12:44 Japan weitet Notstand auf weitere Präfekturen aus Die japanische Regierung beschloss am Freitag, den Notstand auf drei weitere Präfekturen in der Nähe von Tokio und auf die westliche Präfektur Osaka auszuweiten. Tokio meldete am Freitag 3300 neue Corona-Infektionen, nachdem am Vortag 3865 Fälle registriert wurden. Der Anstieg der Fälle belastet das Gesundheitssystem, denn 64 Prozent der Spitalbetten Tokios für Corona-Patienten war schon Mitte Woche besetzt. Laut Premierminister Suga verbreitet sich das Coronavirus in Japan aufgrund der Delta-Variante mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. Vor allem bei Personen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren steigen die Infektionszahlen. Trotzdem verneinen der Regierungschef und die Organisatoren der Olympischen Spiele einen Zusammenhang zwischen den Wettkämpfen und dem Anstieg der Fallzahlen.

12:16 Kanton Aargau plant Sozialplan für Mitarbeitende des Contact Tracing Teams Aufgrund der anhaltend tiefen Corona-Fallzahlen wird das Kernteam des kantonalen Contact Tracing Teams auf 41 Mitarbeitende reduziert. So bietet der Kanton Aargau 59 Personen einen neuen Anstellungsvertrag in der Form der «Arbeit auf unechten Abruf». Bei steigenden Fallzahlen kann das Contact Tracing Center reagieren und mehr Personen einsetzen, welche im Anwendungsfall dann frei entscheiden, ob sie dem Abruf folgen wollen. Weitere 15 Personen erhalten die Kündigung. Die Personalkommission des Kantons Aargau (Peko) und das Gesundheitsdepartement möchten sozialverträgliche Lösungen anbieten und Härtefälle vermeiden, heisst es aus einer gemeinsamen Medienmitteilung vom Freitag. Im Rahmen der Verhandlung fordert die Peko, dass neben dem Umgang mit Härtefällen auch Ausgleichszahlungen und Abfindungen im Sozialplan diskutiert werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Aargau 12.07.2021 Mit Audio

11:38 Italiens Wirtschaft erstarkt überraschend Das Wachstum der italienischen Wirtschaft hat im Frühjahr deutlich an Stärke gewonnen. Im zweiten Quartal sei die Wirtschaftsleistung um 2.7 Prozent im Quartalsvergleich gestiegen, teilte die Statistikbehörde Istat in Rom mit. Volkswirte wurden von der Stärke der konjunkturellen Belebung überrascht. Sie hatten in den Monaten April bis Juni im Schnitt nur mit einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1.3 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal war die Wirtschaft der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone nur leicht um revidiert 0.2 Prozent (zuvor 0.1 Prozent) gewachsen. Im Winterhalbjahr hatten Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die italienische Wirtschaft belastet. Mit der Lockerung der Massnahmen kam die Konjunktur im Frühjahr wieder stärker in Schwung. Ausserdem wurde das Wachstum Istat zufolge durch eine Belebung in der Industrie und durch einen stärkeren Aussenhandel gestützt. Legende: Von den Lockerungen der Corona-Massnahmen konnte vor allem der italienische Dienstleistungssektor und hierin etwa die Gastrobranche profitieren. Reuters

11:09 40 Millionen Franken für Corona-Einbussen der Luzerner Spitäler Verschiedene Luzerner Spitäler verzeichneten 2020 wegen der Coronapandemie Verluste. Diese finanziellen Einbussen seien unverschuldet, sagt die Regierung. Sie beantragt deshalb dem Parlament 39.9 Millionen Franken Unterstützungshilfe. Prüfungen hätten ergeben, dass das Luzerner Kantonsspital 2020 einen coronabedingten Verlust von 38.7 Millionen Franken ausweise, teilte die Luzerner Regierung mit. Es soll deswegen einen Kantonsteil von 12.8 Millionen Franken erhalten. Den Rest des Verlusts (25.9 Millionen Franken) soll der Kanton in Form einer Aktienkapitalerhöhung tragen. Von den fünf privaten Listenspitäler reichten vier ein Gesuch um einen Beitrag an die Ertragsausfälle ein. Es handelt sich um das Schweizer Paraplegikerzenturm Nottwil, das Therapiezentrum Meggen, das Geburtshaus Terra Alta sowie Zurzach Care, die ehemalige Rehaklinik Sonnmatt in Luzern. Der Kanton soll sich mit 1.2 Millionen Franken am Ertragsausfall dieser vier Spitäler beteiligen.

