4:13 Schwere Krawalle bei Demonstration in Paraguay Bei Protesten gegen die Regierung ist es in Paraguay zu schweren Ausschreitungen gekommen. Protestierende schleuderten in der Hauptstadt Asunción Steine auf die Polizei, wie Medien berichten. Die Polizei reagierte mit Gummigeschossen und Tränengas. Auslöser der Proteste ist der Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie. Das Gesundheitswesen in Paraguay steht vor dem Kollaps. In den Spitälern mangelt es an wichtigen Medikamenten zur Behandlung von Covid-19-Patienten und die Intensivstationen sind fast vollständig belegt. Wegen des öffentlichen Drucks war gestern bereits der Gesundheitsminister des südamerikanischen Landes zurückgetreten. Legende: Reuters

2:02 Deutschlands Kanzleramtsminister gibt Aussicht auf Ende der Einschränkungen Wenn alles nach Plan laufe, könne Deutschland bereits im Sommer in allen Bereichen zur Normalität zurückkehren, kündigte Kanzleramtsminister Helge Braun an. In einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte Braun, dass wenn man allen Menschen in Deutschland ein Impfangebot gemacht habe, die einschneidenden Massnahmen nicht mehr rechtfertigbar seien. Wenn Impfstoffhersteller ihre Lieferversprechen einhielten und keine Virusmutation auftrete, die den Impferfolg infrage stelle, sollen alle Massnahmen im Sommer aufgehoben werden, so der CDU-Politiker. Braun appellierte zudem an Unternehmen, ihre Mitarbeitenden regelmässig auf das Virus zu testen. Grosse Unternehmen täten dies bereits, nun müssten auch kleinere Betriebe nachziehen. Legende: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kanzleramtsminister Helge Braun bei der wöchentlichen Kabinetts-Sitzung der Regierung Reuters

22:40 Belgien will im Frühling laufend Massnahmen lockern Belgien stellt seinen Bürgern spürbare Lockerungen der Corona-Massnahmen in Aussicht. Ab März bis Mai sollen Kontaktbeschränkungen gelockert, Aktivitäten im Freien zugelassen und Restaurants wieder geöffnet werden. Ab Montag sollen sich zehn statt bislang vier Menschen treffen dürfen, kündigte Ministerpräsident Alexander De Croo an. Ab April könnten Kulturveranstaltungen und Gottesdienste mit bis zu 50 Menschen zugelassen werden, aber nur mit Masken und Abstandsregel. Wenn alle getestet werden, können während den Osterferien auch Ferienlager für Kinder und Jugendliche mit bis zu 25 Teilnehmern organisiert werden, sagte De Croo weiter. Belgien hatte die vergangenen Monate einigermassen stabile Infektionszahlen trotz offener Geschäfte.

22:08 Verlorene Lebenszeit wegen Covid-19 In der Schweiz beträgt die durchschnittliche Lebenswartung für Männer 82 Jahre und für Frauen 85 Jahre. Betrachtet man aber nur jene Personen, die 2019 bereits 80 Jahre alt waren, so steigt die Lebenserwartung auf 89 bzw. sogar über 90 Jahre. «Diese Menschen haben Todesgefahren überstanden, die vor allem Jüngere treffen», sagt Murielle Bochud, Chefärztin an der Unisanté in Lausanne. «Das Virus trifft die Altersgruppe über 80 Jahren stark – vor allem jene Personen, die chronische Krankheiten haben.» Wie viel Lebenszeit Covid-19 kostet, ist laut Bochud schwer zu errechnen. Verschiedene Studien zeigten aber eine klare Tendenz – je nach Region und Altersgruppe kann dies bis zu 15 verlorene Lebensjahre ausmachen. «Das bedeutet, das Coronavirus hat nicht nur Menschen getötet, die sowieso später gestorben wären. Die Menschen haben wegen der Infektion mehrere Lebensjahre verloren.» Damit hat das Virus die Lebenserwartung in der Schweiz gesenkt. 01:50 Video Verlorene Lebenszeit durch Covid-19 Aus Tagesschau vom 05.03.2021. abspielen

