Der Ticker startet um 5:53 Uhr

12:50 Schaffhausen: Fernunterricht wird wieder aufgehoben Wegen eines Corona-Ausbruchs sind in Schaffhausen seit Anfang Woche ein Primarschulhaus und acht Kindergärten im Fernunterricht. Nun hat der Stadtschulrat Entwarnung gegeben. Der Unterricht wird am Donnerstag wieder aufgenommen. Im Fernunterricht bleibt nur noch jene 6. Primarschulklasse, in der sich über die Hälfte der Kinder mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Diese Klasse bleibt noch bis Ende Woche zuhause. Erfreulicherweise habe das Contact-Tracing des kantonalen Gesundheitsamtes Entwarnung geben können, schreibt Schulpräsident Christian Ulmer. Seit dem Wochenende habe es keine neuen Fälle mehr gegeben. Die Lage sei unter Kontrolle. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Schaffhausen 01.06.2021 Mit Audio

12:34 Mallorca: Innengastronomie nun auch wieder abends Auf Mallorca normalisiert sich das Leben wegen der guten Entwicklung der Pandemie-Lage immer mehr. Neben anderen Lockerungen der Corona-Regeln werden die Gastronomen der spanischen Urlaubsinsel und der anderen Balearen - Ibiza, Menorca und Formentera - von Sonntag an wieder auch abends ihre Innenräume öffnen dürfen. Die Sperrstunde für Gastronomie und Einzelhandel wird zudem von 23 auf 24 Uhr verlegt. Bei privaten Zusammenkünften dürfen sich ab Sonntag im Freien bis zu 15 Personen treffen, in privaten Innenräumen maximal 10. Bisher waren jeweils höchstens Gruppen von acht sowie von sechs Menschen zugelassen. Einige strenge Auflagen gelten weiterhin wie etwa die Maskenpflicht auch im Freien. In den Innenbereichen von Cafés, Bars und Restaurants dürfen höchstens 50 Prozent der Plätze belegt werden, an einem Tisch dürfen maximal vier Personen sitzen. Draussen können zwar alle Tische aufgestellt werden, an jedem dürfen aber nur maximal acht Gäste Platz nehmen. 04:20 Video Corona drückt auf die Immobilienpreise in Spanien Aus 10 vor 10 vom 14.04.2021. abspielen

11:12 Ermittlungen zu Corona in Ischgl abgeschlossen Staatsanwälte haben rund um den Corona-Ausbruch im österreichischen Skiort Ischgl fünf Beschuldigte identifiziert. Die Ermittlungen zu den Gesundheitsmassnahmen im Frühjahr 2020 seien vorläufig abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck mit. Wer die Beschuldigten sind, wurde nicht bekanntgegeben. Anklagen liegen noch nicht vor. Vom beliebten Tiroler Urlaubsort Ischgl aus wurde das Coronavirus im Vorjahr von Reiserückkehrern in viele europäische Länder gebracht. Eine unabhängige Untersuchungskommission hatte im Oktober von folgenschweren Fehleinschätzungen gesprochen. Unter anderem seien in Ischgl Skibusse und Seilbahnen erst mit Verspätung eingestellt worden. Neben den strafrechtlichen Ermittlungen verlangt der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV) im Zusammenhang mit Ischgl Schadenersatz von der Republik Österreich. Am 17. September soll in Wien der erste Prozess im Namen von Hinterbliebenen eines Österreichers beginnen, der in dem Skiort mit dem Coronavirus infiziert wurde und dann starb. Rund 100 weitere Klagen werden laut VSV vorbereitet. 01:49 Video Fehlerhaftes Krisenmanagement in Ischgl Aus Tagesschau vom 12.10.2020. abspielen

10:41 Ständerat heisst weitere Hilfsmassnahmen in der Pandemie gut Der Ständerat ist einverstanden mit der Verlängerung der Erwerbsausfallentschädigung in der Corona-Pandemie bis Ende 2021 und den ausgebauten Hilfen für den Profi-Mannschaftssport. Er hat neuerliche Anpassungen im Covid-19-Gesetz bewilligt. Die kleine Kammer hiess die Gesetzesänderungen mit 45 zu 0 Stimmen gut. Die Änderungen im Covid-19-Gesetz sollen in der Sommersession bereinigt und für dringlich erklärt werden. Das Gesetz ist bis Ende 2021 gültig, wenn es am 13. Juni an der Urne angenommen wird. Scheitert es, ist es bis zum 25. September gültig. Voraussichtlich am Montag befasst sich der Nationalrat mit der Vorlage.

