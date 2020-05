Der Ticker startet um 6:32 Uhr

14:14 Medienkonferenz um 14.30 Uhr Der Bundesrat informiert heute Nachmittag über seine weiteren Entscheide in der Coronakrise. Anwesend an der Medienkonferenz sind Innenminister Alain Berset und Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Die Konferenz wird hier im Liveticker sowie auf SRF 1 übertragen.

14:13 EU-Marktaufsicht: Geschäftsberichte müssen Corona-Effekte wiederspiegeln Die europäische Finanzmarktaufsicht ESMA befürchtet offenbar, dass Unternehmen bei ihren Geschäftsberichten die Effekte der Corona-Krise zu oberflächlich abhandeln. In ihren Halbjahresberichten müssten die Konzerne relevante und verlässliche Informationen zu den Auswirkungen der Krise und den möglichen Folgen liefern, betont die Behörde. Insbesondere müssten sie darlegen, wenn die Krise existenzbedrohend sei. Die ESMA und die nationalen Aufseher würden genau beobachten, ob die Unternehmen den Empfehlungen Folge leisten und diese gegebenenfalls durchsetzen.

13:50 Der Bund greift den Medien unter die Arme Das Notpaket für die Medien steht. Der Bundesrat hat die vom Parlament verlangte Corona-Nothilfe für die Medien konkretisiert. So sollen 30 Millionen Franken für private Radio- und TV-Veranstalter, 12,5 Millionen Franken für die indirekte Presseförderung, 10 Millionen Franken für die Nachrichtenagentur sowie 5 Millionen Franken für grössere Tages- und Wochenzeitungen fliessen. Das Massnahmenbündel umfasst alle Mediengattungen. Die befristete Soforthilfe zugunsten der Medien wird in zwei Notverordnungen geregelt. Mit dem Notpaket soll laut dem Bundesrat der regionale Service public schweizweit gesichert werden. Die Coronavirus-Pandemie verschärft die strukturelle Krise der Medien, die seit Jahren zu beobachten ist. Legende: Eine über die Befristung von sechs Monaten hinausgehende Unterstützung, wie von einer Motion verlangt, wird zu gegebener Zeit geprüft, wie der Bundesrat schreibt. Keystone/Archiv

13:11 Neuseeland denkt über Vier-Tage-Woche nach In Neuseeland rückt die Idee einer viertägigen Arbeitswoche zur Ankurbelung der durch die Corona-Krise schwer gebeutelten Wirtschaft in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte. Auch Regierungschefin Jacinda Ardern findet die Idee gut und ermunterte die Arbeitgeber im Land, über die Einführung einer Vier-Tage-Woche und andere flexible Arbeitsmodelle nachzudenken. Legende: Viele Neuseeländer hätten ihr erzählt, dass sie mehr im eigenen Land reisen würden, wenn sie flexiblere Arbeitszeiten hätten, sagte Ardern nach einem Besuch in der Touristen-Hochburg Rotorua. Keystone

12:41 BAG vermeldet 40 Corona-Neuinfektionen In der Schweiz und Liechtenstein gibt es laut BAG 30'658 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Das sind somit 40 mehr gegenüber gestern. Am Dienstag waren es noch 21, am Montag 10 und am Sonntag 15 neue Fälle. 1630 Menschen sind am Virus gestorben. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende.

12:17 Leben unter der Brücke wegen Corona Job weg, Wohnung weg – auf der Strasse gelandet. Die Folgen der Corona-Pandemie haben drei Frauen aus Mailand obdachlos gemacht. Nun leben die drei unter einer Brücke. Unter widrigsten Umständen - Mitten in Mailand. 02:26 Video Wegen Corona: Drei Frauen müssen unter einer Mailänder Brücke leben Aus SRF News vom 20.05.2020. abspielen

12:01 Sport und Wirtschaft profitieren von Churer Corona-Geldern Die Churer Stadtregierung hat eine erste Bilanz gezogen über die Wirksamkeit der Hilfe wegen der Corona-Pandemie. Am meisten profitierten der Sport und die Wirtschaft. Im Zusammenhang mit der städtischen Hilfe gingen bei den Behörden in Chur bislang knapp 200 Gesuche ein. Wie der Stadtrat am heute informierte, wurden inzwischen 148 Anträge auf Gebühren- und Mieterlasse mit einem Totalbetrag von 153'000 Franken bewilligt. 41 Prozent davon flossen in den Sport, 37 Prozent in die Wirtschaft, 16 Prozent in die Kultur und 6 Prozent in das Soziale. Zudem wurde ein Covid-19-Fonds errichtet und mit einer Million Franken erhöht. Er soll eingesetzt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. 13 Gesuche sind dazu inzwischen eingegangen. Legende: Die Hauptstadt Graubündens spricht weitere Corona-Gelder. Keystone

