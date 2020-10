Der Ticker startet um 5:36 Uhr

23:01 Irland führt deutlich härtere Corona-Massnahmen ein Irland verschärft drastisch seine Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Am kommenden Mittwoch tritt die höchste von fünf Stufen in Kraft, wie die irische Regierung mitteilte. Besucher fremder Haushalte sind dann in Innenräumen nicht mehr gestattet, Pubs und Restaurants dürfen Essen nur als Lieferservice anbieten und die Einwohner dürfen sich nur noch maximal fünf Kilometer weit von Zuhause entfernen. Die Schulen sollen aber geöffnet bleiben. Die Massnahmen sollen bis zum 1. Dezember gelten.

22:10 WHO: Impfstart wohl Mitte 2021 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet mit einem Start der Impfungen gegen das Coronavirus zur Jahresmitte 2021. Anfang nächsten Jahres sollten die Daten aus den abschliessenden Phase-3-Studien vorliegen, sagte eine WHO-Expertin in Genf. Danach könnten die Entscheidungen zum Impfstart fallen. Die beteiligten Firmen produzierten vorsorglich bereits Millionen von Dosen. Risikogruppen könnten als erste mit einer Impfung rechnen, hiess es. Die bisherigen Studienergebnisse seien durchaus ermutigend, was ihre Wirksamkeit speziell bei älteren Menschen angehe. Legende: Rund um den Globus werden mittlerweile mehrere Impfstoff-Kandidaten gegen Covid-19 an Menschen getestet. Keystone

21:49 Chinas Wirtschaft springt weiter an Während Europa gegen sprunghaft steigende Corona-Neuinfektionen kämpft, lässt dagegen die Wirtschaft des wichtigen Handelspartners China die Krise zunehmend hinter sich. Als erste grosse Volkswirtschaft der Welt hat China den Virus-bedingten Wachstumseinbruch wieder ausgebügelt. Im dritten Quartal wuchs die zweitgrösste Volkswirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um 4.9 Prozent, wie das Pekinger Statistikamt mitteilte. Es sind Wachstumszahlen, von denen europäische Länder derzeit nur träumen können. Die EU steckt in einer tiefen Rezession. China hat das Virus mit strengen Massnahmen zu Jahresbeginn wie der Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren offenbar unter Kontrolle gebracht. Seit Monaten gibt es nach Angaben der Führung kaum noch neue Infektionen in China, so dass sich das Leben und die Wirtschaftstätigkeiten wieder normalisieren. Legende: China ist auf dem Weg, in diesem Jahr als einzige grosse Volkswirtschaft der Welt zu wachsen – in Europa und den USA ist die Lage lange nicht so rosig. Reuters

20:50 Tschechien führt Maskenpflicht im Freien wieder ein Im Kampf gegen massiv steigende Corona-Zahlen führt Tschechien wieder eine Maskenpflicht im Freien ein. Sie gelte von Mittwoch an innerhalb des bebauten Gebiets von Städten und Gemeinden, gab Gesundheitsminister Roman Prymula nach einer Kabinettssitzung bekannt. Ausnahmen gelten unter anderem, wenn ein Abstand von mehr als zwei Metern eingehalten werden kann, sowie beim Sport. In Innenräumen ist die Mund-Nasen-Bedeckung ohnehin Pflicht – neuerdings auch im Auto, wenn familienfremde Personen mitfahren. Eine Maskenpflicht im Freien galt bereits einmal von Mitte März bis Mitte Juni während der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr. Legende: Auf die Bevölkerung umgerechnet nimmt Tschechien längst EU-weit einen Spitzenplatz bei der Infektionsrate ein. Keystone

20:20 Tunesier müssen nachts wieder zu Hause bleiben Zur Eindämmung des Coronavirus in Tunesien hat die Regierung eine nächtliche landesweite Ausgangssperre verhängt. Sie soll nach Anordnung von Regierungschef Hichem Mechichi ab Dienstag gelten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tap berichtete. Bisher hatten nur Bewohner grösserer Städte mit besonders vielen nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens zu Hause bleiben müssen. Nach Angaben der Behörden werden in Tunesien aktuell durchschnittlich 24 Todesfälle pro Tag verzeichnet – also etwa ein Todesfall pro Stunde.

