17:47 Öl gegen Corona-Impfstoff: Maduro schlägt Tausch vor Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen sowie Sanktionen der USA gegen den südamerikanischen Krisenstaat hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro einen Tausch von Erdöl gegen Corona-Impfstoff angeboten. «Venezuela hat die Öltanker, es hat die Kunden, die uns das Öl abkaufen, und es würde einen Teil seiner Produktion zur Verfügung stellen, um alle Impfstoffe zu garantieren, die Venezuela braucht», sagte der autoritär regierende Maduro laut einer Mitteilung. Details des Plans führte er nicht aus. Maduros Ansicht nach hat das Land neben dem Tauschgeschäft nur eine weitere Möglichkeit, an Corona-Impfstoffe zu kommen: Es müsse erreichen, dass die USA und europäische Banken die für die Regierung per Sanktionen gesperrten Finanzmittel freigeben. Damit könnten dann bei der internationalen Covax-Initiative Impfstoffe bezahlt werden. Die via Covax angebotenen Astrazeneca-Dosen – 1.4 bis 2.4 Millionen Dosen waren für Venezuela vorgesehen – hat das Land allerdings abgelehnt.

17:12 Hindus feiern in Indien das Frühlingsfest Holi Trotz rasch steigenden Corona-Zahlen in Indien haben etliche Hindus das Frühlingsfest Holi gefeiert. Bilder aus mehreren Landesteilen zeigten, wie sich Menschen in Mengen und ohne Masken mit Farbpulver bewarfen und es sich gegenseitig ins Gesicht schmierten, so wie es die Tradition will. In mehreren Bundesstaaten waren öffentliche Feierlichkeiten des wichtigen hinduistischen Fests, bei dem der Sieg des Guten über das Böse und der Anfang des Frühlings gefeiert wird, aber verboten. Zudem waren die Menschen wie schon 2020 ermuntert worden, bei dem Fest zu Hause zu bleiben. Denn die erfassten Corona-Zahlen steigen in Indien zurzeit stark. In den vergangenen 24 Stunden gab es in dem Land mit 1.3 Milliarden Einwohnern mehr als 68’000 bekannte Fälle, wie Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums zeigen. So hohe Zahlen wurden zuletzt vor fünf Monaten erfasst. Insgesamt gibt es mehr als 12 Millionen bekannte Corona-Fälle in Indien. In absoluten Zahlen ist das Riesenland damit am drittmeisten von Corona betroffen – nach den USA und Brasilien. Legende: Mit dem indischen Fest Holi wird der Sieg des Guten über das Böse gefeiert. Keystone

16:48 Palästinenser erhalten 100'000 Impfdosen aus China Für ihre Impfkampagne gegen das Coronavirus haben die Palästinenser erstmals auch Impfstoff aus China erhalten. Rund 100’000 Dosen des Herstellers Sinopharm seien in Ramallah eingetroffen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Über die internationale Covax-Initiative waren in diesem Monat im Westjordanland bereits mehr als 62’000 Dosen der Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astra-Zeneca eingetroffen. In Kürze werden 25’000 weitere Dosen Astra-Zeneca erwartet. Auch im Gazastreifen, wo die islamistische Hamas herrscht, läuft eine Impfkampagne. Dort steht der russische Impfstoff Sputnik zur Verfügung, eine Spende der Vereinigten Arabischen Emirate. Insgesamt erhielten nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums bisher knapp 49’000 Palästinenser aus dem Westjordanland und mehr als 20’000 im Gazastreifen die erste Impfdosis. Israel hat bereits Zehntausende Palästinenser geimpft, die über eine Arbeitsgenehmigung für Israel verfügen. Legende: Die Palästinenser haben Impfstoff aus China erhalten. Die Corona-Infektionszahlen in den Palästinensergebieten sind derzeit hoch und die Spitäler überfüllt. Keystone

