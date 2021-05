Der Ticker startet um 5:30 Uhr

12:09 Deutschland: Über 100'000 Läden könnten schliessen Der Deutsche Städte- und Gemeindebund befürchtet, dass wegen der Coronakrise über 100'000 Läden dauerhaft schliessen müssen. Damit stünden bis zu einer halben Million Arbeitsplätze auf dem Spiel, sagt der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds in der deutschen Presse. Die Lage wie sie vor der Pandemie war, komme nicht zurück. Die Menschen hätten die Vorteile des Online-Handels kennengelernt und genutzt. Nun brauche es in den Innenstädten mehr Kunst, mehr Kultur, mehr Erlebnisgastronomie und mehr Wohnraum.

10:53 Indiens Covid-Patienten auch noch vom «Schwarzen Pilz» bedroht Nicht nur das Coronavirus macht den Menschen in Indien zu schaffen. Hinzugekommen ist in der zweiten Welle eine oft tödliche Infektion namens Mukormykose, auch «Schwarzer Pilz» genannt. Dieser ist eigentlich selten, kommt nun aber tausendfach vor. Wie indische Medien berichten, haben rund zehn indische Bundesstaaten die Pilzinfektion zu einer Epidemie erklärt. Mehrere Städte richteten für die Betroffenen eigene Klinikstationen ein. Die Pilzinfektion ist nicht von Mensch zu Mensch übertragbar, aber sehr aggressiv. Mehr als die Hälfte der Erkrankten stirbt. Legende: In Krankenhäusern können sich die Pilze über Luftbefeuchter ausbreiten oder über Sauerstofftanks, die verschmutztes Wasser enthalten. Keystone

10:04 Kalifornien will im Juni Beschränkungen weitgehend aufheben Ab dem 15. Juni sollen Geschäfte, Restaurants und andere Unternehmen wieder in voller Kapazität arbeiten können, Abstandsregeln sollen dann entfallen. Das hat die Gesundheitsbehörde des US-Westküstenstaates am Freitag mitgeteilt. Wer vollständig gegen Corona geimpft ist, muss auch keine Maske mehr tragen. Auflagen gelten allerdings noch für Grossveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen in geschlossenen Räumen. Die Anwesenden müssen entweder vollständig geimpft sein oder einen negativen Test vorweisen. In Kalifornien können sich alle Bürger ab 12 Jahren impfen lassen. Nach Behördenangaben sind bereits mehr als 35 Millionen Impfungen verabreicht worden. Legende: Keystone

8:06 PCR-Tests für Reisen: Das kann teuer werden Auch wenn uns das Wetter dieser Tage oft daran zweifeln lässt: Der Sommer steht vor der Tür - und mit ihm die Reisesaison. Zum Reisen und zur Eindämmung der Pandemie sind PCR-Tests ein wichtiges Instrument. Die Kosten für einen einzigen solchen Test können sich schnell auf über hundert Franken belaufen. Harmonisiert sind die Preise in Europa nicht. Je nach Land schwanken die Kosten für die zu testenden Personen stark und in welchen Fällen der Staat für die Kosten aufkommt, ist ebenfalls länderspezifisch geregelt. Wie es um diese Test-Regelungen in unseren Nachbarstaaten und beliebten europäischen Feriendestinationen steht, berichten die SRF-Korrespondenten in unserer Übersicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Testen für die Ferien So viel bezahlt man für Coronatests in Europa 21.05.2021 Mit Video

5:57 Impfbereitschaft unter deutschen Studierenden weit höher als im Bundesdurchschnitt Einer Studie zufolge ist in Deutschland die Impfbereitschaft unter Studierenden deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der digitalen Jobvermittlungsplattform «Studitemps» in Zusammenarbeit mit der Maastricht University hervor, deren Ergebnisse der Funke Mediengruppe vorliegen. Demnach würden sich fast 80 Prozent der Studierenden freiwillig mit einem in Deutschland zugelassenen Vakzin impfen lassen.

5:48 Brasilianischer Senator kritisiert Bolsonaros Umgang mit der Pandemie Ein brasilianischer Senator beschuldigt Präsident Jair Bolsonaro, die Coronavirus-Pandemie absichtlich heruntergespielt zu haben, um auf Herdenimmunität zu setzen. «Der Präsident leugnete zuerst die Krankheit, nannte sie eine Grippe und argumentierte dann gegen soziale Isolation und Abriegelung. Dann spielte er die Verwendung von Masken herunter und ermutigte die Menschen, sich zu versammeln», sagte Renan Calheiros, der die Untersuchung des Oberhauses über den Umgang der Regierung mit der Krise leitet. Es sei jedoch noch zu früh, um zu sagen, ob Bolsonaro mit seiner Art des Krisenmanagements eine Straftat begangen habe, so der Senator. Legende: Reuters

4:36 Mehr als eine Million Corona-Tote in Lateinamerika In Lateinamerika und der Karibik sind bislang mehr als eine Million Menschen an dem Coronavirus gestorben. Das zeigt eine Auswertung von offiziellen Behördenangaben durch die Nachrichtenagentur Reuters. Die meisten Todesfälle gab es dabei in Brasilien: Über 446’000 Personen kamen dort im Zuge der Pandemie ums Leben. Legende: Reuters