10:39 Viele Neuansteckungen in Portugal – und radikale Öffnung: Wie passt das zusammen? Hohe Fallzahlen, und doch wird gelockert. So präsentiert sich die Coronasituation derzeit in Portugal. Ab dem ersten August gelten dort keine Ausgangssperren am Abend und in der Nacht mehr – und auch Restaurants sollen wieder öffnen, und Sportfans sollen unter Auflagen wieder ins Stadion dürfen. Gleichzeitig meldet Portugal über 3400 Neuansteckungen pro Tag, die Tendenz ist nur langsam sinkend. Wie passt das zusammen? SRF News hat mit Jochen Faget, einem freien Journalist in Lissabon, gesprochen. Audio Radikale Öffnung in Portugal trotz hoher Fallzahlen 05:50 min, aus SRF 4 News aktuell vom 30.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:50 Minuten.

10:11 Fast jedem zweiten Briten kam das Ende der Corona-Massnahmen zu früh Die Aufhebung fast aller Corona-Massnahmen in England findet unter den Briten einer aktuellen Umfrage zufolge längst keine flächendeckende Zustimmung. 46 Prozent von 1500 Befragten fanden das Ende der Beschränkungen «zu früh», wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Redfield and Wilton Strategies für das Magazin Politico hervorgeht. 33 Prozent fanden den Zeitpunkt richtig und nur zwölf Prozent zu spät. Am 19. Juli hatte Premierminister Boris Johnson in England trotz extrem hoher Corona-Zahlen fast alle noch geltenden Massnahmen aufgehoben. Nachtclubs öffneten wieder, und Masken sowie Abstand sind nun an vielen Orten eine persönliche Entscheidung. Die Auswirkungen sind bislang noch unklar: Zur Überraschung vieler lag die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen deutlich unter jenen der Vorwoche, die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 354 (Stand: 24. Juli). Ob der Trend anhält, lässt sich noch kaum absehen. 02:28 Video Aus dem Archiv: «Freedom Day» in England Aus Tagesschau vom 19.07.2021. abspielen

9:29 Bundesasylzentrum Basel wegen Corona-Ausbruch unter Quarantäne Das Bundesasylzentrum Bässlergut in Basel ist am Donnerstag wegen eines verbreiteten Corona-Ausbruchs komplett unter Quarantäne gestellt worden. 50 positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohner wurden isoliert. Aufgrund einer festgestellten Häufung von Einzelfällen sei im Bundesasylzentrum eine Massentestung angeordnet worden, teilte das Basler Gesundheitsdepartement am Freitag mit. In Absprache mit den Bundesbehörden wurde sodann die gesamte Institution unter Quarantäne respektive Isolation gestellt. Betroffen sind rund 100 Personen. Die Infizierten würden einen sehr milden Verlauf der Krankheit aufweisen, heisst es weiter. Das Bundesasylzentrum wird epidemiologisch betreut. Legende: Im Bundesasylzentrum neben dem Grenzübergang nach Weil am Rhein (D) wohnen über 100 Menschen in beengten Verhältnissen, die auf Asyl-Entscheide warten. Keystone

8:53 Gilead Science nimmt dank Remdesivir im Q2 vier Mal mehr ein Das US-Biotech-Unternehmen Gilead Science hat im zweiten Quartal sein antivirales Medikament Remdesivir im Wert von 829 Millionen Dollar (751.9 Millionen Franken) verkauft und damit sein Wachstum vorangetrieben. Remdesivir wird im Spital Covid-19-Patienten verabreicht. Der Umsatz von Veklury, dem Markennamen für Remdesivir, war jedoch niedriger als im ersten Quartal 2021 (1.46 Milliarden US-Dollar) oder im letzten Quartal 2020 (1.94 Milliarden US-Dollar). Laut Gilead folgten die Einnahmen von Veklury tendenziell den Hospitalisierungsraten. Und diese sind von April bis Juni dank der laufenden Impfkampagnen in aller Welt zurückgegangen. Das Unternehmen rechnet nun damit, dass der Umsatz des Medikaments im Gesamtjahr 2021 zwischen 2.7 und 3.1 Milliarden Dollar liegen wird, gegenüber 2 bis 3 Milliarden Dollar im 2020. Die Verkäufe von Remdesivir haben wesentlich zum Wachstum von Gilead im zweiten Quartal 2021 beigetragen: Die Gesamteinnahmen des Unternehmens stiegen um 21 Prozent auf 6.2 Milliarden US-Dollar, während sie ohne dieses Medikament nur um 5 Prozent gestiegen wären. Legende: Mit einem Nettogewinn von 1.5 Milliarden US-Dollar kehrt das Unternehmen im zweiten Quartal 2021 in die Gewinnzone zurück, verglichen mit einem Verlust von 3.3 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2020. Reuters

