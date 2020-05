Der Ticker startet um 7:03 Uhr

22:13 Bolsonaro missachtet Schutzmassnahmen Inmitten der grassierenden Corona-Pandemie in Brasilien hat der rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro erneut die empfohlenen Schutzmassnahmen missachtet. Bei einem Imbiss-Besuch in der Ortschaft Abadiânia südwestlich der Hauptstadt Brasília umarmte er seine Anhänger und machte Fotos mit ihnen, wie das Nachrichtenportal G1 am Samstag berichtete. Dabei trug er keinen Mundschutz. Bolsonaro hält die Lungenkrankheit Covid-19 für eine «leichte Grippe» und lehnt Schutzmassnahmen ab.

20:57 Viel Publikum in der Natur Noch sind die Grenzen zu. Das heisst auch für Schweizerinnen und Schweizer: zu Hause bleiben und die Schönheiten des Landes erkunden. Und dies tun viele an diesem Pfingstwochenende. Was dazu führt, dass gewisse Ausflugsziele regelrecht überrannt werden. Wie zum Beispiel der Creux-du-van, wo die Infrastruktur an gewisse Grenzen stösst. 01:36 Video Beliebte Ausflugsziele Aus Tagesschau vom 30.05.2020. abspielen

20:44 Italien hofft auf Touristen Italien steht vor einer entscheidenden Woche: Ab Mittwoch sind Reisen im ganzen Land wieder erlaubt. Auch Gäste aus Europa- so hat Italien angekündigt – sollen wieder einreisen dürfen. Aber kehren damit die ersehnten Touristen zurück? Oder werden die Strände vorerst leer bleiben? SRF war in Terracina südlich von Rom bei den letzten Vorbereitungen für die Sommersaison dabei. 01:54 Video Bereit machen für die Sommersaison Aus Tagesschau vom 30.05.2020. abspielen

20:01 Der Kranich fliegt weiter Bis zu einer Million Euro pro Stunde verliert die Lufthansa aktuell, weil ihre Flotte wegen der Coronakrise am Boden bleibt. Das hält kein Unternehmen lange durch. Nach wochenlangem Ringen gab es bei den Verhandlungen über ein Rettungspaket mit milliardenschweren Krediten einen Durchbruch. Als Eingeständnis an die EU-Wettbewerbsbehörden muss die Lufthansa unter anderem gewisse Start- und Landerechte abgeben. SRF-Wirtschaftsredaktorin Maren Peters hat den zähen Verhandlungsweg nochmals nachgezeichnet. Audio Der Lufthansa-Kranich fliegt weiter 02:51 min, aus Echo der Zeit vom 30.05.2020. abspielen. Laufzeit 02:51 Minuten.

19:33 Leicht schlechtere Zahlen aus Italien Die Zahl der neuen Virus-Toten in Italien hat sich wieder leicht erhöht. Die Zivilschutzbehörde teilte mit, zuletzt seien 111 Menschen an Covid-19 gestorben, nach 87 am Vortag. Insgesamt seien damit bislang 33.340 Personen den Virus-Folgen erlegen. Das ist die dritthöchste Zahl weltweit hinter den USA und Grossbritannien. Die Zahl der Infizierten stieg zuletzt um 416 nach 516 am Vortag und liegt nun bei 232.664.

19:08 Kühe unter sich – Alpaufzug in Coronazeiten In Fully-Randonnaz im Wallis ist die Alpaufzug-Saison eröffnet worden. Dieses Jahr fand das Ereignis wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Züchter waren dennoch begeistert, ihren Königinnen beim Kämpfen zuzusehen. Die Kämpfe sind unausweichlich, denn die Kühe legen damit eine Hierarchie fest, um sich als Königin des Alpaufzugs durchzusetzen. Rund 50 Kühe nahmen am Alpfaufzug von Randonnaz teil. Weniger Beteiligte bei der Vorbereitung, keine Zuschauer, keine Einnahmen. Die Coronavirus-bedingten Restriktionen machten es den Organisatoren nicht leicht. Kommende Woche wird alles einfacher sein, weil der Bundesrat Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen erlaubt. Legende: Keystone

18:34 Proteste gegen Renault-Entlassungen Frankreich plant, die Autobranche mit mehreren Milliarden zu unterstützen. Renault will dennoch weltweit 15'000 Stellen abbauen. Im Norden Frankreichs sind nun Tausende auf die Strasse gegangen, um zu protestieren. Die Absatzeinbrüche in der Coronakrise sind massiv. Der französische Autobauer war jedoch bereits zuvor in der Krise; er schrieb im vergangenen Jahr erstmals seit zehn Jahren rote Zahlen. Die Demonstranten versammeln sich bei einem grossen Renault-Werk Aus Tagesschau am Vorabend vom 30.05.2020.

