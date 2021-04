Der Ticker startet um 7:30 Uhr

10:31 Repetitive Corona-Tests in Zürcher Stadtverwaltung Die Stadt Zürich führt ab der kommenden Woche repetitive Coronatests in einzelnen Verwaltungsabteilungen ein. Mit den freiwilligen Tests soll der Gesundheitsschutz verbessert und Ansteckungsketten rechtzeitig unterbrochen werden. Durchgeführt werden die Tests vor allem in Dienstabteilungen, deren Mitarbeitende vitale Leistungen erbringen oder nicht im Homeoffice arbeiten können, wie die Stadt mitteilt. Die bestehenden Schutzkonzepte gelten weiterhin. Für die Tests werden einzelne Speichelproben der Mitarbeitenden gesammelt und als Mischprobe, einem sogenannten Pool, in einem Labor ausgewertet. Innerhalb von 24 bis 36 Stunden erhalten die Dienstabteilungen das Ergebnis. Fällt eine Mischprobe positiv aus, sind alle Teilnehmenden aus diesem Pool aufgefordert, einen PCR-Test zu machen. In der Regel sind dies rund zehn Personen. In den städtischen Alters- und Pflegezentren werden die Mitarbeitenden mit direktem Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern bereits seit Februar regelmässig getestet.

10:03 Polizei stellt sich auf Wochenend-Unruhen in Schweizer Städten ein Nach einem erneuten Aufruf zu einer illegalen Grossparty am heutigen Freitagabend in St. Gallen ist die Stadtpolizei auf der Hut. Mit massiver Präsenz und einem rigorosen Durchgreifen will sie Ausschreitungen wie vom Karfreitag verhindern. Doch nicht nur in der Gallus-Stadt sind Randale geplant, gleich mehrere Städte könnten an diesem Wochenende zu Brennpunkten werden. Eine grosse Herausforderung für die Verantwortlichen: Denn wie Fredy Fässler, der Präsident der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz, einräumt, sind «Polizeikorps nicht darauf ausgerichtet, an jedem Wochenende an verschiedenen Orten Grossveranstaltungen zu kontrollieren.»

8:58 China rügt abermals «Impfstoff-Nationalismus» China fordert die internationale Gemeinschaft auf, dem «Impfstoff-Nationalismus» zu widerstehen und das Vorgehen derart zu koordinieren, dass auch Entwicklungsländer Impfstoffe erhalten. Dies diene dem Kampf gegen die Pandemie und dem Schutz der Weltwirtschaft. Vor dem Lenkungsausschuss des Internationalen Währungsfonds (IWF) sagte Yi Gang, Gouverneur der People's Bank of China, dass die Belebung des globalen Wachstums «langsam und ungleichmässig» verlaufe und eine faire Verteilung der Impfstoffe der Schlüssel für eine nachhaltige Erholung sei. Chinas Präsident Xi Jinping hatte in einem Telefonat anfangs der Woche dieselbe Botschaft der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel übermittelt. Yi Gang betonte, dass China 80 Ländern bei der Versorgung mit Impfstoffen geholfen habe oder noch helfen werde. An über 40 Länder habe man Vakzine geliefert. Ausserdem stelle China 10 Millionen Impfdosen für das Impfstoff-Austauschprogramm Covax zur Verfügung. Legende: Eine Angestellte einer Bekleidungsfabrik wird in einem Industriepark in Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha, mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac geimpft. Reuters

8:04 Nur noch wenige Betten auf deutschen Intensivstationen Die deutschen Intensivmediziner fordern rasch drastische Beschränkungen des öffentlichen Lebens statt Lockerungen. «Wir brauchen wirklich einen harten Lockdown», sagt Gernot Marx, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), im ZDF. Die Lage sei sehr dramatisch. In den vergangenen Tagen seien täglich 80 bis 100 Patienten auf den Intensivstationen hinzugekommen. «Und wir werden mit Sicherheit bis Ende April über 5000 Patienten zu versorgen haben», warnte Marx. Zudem sei die Anzahl der Intensivbetten knapp. Pro Krankenhaus seien im Schnitt nur noch 1.5 davon verfügbar. Und Covid-19 sei eine sehr schwere Erkrankung. Jeder Zweite, den man beatmen müsse, sterbe, mahnt der Präsident der DIVI. Pro Krankenhaus sind nur noch 1.5 freie Intensivbetten verfügbar.

7:12 Indien zählt fast 132'000 neue Ansteckungen an einem Tag Indien meldet mit 131'968 Neuinfektionen an einem Tag einen Rekordwert – den dritten in Folge. Insgesamt seien damit 13.06 Millionen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg binnen 24 Stunden um 780 auf 167'642. Indien weist nach den USA und Brasilien weltweit die höchsten Infektionszahlen auf.