8:14 Uber verpflichtet US-Mitarbeiter zur Impfung Nach Google und Facebook macht mit Uber ein weiterer kalifornischer Gigant die Impfung gegen das Coronavirus für seine Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten zur Pflicht, wie US-Medien berichten. Ausserdem verzögert sich die Rückkehr der Beschäftigten ins Büro bis Ende Oktober. Google und Facebook hatten am Mittwoch eine Impflicht für die Arbeit in den Büros verhängt. Sie hatten den US-Regierungsbehörden nachgezogen, die vergleichbare Corona-Massnahmen angekündigt hatten. Audio Joe Biden verkündet mit Nachdruck neue Corona-Massnahmen und so reagieren die USA. 01:39 min, aus HeuteMorgen vom 30.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:39 Minuten.

7:36 Rio impft Bewohner von Armenviertel für Studie In einem Modellprojekt sollen Tausende Bewohner eines Armenviertels in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro gegen das Coronavirus geimpft werden. Bei dem Feldversuch soll die Wirksamkeit des Impfstoffs von Astra-Zeneca unter besonderer Berücksichtigung der Lebensbedingungen in dem Armenviertel Maré und neuer Covid-19-Varianten studiert werden, hiess es zum Auftakt der Kampagne in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Rios. Das Armenviertel Maré ist mit rund 130'000 Bewohnern einer der grössten Favela-Komplexe Rio de Janeiros. Bis Sonntag sollen mehr als 30'000 Bewohner im Alter von 18 bis 33 Jahren geimpft werden. Sie werden dann über sechs Monate lang begleitet. Der Feldversuch sei Teil einer Studie der Forschungseinrichtung «Fundação Oswaldo Cruz» (Fiocruz) in Zusammenarbeit mit dem städtischen Gesundheitssekretariat und der Nichtregierungsorganisation «Redes da Maré», hiess es weiter. Rios Bürgermeister Eduardo Paes erklärte, er wolle die Bevölkerung der Stadt rechtzeitig bis zum Karneval im kommenden Jahr durchimpfen. Am Donnerstag kündigte Paes eine schrittweise Aufhebung der Corona-Einschränkungen ab September an.

7:09 Bioethiker fordert Zertifikatspflicht für Restaurantbesucher Statt eines Impfzwangs sollten nach Ansicht des Bioethikers Christoph Rehmann-Sutter positive Anreize für Impfungen eingeführt werden. So sei es absolut vernünftig, wenn Restaurants beim Zutritt ein Zertifikat verlangten. Die Wahrscheinlichkeit, sich in einem Restaurant mit dem Coronavirus anzustecken, sinke massiv, wenn sich dort nur geimpfte, getestete oder genesene Personen aufhielten, sagte Rehmann-Sutter in einem Interview mit den Zeitungen der CH Media. Moralisch gesehen sei es die Pflicht eines jeden, sich so zu verhalten, dass niemandem bewusst Schaden zugefügt oder kein Schaden in Kauf genommen werde. Wer ungeimpft in ein Restaurant gehe, tue dies nicht. Ungeimpfte müssten daher freiwillig auf solche Besuche verzichten – oder sich zumindest vorher zeitnah testen lassen. Sich impfen zu lassen, sei aus der freien Verantwortung für andere und für sich selbst eine solidarische Pflicht. Gerade daher würde er von Zwangsmassnahmen abraten, sagte der an der Universität Basel lehrende Schweizer Molekularbiologe und Philosoph weiter. Legende: Rehmann-Sutter hält auch nichts davon, Corona-Test kostenpflichtig zu machen. In einem solchen Fall würden nur die Tests umgangen, woran niemand ein Interesse habe. Eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal halte er aus ethischer Sicht jedoch für angezeigt. Diese schütze Patientinnen und Patienten ebenso wie das Gesundheitspersonal selbst. Keystone