21:21 WHO warnt vor einem Laisser-faire bei den Corona-Schutzmassnahmen Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eindringlich davor gewarnt, sich angesichts der vorhandenen Impfstoffe zurückzulehnen im Kampf gegen das Coronavirus. «Ich bin tief besorgt», sagte Mike Ryan in Genf. «Wir denken, wir hätten es hinter uns gebracht, aber das ist nicht der Fall.» Ländern drohe eine dritte und vierte Welle von Corona-Infektionen, wenn die Menschen die bekannten Vorsichtsmassnahmen nicht mehr weiter einhielten. «Ich will keine Spassbremse zu sein, aber so sehe ich es leider», sagte Ryan. Die Impfstoffe gäben Anlass zur Hoffnung. Das könne aber auch dazu führen, dass die Konzentration nachlasse. Weitere Öffnungsschritte dürfe es nur geben, wenn die Schutzkonzepte eingehalten und Testmöglichkeiten geschaffen werden. «Erst wenn wir das alles richtig machen, dann können wir beginnen darüber nachzudenken, wie wir die Vorschriften lockern können.»

20:46 Italien erklärt Ferienregion rund um Neapel zur Roten Zone Die süditalienische Region Kampanien wird zur Roten Zone mit verschärften Corona-Sperren. Das teilte das Gesundheitsministerium, Link öffnet in einem neuen Fenster in Rom mit. Zur Region Campania gehört Neapel, Sorrent und Salerno mit der Amalfiküste sowie die Inseln Capri und Ischia. Nach der Anordnung von Gesundheitsminister Roberto Speranza gelten dort wegen der erhöhten Infektionswerte ab Montag, 8. März die strengsten Corona-Schutzregeln im Land. Bisher sind schon die Basilikata im Süden und die Region Molise an der Adria als Rote Zonen erklärt worden. In diese Gebieten werden alle Schulen geschlossen und die Menschen sollen ihre Wohnungen möglichst nicht verlassen.

20:35 Untersterblichkeit in der Schweiz auszumachen Das Coronavirus senkt die Lebenserwartung, damit geht eine sogenannte Übersterblichkeit einher. Insbesondere während der zweiten Corona-Welle war diese sehr hoch in der Schweiz. Seit ein paar Wochen gehen die Zahlen nun aber zurück – es ist sogar eine Untersterblichkeit auszumachen. 01:56 Video Rekordtiefe Todesfallzahlen in der Schweiz Aus Tagesschau vom 05.03.2021. abspielen

20:02 Italien registriert höchste Totenzahl seit dem Zweiten Weltkrieg Italien hat im Pandemie-Jahr 2020 nach offiziellen Angaben die höchste Totenzahl seit dem Zweiten Weltkrieg verzeichnet. Insgesamt habe es im Vorjahr 746'146 Sterbefälle gegeben – und damit über 15 Prozent mehr als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019, teilte das Statistikamt Istat mit. Nachdem die erste grosse Corona-Welle das 60-Millionen-Einwohner-Land Ende Februar 2020 getroffen hatte, ermittelten die Fachleute auch die sogenannte Übersterblichkeit für die Monate März bis Dezember. In dieser Phase starben den Angaben zufolge gut 20 Prozent mehr Menschen als im Schnitt der Jahre 2015 bis 2019. Das waren mehr als 108'000 Tote. Wobei dieser Wert nicht bedeutet, dass dies die Zahl zusätzlicher direkter Covid-19-Opfer war. Experten hatten schon früher darauf hingewiesen, dass es auch vermehrt Tote unter anderem wegen der Überlastung des Krankenhaussystems gegeben haben könnte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronakrise in Norditalien Aus dem Archiv: Das Corona-Desaster in der Lombardei reicht weit zurück 30.04.2020 Mit Video