10:11 Corona-Inzidenz in Deutschland wieder gestiegen Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist laut staatlichem Robert Koch-Institut (RKI) den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der Wert lag Angaben von Mittwochmorgen zufolge bei 36,8 Fällen pro 100 000 Einwohner und Woche (Vortag: 35,2; Vorwoche: 46,8). Über das offenbar gestoppte Absinken der Inzidenz hatte RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag gesagt, Modellierungen liessen einen leichten vorübergehenden Anstieg erwarten. Das RKI bringe dies mit Öffnungsschritten in Zusammenhang, die die Chancen des Virus erhöhten. Mit einem erneuten exponentiellen Wachstum der Fallzahlen werde bei vorsichtigen Öffnungen allerdings nicht gerechnet, so Wieler.

9:36 Israel sieht möglichen Zusammenhang zwischen Herzmuskelentzündung und Covid-Impfung Israel sieht einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer und Fällen von Herzmuskelentzündung. Unter den mehr als fünf Millionen Geimpften traten nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums zwischen Dezember und Mai 275 Fälle von Myokarditis auf. Eine Untersuchung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen der zweiten Dosis und Herzmuskelentzündung bei Männern im Alter zwischen 16 und 30 gebe. Bei 16- bis 19-jährigen Männern sei dies häufiger beobachtet worden als in anderen Altersgruppen. Pfizer erklärte, dass dem Unternehmen die Befunde aus Israel bekannt seien. Bislang sei aber kein kausaler Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Myokarditis festgestellt worden.

8:05 Erste Covid-Zertifikate im Juni Die ersten Covid-Zertifikate sollen ab dem 7. Juni schrittweise ausgestellt werden. Ende Juni sollen erste Massnahmen an die Nutzung des Zertifikats geknüpft werden. Der Bundesrat hat den Einsatz des Covid-Zertifikats konkretisiert. Mit diesem Nachweis für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen sollen auch Grossveranstaltungen wieder möglich werden und Orte wie Diskotheken und Clubs wieder öffnen können. Wer sich nicht impfen lässt, kann auch mit einem Corona-Test ein Zertifikat erhalten. Selbsttests genügen wegen geringer Genauigkeit nicht. Kinder und Jugendliche bis 16 sind vom Zertifikat befreit. 04:25 Video Es wird eng für das Covid-Zertifikat Aus 10 vor 10 vom 01.06.2021. abspielen

7:28 Lonza baut neue Produktionsanlage für Corona-Impfstoff von Moderna Der Schweizer Pharma-Auftragshersteller Lonza und der US-Biotechnologiekonzern Moderna erweitern ihre Zusammenarbeit beim Covid-19-Impfstoff erneut. Lonza wird in seinem Werk im niederländischen Geleen eine neue Produktionslinie für den Wirkstoff des Moderna-Vakzins bauen, teilten die beiden Unternehmen mit. Dort soll pro Jahr Wirkstoff für bis zu 300 Millionen Dosen produziert werden. In Betrieb gehen soll die Anlage voraussichtlich Ende 2021. Lonza produziert den Wirkstoff für den Moderna-Impfstoff bereits am Schweizer Standort Visp und in Portsmouth in den USA.

6:51 Australiens Bundesstaat Victoria verlängert Lockdown in Melbourne Der australische Bundesstaat Victoria verlängert den Lockdown in Melbourne um weitere sieben Tage. Die Massnahme sollte am Donnerstagabend enden, aber gelte nun bis zum 10. Juni, teilt die Landesregierung mit. Victoria meldete sechs neue Fälle im Vergleich zu neun am Vortag. Die Gesamtzahl der Infektionen bei dem jüngsten Ausbruch in der zweitgrössten Stadt Australiens beläuft sich demnach bislang auf 60.