2:46 USA geben Südkorea Impfstoff für Hunderttausende Soldaten Die USA wollen Südkorea Corona-Impfstoff für sein Militär zur Verfügung stellen. Dabei gehe es um rund 550 000 Soldaten. Das sagte US-Präsident Joe Biden am Freitag (Ortszeit) im Weissen Haus bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae-In. Die Initiative sei auch im Interesse der tausenden in Südkorea stationierten US-Streitkräfte, so Biden. Weder er noch Moon nannten weiteren Einzelheiten zu der Initiative, auch keinen angepeilten Zeitplan. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nordkoreanisches Atomprogramm USA und Südkorea beraten über Annäherung an Nordkorea 22.05.2021 Mit Video

2:31 Astra-Zeneca soll auch gegen indische Virusvariante wirken Die Wirksamkeit des Impfstoffs von Astra-Zeneca gegen die indische Mutation des Coronavirus

ist nach Angaben von Konzernchef Pascal Soriot nur etwas geringer als gegen die erstmals im britischen Kent entdeckte Variante. Das sagte der CEO in einem Interview mit der «Financial

Times».

22:04 Deutschland stuft Grossbritannien als Virusvariantengebiet ein Wegen der Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten Corona-Variante wird Grossbritannien von der deutschen Regierung ab Sonntag als Virusvariantengebiet eingestuft. Das gab das Robert Koch-Institut bekannt. Damit wird die Einreise aus Grossbritannien nach Deutschland drastisch beschränkt. Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen dürfen ab Sonntag nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen nach Deutschland befördern. Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann. Grossbritannien ist das erste Land in Europa seit einiger Zeit, das wieder zum Virusvariantengebiet wird. In diese höchste Risikokategorie fallen derzeit nur elf Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika.

21:42 IWF: Hilfe reicher Länder für globale Pandemiebekämpfung lohnt sich Eine schnelle Bereitstellung von Milliarden an Hilfsgeldern durch reiche Länder für die weltweite Eindämmung der Corona-Pandemie wird sich nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) vielfach rentieren. Ein schnelleres Ende der Pandemie werde Leben retten und die Weltwirtschaftsleistung bis 2025 etwa um neun Billionen US-Dollar (7.4 Billionen Euro) höher ausfallen lassen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. Rund 40 Prozent davon würden auf die Industriestaaten entfallen, hinzu käme rund eine Billion Dollar zusätzliche Steuereinnahmen, sagte Georgiewa. Um die globale Impfkampagne anzukurbeln und die Eindämmung der Pandemie voranzutreiben, seien rund 50 Milliarden Dollar nötig, von denen rund 35 Milliarden Dollar als Hilfen reicher Staaten kommen müssten, erklärte die IWF-Chefin. Es gehe dabei nicht um Zusagen und Versprechen, sondern um Investitionen, die jetzt sofort vorausschauend getätigt werden müssten, betonte Georgiewa.

20:51 EU-Covid-Zertifikat weckt Hoffnungen im Tourismus Das EU-Covid-Zertifikat ist in der Pipeline. Damit eröffnen sich für viele EU-Bürger in diesem Sommer neue Ferienmöglichkeiten. Reisen ist wieder im Bereich des Möglichen. In der Schweiz bereiten sich die Tourismus-Destinationen entsprechend auf mehr Gäste aus dem Ausland vor – mit einer Mischung aus Vorfreude und Hoffnung. 02:00 Video Wieder mehr europäische Touristen mit EU-Covid-Zertifikat Aus Tagesschau vom 21.05.2021. abspielen

20:18 Testsystem für Veranstaltungen in Graubünden gut gestartet Ein vom Kanton Graubünden mitgetragenes Pilotprojekt aus der Privatwirtschaft will sichere Grossveranstaltungen in Corona-Zeiten ermöglichen. An einer Gemeindeversammlung im Bündner Oberland ist der erste Probelauf eines neuen Testsystems gut gestartet. Das Testsystem Covent besteht aus einem Corona-Schnelltest und aus einer Software. Diese bringt Corona-Testresultate schnell und fälschungssicher auf die Handys der Getesteten, versprechen die Entwickler. Zudem werden die Resultate fest mit der Identität der Getesteten verknüpft. Im Dorf Sagogn wurde für den ersten Realitätstest schon am Morgen ein Pop-Up-Zelt aufgestellt, wie Thomas Kunz, Mitglied der Geschäftsleitung der Medizinalfirma Dräger Schweiz, erklärte. Die Besucher der auf den Abend angesetzten Gemeindeversammlung führten den Test selber durch. Apothekerinnen leiteten sie dabei an. Bis Ende Nachmittag hätten um die 50 Personen den Test gemacht, berichtete Kunz. Die Software habe in allen Fällen funktioniert, die Testresultate seien zuverlässig und schnell auf den Handys angekommen.

