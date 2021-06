Der Ticker startet um 5:30 Uhr

14:48 Medienkonferenz beendet – weniger Auftritte während Sommerferien Die Expertinnen und Experten des Bundes planen, über den Sommer nur noch alle zwei Wochen einen Point de Presse abzuhalten. Der Termin am 29. Juni falle aus. Am 6. und 20. Juli und 3. August fände er jeweils – wie gewohnt – um 14 Uhr statt. Die Medienkonferenz mit Fachexperten des Bundes ist beendet. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.

14:44 Frage zur Gültigkeitsdauer des Covid-Zertifikats Wenn nun der Impfschutz 12 Monate betrage, das Covid-Zertifikat aber ursprünglich nur auf 6 Monate Gültigkeit ausgelegt worden sei, brauche es da nicht eine erneute Absprache mit dem Ausland? Das will ein Medienschaffender wissen. «Gewisse Länder haben das schon angepasst», sagt Masserey vom BAG. Das sei eine allgemeine Tendenz aufgrund der derzeitigen Datenlage.

14:38 Teils heftige Nebenwirkungen nach zweiter Impfung nicht ungewöhnlich Es gäbe teils heftige Nebenwirkungen, besonders nach der zweiten Impfung, sagt ein Journalist – auch bei Jüngeren. Ob das nicht ungewöhnlich sei? «Wir erwarteten solche Nebenwirkungen aufgrund der klinischen Studien», sagt Masserey. «Die Häufigkeit der Nebenwirkungen ist normal hoch.» Die Nebenwirkungen seien auch ein gutes Zeichen. «Das heisst, dass das Immunsystem aktiviert wird. Das ist eine normale Reaktion.» Das hinterlasse aber keine weiteren Schäden, da müsse man sich keine Sorgen machen, es sei aber natürlich unangenehm, doch nach wenigen Tagen vorbei.

14:33 Rechnet das BAG mit mehr normalen Grippeimpfungen? Masserey sagt auf die Frage eines Journalisten: «Da die Schutzdauer des Covid-19-Impfstoffs mindestens 12 Monate betragen soll, erwarten wir keine Nachimpfungen vor 2022.» Die normale Grippeimpfung sei im November üblich. «Die Nachfrage ist nicht vorhersagbar. » Das BAG könne auch nicht sagen, ob die normale Grippewelle weniger stark oder stärker ausfallen werde. «Wir beobachten den Verlauf auf der südlichen Hemisphäre, das wird aufschlussreich sein.» Und die Schweiz werde mehr Impfstoffe bereithalten als sonst, dies insbesondere für vulnerable Personen.

14:27 Delta-Variante in der Schweiz noch kaum verbreitet «Derzeit ist die Covid-Epidemie rückläufig», sagt Sturm, Vizepräsident der Science-Task-Force. «Die Inzidenz nimmt seit Ende April ab.» Auch das Risiko für Nicht-Geimpfte Personen nehme so ab. Mit dem Blick auf neue Varianten werde aber die Prävention besonders wichtig. Gründe, warum sich die Delta-Variante in gewissen Ländern stark verbreite, seien schnellere Übertragungsraten. Mit jeder Woche, die man noch habe, bevor sich die Delta-Variante stärker verbreiten könne, habe man Zeit, zu impfen und so den Schutz zu gewährleisten. «In der Schweiz hat die Delta-Variante immer noch einen sehr bescheidenen Anteil. Warum in anderen Ländern die Delta-Variante sich so stark verbreiten würde, sei noch nicht klar, da würden Abklärungen laufen», sagt Sturm auf die Nachfrage eines Journalisten. Auch Virginie Masserey antwortet auf eine weitere Nachfrage, man müsse beim Aufkommen eines Hotspots unbedingt sequenzieren und rasch reagieren, hier seien die Kantone gefordert. Der Anteil der Delta-Variante sei aktuell zwar am Steigen, aber sie müssten schauen, ob er auch wieder sinke, es gäbe eine Wellenbewegung momentan. «Und impfen hilft auch gegen die Verbreitung der Delta-Variante», schliesst sie ab. 00:47 Video Jan-Egbert Sturm zur Ausbreitung der Delta-Variante Aus News-Clip vom 15.06.2021. abspielen