5:54 Sydney verschärft Lockdown-Regeln Im australischen Sydney, das mit einem neuen, starken Anstieg an Coronafällen zu kämpfen hat, verschärfen die Behörden die Beschränkungen in acht Stadtbezirken. Mehr als zwei Millionen betroffene Einwohner dürfen sich nur in einem Radius von fünf Kilometern um ihre Häuser aufhalten und müssen Masken tragen, wenn sie das Haus verlassen. Das Militär und die Polizei sollen die Einhaltung der Regeln überwachen. Die Polizei ist sogar befugt, Unternehmen zu schliessen, die gegen die Vorschriften verstossen. Der australische Bundesstaat New South Wales mit der Hauptstadt Sydney verzeichnete am Donnerstag mit 239 Fällen den grössten Anstieg an Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Behörden warnten, dass sich die Situation eher verschlimmere als verbessere. Am Montag startet Sydney in die sechste Woche eines erweiterten Lockdowns, er soll bis am 28. August dauern. Audio Fallzahlen in Australien steigen: Nur 17 Prozent der Bevölkerung geimpft 05:54 min, aus SRF 4 News aktuell vom 29.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:54 Minuten.

3:47 Japan: Regierung will Ausnahmezustand auf weitere Präfekturen ausweiten Japan will den Ausnahmezustand bis zum 31. August auf drei Präfekturen in der Nähe der Olympia-Gastgeberstadt Tokio und die westliche Präfektur Osaka ausweiten. Der Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura, der Japans Pandemiebekämpfung anführt, schlug dies vor einem Gremium aus Expertinnen und Experten vor. Er wolle den starken Anstieg von Coronavirus-Fällen im gesamten Land mit allen Mitteln eindämmen, so der Minister. Legende: Yasutoshi Nishimura betonte, dass es Massnahmen brauche. Allein in der Hauptstadt Tokio erreichte am Donnerstag die Anzahl der Infizierten eine Rekordzahl von 3865. Reuters/Archiv

0:38 Biden: Zahl der Corona-Infektionen wird wegen Delta weiter ansteigen Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in den USA wird nach Ansicht von Präsident Joe Biden noch weiter ansteigen. Laut Expertinnen und Experten würden die Zahlen weiter nach oben gehen, bevor sich eine Besserung einstellen könne, warnte Biden. Er forderte daher alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich möglichst rasch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Delta-Variante sei «hoch ansteckend» und führe zu vielen Ansteckungen unter den Ungeimpften. Es handle sich in den USA inzwischen um eine «Pandemie der Ungeimpften», betonte Biden. Wegen der Delta-Variante ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA pro Tag im Schnitt wieder auf rund 65'000 angestiegen. Vor einem Monat lag dieser Wert noch bei rund 13'000. In den USA sind bislang etwa 49 Prozent der Bevölkerung von rund 330 Millionen Menschen vollständig geimpft. Legende: Weil es in den USA gerade stockt mit der Impfbereitschaft, sah sich Joe Biden in der Pflicht, zur Nation zu sprechen. Trotz grosser Impfstoffvorräte und sonstigen staatlichen Anreizen lässt sich die US-Bevölkerung zurzeit nur langsam zur Impfung bewegen. Reuters

22:08 US-Präsident Biden mit neuen Impf-Regeln für Bundesangestellte US-Präsident Joe Biden hat die Einführung neuer Regeln angekündigt, mit denen Millionen Angestellte der Regierung zu einer Impfung gegen das Coronavirus bewegt werden sollen. Mitarbeiter, die keinen Impfnachweis vorlegen können, sollen künftig stets eine Maske tragen müssen und ein bis zweimal pro Woche auf eine mögliche Corona-Infektion getestet werden, wie das Weisse Haus mitteilte. Zudem sollen sie in Bezug auf Dienstreisen Beschränkungen unterliegen. Die Regelung für die mehr als zwei Millionen zivilen Angestellten der Regierung gilt demnach auch für Mitarbeiter von Vertragspartnern, die in Einrichtungen der Regierung arbeiten. Zudem weise der Präsident das Verteidigungsministerium an, zu prüfen, ab wann die Streitkräfte eine Corona-Impfpflicht verhängen können. Um die Impfquote in den USA anzuheben, fordert Präsident Biden zudem eine Belohnung von 100 US-Dollar für jede neu geimpfte Person. Bundesstaaten, Bezirke und Kommunen sollten dafür übrige Mittel aus dem Konjunkturpaket vom März verwenden, erklärte das US-Finanzministerium. Dies solle «ein extra Anreiz sein, um die Impfquote zu erhöhen, unsere Gemeinschaften zu schützen und Leben zu retten», heisst es.