11:39 Covid-19 bedingte Arztbesuche nehmen wieder zu In der vergangenen Woche haben 1.2 Prozent aller Konsultationen in Arztpraxen oder Hausbesuche von Ärzten aufgrund eines Verdachts auf Covid-19 stattgefunden. Gegenüber der Vorwoche nahm diese Konsultationsrate zu. In der vergangenen Woche meldeten Ärztinnen und Ärzte des Sentinella-Meldesystems 12 Konsultationen wegen Covid-19-Verdacht auf 1000 Konsultationen. Hochgerechnet auf die gesamte Bevölkerung entspricht dies rund 85 Corona bedingten Konsultationen pro 100'000 Einwohner, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Legende: Insgesamt kam es seit dem 29. Februar hochgerechnet zu ungefähr 167'000 Covid-19 bedingten Konsultationen bei Grundversorgern. Keystone

11:13 Härtere Massnahmen nach Partynacht Die Basler Regierung kündigt nach der ausufernden Partynacht in der Steinenvorstadt härtere Massnahmen an. Dort ansässige Gastrobetriebe dürfen ihre Boulevardbereiche nicht mehr ausdehnen. Zudem will die Polizei ihre Präsenz vor Ort erhöhen. Und für den Extremfall wird eine totale Sperrung der Strasse ins Auge gefasst. Die Basler Regierung habe einen dreistufigen Massnahmenplan für die Gastrobetriebe in der Steinenvorstadt beschlossen, um einen Menschenauflauf wie am vergangenen Samstag zu verhindern, heisst es in einer Mitteilung. So macht die Regierung als erste Massnahme die am 12. Mai gewährte Ausdehnung der Aussenbereiche ohne Bewilligung in der Steinenvorstadt per sofort rückgängig. Nachdem am vergangenen Samstag zahlreiche Personen Abstandsregeln missachtet hätten, seien die Voraussetzungen für die Ausdehnung der Aussenbestuhlung nicht mehr gegeben. 02:38 Video Letztes Wochenende: Unmut nach Partynacht in Basel Aus Tagesschau vom 17.05.2020. abspielen

11:02 Bis zu 90 Prozent weniger Kondensstreifen Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben den Einfluss des reduzierten Luftverkehrs auf die Bildung von Kondensstreifen über Europa anhand der Messung von Wolkeneigenschaften am 16. April 2020 analysiert. An diesem Tag war die Atmosphäre über Europa genügend kalt und feucht, sodass sich hinter den Flugzeugen langlebige Kondensstreifen bilden konnten. Die Analysen zeigen einen Rückgang der Anzahl der gebildeten Kondensstreifen auf etwa ein Zehntel im Vergleich zum Normalbetrieb. Legende: Die Forscher verglichen die Satellitenmessungen mit einem am DLR-Institut für Physik der Atmosphäre entwickelten Modell, welches basierend auf aktuellen Flugverkehrsbewegungen und Wetterdaten die Abdeckung durch natürliche Wolken und durch die vom Luftverkehr verursachten Kondensstreifenzirren berechnet. DLR

10:38 Corona-Massentest in Luxemburg In Luxemburg wird seit gestern die gesamte Bevölkerung auf das Coronavirus getestet. Auch für Grenzgänger ist ein Test möglich. Lesen Sie mehr dazu im folgenden Artikel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ambitioniertes Projekt Luxemburg will alle Bürger testen 20.05.2020 Mit Video

10:31 Rolls-Royce kündigt Streichung von mindestens 9000 Stellen an Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce plant die Streichung von mindestens 9000 Stellen wegen des Einbruchs des Luftverkehrs während der Corona-Pandemie. «Diese Krise haben nicht wir verursacht. Aber wir müssen uns der Krise stellen», sagte Konzernchef Warren East in London. Der Konzern hat weltweit etwa 52'000 Mitarbeiter. Er baut vor allem Antriebe für Grossraumflugzeuge, die auf Langstreckenverbindungen von Kontinent zu Kontinent zum Einsatz kommen. Legende: In solchen beispiellosen Zeiten müssten schwere Entscheidungen getroffen werden, so East. Reuters