17:54 Iran sagt Gedenkfeiern für Chomeini ab Die alljährliche Gedenkfeier für Irans früheren geistlichen Führer Ajatollah Ruhollah Chomeini ist wegen der Coronakrise abgesagt worden. Die Zeremonie im Chomeini-Mausoleum in Teheran falle wegen der hohen Ansteckungsgefahr aus, sagte ein Sprecher des Chomeini-Büros der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Normalerweise erinnern jedes Jahr am 3. Juni die gesamte politische Elite sowie Zehntausende im ganzen Land an den Todestag Chomeinis. Wegen der Pandemie dürfen Pilger seit drei Monaten auch das Mausoleum nicht betreten. Chomeini gilt als Hauptfigur der Revolution von 1979. Am 11. Februar 1979 war im Iran das Ende der Monarchie verkündet worden. Einen Monat später wurde die Islamische Republik gegründet. Chomeini hatte aus seinem Exil in Frankreich den Sturz der Monarchie vorbereitet. Seine Rückkehr nach Teheran leitete deren Ende ein. Der Ajatollah starb 1989 mit 87 Jahren an einem Herzstillstand.

16:55 Demos in Berlin gegen Corona-Beschränkungen In Berlin und anderen deutschen Städten sind wieder Menschen aus Protest gegen die staatlichen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus auf die Strasse gegangen. Mancherorts gab es auch Demonstrationen, die sich gegen Rechtsextreme und Verschwörungstheorien richten. In Berlin begleitete die Polizei die verschiedenen Kundgebungen mit insgesamt 550 Einsatzkräften. Bis zur Mittagszeit sei die Lage aber überschaubar gewesen, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. Die meisten Versammlungen sollten erst am Abend starten. Nach wochenlangen Einschränkung gibt es in Berlin inzwischen keine Begrenzung der Teilnehmerzahl für Demonstrationen mehr. Legende: Zahlreiche Besucher verfolgen eine Kundgebung gegen die Corona-Politik der Bundesregierung im Berliner Mauerpark. Keystone

16:24 Türkei nimmt Inlandflüge wieder auf – unter Auflagen Die Türkei will am Montag wieder erste Inlandflüge erlauben. Der erste Flug werde von Istanbul in die Hauptstadt Ankara gehen, sagte Verkehrsminister Adil Karaismailoglu am Samstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Zudem solle es von beiden Flughäfen Istanbuls nach Izmir, in das Küstenresort Antalya und nach Trabzon am Schwarzen Meer gehen. Weitere Ziele sollen Anadolu zufolge am Mittwoch folgen. Die Aufnahme des internationalen Flugverkehrs war zuletzt für den 10. Juni geplant. Passagiere brauchen allerdings den Code einer Regierungs-App, wie der Geschäftsführer der staatlichen Fluglinie Turkish Airlines, Bilal Eksi, sagte. Unter anderem wird damit bestätigt, dass der Reisende weder krank ist noch wegen des Virus unter Beobachtung steht. Die Türkei hatte angesichts der Ausbreitung des Coronavirus im März die Grenzen geschlossen, Flüge und sonstige Verkehrsmittel sowie wirtschaftliche Aktivitäten eingestellt.

15:39 Pariser Parks nach langer Pause wieder geöffnet Nach einer über zweimonatigen Zwangspause haben die Pariser Parks wieder geöffnet. Bürgermeisterin Anne Hidalgo besuchte am Samstag bei sommerlichem Wetter einen Innenstadt-Park. Die grünen Oasen der dicht besiedelten Millionen-Metropole waren Mitte März im Zuge der Coronakrise geschlossen worden. In den Parks sind zwar Picknicks erlaubt, doch es dürfen sich nicht mehr als zehn Personen in einer Gruppe versammeln. Die Schliessungen hatten dazu geführt, dass die Menschen sich an öffentlichen Plätzen drängten, wie beispielsweise am Seine-Ufer. Einige Parks der Kapitale – wie der Jardin de Luxembourg hinter dem Senat – sind auch klassische Touristenattraktionen. Legende: Hidalgo in der Pariser Innenstadt. Keystone