20:25 Portugal will Beschränkungen in drei Schritten aufheben Portugal will angesichts sinkender Coronazahlen seine Beschränkungen in drei Schritten lockern. Ab Sonntag werde die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben, sagt Ministerpräsident Antonio Costa. Auch Einschränkungen bei den Öffnungszeiten für Restaurants und Geschäfte würden fallen. Ab September werde die Verpflichtung zum Tragen von Masken in der Öffentlichkeit aufgehoben, ab Oktober dürften Bars und Nachtclubs für Besucher mit Negativtest wieder öffnen. Die Zahl der Coronatoten und Klinik-Einweisungen war in Portugal zuletzt so langsam gestiegen wie seit Februar nicht mehr.

19:38 Israel bietet dritte Impfung für über 60-Jährige an Angesichts steigender Infektionszahlen will Israel als erstes Land über 60-Jährigen eine dritte Impfdosis gegen das Coronavirus geben. Regierungschef Naftali Bennett teilte mit, dies gelte für Patienten, die vor mindestens fünf Monaten ihre zweite Impfdosis erhalten haben. Bennett sagte, die Impfkampagne solle binnen weniger Tage beginnen. «Ich rufe ältere Menschen, die schon die zweite Dosis erhalten haben, sich auch zum dritten Mal impfen zu lassen», sagte er. «Dies schützt vor schwerer Erkrankung und Tod.» Bisher hatten in Israel bereits mehrere Hundert Menschen mit Immunschwäche eine solche dritte Dosis erhalten. Die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Israel hatte zuletzt wieder die 2000er-Marke überschritten. Am Donnerstagmorgen meldete das Gesundheitsministerium 2165 neue Infektionen für den Vortag. 159 Corona-Patienten sind schwer erkrankt. Mehr als 57 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

19:14 Zahl der Corona-Fälle in Afrika sinkt Obwohl in Afrika erst 1.6 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft sind, beginnt die Zahl der Fälle leicht zu sinken. Im Wochenvergleich gingen die Neuinfektionen laut John Nkengasong von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC) um 15 Prozent auf insgesamt 239’000 Fälle zurück. Allerdings warnte die Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Matshidiso Moeti: «Der Kontinent befindet sich noch immer im Griff der dritten Infektionswelle, wir sind definitiv noch nicht aus dem Gröbsten raus.» Die Anfang Mai erstmals registrierte Infektionswelle wird von der hochansteckenden Delta-Variante getrieben und führt nun im Westen des Kontinents zu steigenden Fallzahlen.

18:27 Slowakei: Proteste gegen Impf-Gesetz In der slowakischen Hauptstadt Bratislava führen Proteste gegen eine gesetzlich festgeschriebene Testpflicht für Ungeimpfte Medienberichten zufolge zu Verkehrsbehinderungen. Die Menschenmenge vor dem Amtssitz von Präsidentin Zuzana Caputova sei den ganzen Tag über angewachsen, berichtet die Zeitung «Dennik N». Bislang seien die Proteste friedlich. Bei einer Blockade des slowakischen Parlaments am vergangenen Freitag setzte die Polizei Tränengas ein. Caputova unterzeichnete am Montag ein tags zuvor verabschiedetes Gesetz, das von Nicht-Geimpften einen negativen Test bei zahlreichen Gelegenheiten vorschreibt. Niekoľko stoviek protestujúcich už hodiny blokuje dopravu v centre Bratislavy, policajti napriek tomu zatiaľ nezakročili. Tvrdia, že čakajú na ďalšie pokyny a chcú sa vyhnúť násilnostiam.