16:10 Kanton Zug stoppt elektronischen Versand von Impfnachweisen Um offene Fragen zum Datenschutz bei via E-Mail verschickten Impfnachweisen zu klären, hat der Kanton Zug diese Funktion per sofort gestoppt. Dies, nachdem die Partei Parat eine mögliche Sicherheitslücke publik gemacht hatte. In einer Medienmitteilung schreibt die Partei, das Impfzentrum Zug versende die Impfausweise unverschlüsselt via E-Mail. Und: «Damit sind diese Patientendaten offen wie eine Postkarte.» Die Zuger Gesundheitsdirektion reagierte auf die Vorwürfe und stoppte per sofort den elektronischen Versand der Impfnachweise, wie Aurel Köpfli, Sprecher der Zuger Gesundheitsdirektion, bestätigte. «Wir wollen die offenen Fragen klären», sagte Köpfli. Ob tatsächlich ein Datenschutzverstoss vorliege, könne man derzeit noch nicht sagen. Köpfli betonte aber, dass die für den Versand verwendete Software eine Bundeslösung sei, neben dem Kanton Zug würden zahlreiche andere Kantone ebenfalls damit arbeiten.

15:30 «Sputnik-light»: Nur eine Impfung, aber auch weniger wirksam Das russische Gesundheitsministerium prüft derzeit die Ein-Dosen-Version des Corona-Impfstoffs Sputnik V zur Zulassung, wie die Nachrichtenagentur Tass berichtet. Bei «Sputnik-Light» handelt es sich um das gleiche Vakzin, das jedoch nur einmal statt zweimal gespritzt werden muss. Zwar soll es nicht so effektiv sein wie bei der Original-Dosierung. Aber nach russischen Angaben kann die einmalige Verabreichung eine geeignete Übergangslösung für Staaten mit hohen Infektionsraten sein. Russland will für die Impfungen im eigenen Land aber weiter vorwiegend auf die Originalversion des Vakzins setzen. Derweil gab der russische Staatsfonds bekannt, dass Russland mehr als 60 Millionen Dosen des Impfstoffs Sputnik V in China herstellen lässt. Darüber sei eine Vereinbarung mit dem Unternehmen Shenzhen Yuanxing erzielt worden. Die kommerzielle Produktion solle im Mai beginnen. Legende: Vom russischen Impfstoff Sputnik V könnte bald auch eine abgespeckte Version zugelassen werden, mit der nur einmal geimpft werden muss. Allerdings ist die Wirksamkeit auch weniger gut. Reuters

15:04 WHO: 76 Prozent der Impfdosen gehen an 10 Länder Von den derzeit weltweit verfügbaren Impfdosen haben sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zehn Länder der Erde 76 Prozent gesichert. Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus kritisierte die Verteilung von Impfstoff und betonte, eine globale Krise brauche globale Antworten. «Die globale Lösung beginnt mit Solidarität.» Auch der deutsche Entwicklungshilfeminister Gerd Müller sagte bei seinem Besuch bei der WHO: «Das ist nicht die Solidarität, die dieses Virus stoppen wird.» Afrika und Lateinamerika seien besonders von der Pandemie betroffen. Der Minister forderte die Weltgemeinschaft einschliesslich der Europäischen Union auf, diese Lücke schnellstmöglich zu füllen. Dieser Appell richte sich auch an die USA, die arabischen Staaten, China und Russland. Die HIV-Krise der 1990er-Jahre dürfe sich nicht wiederholen. Damals seien die Ärmsten zurückgelassen worden. «Das war nicht nur zutiefst inhuman, sondern das schlägt auch auf uns zurück», sagte Müller.

14:42 Zürich: Repetitives Testen in Betrieben ab sofort möglich Unternehmen und Organisationen im Kanton Zürich können ihre Belegschaft seit heute nach dem neuen, vom Bundesrat beschlossenen System repetitiv testen lassen. Auch Schulen können sich anmelden. Die Kosten für die repetitiven Tests werden von Bund und Kanton getragen, für die Unternehmen sind sie gratis. Die Tests sind für Mitarbeitende freiwillig. Arbeitnehmende mit einem negativen Testentscheid können von der Quarantänepflicht befreit werden und an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, was für viele Betriebe essenziell ist. Hans Strittmatter, Geschäftsleiter Arbeitgeber Zürich VZH, meint dazu: «Für die Firmen ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeitenden, deren Präsenz unabdingbar ist, möglichst vollzählig und gesund ihrer Arbeit nachgehen können. Deshalb unterstützen wir das repetitive Testen in Unternehmen.»