15:12 Deutsche Virologen optimistisch Die zwei bekannten deutschen Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck sind zuversichtlich, dass eine zweite Infektionswelle verhindert werden kann. «Ich glaube nicht, dass wir eine zweite Welle sehen werden, die uns regelrecht überschwemmt und überfordert», sagt Streeck. Und Drosten meint: «Man weiss nun genauer, wie sich das Virus verbreitet – und zwar über wenige sogenannte Superspreader. Ein solches Infektionsgeschehen kann man besser kontrollieren.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Virologen optimistisch «Es wird keine zweite Welle geben, die uns überschwemmt» 30.05.2020 Mit Video

14:29 «Tout Berne» am «Märit» Nach der angekündigten, weitgehenden Lockerung der Pandemiemassnahmen flanierte am Samstag «tout Berne» über den «Märit». Die samstägliche Runde über den Gemüse- und Lebensmittelmarkt fehlte vielen Bernerinnen und Bernern während des Lockdowns ganz besonders. Gemäss einem Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort hatte es auf dem Markt deutlich mehr Leute als vor der Coronakrise jeweils üblich. Der «Märit» ist in Bern schon fast eine Art Lebensgefühl. Legende: Viel Betrieb heute in der Berner Innenstadt. Keystone

13:43 Merkel ermahnt Bevölkerung, wachsam zu bleiben Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu weiterer Wachsamkeit im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen. Sie hoffe, dass dann weitere Lockerungen möglich seien, ohne die Infektionen wieder anzufachen, sagte sie in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft. «Wenn wir mutig und wachsam bleiben, könnte uns das gelingen.» Zugleich dankte sie den Menschen für ihre Vorsicht, Vernunft und Verantwortung für andere. «Mancher glaubt jetzt, weil das grosse massenhafte Leid nicht eingetreten ist, sei auch die Gefahr wohl nie so gross gewesen. Was für ein Irrtum! Ein Blick in die befreundeten Länder, die es so viel schwerer getroffen hat, zeigt, was leicht hätte sein können.» Wegen der Pandemie wird Merkel nicht persönlich am Gipfeltreffen der sieben führenden Industriestaaten (G7) Ende Juni in den USA teilnehmen. Nach derzeitigem Stand könne sie in Anbetracht der Pandemie-Gesamtlage ihre persönliche Teilnahme, also eine Reise nach Washington, nicht zusagen. Legende: Bundeskanzlerin Angela Merkel Keystone

13:05 CS gewährt Kredite im Umfang von 2.8 Milliarden Die Grossbank Credit Suisse (CS) hat in der Coronakrise 15'400 Kredite im Gesamtvolumen von 2.8 Milliarden Franken ausgesprochen. Das neue System habe gut funktioniert, sagte CS-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner in der «Samstagsrundschau». Für insgesamt 2.2 Milliarden Franken gingen Kredite bis 500'000 Franken an kleinere Firmen, die vom Bund zu hundert Prozent garantiert seien. Weitere rund 600 Millionen Franken machten Kredite aus, die zu 85 Prozent vom Bund garantiert seien. Hier betrage das Ausfallrisiko für die Bank 15 Prozent. Wichtig sei es gewesen, das Geld schnell zur Verfügung zu stellen und akute Liquiditätsengpässe zu verhindern. Die Abwicklung sei relativ informell und in 15 Minuten möglich gewesen. Dies zeige, dass in der Schweiz sehr schnell auch in einer Krise etwas erreicht werden könne, wenn alle zusammenarbeiten würden, sagte Rohner. Audio CS-Präsident Urs Rohner im «Corona-Hoch»? 29:57 min, aus Samstagsrundschau vom 30.05.2020. abspielen. Laufzeit 29:57 Minuten.

12:26 17 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 17 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Freitag waren 32, am Donnerstag 20 sowie am Mittwoch und Dienstag je 15 neue Fälle gemeldet worden. Insgesamt gab es 30'845 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Freitag wurde bekannt, dass in der Schweiz erstmals ein Säugling an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben ist. Das Kind aus dem Kanton Aargau hatte sich im Ausland angesteckt. Der Fall wird laut BAG weiter untersucht.