20:08 Maskenpflicht für Erwachsene an Urner Volksschule Im Kanton Uri gilt in den Schulhäusern der Volksschule ab Dienstag eine Maskenpflicht für Erwachsene. Wenn der Sicherheitsabstand von 1.5 Metern eingehalten werden kann oder andere Schutzvorkehrungen wie Plexiglasscheiben vorhanden sind, dürfen Lehrpersonen die Maske abnehmen. Die am Sonntag vom Bundesrat beschlossene Maskenpflicht in Innenräumen gilt in obligatorischen Schulen, Schulen der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe nur dann, wenn sie im betreffenden Schutzkonzept vorgesehen ist. Für die Ausgestaltung der Maskentragepflicht in Bildungsinstitution sind die Kantone zuständig.

19:21 Armee-Chef positiv auf das Coronavirus getestet Aufgrund des Kontakts mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person hat sich der Chef der Armee, Korpskommandant Thomas Süssli, einem Test unterzogen. Das Resultat ist laut einer Mitteilung positiv ausgefallen. Der Armee-Chef habe zurzeit keine Symptome und führe die Geschäfte von zu Hause aus fort. Sein Stellvertreter, Korpskommandant Aldo Schellenberg, sei bereit, allfällige Aufgaben zu übernehmen, heisst es weiter.

19:06 Fast der gesamte FC Basel bis Sonntag in Quarantäne Die 1. Mannschaft des FC Basel muss bis auf wenige Ausnahmen bis Sonntag in Quarantäne bleiben. Dies entscheidet der kantonsärztliche Dienst. Davon ausgenommen ist der Trainerstaff um Ciriaco Sforza, der über eine separate Garderobe verfügt. Von der Massnahme ebenfalls nicht betroffen sind Spieler, die in einer anderen Trainingsgruppe trainiert haben sowie die zuletzt bereits positiv getesteten Eray Cömert, Arthur Cabral und Raoul Petretta. Da ein regulärer Trainingsbetrieb für den FCB so derzeit nicht möglich ist, beantragen die Basler bei der Swiss Football League (SFL) eine Verschiebung des Meisterschaftsspiels vom kommenden Sonntag gegen Lausanne-Sport. Legende: Da konnten die Basler noch Jubeln: Szene nach dem Sieg gegen den FC Luzern am 4. Oktober. Keystone

18:17 Brigitte Macron nach Covid-19-Kontakt in Quarantäne Die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Brigitte Macron, geht nach Angaben ihres Büros in Quarantäne. Die Präsidentengattin habe Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person gehabt. Der Sender BFMT TV berichtete im Internet, zu dem Kontakt sei es am 15. Oktober gekommen. Brigitte Macron habe keine Covid-19-Symptome gezeigt. Sie werde sich nun sieben Tage lang selbst isolieren. Legende: Brigitte Macron an einem Anlass am 12. Oktober. Keystone

17:44 Fast 600 Corona-Patienten in Schweizer Spitälern In Schweizer Spitälern werden derzeit 586 Covid-19-Patienten gepflegt. Diese Zahl gab am Montagabend der Koordinierte Sanitätsdienst der Armee bekannt. 97 Menschen mussten intensiv betreut werden und bei 29 Menschen war eine Beatmung notwendig, wie aus den veröffentlichten Zahlen weiter hervorgeht. Am meisten Covid-19-Patienten verzeichneten demnach die Kantone Waadt mit 92, Bern mit 69 und St. Gallen mit 60 Covid-19-Patienten. Insgesamt waren am Montag noch 6353 freie Betten vorhanden. Die gesamte Kapazität an Spitalbetten in der Schweiz beläuft sich auf 22'301.