14:05 Polen will bis Ende Juni 10 Millonen Menschen impfen Polen will bis Ende Juni mindestens zehn Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft haben. Das sagte Regierungssprecher Piotr Mueller. «Ich denke, dass die Zahl sogar höher sein wird, aber ich bin mit der Prognose lieber vorsichtig», erklärte Mueller dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender. Bisher hat Polen 3.86 Millionen der 38 Millionen Einwohner zumindest einmal geimpft. Nahezu zwei Millionen Menschen haben bereits zwei Impfstoffdosen erhalten. Das Land verzeichnete zuletzt Rekordzahlen von rund 30'000 Corona-Neuinfektionen pro Tag. Legende: Laut Medien fehlen dem Land Spitalbetten, Beatmungsgeräte und medizinisches Personal. Betroffen sind an Covid-19 Erkrankte sowie andere Patienten. In den am schwersten betroffenen Regionen müssen Krankenwagen oft von einem Spital zum anderen fahren, um freie Plätze für Patienten zu finden. Reuters

13:35 BAG meldet nach dem Wochenende 4573 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4573 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

13:09 Frühlingsferien: Schweizer zieht es nach Ägypten Schweizer Touristen reisen in den Frühlingsferien am häufigsten nach Ägypten oder Mittelamerika. Bei Tui Schweiz zählen insbesondere bei «Tauchfans» Ägypten, aber auch die Dominikanische Republik und Mexiko derzeit zu den beliebten Reisezielen der Schweizer. Dies dürfte vor allem auch daran liegen, dass Reisende in die ersten beiden genannten Länder zwar mit einem negativen PCR-Test aber ohne Quarantänepflicht einreisen dürfen und es für Mexiko gar es keine Testpflicht gibt, wie ein Vertreter von Tui Schweiz erklärt. Zudem steht keines dieser Reiseziele auf der roten Liste des BAG. Die Reisenden müssen also auch bei einer Rückkehr in die Schweiz nicht in Quarantäne. Kuoni stellt derweil fest, dass vermehrt Reisen im Inland gebucht werden. Mit Blick ins Ausland seien ebenfalls Ägypten, die Dominikanische Republik, Mexiko, Costa Rica und Mallorca die beliebtesten Reiseziele. Ähnliches teilt Migros-Tochter Hotelplan mit: Neben Ferien in der Schweiz sind auch hier Aufenthalte in Ägypten, Mexiko, der Dominikanischen Republik und Costa Rica gefragt. Bei allen drei Reiseanbietern sei das Niveau der Buchungen verglichen mit der Zeit vor der Pandemie tief. Legende: Abtauchen und die Pandemie für einen Moment vergessen: Viele Schweizer zieht es über die Oster- und Frühlingsferien ans Rote Meer, etwa nach Sharm el Sheikh auf der Sinai-Halbinsel. Reuters

12:48 Basler Verkehrs-Betriebe testen Desinfektionssystem Um ihre Fahrgäste vor dem Coronavirus zu schützen, erproben die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) ein aktives Desinfektionssystem. Eingerichtet wurde es im Bus mit der Fahrzeugnummer 7026, der heute Montag seinen Probebetrieb aufnahm. Installiert wurde das Desinfektionssystem im Deckenbereich des Busses. Es macht sich die desinfizierenden Wirkung von Wasserstoffperoxid zunutze, wie die BVB mitteilten. Vom Gerät aus gelangt der Wirkstoff in den Klimakanal des Busses, und der gesamte Innenraum des Fahrzeugs wird kontinuierlich desinfiziert. Neben Viren bekämpft das Desinfektionssystem auch Bakterien und Pilze. Für Mensch und Tier ist der Wirkstoff nach Angaben der Verkehrs-Betriebe unschädlich. Das vom französischen Hersteller Greenreso entwickelte System kommt bereits im Trambetrieb in Rouen (F) zum Einsatz.