10:00 Weniger illegale Einreisen und Aufenthalte in der Schweiz Einreisekontrollen und -beschränkungen wegen des Coronavirus haben die Zahl der illegalen Einreisen und Aufenthalte in der Schweiz einbrechen lassen. Seit deren Einführung nahmen die illegalen Aufenthalte um 55 bis 80 Prozent ab. Die Schleppertätigkeit nahm im Jahresvergleich um 67 Prozent ab, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) mitteilt. Die durch Militär verstärkten Grenzwache registrierte im April zehn mutmassliche Schlepperfälle. Im Vorjahresmonat waren es noch 31 gewesen. Legende: Die Schweiz veranlasste wie andere Schengen-Staaten weitreichende Einreisebeschränkungen. Keystone

9:37 Facebook startet in Coronakrise Plattform für Online-Shops Facebook will zur Plattform für den Online-Handel werden – und könnte mit seiner gewaltigen Reichweite und technischen Stärken das Geschäft aufmischen. Händler können nun unkompliziert Online-Shops erstellen, die über Facebook und Instagram erreichbar sind. Dazu kommt «Live Shopping»: die Möglichkeit, Waren in einem Video-Livestream zu verkaufen. Legende: Das Projekt solle vor allem kleineren Unternehmen helfen, in der Corona-Krise zu überleben, sagte Facebooks Gründer und Chef Mark Zuckerberg. Keystone

9:22 Nestlé spendet Geld für Suche nach Corona-Impfstoff Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé unterstützt die Suche nach einem Impfstoff gegen die Covid-19-Erkrankung. Dazu spendet der Schweizer Konzern eine Million Schweizer Franken an die «Coalition for Epidemic Preparedness Innovation» (CEPI), wie Nestlé mitteilte. Die CEPI arbeite darauf hin, in einem Zeitfenster von 12 bis 18 Monaten einen global zugänglichen Impfstoff zu entwickeln. Es seien bereits rund eine Milliarde US-Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen an die Koalition gespendet worden. Legende: Unterstützt werde die Kampagne in der Schweiz auch vom Wirtschaftsdachverband Economiesuisse (im Bild der Präsident Heinz Karrer) sowie der Swiss American Chamber of Commerce. Keystone

9:06 40 Prozent müssen die Mieter selber berappen Nach dem Vorpreschen verschiedener Unternehmen, Mietern von geschlossenen Geschäften die Mieten teilweise zu erlassen, bahnt sich auch im Parlament eine Lösung an. Die Wirtschaftskommission des Ständerats unterstützt den Kompromissvorschlag der nationalrätlichen Schwesterkommission. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kompromisslösung im Parlament Ständeratskommission unterstützt Vorschlag bei Mieterlass 20.05.2020 Mit Video

8:51 Spanier müssen gegen Corona-Ausbreitung Schutzmasken tragen Die spanische Regierung schreibt das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken in der Öffentlichkeit vor. Die Regelung gelte in dem schwer von der Corona-Krise getroffenen Land für alle Menschen mit einem Alter von über sechs Jahren. Legende: In geschlossenen öffentlichen Räumen müssen Masken getragen werden. Im Freien gilt die Pflicht dann, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Keystone

8:28 «Aufräumen» in der deutschen Fleischbranche Nach der Häufung von Corona-Fällen in verschiedenen Fleischbetrieben will die deutsche Bundesregierung die Regeln für die Fleischindustrie verschärfen. Es sei Zeit, «in diesem Bereich aufzuräumen und durchzugreifen», hatte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gesagt. Das Bundeskabinett will heute Eckpunkte für ein «Arbeitsschutzprogramms für die Fleischwirtschaft» auf den Weg bringen. Legende: In mehreren fleischverarbeitenden Betrieben etwa in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein hatte es in den vergangenen Wochen eine Häufung von Corona-Fällen gegeben. Keystone

8:03 Zunehmend Beschwerden über Lärmbelästigung in Tokio Der in Japans Hauptstadt Tokio noch andauernde Notstand wegen der Corona-Pandemie hat zu einer Häufung von Beschwerden wegen Lärmbelästigung unter Nachbarn geführt. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, gingen bei der Polizei im März und April mehr als 24'000 Telefonanrufe ein, bei denen sich die Anrufer wegen Lärmbelästigung beschwerten. Das sei ein Anstieg um 28.5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In einem extremen Fall war ein Bauarbeiter von einem Nachbarn erstochen worden. Japans Wohnhäuser sind bekannt für dünne Wände. Legende: Seit Anfang April gilt der Notstand, weswegen die Bürger zu Hause bleiben sollen. Er gilt noch bis zum 31. Mai. Allerdings sind die täglichen Neuinfektionen deutlich gesunken. Keystone