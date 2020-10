Im ganzen Land gilt Maskenpflicht. In Rom berät die Regierung darüber, private Feiern noch weiter einzuschränken. Auch Menschentrauben, die abends vielerorts vor Bars und Restaurants zu sehen sind, könnten verboten werden. Zudem drohen nach Medienberichten Einschränkungen für den Amateursport in Gruppen.

In Italien steigen die Fallzahlen wieder rasant an. In Rom und der umliegenden Region Latium sind die Schlangen vor den mobilen Corona-Teststationen seit Tagen kilometerlang. Am Stadtrand von Rom stehen viele der Bettenburgen leer, seitdem der Tourismus zum Erliegen gekommen ist. Jetzt werden sie von der Gesundheitsverwaltung requiriert und zu Quarantäne-Stationen umfunktioniert.

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 58-Jährige hat keine Symptome und befindetsich bis am Donnerstag in Isolation. Am Montag hatte er noch an einer Sitzung mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter teilgenommen. Ein Sprecher der Justizministerin bestätigte am Sonntagabend entsprechende Informationen des Onlineportals «Blick.ch».

Madrid gilt als einer der grössten Corona-Hotspots in Europa, seit Freitag gilt dort der Notstand. In der nordspanischen Region Navarra sollen Treffen von mehr als sechs Personen verboten werden, Restaurants müssen ihre Gästekapazität halbieren und um zehn Uhr abends schliessen.

Die spanischen Regionen Katalonien und Navarra verschärfen ihre Corona-Massnahmen. In Katalonien sollen Firmen ihre Mitarbeiter auffordern, für die kommenden 15 Tage von zu Hause aus zu arbeiten. «Ohne neue Massnahmen könnten wir in zwei oder drei Wochen in die Lage von Madrid gelangen», sagt der Gesundheitsminister der autonomen Region, Josep Maria Argimon.

Über das Wochenende wurde bekannt, dass sich im Kanton Bern wegen zwei positiv auf das Coronavirus getesteten Personen über 1500 Menschen in Quarantäne begeben müssen. Sie hatten sich in Klubs und Bars aufgehalten, die auch von den Coronavirus-Infizierten besucht worden waren. Ab Montag gilt im Kanton Bern eine Maskenpflicht in Läden und öffentlich zugänglichen Räumen.

Im Kanton Bern sind innert 24 Stunden 134 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert worden. In Spitalpflege befanden sich am Sonntag weiterhin 39 Patienten. Sieben lagen auf der Intensivstation, drei wurden künstlich beatmet. Am Samstag waren 113 neue Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl der positiven Fälle erhöhte sich bis am Sonntag auf 4352.

In den betroffenen Städten sollen nun die Öffnungszeiten von Kneipen eingeschränkt und Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern im Freien und 250 Teilnehmern in geschlossenen Räumen gestrichen werden.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Zahl der Teilnehmer an privaten Feiern auf maximal 50 Personen beschränken. Dies kündigt Ministerpräsident Armin Laschet nach einer Sondersitzung des Landeskabinetts in Düsseldorf an.

Das BAG bestätigte damit auf Anfrage einen Bericht der «NZZ am Sonntag». Gemäss dem Zeitungsbericht werden bei der Strategie unter anderem lokale und regionale Einschränkungen und Lockdowns in besonders betroffenen Gebieten geprüft. Wann und wie solche lokalen Beschränkungen verordnet werden, ist noch unklar.

Bei einer Demonstration gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Tel Aviv wurden am Samstagabend vier Menschen festgenommen. Ihnen werden Angriffe auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Dabei seien Abstandsregeln und die Maskenpflicht missachtet worden. Zudem wurden in einer Synagoge vier Patienten mit Corona-Symptomen entdeckt. Zwei weitere Erkrankte wurden an Strassensperren gestoppt.

In Israel hat die Polizei am Wochenende Tausende Verstösse gegen die Corona-Abstandsregeln mit Bussgeld geahndet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten sich mehrere tausend ultra-orthodoxe Juden am späten Samstagabend in Jerusalem zum Feiertag Simhat Torah versammelt.

Regierungschefs fordern Party-Verzicht

In verschiedenen Sonntags-Zeitungen riefen mehrere Ministerpräsidenten Deutschlands die Bürger eindringlich zu Achtsamkeit auf.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann mahnte in der «Bild am Sonntag»: «Ich erwarte von den Bürgern, dass sie aus Verantwortungsbewusstsein nicht mehr alles machen, was sie noch dürfen». Der Grünen-Politiker fügte hinzu: «Man muss gerade keine Party bei sich zu Hause oder in der Gaststätte feiern.» Einen erneuten Lockdown könne sich das Land nicht leisten. «Deshalb ziehen wir die Schrauben an anderer Stelle an. Partys muss man nicht feiern, arbeiten und lernen schon.»

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer appellierte in der «Welt am Sonntag» ebenfalls an die junge Generation: «Jetzt sind nicht volle Partys gefragt, sondern Vorsichtsmassnahmen - und Kontrolle.» Der CDU-Politiker verteidigte schärfere Regeln. «Wir brauchen jetzt gewisse Instrumente, um der Lage Herr zu werden. Wir wollen unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben weitgehend erhalten», sagte er.