19:23 WHO-Bericht erst Mitte März Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Pläne für die Veröffentlichung erster Ergebnisse ihrer Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus in China aufgegeben. Statt eines Vorabberichts werde nun erst der Gesamtbericht vorgestellt, voraussichtlich in der Woche nach dem 14. März, sagte der WHO-Teamchef Peter Ben Embarek in Genf. Er war mit rund einem Dutzend Kollegen im Januar nach China gereist. Gründe für die Änderung der Pläne nannte die WHO nicht. Die Reise kam erst nach monatelangen Verhandlungen mit den chinesischen Behörden zustande. Das Unterfangen ist höchst komplex, weil China verhindern will, als Auslöser und Schuldiger der Pandemie an den Pranger gestellt zu werden. Das Expertenteam suchte in China nach dem Ursprung der Pandemie. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ursprung des Coronavirus China will nicht an der Pandemie schuld sein 29.01.2021 Mit Audio

18:39 EU-Kommission macht Druck bei Impfzertifikaten Die EU-Kommission dringt auf ein rasches einheitliches System von Impfzertifikaten. Dieses soll in der Staatengemeinschaft rechtzeitig noch vor dem Sommer eingeführt werden. Die Regierungen müssten dazu umgehend mit den entsprechenden technischen Vorbereitungen beginnen, heisst es in einem Schreiben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an die Mitgliedstaaten. Vor allem Griechenland und Spanien, die stark vom Tourismus abhängig sind, pochen auf Impfpässe, damit das Reisegeschäft wieder auf Touren kommt. Die EU-Kommission will dazu am 17. März entsprechende Pläne vorlegen.

18:29 Der 5. März als Tag der Hoffnung Ab Mitte März sollen sich alle Menschen in der Schweiz – ob mit oder ohne Symptome – kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Die Tests sollen in Apotheken und Testzentren möglich sein. Zudem will der Bund jeder Person pro Monat fünf Selbsttests für daheim gratis abgeben, sobald diese vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) genehmigt sind. Ein hoffnungsvoller Tag für die Schweiz, meint Michael Perricone. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gratis (Selbst-)Tests für alle Die Testoffensive kommt – ein hoffnungsvoller Tag 05.03.2021 Mit Video

17:59 Corona zerstört Fortschritte bei Gleichberechtigung Die Corona-Pandemie hat einem Bericht der EU-Kommission zufolge verheerende Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frauen. «In Europa und darüber hinaus hat die Pandemie die bestehenden Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in fast allen Lebensbereichen verschärft und hart erkämpfte Fortschritte der vergangenen Jahre wieder zunichte gemacht», teilte die Brüsseler Behörde mit. Zudem wird bemängelt, dass es in Corona-Krisenstäben einen «eklatanten» Mangel an Frauen gebe. Eine Studie, die auch 17 EU-Länder betrachtet, habe ergeben, dass mehr als 85 Prozent dieser Gremien hauptsächlich männlich besetzt seien. Frauen stehen in der Pandemie auch an vorderster Front, aber eben selten in Führungspositionen: Allein 86 Prozent der Pflegekräfte im Gesundheitswesen sind laut Kommissionsangaben Frauen. Auch allgemein trifft die Pandemie Frauen am Arbeitsmarkt härter als Männer. So sei die Arbeitslosigkeit bei Frauen laut Eurostat zwischen April und September 2020 von 6.9 auf 7.9 Prozent angewachsen, bei Männern von 6.5 auf 7.1 Prozent im selben Zeitraum. Zudem habe die Pandemie zu mehr häuslicher Gewalt gegen Frauen geführt.