6:40 Brasilianischer Senat überprüft Vorgehen der Regierung Nachdem die Zahl der am Coronavirus Verstorbenen in Brasilien einen neuen Tagesrekord von 4249 erreicht hat, will der Senat das Vorgehen der Regierung zur Coronavirus-Bekämpfung untersuchen lassen. Der brasilianische Senat plane, nächste Woche einen Sonderausschuss einzurichten, sagte Senatspräsident Rodrigo Pacheco. Der Oberste Gerichtshof entschied am Donnerstag (Ortszeit) ausserdem, dass staatliche und kommunale Verbote religiöser Versammlungen legal sind. Präsident Jair Bolsonaro hatte dies zuvor als Angriff auf die Religionsfreiheit bezeichnet.

3:57 Grossbritannien will ab Mai Ampelsystem für Reiseziele einführen Grossbritannien will Anfang Mai über die Möglichkeit des internationalen Reisens entscheiden und dafür ein Ampelsystem einführen. Wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilte, könnten internationale Reisen schon ab dem 17. Mai wieder möglich sein. «Das heute angekündigte Rahmenwerk wird dazu beitragen, dass wir den Reiseverkehr sicher und nachhaltig wieder aufnehmen können. Es stellt sicher, dass wir die hart errungenen Erfolge unserer Impfkampagne schützen – und bietet sowohl den Passagieren als auch der Industrie ein beruhigendes Gefühl, wenn wir wieder anfangen, ins Ausland zu reisen», sagte Grant Shapps weiter. Demnach werde man Länder in rote, gelbe oder grüne Kategorien einordnen, je nachdem wie gross die Risiken im jeweiligen Zielland sind. Die Regierung eröffnete damit auch Fluggesellschaften und Reiseunternehmen eine Perspektive, die zuvor mit Blick auf die anstehende Sommerurlaubs-Saison auf eine Erklärung drängten. Zu den Faktoren, die entscheiden, in welche Kategorie ein Land fällt, gehören beispielsweise, wie hoch der Anteil der geimpften Bevölkerung im Zielland ist sowie die Höhe der Infektionsrate. Legende: Shapps erklärte, dass unter dem neuen Ampelsystem Einschränkungen wie Hotelquarantäne, häusliche Quarantäne und obligatorische Corona-Tests unterschiedlich gelten sollen – je nachdem, aus welcher Länderkategorie ein Reisender kommt. Reuters/Archiv

2:53 WHO: Über 100 Länder durch Covax-Impfinitiative versorgt Nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO wurden über die Covax-Impfinitiative bisher fast 38.4 Millionen Impfdosen an über 100 Länder verteilt. Trotz Lieferproblemen und der gestiegenen Nachfrage in Indien sollen alle Länder, die Impfstoff bestellt haben, diesen in der ersten Jahreshälfte 2021 auch erhalten. Insgesamt wolle die Initiative für einen weltweit gerechten Zugang zu Impfstoffen in diesem Jahr mindestens zwei Milliarden Impfdosen verteilen. Legende: Im Rahmen der Covax-Impfinitiative empfing Costa Rica zur Wochenmitte am Stadtrand von San José einen Container mit Impfdosen des Impfstoffs von Astra-Zeneca. Reuters/Archiv

1:47 USA: Inzwischen ist jede fünfte Person voll gegen Corona geimpft Von den rund 330 Millionen Einwohnern des Landes sind 66 Millionen abschliessend geimpft, wie Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC zeigen. In Bezug auf die Zahl der bislang impfberechtigten Erwachsenen – rund 260 Millionen Menschen – ergebe sich eine Impfquote von 25 Prozent. Gut 112 Millionen Menschen erhielten dem CDC zufolge seit dem Start der Impfkampagne seit Dezember zumindest eine Impfung. Das entspricht einem Drittel der Gesamtbevölkerung. Insgesamt wurden für Erst- und Zweitimpfungen seither rund 175 Millionen Dosen verspritzt. In den USA wird neben den Impfstoffen von Moderna und Pfizer/Biontech, bei denen zwei Dosen gespritzt werden, auch der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt, der bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet. Der Impfstoff von Pfizer/Biontech ist in den USA ab 16 Jahren zugelassen, die übrigen nur für Erwachsene. US-Präsident Joe Biden hat versprochen, bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle Erwachsenen im Land zu haben.

