Mittwochnachmittag hat im Impfzentrum bei der Messe Basel der hunderttausendste Einwohner im Kanton Basel-Stadt die zweite Corona-Impfung erhalten. Somit sei ein weiterer Impf-Meilenstein erreicht worden, teilte das Basler Gesundheitsdepartement mit. Im Kanton haben gemäss Mitteilung bisher zwei Drittel der Impfberechtigten eine Impfdosis bekommen oder sich dafür angemeldet. Personen, die sich jetzt für eine Impfung registrieren, können innerhalb einer Woche mit einem Termin rechnen.

18:15 Tunesiens Gesundheitsminister wegen Massenaufläufen vor Impfzentren entlassen Tunesiens Ministerpräsident Hichem Mechichi hat den Gesundheitsminister Faouzi Mehdi ohne konkrete Gründe entlassen. Doch am Dienstag zeigte sich Mechichi entsetzt über die von Mehdi lancierte Öffnungsaktion für alle Impfzentren. Am Montag hatte Mehdi nämlich angekündigt, dass anlässlich des Opferfestes am Dienstag und Mittwoch allen Bürgern ab 18 Jahren der Zugang zu den 29 Impfzentren des Landes erlaubt wird. Alle Impfwilligen sollten immunisiert werden, solange der Vorrat reicht. Da die Corona-Impfdosen in Tunesien sehr knapp sind und bislang nicht einmal acht Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft ist, kam es zu einem grossen Ansturm vor den Impfzentren. Mittlerweile ist die Aktion gestoppt. Ministerpräsident Mechichi bezeichnete die Aktion gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TAP als «kriminell» angesichts der gesundheitlichen Gefährdung der Bürger. Ausserdem sei sie nicht abgesprochen gewesen. Legende: In Tunesien fallen rund ein Drittel aller Corona-Tests positiv aus. Mehr als 17'000 Menschen sind bereits am Virus gestorben. Keystone

17:29 Nachfrage nach Corona-Impfung in Grossbritannien lässt nach Die Corona-Impfkampagne gerät in Grossbritannien ins Stocken. Die «Times» berichtet am Mittwoch, dass etliche Hausärzte ungenutzte, bald ablaufende Dosen an den Gesundheitsdienst zurücksenden müssten. Die Zahl der verabreichten Erstimpfungen war in den letzten Tagen so niedrig wie seit Beginn des Impfprogramms im Dezember nicht mehr. Im Sieben-Tage-Schnitt wurden zuletzt täglich rund 55'000 erste Impfungen verabreicht - in Hochzeiten waren es rund viermal so viel. 88 Prozent der erwachsenen Briten haben die erste Dosis erhalten, knapp 69 Prozent sind bereits vollständig geimpft. Die Behörden versuchen derzeit, mit möglichst niederschwelligen Angeboten jüngere und impfskeptischere Bürger zu erreichen. In London ist es etwa vielerorts möglich, sich ohne Termin in grösseren Zentren impfen zu lassen. Der Impfvergleich zwischen der Schweiz und Grossbritannien

16:40 Haus- und Kinderärzte unterstützen Impfkampagne Der Vereinigung der Schweizer Haus- und Kinderärzte unterstützt die Impfkampagne des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gegen die Covid-19-Pandemie. Gerade in Zeiten steigender Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus sei eine gute und rasche Durchimpfung der Bevölkerung «von grösster Wichtigkeit», schreibt der Verband in einer Mitteilung. Nur so könne die zurückgewonnene Normalität erhalten bleiben. Viele der wieder erlangten Freiheiten wie Familienfeste, Konzerte oder Sportanlässe seien noch vor einem Jahr gar nicht denkbar gewesen. Die Vereinigung ruft deshalb eindringlich zum Impfen auf. Die Infizierten seien derzeit jünger und die Verläufe weniger schwer. Das heisse noch lange nicht, dass die Krankheit keine Schäden wie Long-Covid hinterlasse. Zudem könne die Infektion Folgen für das Gehirn haben, die auch Junge schwer beeinträchtigen könnten, warnt die Organisation.