5:22 Viele Deutsche wollen auch nach Pandemie-Ende Maske tragen 44.7 Prozent der Deutschen wollen auch nach dem Ende der Corona-Pandemie weiterhin Maske tragen, beispielsweise während einer Grippewelle. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, aus der die Zeitung «Augsburger Allgemeine» berichtet. 41.9 Prozent der Befragten wollen demnach auf das Stück Stoff vor Mund und Nase dauerhaft verzichten. Der Rest ist unentschlossen. Legende: Keystone

4:08 London finanziert Nachhilfestunden – wegen der Pandemie Die britische Regierung will Schulkindern helfen, die wegen der Corona-Pandemie im Rückstand sind. Das Bildungsministerium kündigte am Mittwoch an, 100 Millionen Nachhilfestunden zu finanzieren. Eine halbe Million Lehrpersonen soll ausserdem Unterstützung und Ausbildungskurse erhalten. Die Gelder sollen auch dazu beitragen, dass einige Schülerinnen und Schüler ihr Abschlussjahr wiederholen können. Die Kosten dafür betragen 1.4 Milliarden Pfund (ca. 1.8 Milliarden Franken).

2:42 Internationale Organisationen fordern 50 Milliarden für Corona-Kampf Die Staatsregierungen sollen 50 Milliarden US-Dollar sprechen, um die Corona-Pandemie weltweit zu bekämpfen. Das fordern die Chefs der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Weltbank, des Weltwährungsfonds IWF und der Welthandelsorganisation WTO. Mit dem Geld sollen unter anderem Medikamente, Covid-19-Impfstoffe und Sauerstoff für alle Länder weltweit zugänglich werden. Auch für Virustests solle das Geld verwendet werden. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa appellierte an die Staatengemeinschaft: Die Pandemie könne beendet werden, aber es brauche jetzt globale Zusammenarbeit. Eine Unterversorgung ärmerer Länder würde die Entstehung und globale Ausbreitung neuer Corona-Varianten begünstigen. Der Aufruf erfolge jetzt, weil die Staats- und Regierungschefs nächstens in verschiedener Zusammensetzung zu internationalen Treffen zusammenkämen.

1:58 UNO-Sicherheitsrat will wieder Präsenzsitzungen Nach mehr als einem Jahr mit grösstenteils virtuellen Treffen wegen der Pandemie stellt der UNO-Sicherheitsrat in New York künftig wieder weitgehend auf Sitzungen mit persönlicher Präsenz um. Ausgenommen seien besonders hochrangige Treffen mit der Teilnahme von zum Beispiel Aussenministern. Diese müssten aus der ganzen Welt anreisen, wofür die Zeit noch nicht reif sei. Wegen der Krise hat das mächtigste UNO-Gremium vergangenes Jahr aufs digitale Arbeiten umgestellt und seine Sitzung mit wenigen Ausnahmen via Videochat durchgeführt. Die dadurch fehlende soziale Interaktionen und Unterhaltung zwischen den Diplomaten vor und nach Sitzungen hatten nach Einschätzung von Beobachtern einen negativen Einfluss auf die Kompromissfähigkeit des Gremiums. Legende: Reuters

22:30 Biontech/Pfizer kann Impfstoff-Produktion in Belgien hochfahren Biontech/Pfizer kann in seinem Werk im belgischen Puurs die Produktion von Corona-Impfstoff weiter hochfahren. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA empfahl, dort weitere Herstellungs- und Abfüllungskapazitäten zu genehmigen. Dies werde «erhebliche und sofortige Auswirkungen auf die Versorgung» mit dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und deren US-Partner Pfizer in der EU haben, erklärte die EMA. Biontech/Pfizer bestätigte, man sei dabei, die Impfstoffkapazität auszuweiten. Die EMA-Empfehlung werde die Bemühungen unterstützen, im laufenden Jahr mehr als 2.5 Milliarden Dosen Impfstoff auszuliefern und im nächsten Jahr möglicherweise noch mehr. Die EMA stellte bei ihrer Prüfung fest, dass die Fabrik in Puurs durchgängig Impfstoffe hoher Qualität produzieren könne. Dies ermögliche es Biontech/Pfizer, die Mengen der dort hergestellten Impfstoffe zu steigern. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides begrüsste dies auf Twitter: «Das ist ein sehr willkommener Schritt hin zur Erhöhung unserer Produktionskapazität in der Europäischen Union und zur schnelleren Lieferung von Impfstoffen in alle Welt.»