17:38 Nächtliche Ausgangssperre in Slowenien Wegen der rasch steigenden Anzahl von Infektionen mit dem Corona-Virus führt Slowenien ab Dienstag eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 06 Uhr früh ein. Dies gab Innenminister Ales Hojs am Montag in Ljubljana bekannt. Hojs begründete die Massnahme damit, dass Untersuchungen zufolge der Grossteil der Corona-Übertragungen bei privaten Zusammenkünften in den Abend- und Nachtstunden erfolge. Bereits am Montag hatte das EU-Land einen 30-tägigen Pandemie-Notstand ausgerufen. Dieser hatte zunächst keine unmittelbaren Konsequenzen, bildete aber die Grundlage für die nun von der Regierung verhängte nächtliche Ausgangssperre.

17:25 Auch Ausserrhoder Regierungsrat in Quarantäne Der Ausserrhoder Regierungsrat Dölf Biasotto (FDP) befindet sich in Quarantäne. Der Vorsteher des Bau- und Volkswirtschaftsdepartements hatte am vergangenen Freitag Kontakt mit einer Person, die am Montag positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Biasotto führt seine Geschäfte seit Montag vom Homeoffice aus, wie die Ausserrhoder Kantonskanzlei mitteilte. Er sei symptomfrei, ein Test stehe noch aus. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Waadtländer Regierungsrätin Béatrice Métraux (Grüne) positiv auf das Coronavirus getestet wurde und sich seit Samstag für zehn Tage in Isolation befindet. Sie arbeitet von zu Hause aus. Legende: Dölf Biasotto bei seiner Wahl in den Regierungsrat im März 2017. Keystone

16:47 Zweites Zulassungsgesuch für Corona-Impfstoff bei Swissmedic Die Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic hat ein zweites Zulassungsgesuch für einen Corona-Impfstoff erhalten. Ende letzter Woche habe Pfizer ein Zulassungsgesuch für einen Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus eingereicht, teilte Swissmedic am Montag mit. Bereits Anfang Oktober hatte die Firma AstraZeneca bei der Swissmedic ein Zulassungsgesuch für einen Impfstoff gegen das Coronavirus gestellt. Der Impfstoffkandidat von Pfizer basiere auf der mRNA-Technologie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech, heisst es in der Mitteilung vom Montag. Swissmedic prüfe nun den Wirkstoff mit der Bezeichnung «BNT162b2» in einem rollenden Verfahren. Swissmedic behandle alle Gesuche in Verbindung mit der Covid-19-Pandemie beschleunigt und mit erhöhtem Personaleinsatz, ohne Abstriche bei der inhaltlichen Prüfung und namentlich bei der Sicherheit für Anwenderinnen und Anwender zu machen.

16:44 Weiterhin keine offene Grenze zwischen den USA und Kanada Die Grenze Kanadas zu den USA bleibt mindestens einen weiteren Monat geschlossen. Die Regelung gilt nun vorerst bis zum 21. November, wie der für die öffentliche Sicherheit Kanadas zuständige Minister Bill Blair bekannt gab. Die Grenze zwischen Kanada und den USA ist seit Ende März weitgehend dicht. Nur unbedingt notwendige Grenzübertritte werden erlaubt.

16:29 Coronavirus gefährdet Integration von Migranten Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) befürchtet, dass die Corona-Pandemie die Integration von Migranten zurückwirft. Studien deuteten darauf hin, dass die Diskriminierung in Zeiten eines schwachen Arbeitsmarktes zunehme, so auch in der Schweiz. Die Beschäftigung der Zuwanderer sei vor der Krise auf Rekordniveau gewesen, diese Entwicklungen werde nun durch die Pandemie massiv gefährdet, sagte der OECD-Migrationsexperte Thomas Liebig am Montag bei der Präsentation einer Migrationsstudie der Organisation in Berlin. Die Pandemie habe unverhältnismässig grosse Auswirkungen auf Migranten. So sei in allen Ländern, für die Daten verfügbar seien, die Arbeitslosigkeit unter den Zugewanderten stärker gestiegen als unter den im Inland Geborenen.

