12:24 Italiens Ministerpräsident macht Hoffnung auf Ferien am Strand Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat seinen Landsleuten Hoffnung auf Sommerferien am Strand gemacht. In der Zeitung «Corriere della Sera» sagte Conte – ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen – man werde diesen Sommer in Italien ans Meer fahren können oder in die Berge. Ob dies auch für Touristen aus dem Ausland gelten wird, sagte er nicht. Um genaue Angaben zum Termin machen zu können, will Conte die Entwicklungen abwarten. Die Zahl der Neuansteckungen in Italien geht seit längerem zurück.

11:49 Obama kritisiert Trump wegen Umgang mit Coronakrise Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat seinen Nachfolger Donald Trump kritisiert. Obama habe Trumps Umgang mit der Coronakrise an einer privaten Veranstaltung als «absolutes chaotisches Desaster» bezeichnet, berichten US-Medien. Sie berufen sich dabei auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung. In seiner Rede habe Obama ausserdem kritisiert, dass sich immer mehr Menschen selbstsüchtig verhielten und Andersdenkende als Feinde betrachteten. An der Veranstaltung sollten Unterstützer für den wahrscheinlichen demokratischen Präsidentschafts-Kandidaten Joe Biden gewonnen werden. Legende: Keystone

11:36 BAG: Corona-Zahlen bleiben nach wie vor tief In der Schweiz und in Liechtenstein wurden innerhalb des letzten Tages 54 Personen mit einer Corona-Infektion bestätigt. Das sind etwas mehr Menschen als am Vortag. Am Samstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 44 zusätzliche Fälle gemeldet. Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Sonntag 30'305 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 beträgt laut BAG 1538.

11:27 Krippen in Israel sind wieder geöffnet Fast zwei Monate lang waren Kindergärten und Krippen in Israel wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Heute haben nun viele dieser Einrichtungen wieder geöffnet – pünktlich zu Beginn der Arbeitswoche. Allerdings dürften viele Eltern ihre Kinder aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus weiter Zuhause behalten. Selbst wenn die Zahl der Kinder in den in Kindergärten und Krippen beschränkt ist und strenge Hygienevorschriften gelten. Vor einer Woche hatte Israel mit der schrittweisen Öffnung der Schulen begonnen. Die Menschen dürfen sich wieder frei bewegen. Es gilt jedoch eine Maskenpflicht.

10:21 Wegen Muttertag: Einreise nach Deutschland erlaubt Um Besuche am Muttertag zu ermöglichen, sind die wegen der Corona-Pandemie verhängten strengen Regeln an den Grenzen für einen Tag etwas gelockert worden. Gemäss einer Agenturmeldung hat die Bundespolizei entschieden, den Besuch bei der Mutter an diesem Sonntag als triftigen Grund für eine Einreise nach Deutschland zu akzeptieren. Seit Wochen darf nur einreisen, wer einen wichtigen Grund vorweisen kann. Das sind beispielsweise Lastwagenfahrer, Angehörige medizinischer Berufe oder Berufspendler aus der Grenzregion. Ausserdem gibt es an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Österreich stationäre Grenzkontrollen. «Die bei der Einreisekontrolle dazu gemachten Angaben müssen glaubhaft und überprüfbar sein», teilte die Bundespolizei am Sonntag auf Nachfrage mit.

9:53 Corona-Warnsystem für England Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson will Medienberichten zufolge im Laufe des Tages ein fünfstufiges Warnsystem für England im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorstellen. Dies sei Teil der Regierungspläne, um die Ausgangssperren langsam zu lockern. Die Stufen des Warnsystems sollten mit Farbcodes von grün bis rot gekennzeichnet werden und das Corona-Risiko in der jeweiligen Gegend angeben.

9:27 French Open ohne Zuschauer denkbar Die Organisatoren der French Open schliessen nicht mehr aus, das wichtigste Sandplatzturnier des Tennis-Kalenders ohne Zuschauer auszutragen. «Das Turnier hinter verschlossenen Türen zu organisieren, würde einen Teil des Geschäftsmodells, die Bedienung der Fernsehrechte, ermöglichen. Dies darf nicht übersehen werden», sagte Bernard Giudicelli, Präsident des französischen Tennisverbandes FFT. Zuletzt hatte Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu einer Austragung des Grand-Slam-Turniers ohne Zuschauer eine klare Absage erteilt. Die TV-Gelder machen allerdings mehr als ein Drittel der Einnahmen der French Open aus. Bereits unter der Woche hatten die Organisatoren bekannt gegeben, die Gelder für die bereits erworbenen Eintrittskarten zurückzuerstatten. Das grösste Sandplatzturnier der Welt sollte ursprünglich vom 24. Mai bis 7. Juni auf der Anlage Roland Garros stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie jedoch verlegt. Es soll nun vom 27. September bis 10. Oktober ausgetragen werden.

8:32 Südkorea: Stärkster Anstieg von Corona-Fällen seit vier Wochen In Südkorea sind gestern 34 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. So viele, wie seit einem Monat nicht mehr. Präsident Moon Jae In mahnte in einer Rede, wachsam zu bleiben – sagte aber auch, dass es keinen Grund gebe, aus Furcht «stehen zu bleiben». In Südkoreas Hauptstadt Seoul sind gestern sämtliche rund 2100 Clubs und Bars geschlossen worden. Grund ist der Fall eines Mannes, der in verschiedenen Lokalen mindestens 15 Personen mit dem Virus angesteckt hatte. Legende: Südkoreas Präsident Moon Jae In wendet sich an die Bevölkerung. Keystone

7:53 New York holt sich den Lärm zurück Seit dem Corona-Lockdown ist es in der sonst so belebten Stadt New York still geworden. Die öffentliche Bibliothek von New York hat deshalb ein Geräusch-Album publiziert, dass den Bewohnern der Stadt zumindest akustisch den Alltag zurückbringt.

7:22 Brasilien baut Spital auf Fussball-Areal In Brasilien ist auf dem Areal des Maracana-Fussball-Stadions ein provisorisches Spital eröffnet worden. Das gab die Regierung des Bundesstaates Rio de Janeiro bekannt. Das Spital wurde innert weniger Wochen aufgebaut, um während der Corona-Krise die Kapazitäten im Gesundheitswesen zu erhöhen. Das provisorische Spital steht nicht auf dem Spielfeld, denn der Rasen soll für eine mögliche Wiederaufnahme der Fussball-Spiele geschont werden. Mehr Informationen zu der internationalen Corona-Lage gibt es hier. Legende: In Brasilien sind bislang über 10'000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.