15:48 Zahl der Impfdurchbrüche in der Schweiz gering Gemäss Bundesamt für Gesundheit wurden zwischen dem 27. Januar und dem 21. Juli nur gerade 273 Ansteckungen von vollständig geimpften Personen (ab 2 Wochen nach 2. Impfung) gemeldet. In diesem Zeitraum wurden in der Schweiz rund 190'000 Neuinfektionen registriert. Auch wenn es sich bei der Zahl von 273 wohl um eine Unterschätzung handelt, da Geimpfte eher asymptomatisch sind, ist die Zahl der Impfdurchbrüche in der Schweiz zurzeit gering. Dies teilt das BAG auf Anfrage von SRF mit.

15:10 100'000 Seefahrer dürfen wegen Corona nicht nach Hause Rund 100'000 Seeleute befinden sich auf riesigen Containerschiffen und dürfen wegen der neuen Corona-Welle nicht in ihre asiatischen Heimatländer zurückkehren. Sie haben seit Monaten ihre Familien nicht mehr gesehen und wissen nicht, wohin die Reise als Nächstes geht. Die wenigsten von ihnen sind geimpft, Depressionen und Suizide nehmen zu. Laut Berichten von Gewerkschaften wollen viele Seefahrer ihren Job an den Nagel hängen, weshalb sich die globalen Lieferprobleme verschlimmern könnten. «Ich habe gestandene Männer weinen sehen», sagt Kapitän Tejinder Singh, der seit über sieben Monaten keinen festen Boden mehr unter den Füssen hatte. Singh und die meisten aus seiner 20-köpfigen Crew haben auf einer anstrengenden Odyssee mittlerweile fast den ganzen Globus umrundet: Von Indien über die USA ging es weiter nach China, wo sie wochenlang vor überlasteten Häfen festsassen und darauf warteten, Fracht abzuladen. Mittlerweile ist sein Schiff unterwegs nach Australien. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Quasi-Gefangene im Seehandel Wegen Corona-Regeln: 400'000 Seeleute sitzen auf Schiffen fest 28.10.2020 Mit Audio

14:32 Impfzentren im Kanton Solothurn ziehen um Der Kanton Solothurn schliesst die Impfzentren in Breitenbach, Olten und Solothurn, eröffnet dafür neue in Selzach und Trimbach. Die Staatskanzlei Solothurn teilt am Mittwoch mit, dass im Impfzentrum Solothurn am Donnerstag und im Impfzentrum Olten am Freitag die letzten Impfungen verabreicht werden. Danach wird die Infrastruktur für den Umzug in die neuen Impfzentren bereit gemacht, weshalb in der letzten Juliwoche keine Impfungen in den bestehenden Zentren durchgeführt werden. Die beiden neuen Impfzentren Selzach (Zentrum Solothurn West) und Trimbach (Mühlemattsaal) werden ab dem 3. August für die Bevölkerung bereitstehen. Für Erstimpfungen können sich die Einwohnerinnen und Einwohner der Bezirke Dorneck und Thierstein im Impfzentrum in Muttenz BL anmelden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Covid-19 Wer sich wo wann impfen lassen kann – die Kantonsübersicht 01.07.2021 Mit Video

14:18 Zwei Drittel der indischen Bevölkerung hat Antikörper Zwei der Drittel der Menschen in Indien ab sechs Jahren hat Kontakt mit dem Coronavirus durch eine Infektion oder Impfung gehabt und entsprechende Antikörper gebildet. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung im Auftrag der indischen Regierung mit Proben von mehr als 36'000 Menschen vom Juni und Juli. Laut Chef des Indian Council of Medical Research, Balram Bhargava, seien die Ergebnisse zwar ein Hoffnungsschimmer. Trotzdem forderte er die Bürger auf, sich nach wie vor an die Corona-Massnahmen zu halten. Denn noch hätten rund 400 Millionen der mehr als 1.3 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner des Landes keine Antikörper.