14:24 Jan-Egbert Sturm: «Neue Welle verhindern» «Der Schutz der Wirtschaft und der Schutz der Gesundheit schliessen sich nicht aus, sondern bedingen sich gegenseitig», sagt Jan-Egbert Sturm von der Taskforce. Gewisse Sektoren hätten besonders gelitten unter dem rückläufigen privaten Konsum. «Ausgerechnet Haushalte mit tiefem Einkommen erlitten einen stärkeren Rückgang der Einnahmen.» Hinzukomme, dass diese oft nicht von Homeoffice profitieren können und sich öfter ansteckten. Es gelte, neue Coronawellen zu verhindern – mittels Prävention. Impfungen, Testen, Rückverfolgung und Isolation seien günstiger als flächendeckende Massnahmen. Hier dürfe man nicht nachlassen.

14:20 Hauri: «Weiter Abstand halten und Hygieneregeln einhalten» Die Virusaktivität sei nun auf tiefem Niveau, sagt der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri. Die Lockerungen von Ende Mai hatte also keine schlimmen Auswirkungen. «Wir sollten aber vorsichtig sein, bevor nicht alle zweimal geimpft sind und solange das Virus sich weiterverbreitet und mutiert.» Mit lokalen Ausbrüchen bei Nichtgeimpften müsse man weiterhin rechnen. «Die breite Bevölkerung kann sich impfen lassen, die Termine können schnell vergeben werden.» Die Wartelisten verkürzen sich, es gebe sie aber noch. Schranken wegen knappem Impfstoff können aufgehoben werden. Spontanes Impfen und mobile Impfmöglichkeiten können stattfinden. Absagegründe gibt es verschiedene, etwa eine akute Erkrankung, es seien nicht unbedingt Impfunwillige. Man gehe dem nach und versuche, Termine nachzuholen. Aber es gebe auch Leute, die sich nicht impfen lassen können. Es gelte ihnen zuliebe, die Abstand- und Hygieneregeln einzuhalten. 00:28 Video Hauri: «Die Impfkapazitäten sind hoch. Impftermine können schnell vergeben werden» Aus News-Clip vom 15.06.2021. abspielen

14:19 Hauri: «Masken bleiben sinnvoll in engen Räumen» «Bei der aktuellen Lage rechtfertigen sich die Lockerungen bei den Masken», sagt Rudolf Hauri. Sinnvoll seien Masken aber nach wie vor in engen Räumen, da man auch den Impfstatus der anderen nicht kenne. Wichtig blieben auch die Hygienemassnahmen und aufmerksam zu bleiben, ob man Symptome entwickelt und sich umgehend testen zu lassen. «Wir alle wünschen uns einen schönen Sommer und einen stabilen Herbst», so schliesst Kantonsarzt Hauri ab. Die Zeichen dafür stünden gut.

14:13 Impfung schützt 12 Monate Wie lange dauert der Impfschutz? «Die Impfung schützt wahrscheinlich 12 Monate vor einer Ansteckung und wahrscheinlich noch länger vor schweren Verläufen», sagt Masserey. Die entsprechenden Verordnungen würden in den nächsten Wochen angepasst sowie die Dauer des Covid-Zertifikats. Bei den Impfstoffen sei es das Ziel nach wie vor, dass alle Eventualitäten abgedeckt werden können. Lagern werde man aber keine Impfstoffe, die nicht zugelassen sind. Man wolle aber auch schauen, dass man einige alternative Impfstoffe an Lager habe, beispielsweise für Personen, die allergisch wären. «Wir schauen uns auch an, ob es eine Möglichkeit gibt, die Impfstoffe anderen Ländern zur Verfügung zu stellen. Wir überlegen, ob wir drei Millionen von Astrazeneca über Covac weitergeben», so Masserey weiter. 00:48 Video Masserey: «Die Impfung schützt wahrscheinlich 12 Monate vor einer Ansteckung» (frz.) Aus News-Clip vom 15.06.2021. abspielen