22:11 Anreizsystem fürs Impfen Angestellte der Gemeinde Lachen (SZ), die sich bis Ende August vollständig gegen Corona impfen lassen, sollen Einkaufsgutscheine von bis zu 200 Franken erhalten. In der Schweiz und im Ausland arbeiten verschiedene Einrichtungen mit Anreizsystemen. 03:18 Video Belohnung fürs Impfen Aus Schweiz aktuell vom 01.06.2021. abspielen

21:44 Steigende Infektionszahlen in Südostasien In Südostasien steigen die Infektionszahlen zum Teil dramatisch an. Und das ausgerechnet in Ländern, die im vergangenen Jahr noch als Vorzeigeregionen galten und sofort strenge Lockdowns anordneten. Wie beispielsweise Vietnam mit seinen fast 97 Millionen Einwohnern. Hier steigen die Infektionszahlen jetzt bedrohlich schnell an. 01:57 Video Corona-Krise: Lage in Südostasien ist dramatisch Aus Tagesschau vom 01.06.2021. abspielen

20:21 Slowakei ermöglicht Impfung mit Sputnik V Der slowakische Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky hat bekannt gegeben, dass ab sofort die Anmeldung für eine Impfung mit dem russischen Corona-Impfstoff möglich sei. Die ersten Impfungen werde es am Montag geben. Die Slowakei wird damit das erst zweite EU-Land nach Ungarn, das den Impfstoff trotz fehlender Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA einsetzt. Lengvarsky selbst hatte noch vor einer Woche bemängelt, dass Russland noch immer nicht die komplette Dokumentation geliefert habe, die eine nationale Zulassung rechtfertigen würde. Mit seiner Forderung, das Vakzin erst nach einer EU-Zulassung einzusetzen, konnte er sich jedoch nicht gegen die Mehrheit der anderen Minister der Vier-Parteien-Koalition durchsetzen.

19:29 Keine neuen Corona-Toten im Vereinigten Königreich Erstmals seit mehr als 14 Monaten ist im Vereinigten Königreich niemand an oder mit Covid-19 gestorben, melden verschiedene Nachrichtenagenturen. Es habe am Montag keinen Menschen gegeben, der innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Corona-Test gestorben sei, teilten die britischen Behörden am Dienstag mit. Zuletzt war dies im März 2020 der Fall. Gesundheitsminister John Hancock schrieb in einer Stellungnahme: «Das ganze Land wird froh sein, dass es gestern keine Covid-bedingten Todesfälle gab.» Die Impfungen würden klar dazu beitragen. Man solle sich aber weiterhin an die Schutzmassnahmen halten, mahnt er. Die Zahl vom Dienstag ist nach einem nationalen Feiertag am Montag erschienen. In der Vergangenheit verzerrten solche Ereignisse die Daten.

19:05 Schottland verschiebt Lockerungen für viele Landesteile Wegen der Ausbreitung der Delta-Virusvariante aus Indien hat Schottland für weite Teile des Landes geplante Lockerungen vorerst aufgeschoben. «Es ist wichtig zu betonen, dass dies eine Pause ist, kein Schritt zurück», sagte Regierungschefin Nicola Sturgeon am Dienstag in Edinburgh. Einige Städte wie Glasgow und vor allem dünn besiedelte Regionen können sich hingegen zum Wochenende auf Lockerungen freuen. Für weitere Lockerungen müssten aber noch mehr Menschen einen vollständigen Impfschutz erhalten. Legende: Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sprach im Parlament über die nächsten Lockerungsschritte. Reuters