22:39 Impfung: Wann sind die Jüngeren an der Reihe? Wer sich für eine Corona-Impfung registrieren lässt, wird zwar einer Gruppe zugeteilt – doch weiss man nicht genau, wann man an der Reihe ist. Wann kommen die unter 65-Jährigen dran? Je nachdem, in welchem Kanton der Schweiz man wohnt, kann das in der nächsten Woche oder erst im Juni sein, wie «10vor10» berichtet. Welche Kantone wie schnell impfen, zeigt der SRF-Impfmonitor. 04:46 Video Wann werden die unter 65-Jährigen geimpft? Aus 10 vor 10 vom 08.04.2021. abspielen

22:11 Mexikos Präsident will sich mit Astra-Zeneca impfen lassen Angesichts der Diskussionen um das Coronavirus-Vakzin von Astra-Zeneca will sich Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador mit dem Präparat impfen lassen. Es sei erwiesen, dass die Risiken des Impfstoffs des britisch-schwedischen Pharmakonzerns und der Universität Oxford gering seien, sagte der 67-Jährige in seiner täglichen Pressekonferenz. López Obrador war im Januar an Covid erkrankt. Vor wenigen Tagen hatte er noch erklärt, es sei momentan nicht nötig, dass er sich gegen das Coronavirus impfen lasse, da er nach seiner Infektion genügend Antikörper habe. Wegen einer Reihe von Verdachtsfällen auf eine Hirnvenen-Thrombose nach der Impfung haben mehrere Länder den Einsatz des Astra-Zeneca-Impfstoffs eingeschränkt.

21:31 Pandemie führt zu grossen Verspätungen in der Seeschifffahrt Seeschiffe müssen wegen der Corona-Pandemie in den Häfen teils sehr lange auf das Laden oder Löschen ihrer Ladung warten. Vor allem in Nordamerika führten ein hohes Ladungsaufkommen verbunden mit einer coronabedingten geringen Produktivität in den Häfen sowie Kapazitätsengpässen bei der Bahn und Lastwagen zu teils erheblichen Verzögerungen, sagte Rolf Habben Jansen von der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Teils dauere es mehr als eine Woche, bis ein Liegeplatz frei sei. Kritisch sei die Lage auch in Nordeuropa – und dort vor allem in den grossen Häfen wie Rotterdam und Southampton. Auch in deutschen Häfen gebe es Verspätungen, doch die seien überschaubar, sagte Habben Jansen. Die vor rund eineinhalb Wochen aufgelöste Blockade des Suezkanals habe die ohnehin schon stark strapazierte Lieferkette noch mehr belastet und wirble den Hapag-Lloyd-Fahrplan weiter durcheinander. Er rechnet für Europa in den nächsten vier Wochen mit erheblichen Problemen.

20:48 Italien: Draghi will kein Datum für Öffnungen nennen Italiens Ministerpräsident Mario Draghi macht Lockerungen bei den Corona-Sperren von Fortschritten beim Impfen abhängig. Zugleich wies er Forderungen zurück, ein konkretes Datum für Öffnungen zu nennen. Lockerungen seien die beste Form der Unterstützung der Wirtschaft, sagte er vor der Presse. Er wolle «Öffnungen, aber in Verbindung mit Sicherheit». Es sei unerlässlich, dass die älteren Bevölkerungsgruppen mit hohem Corona-Sterberisiko durchgeimpft sein müssten, bevor neue Schritte möglich würden. Draghi fordert daher einen vorübergehenden Stopp der Impfungen von unter 60-Jährigen. Stattdessen solle der Schutz der älteren Bürger Vorrang haben. Im Gegensatz zu anderen Staaten räumte Italien zum Beginn der Impfkampagne Ende Dezember Rentnern keine Priorität ein. Bisher gelten strenge Corona-Einschränkungen bis zum 30. April. Der Chef der mitregierenden rechten Lega, Matteo Salvini, fordert allerdings mehr Freiheiten etwa für die Gastronomie und in der Kultur schon ab am 20. April.

20:11 620 Schüler sollen in Wetzikon zum Corona-Test Wegen Corona-Ausbrüchen an zwei Sekundarschulen in Wetzikon (ZH) sollen am Freitag rund 620 Schülerinnen und Schüler sowie rund 100 Lehrpersonen und Mitarbeitende zum Spucktest. Die Tests an den Sekundarschulen Walenbach und Zentrum seien freiwillig und einmalig, sagte Schulpflegepräsident Jürg Schuler. Das Vorgehen sei vom kantonsärztlichen Dienst angeordnet worden. An den beiden Schulstandorten seien in jüngster Zeit je rund fünf Corona-Fälle bekannt geworden, sagte Schuler weiter. Die Infektionsquelle sei unbekannt. Es sei wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal der beiden Schulen getestet werden könnten. Nur so könne eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert und der Schulbetrieb aufrecht erhalten werden. Legende: Der Massentest erfolgt mittels Spucke. Bei einem positiven Ergebnis würde für die betroffenen Jugendlichen die übliche Isolationszeit angeordnet. Keystone/Symbolbild