19:18 Parmelin betont Fortschritt bei Pandemie-Bekämpfung Auch Bundespräsident Guy Parmelin hat am virtuellen Weltgesundheitsgipfel teilgenommen. Diskutiert wurde unter anderem, welche Lehren aus der Covid-19-Krise zu ziehen sind. Parmelin betonte am Gipfel die enormen Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie, wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mitteilte. Allerdings seien die neuen Virus-Varianten weiterhin eine grosse Gefahr, und die sozioökonomische Krise stünde mehrheitlich noch bevor. Seit Beginn der Krise habe sich die Schweiz dafür eingesetzt, die Suche nach globalen Lösungen für einen schnellen, erschwinglichen und gerechten Zugang zu Mitteln gegen die Covid-19-Krise zu ermöglichen, sagte Parmelin laut WBF-Mitteilung. Als Beispiel nannte er demnach den Entscheid des Bundesrates vom April dieses Jahres, die Initiative «Access to Covid-19 Tools Accelerator» mit 300 Millionen Franken zu unterstützen. Das Parlament wird laut Mitteilung in der Sommersession über einen entsprechenden Nachtragskredit beraten. Diese Initiative will den Zugang zu Impfungen, Tests und Medikamenten in Entwicklungsländern verbessern und die dortigen Gesundheitssysteme stärken.

18:47 Deutschland will 30 Millionen Impfdosen spenden Deutschland will nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel bis Jahresende zusätzlich 30 Millionen Corona-Impfdosen an das internationale Impfprogramm Covax spenden. Voraussetzung sei, dass die von Deutschland bestellten Impfstoffe auch tatsächlich ankämen, sagte Merkel am Freitagabend, nachdem sie sich zum «Welt-Gesundheitsgipfel» in Rom online dazu geschaltet hatte. Legende: Keystone

18:32 Nach Moutier soll auch ganz Reconvilier zum Coronatest antraben Mit Reconvilier wurde heute bereits die zweite Ortschaft im Berner Jura zum Massentest aufgefordert. Der Kanton Bern teilte mit, dass es in der Sekundarschule in Reconvilier zu einer Häufung von Ausbrüchen kam, die nicht auf einen spezifischen Ursprung zurückzuführen seien. Der Kantonsärztliche Dienst des Kantons Bern hat für die Schule für die kommende Woche Fernunterricht angeordnet. Die Bevölkerung von Reconvilier soll sich am Pfingstmontag in Moutier testen lassen. Das Spital Moutier hat die Testkapazität entsprechend hochgefahren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 21.05.2021 Mit Audio

18:10 Grossmächte konkurrieren um Corona-Hilfen für die Welt Die EU und China haben am Freitag ihre Zusagen an andere Teile der Welt in der Coronakrise verstärkt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte auf dem Weltgesundheitsgipfel unter italienischer G20-Präsidentschaft am Freitag, dass die EU in diesem Jahr noch 100 Millionen Impfdosen bis Ende des Jahres spenden wolle. Chinas Präsident Xi Jinping sagte, dass China in den kommenden drei Jahren zusätzlich drei Milliarden Dollar zur Verfügung stelle, damit Länder aus der Corona-Pandemie wieder auf die Beine kämen. Zwischen den Grossmächten ist mittlerweile eine Konkurrenz entbrannt, wer mehr hilft. Die USA hatten sich zunächst ganz auf die Impfung der eigenen Bevölkerung konzentriert und den Export von Impfstoff weitgehend verboten. Erst nachdem sich die USA genug Impfstoff für die eigene Bevölkerung gesichert hatte, kündigte US-Präsident Joe Biden den Export von Millionen Impfdosen an. Legende: Keystone

17:38 SVP kritisiert verlängerte Maskenpflicht an Zürcher Schulen Die Maskentragpflicht an der Zürcher Volksschule wird gelockert. Ende Mai wird sie im Freien aufgehoben, in den Innenräumen jedoch bis zu den Sommerferien verlängert. Letzteres stösst der SVP sauer auf. Die Fortführung der Maskenpflicht an den Schulen sei grotesk und «reine Kinderquälerei», heisst es in einer Mitteilung der SVP des Kantons Zürich vom Freitagnachmittag. Die Partei fordert die sofortige Aufhebung der Massnahme. Die Kantone Zug und Luzern haben Lockerungen der Maskenpflicht an ihren Schulen ab nächster Woche bekannt gegeben.

17:11 Neue Anreize auf Dating-Plattformen Neue Funktionen auf mehreren grossen Dating-Plattformen sollen in den USA vor allem jüngere Leute zu einer Corona-Impfung bewegen. Das Weisse Haus teilte am Freitag in Washington mit, neun grosse Anbieter wie Tinder, Hinge und OkCupid wollten Anreize für Geimpfte einführen, um die Impfziele der Regierung zu unterstützen. Nutzer sollen in ihren Profilen angeben können, wenn sie bereits eine Impfung erhalten haben, oder gezielt nach geimpften Partnern suchen können. Tinder will auch Informationen zu nahe gelegenen Impfzentren anbieten. Legende: Keystone