12:11 Tessin impft über 65-Jährige Im Tessin können sich seit heute über 65-Jährige zur Covid-19-Impfung anmelden. Erste Impfungen in dieser Altersgruppe könnten bereits Ende Woche durchgeführt werden, teilte das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales mit. Die Impfungen für die 65- bis 74-Jährigen würden ausschliesslich in einem der vier Impfzentren des Kantons verabreicht, heisst es im verschickten Communiqué. Ende März schliesst der Südkanton die Impfung der über 85-Jährigen ab. Seit zehn Tagen können sich zudem Chronischkranke impfen lassen. Das Tessin ist einer der Kantone mit der am weitesten fortgeschrittenen Impfkampagnen der Schweiz. Über sechs Prozent der Bevölkerung ist bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Der Verband Gastrosuisse will eine Volksinitiative lancieren. Er möchte damit erreichen, dass Restaurants- und Barbetriebe und deren Angestellte in einem künftigen Pandemiefa schneller Geld erhalten. Mit der Initiative soll das geltende Epidemiengesetzt angepasst werden. Die Schweizer Politik und Gesetzgebung seien nicht ausreichend auf die durch die Corona-Pandemie anhaltende Notsituation vorbereitet gewesen, erklärte Gastrosuisse zum geplanten Vorhaben.

11:14 Frankreich erwägt offenbar weitere Massnahmen Angesichts einer Verschärfung der Lage im französischen Gesundheitssystem erwägt die Regierung in Paris offenbar weitere Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Es lägen «alle Optionen auf dem Tisch», sagt Finanzminister Bruno Le Maire dem Radiosender France Info. Allerdings sollten härtere Einschränkungen so lange wie möglich vermieden werden. Frankreich hat in der dritten Corona-Welle bisher von einem vollständigen Lockdown Abstand genommen. Präsident Emmanuel Macron verteidigte dieses Vorgehen zwar vergangene Woche noch, bezeichnete aber auch weitere Auflagen als möglicherweise notwendig.

10:22 Deutsche Immunmediziner werfen Bundesländern Zeitverschwendung vor Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie wirft der Politik angesichts der dritten Corona-Welle vor, beim Impftempo nicht mit einfachen Mitteln aufs Gas zu drücken. «Wir verimpfen oft nur die Hälfte dessen, was möglich ist,» sagt der Generalsekretär der Immunmediziner, Carsten Watzl, der «Augsburger Allgemeinen». Es würden immer noch massenhaft Impfdosen für Zweitimpfungen zurückgelegt. Dabei sei inzwischen die offizielle Empfehlung für den Abstand zur zweiten Dosis von 21 Tagen bei Biontech und 28 bei Moderna auf 42 Tage ausgeweitet worden. Es würde daher jetzt viel helfen, «alles zu verimpfen, was da ist» und die Zweitimpfung mit der nächste Lieferung des Vakzins durchzuführen. Einzig bei Astra-Zeneca werden angesichts des zwölfwöchigen Impfabstands generell keine Zweitdosen zurückgelegt. Wir verimpfen oft nur die Hälfte dessen, was möglich ist.