15:59 Offener Brief von YB und SCB an die Berner Kantonsregierung Die beiden Berner Sportvereine Young Boys Bern und Schlittschuhklub Bern haben am Montag gemeinsam einen offenen Brief an die Kantonsregierung veröffentlicht. Darin kritisieren sie die Kantonsregierung für das seit Montag geltende Verbot von Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen. Im Brief steht, die Entwicklung der Corona-Pandemie gebe tatsächlich zu denken. Seit mehreren Wochen sei im Eishockey und Fussball aber kein Covid-Fall unter Zuschauern bekannt. Die beiden Geschäftsführungen seien deshalb vom Entscheid «bestürzt, verärgert und enttäuscht». YB, SCB und weitere Klubs hätten wirkungsvolle Schutzkonzepte erarbeitet. Diese würden auch greifen. Es gelte, Mass zu bewahren und das normale Leben mit gesundem Menschenverstand aufrechtzuerhalten. «Dazu zählen wir die Maskenpflicht». Für Menschen, die sich für Sport interessierten und in die Stadien kommen möchten, sei das Verbot «ein verordneter Entzug», den sie nicht verstehen und nachvollziehen könnten, so die Klubs in ihrem Brief.

15:52 Kliniken im Nordwesten von England an der Kapazitätsgrenze Im britischen Grossraum Manchester können einem Medienbericht zufolge die ersten Kliniken keine Covid-19-Patienten mehr aufnehmen. Zwölf Krankenhäuser seien bereits voll, zitierte der «Guardian» aus einem internen Dokument des staatlichen Gesundheitsdienstes National Health Service (NHS). Bürgermeister Andy Burnham forderte erneut von Premier Boris Johnson mehr finanzielle Unterstützung für die Menschen und Firmen in der Region. Der Nordwesten Englands gehört zu den besonders stark von der Corona-Krise betroffenen Regionen im Vereinigten Königreich. Auch in Liverpool stiessen einige Kliniken bereits an ihre Kapazitätsgrenzen: Dort ist dem «Guardian» zufolge viel Klinikpersonal erkrankt und in Isolation. Britische Kliniken gelten als chronisch unterfinanziert. Schon bei grösseren Grippewellen stehen sie oft vor dem Kollaps.

15:37 Bundeskanzler Walter Thurnherr mit negativem Test in Quarantäne Nach Wirtschaftsminister Guy Parmelin, der bis am Montag wegen eines positiven Corona-Falls im persönlichen Umfeld in Quarantäne war, trifft es nun Bundeskanzler Walter Thurnherr. Er arbeitet in den nächsten Tagen im Homeoffice. «Er hatte im familiären Umfeld Kontakt mit einer inzwischen positiv getesteten Person», schrieb Bundesratssprecher André Simonazzi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Simonazzi bestätigte damit entsprechende Informationen der Onlineportale der Tamedia-Zeitungen. Thurnherr selber sei negativ getestet worden. Entsprechend den geltenden Regeln müsse er sich aber in die Corona-Quarantäne begeben, schrieb Simonazzi. Der Bundeskanzler nimmt jeweils an den Bundesratssitzungen teil und sitzt mit den Mitgliedern der Landesregierung im gleichen Zimmer. Legende: Walter Thurnherr an der Session im September. Keystone

15:18 Der Kanton Aargau verschärft die Massnahmen Ab morgen Dienstag um 18 Uhr führt der Kanton Aargau zusätzliche Massnahmen ein. Die Anzahl gleichzeitig anwesender Personen in Bar- und Clubbetrieben wird auf 50 Personen beschränkt, zudem wird die Maskenpflicht auf sitzende Personen ausgeweitet. Weiter müssen die Veranstalter von privaten Anlässen auch bei weniger als 15 Personen die Kontaktdaten der Anwesenden erheben. An den Volksschulen und sämtlichen Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II gilt ab Mittwoch eine erweiterte Maskentragpflicht für Erwachsene in Schulgebäuden. Der Kanton empfiehlt der Bevölkerung zudem, private Veranstaltungen nur in kleinen Gruppen (bis 30 Personen) durchzuführen und auf nicht zwingende Anlässe und Reisen zu verzichten. Das individuelle Verhalten diesbezüglich stelle in der Summe die wirksamste Massnahme dar, heisst es in einer Mitteilung.