14:08 Ein Drittel ist zweifach geimpft, Kampagne läuft 6 Millionen Dosen Impfstoffe seien ausgeliefert worden, die meisten seien verimpft worden, so Masserey. 3.7 Millionen Menschen hatten eine Erstimpfung (knapp die Hälfte der Bevölkerung). 2.3 Millionen Menschen sind voll geimpft, das entspricht einem Drittel der Bevölkerung und sei über dem europäischen Schnitt. Und: Neue Lieferungen treffen ein, sagt sie. 100'000 Impfdosen von Pfizer/Biontech würden erwartet. Der Impfwille verändert sich, so Masserey, «die Menschen brauchen Zeit, sich zu entscheiden». Die Kampagne des BAG laufe. Prominente machten mit, das spiele eine wichtige Rolle, um die Leute zu motivieren, sich impfen zu lassen. Man sei auch im Kontakt mit den Kantonen, damit alle Zugang zu den Impfungen haben.

14:05 Masserey: «Die epidemiologische Lage entwickelt sich nach wie vor positiv» Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, eröffnet den Point de Presse. «Die epidemiologische Lage entwickelt sich nach wie vor positiv.» Die Anzahl laborbestätigter Fälle sinke. «Wir haben derzeit eine Inzidenz von 60. Das war auch der Schwellenwert, den wir bei Reisen festgelegt haben für Risikoländer. Bei den Hospitalisationen haben wir 14 neue Fälle, ein eindeutiger Rückgang.» Diese würden für alle Regionen und alle Altersklassen gelten. Zudem gebe es nur noch 80 Personen auf den Intensivstationen. Die neuen Varianten seien relativ gering in der Verbreitung, weniger als 2.5 Prozent. «Wir entwickeln uns in die richtige Richtung», sagt sie. Man solle aber vorsichtig bleiben, bis die Bevölkerung zweimal geimpft ist. 00:51 Video Masserey: «Die epidemiologische Lage entwickelt sich nach wie vor positiv» (frz.) Aus News-Clip vom 15.06.2021. abspielen

14:00 Herzlich willkommen zur Medienkonferenz Wir begrüssen Sie zum Liveticker des heutigen Point de Presse auf Fachebene. Fachexperten des Bundes informieren über die aktuelle Coronalage. Verfolgen Sie die Medienkonferenz hier im Stream oder auf SRF info.

13:44 Expertinnen und Experten des Bundes informieren Sinkende Fallzahlen und Aussichten für weitere Lockerungen: Um 14 Uhr informieren die Experten des Bundes über die aktuelle Lage. Anwesend sind: Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, Bundesamt für Gesundheit BAG

Rudolf Hauri, Kantonsarzt Zug, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

Jan-Egbert Sturm, Vizepräsident, National-Covid-19-Science-Task-Force

13:33 BAG meldet 243 neue Infektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 243 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 329 . Das sind 34 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 59.85 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 2.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'549 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 284 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 27 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 62.3 Prozent ausgelastet. Davon sind 10 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:11 Gastronomie erholt sich allmählich, Tourismus leidet weiter Im Pandemiejahr 2020 verzeichneten die Gastronomie (Restaurants, Bars und dergleichen) sowie der Tourismus einen Umsatzeinbruch von 40 Prozent beziehungsweise 67 Prozent, zeigt eine heute veröffentlichte Studie der Credit Suisse, Link öffnet in einem neuen Fenster. In den städtischen Regionen am Genfersee und in Zürich sei der Einbruch sogar noch grösser gewesen. Dort hätten einerseits die ausländischen Touristen und anderseits Ertragseinnahmen aus der Party-Industrie gefehlt. Einzelne Segmente wie die Parahotellerie (Camping, Herbergen, Ferienhäuser etc.) oder Take-Aways konnten wiederum profitieren. «Take-Aways waren beispielsweise so gefragt wie noch nie», sagte CS-Ökonomin Tiziana Hunziker an einer Telefonkonferenz. Bei der Gastronomie erwartet sie ein baldiges Ende der Durststrecke. Die Rückkehr zur Vorkrisensituation könnte für den Tourismus hingegen länger dauern.