13:31 BAG meldet 773 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 773 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 579 . Das sind 75 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 9 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 75.83 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 2.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'826 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche gleich geblieben. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche gleich geblieben. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet keine neuen Verstorbenen. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neuen Verstorbenen. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 128 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 62 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 68 Prozent ausgelastet. Davon sind 4 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:00 Bundesgericht weist Beschwerden zu kantonalen Corona-Massnahmen ab Das Bundesgericht ist am Mittwoch in drei veröffentlichten Urteilen auf die Beschwerden eingetreten, obwohl die entsprechenden Verordnungen unterdessen geändert wurden oder nicht mehr in Kraft sind. Der Grund dafür ist, dass sich die gleichen oder ähnliche Fragen in Zukunft wieder stellen könnten. Für die Anordnung von Corona-Massnahmen durch Kantonsregierungen besteht eine ausreichende gesetzliche Grundlage. Dies hat das Bundesgericht in drei Urteilen aus den Kantonen Schwyz und Freiburg entschieden. Die dort erlassenen Massnahmen zu Veranstaltungen und zur Maskenpflicht waren verhältnismässig. Das Bundesgericht nennt das Epidemiegesetz des Bundes als gesetzliche Grundlage, die eine Voraussetzung für die Einschränkung von Grundrechten ist. Artikel 40 besagt nämlich, dass die zuständigen kantonalen Behörden Massnahmen anordnen dürfen, um die Verbreitung übertragbarer Krankheiten in der Bevölkerung zu verhindern. Audio Bundesgericht: Beschwerden zu kantonalen Corona-Massnahmen abgewiesen 02:13 min, aus Rendez-vous vom 21.07.2021. abspielen. Laufzeit 02:13 Minuten.

12:40 Stationäre Messen sind laut Umfrage ein Auslaufmodell Laut Visable Kommunikationschef Carsten Brandt ist die Messebranche einer der grössten Verlierer der Corona-Pandemie. Weltweit seien aufgrund der Coronakrise rund 4000 Ausstellungen abgesagt worden, sagt er am Mittwoch in einer Videokonferenz weiter. So hat sich die Pandemie grundlegend auf die Geschäftsbeziehungen von Schweizer KMU ausgewirkt. Die Umfrage des Unternehmens unter 150 KMU zeigt ein klares Resultat: «Stationäre Messen sind ein Auslaufmodell», fasst Brandt die Ergebnisse zusammen. Dass Messen nicht mehr zeitgemäss seien, liege vor allem am Reiseaufwand für Aussteller und Besucher sowie dem Einsatz von finanziellen und ökologischen Ressourcen. Während bereits vor Corona etwa ein Drittel der Befragten grundsätzlich nie an Messen beteiligt gewesen sei, hätten nun seit dem Ausbruch der Pandemie weitere 16 Prozent angegeben, dass man generell nicht mehr an Messen teilnehmen wolle. Brandt ist überzeugt, dass jede vierte Messe die nächsten zwei Jahre nicht überleben wird. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Keine Grossanlässe Haben Messen nach Corona eine Zukunft? 02.02.2021 Mit Video

11:59 Spahn richtet Impf-Appell an Bevölkerung Angesichts deutlich steigender Corona-Infektionen hat der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Menschen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Mittlerweile seien mehr als 50 Millionen Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft, teilte er auf Twitter mit. Das seien 60,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. 39,3 Millionen Menschen oder 47,3 Prozent seien vollständig geimpft. «Aber das reicht noch nicht gegen Delta: Bitte lassen Sie sich impfen», schrieb Spahn mit Verweis auf die ansteckendere Virus-Variante, die auch in Deutschland mittlerweile vorherrschend ist.

11:39 Novartis will weiterhin Curevac-Impfstoff herstellen Der Schweizer Pharmakonzern Novartis geht weiter davon aus, den Covid-19-Impfstoff des deutschen Biotechunternehmens Curevac herzustellen. «Wir haben die Produktion wie geplant gestartet. Wir planen, dieses Jahr 50 Millionen Dosen auszuliefern», sagte Novartis-Finanzchef Harry Kirsch am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs oder der Wahrscheinlichkeit einer Zulassung könne sich Novartis nicht äussern. Novartis unterstützt bereits Biontech/Pfizer bei der Produktion ihres Impfstoffs. Das Vakzin von Curevac soll im österreichischen Werk Kundl von Novartis hergestellt werden. Der Impfstoff erzielte in der entscheidenden klinischen Studie nur eine Wirksamkeit von 48 Prozent. Curevac hofft trotzdem weiter auf eine Verwendung durch die Europäische Union. Die Schweiz lässt nach WHO-Empfehlung nur Impfstoffe mit einer minimalen Wirksamkeit von 50 Prozent zu.