17:48 Impf-Warteliste in Basel schon dreimal länger Die Anzahl Personen auf der Warteliste des Kantons Basel-Stadt für Covid-19-Impftermine hat sich innert weniger Tagen verdreifacht. Für eine Impfung vorregistriert hatten sich bis Freitag, 13.30 Uhr, insgesamt 26‘473 Personen. Dies geht aus dem Corona-Bulletin des Gesundheitsdepartements hervor. Am Montag waren es noch rund 8800 Personen gewesen. Das Gesundheitsdepartement hatte am Mittwoch bekanntgeben, dass sich auf die am 19. Februar aufgeschaltete Warteliste des Kantons für Covid-19-Impftermine alle Baslerinnen und Basler im Alter ab 16 Jahren eintragen können. Prioritär berücksichtigt werden aber nach wie vor Menschen über 75 Jahren und Personen aus den höchsten Risikogruppen. Jüngere Menschen ohne Risikoerkrankungen müssen bis zu drei Monaten auf einen Termin warten.

17:13 Corona-Speicheltests auf dem Berner Expo-Gelände ab Montag Ab Montag kann sich die Bevölkerung im Corona-Testzentrum auf dem Berner Expo-Gelände einem sogenannten PCR-Speicheltest unterziehen. Damit fällt der oft unangenehme Nasen- und Rachenabstrich weg. Die Testresultate liegen noch am selben Tag vor, wie aus einer Mitteilung der Berner Gesundheitsdirektion hervorgeht. Mit den Speicheltests will der Kanton das Testen einfacher machen. Es sei wichtig, schreibt die Gesundheitsdirektion, dass sich wieder mehr Personen testen liessen. Das Testzentrum auf dem Bernexpo-Gelände ist von Montag bis Sonntag jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Für einen Test muss man sich weiterhin online anmelden. 30 Minuten vor dem Test darf nicht mehr gegessen, getrunken, geraucht oder Kaugummi gekaut werden.

16:57 England: Hohe Geldstrafen bei Ausreise ohne triftigen Grund Wer England ohne triftigen Grund verlässt, riskiert hohe Geldstrafen. Passagiere müssen ab kommenden Montag in einem Formular den Grund ihrer Ausreise angeben und dieses mit sich führen, wie das britische Verkehrsministerium mitteilt. Akzeptierte Gründe für Auslandsreisen gibt es unter den aktuellen Corona-Beschränkungen nur wenige – dazu gehören Arbeit, Bildung oder Beerdigungen. Die Beschränkungen gelten für Briten und Ausländer, die sich derzeit in England aufhalten. Fluglinien sollen die Formulare kontrollieren. Die Geldstrafen wegen Bruchs der Lockdown-Regeln reichen von 200 bis zu 6400 Pfund (260 bis 8240 Franken).

16:31 Deutschland will Tschechien unterstützen Deutschland ist nach Angaben von Aussenminister Heiko Maas bereit, Corona-Patienten aus Tschechien in Deutschland zu versorgen. Das laufe über die Bundesländer. «Wir würden das sehr begrüssen, wenn wir die schwierige Situation in Tschechien damit etwas mildern könnten», sagt Maas. Tschechien hat Deutschland, die Schweiz und Polen um Hilfe mit Covid-Patienten gebeten, da die Situation in den eigenen Spitälern gemäss dem Gesundheitsministerium kritisch ist. «Die grosse Zahl neu infizierter Patienten hat den Druck auf das Gesundheitssystem erhöht und die Zahl der Patienten, die stationär behandelt werden müssen, steigt», heisst es in einer Erklärung.

15:56 Grossteil der Covid-Opfer starben seit Anfang Oktober Drei Viertel der Personen, die in der Schweiz und in Liechtenstein seit Beginn der Corona-Pandemie ihr Leben wegen des Virus verloren haben, starben seit Anfang Oktober 2020. Etwa die Hälfte davon lebten in einem Alters- und Pflegeheim. Dies geht aus einem Bericht, Link öffnet in einem neuen Fenster hervor, den das Bundesamt für Gesundheit (BAG) heute veröffentlicht hat. Demnach starben insgesamt mehr Männer (54 Prozent) als Frauen (46 Prozent). Über 90 Prozent der Verstorbenen waren älter als 70 Jahre und die Mehrheit von ihnen litt an mindestens einer Vorerkrankung.