19:23 Corona-Demo in Altdorf abgesagt Zwei Tage vor einer geplanten Grossdemonstration in Altdorf (UR) gegen die Coronapolitik hat das Aktionsbündnis Urkantone den Anlass definitiv abgeblasen. Das Urner Obergericht wird erst nach dem Termin über eine Beschwerde gegen das Demonstrationsverbot entscheiden. Das Gericht werde nicht mehr rechtzeitig vor dem Kundgebungstermin ein Urteil fällen, teilte das Bündnis am Donnerstag mit. Der Antrag auf superprovisorische Verfügung sei vom Gericht abgewiesen worden. «Damit müssen wir der behördlichen Gewalt weichen und die Kundgebung absagen», schrieben die Organisatoren.

18:43 Während Ramadan: Schärfere Massnahmen im arabischen Raum Wegen eines befürchteten Anstiegs an Corona-Infektionen im muslimischen Fastenmonat Ramadan wollen Länder im arabischen Raum die Vorschriften während der Festtage wieder verschärfen. So will Saudi-Arabien das traditionelle Fastenbrechen und das Frühstück vor dem Morgengrauen in Moscheen verbieten, wie der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete. Gläubige in Dubai müssen in Moscheen Mundschutz tragen und dürfen sich dort zum Nachtgebet höchstens 30 Minuten lang aufhalten. Im Oman müssen während des Ramadans die Geschäfte geschlossen bleiben, auch sämtliche Aktivitäten in den Bereichen Sport, Kultur und Unterhaltung werden ausgesetzt. Zudem soll eine nächtliche Ausgangssperre von 21.00 Uhr abends bis 4.00 Uhr morgens gelten. Auch in der Türkei sind während des Fastenmonats verschärfte Corona-Massnahmen angedacht. Legende: Bei Gebeten, zu denen in Moscheen während der Festtage meist hoher Andrang herrscht, dürfte die Gefahr der Corona-Ausbreitung besonders gross sein. Reuters

17:48 Post startet Pilotversuch mit Massentests Die schweizerische Post startet im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen Pilotversuch mit Massentests in zwei Kantonen. Der Start erfolgt in rund zwei Wochen, wie die Post mitteilte. Die Massentests sollen im Briefzentrum Zürich-Mülligen und im Paketzentrum Frauenfeld TG durchgeführt werden. Diese zwei Standorte seien für die postalische Grundversorgung sehr wichtig. Mit den Pilotversuchen will die Post Erfahrungen sammeln, um Massentests dann an weiteren Standorten umsetzen zu können. Massentests für die gesamte Post seien logistisch kaum machbar, wird Markus Bacher, Leiter des Krisenstabs bei der Post, zitiert. Auch seien die Regelungen je nach Kanton unterschiedlich. Legende: Das Briefzentrum Zürich-Mülligen. Keystone

17:05 Frankreich erreicht Impfziel früher als geplant In Frankreich haben mehr als zehn Millionen Menschen mindestens eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Dieses Ziel sei eine Woche früher als vorgesehen erreicht worden, sagte Frankreichs Premier Jean Castex während eines Besuchs eines Impfzentrums in Nogent-sur-Marne in der Nähe von Paris. Das sind knapp 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Generell können sich in Frankreich aktuell unter anderem Menschen in Pflegeheimen, über 70-Jährige, Pflege- und Rettungskräfte, Menschen mit Vorerkrankungen ab 50 Jahren sowie Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken, impfen lassen. Legende: Am Dienstag hatte ein riesiges Impfzentrum im Stade de France bei Paris seine Tore geöffnet. Keystone

16:44 Kanton Bern senkt Schwelle für Härtefallhilfe Im Kanton Bern können neu auch kleinere Firmen Corona-Härtefallhilfe beantragen. Die Minimalgrenze des Umsatzes wird von 100'000 auf 50'000 Franken gesenkt. Für die kleineren Unternehmen gelten die gleichen Kriterien und Anforderungen wie bisher für die grösseren. Weiter erhöht der Regierungsrat den Höchstbetrag der Härtefall-Unterstützung von 750'000 Franken auf eine Million Franken. Das gilt für Unternehmen mit Jahresumsätzen unter fünf Millionen Franken. Der Kanton Bern verzichtet hingegen auf das geplante Bürgschaftswesen für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über fünf Millionen Franken, wie Ammann weiter bekannt gab. Die Härtefallhilfe für diese Unternehmenskategorie wird vollständig vom Bund finanziert. Diese Regelung tritt voraussichtlich Ende April 2021 in Kraft.