9:13 Entwurf WHO-China-Bericht: Laborzwischenfall bleibt «extrem unwahrscheinlich» Eine gemeinsame Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO und chinesischer Experten über die Ursprünge von Covid-19 kommt zum Schluss, dass die Übertragung des Virus von Fledermäusen auf den Menschen durch ein anderes Tier das wahrscheinlichste Szenario ist. Dies legt die Kopie eines Entwurf der Studie nahe, die der Agentur AP vorliegt. Die Forscher führen in der Studie insgesamt vier Szenarien in der Reihenfolge ihrer Wahrscheinlichkeit auf. Sie zeigen auf, dass eine Übertragung durch ein zweites Tier wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich ist, eine direkte Übertragung von Fledermäusen auf den Menschen wahrscheinlich und eine Übertragung durch Lebensmittel in der «kalten Kette» wohl möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ein Labor-Leck als Ursprung von Covid-19 ist laut der Studie «extrem unwahrscheinlich». Die Veröffentlichung des Berichts wurde wiederholt verzögert, was die Frage aufkommen liess, ob die chinesische Seite versucht, die Schlussfolgerungen zu verdrehen, um zu verhindern, dass die Schuld für die Pandemie auf China fällt. Die AP erhielt am Montag von einem in Genf ansässigen Diplomaten eines WHO-Mitgliedslandes eine scheinbar fast fertige Version. Es war nicht klar, ob der Bericht vor seiner Veröffentlichung noch geändert wird. Der Diplomat wollte nicht identifiziert werden, da er nicht autorisiert war, den Bericht vor der Veröffentlichung zu veröffentlichen. Audio Aus dem Archiv: WHO präsentiert Bericht – Frage der Virus-Übertragung offen 06:24 min, aus Echo der Zeit vom 09.02.2021. abspielen. Laufzeit 06:24 Minuten.

8:17 Fast 70 Prozent mehr Covid-Todesfälle in Mexiko als angegeben In Mexiko wurden seit Beginn der Pandemie bis zum 13. Februar 294'287 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Gemäss einem offiziellen Bericht sind das 69.3 Prozent mehr als ursprünglich für den gleichen Zeitraum aufgezeichnet wurden. Das Gesundheitsministerium hatte zuvor nur 173'771 Todesfälle für den gleichen Zeitraum registriert. Aber eine Sterblichkeitsstudie, die diese Woche veröffentlicht wurde, zeigt, dass tatsächlich 294'287 Todesfälle zu verzeichnen waren. Die Zahlen der neuen Erhebung stimmen mit denen des Nationalen Instituts für Statistik überein, das Ende Januar ebenfalls angegeben hatte, dass die dem Virus zugeschriebene Sterblichkeit im Land mit 126 Millionen Einwohnern um 68 Prozent höher ist als ursprünglich angegeben. Die neuen Zahlen erklären sich durch die Einbeziehung von Sterbeurkunden, die Todesfälle zu Hause erfassen. Legende: Mit einer Impfung der sensiblen Personen will man die Todesrate drücken. Die entsprechende Kampagne läuft seit Weihnachten, wobei den Mexikanerinnen und Mexikanern das Vakzin von Biontech/Pfizer, Sputnik V und neu auch der Impfstoff von Astra-Zeneca verabreicht werden. Reuters

Bei ihrem Corona-Impfprogramm haben die USA ihren bisherigen Rekord der innerhalb eines Tages verabreichten Impfdosen gebrochen. Am Samstag seien 3.5 Millionen Impfungen gemeldet worden, schrieb der ranghohe Corona-Berater im Weissen Haus, Andy Slavitt, auf Twitter. Dies sei ein Höchstwert. Am Sonntag sei dann erneut ein Wert von mehr als 3 Millionen Impfungen erreicht worden – am dritten Tag in Folge. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden landesweit bislang mehr als 143 Millionen Impfdosen gespritzt. Gut 36 Prozent der Erwachsenen im Land haben demnach mindestens eine Impfdosis bekommen, 20 Prozent der Erwachsenen sind voll geimpft. In den USA kommen derzeit drei Impfstoffe zum Einsatz: Neben den Präparaten von Moderna und Biontech /Pfizer, bei denen zwei Dosen gespritzt werden, wird auch der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt, der bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet. US-Präsident Joe Biden hatte vor seinem Amtsantritt am 20. Januar versprochen, dass in seinen ersten 100 Tagen im Amt mindestens 100 Millionen Impfungen verabreicht werden sollten. Das Ziel wurde bereits vor einigen Tagen erreicht, nach knapp 60 Tagen im Amt. Inzwischen hat Biden sein Ursprungsziel verdoppelt: Bis zum Ablauf seiner ersten 100 Tage als Präsident Ende April sollen nun insgesamt 200 Millionen Impfungen verabreicht werden.