12:26 Vollständige Impfung verhindert Spitalaufenthalt bei Delta-Variante Ein vollständiger Impfschutz mit zwei Dosen der Mittel von Biontech/Pfizer oder Astrazeneca schütze effektiv vor schweren Krankheitsverläufen bei der Delta-Variante, teilte die britische Behörde Public Health England (PHE) mit. Das Risiko für eine Spitaleinweisung wurde bei den vollständig Geimpften jeweils um mehr als 90 Prozent verringert im Vergleich zu den Ungeimpften. Die Untersuchung bestätige, wie wichtig es sei, die zweite Impfung zu erhalten, sagte der britische Gesundheitsminister Matt Hancock. Vor allem beim Astrazeneca-Impfstoff fiel die Schutzwirkung nach der ersten Dosis der Auswertung zufolge noch merklich geringer aus. Für die PHE-Studie wurden zwischen dem 12. April und dem 4. Juni insgesamt symptomatische 14'019 Infektionen mit der Delta-Variante in England berücksichtigt, von denen 166 in Krankenhäusern behandelt wurden.

11:00 In Israel gilt Maskenpflicht nur noch in Ausnahmefällen Israel hebt wegen der anhaltend niedrigen Zahl von Corona-Neuinfizierten die Maskenpflicht bis auf wenige Ausnahmen auf. Ab Dienstag müssen etwa nur noch ungeimpfte Besucher und Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Masken tragen. Hintergrund ist das erhöhte Risiko der Patienten und Senioren, krank zu werden. Auch Personen, die sich auf dem Weg in ihre Quarantäne befinden, sowie Passagiere und Personal in Flugzeugen müssen weiter Masken tragen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Montagabend mit.

10:29 Swiss mit weniger Kündigungen als bekanntgegeben Beim Personalabbau der Swiss erhalten 550 Angestellte Kündigungen oder Änderungskündigungen. Das sind weniger als erwartet. Gemäss den ursprünglichen Plänen wären bis zu 780 Mitarbeiter von Kündigungen betroffen gewesen. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens mit den Personalvertretern habe man die Zahl reduzieren können, gab die Lufthansa-Tochter am Dienstag in einem Communiqué bekannt. Insgesamt werde die Swiss bis Ende Jahr rund 1700 Vollzeitstellen abgebaut haben, davon zwei Drittel über freiwillige Massnahmen und durch die natürliche Fluktuation. Denn aufgrund des Nachfrageeinbruchs wegen der Coronapandemie verkleinert die Swiss die bisher aus 90 eigenen und im Auftrag der Swiss fliegenden Maschinen bestehende Flotte um 15 Prozent. Dabei werden fünf Langstreckenflieger und zehn Kurzstreckenflieger ausgeflottet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Stellenabbau bei der Swiss Bundesrat und Gewerkschaften reagieren betroffen auf Swiss-Abbau 06.05.2021 Mit Video

9:06 Mehr Lockerungen – mehr Wachstum Die Schweizer Regierung erhöht nach der Lockerung der Einschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ihre Wachstumsprognose. Die beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) angesiedelten Ökonomen des Bundes rechnen 2021 nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3.6 Prozent, wie aus ihrer vorgelegten Prognose hervorgeht. Im März hatten sie noch 3.0 Prozent Plus veranschlagt. Mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen habe in der Binnenwirtschaft eine kräftige Aufholbewegung eingesetzt, erklärte das Seco.