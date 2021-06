Der Ticker startet um 5:30 Uhr

14:06 Maurer: «Die jetzige Lösung ist EU-kompatibel» Man habe bei der Entwicklung des Zertifikates auch auf die Privatwirtschaft geschaut, so Maurer. Das Bundesamt für Informatik habe den Zuschlag für das Zertifikat bekommen. «Beim BIT haben wir die besten Köpfe», sagt Maurer. Zudem habe man auch mit den Kantonen zusammengearbeitet. «Die jetzige Lösung ist EU-kompatibel.» Die Verordnung sei ab nächsten Montag gültig. Die Lösung werde aktuell noch nirgends angewendet, die Schweiz sei in dieser Sache gut in der Zeit. Die Nutzung des Zertifikates sei kostenlos und freiwillig, fügt Maurer hinzu.

14:04 Maurer: «Das Ziel ist es, Bewegungsfreiheit zu schaffen» Bundesrat Ueli Maurer eröffnet die heutige Medienkonferenz. Man habe heute die Verordnung verabschiedet. Maurer erläutert nun die Details. «Das Ziel ist es, Bewegungsfreiheit zu schaffen.» Details bezüglich der Regelungen im Inland müssten noch besprochen werden, aktuell auch im Parlament, so Maurer. Die nun besprochene Lösung sei pragmatisch, so Maurer.

14:00 Bundesrat: Erste Covid-Zertifikate können ab dem 7. Juni ausgestellt werden Der Bundesrat hat heute die Verordnung über die Covid-Zertifikate verabschiedet. Damit ist die rechtliche Grundlage für die Zertifikate geschaffen.

Die elektronische Lösung ist kompatibel mit dem EU-Zertifikat .

Die elektronische Lösung ist kompatibel mit dem EU-Zertifikat. Wie schnell es tatsächlich geht, entscheidet sich aber in den Kantonen. Die Zertifikate enthalten Angaben in lesbarer Form sowie fälschungssicher in einem QR-Code - versehen mit einer Signatur des Bundes. Sie werden in Papierform und elektronisch mit einer kostenlosen App, der «COVID Certificate App», zur Verfügung stehen. Mit der App kann das Zertifikat digital aufbewahrt und bei Bedarf vorgewiesen werden. Die elektronische Lösung ist mit dem von der EU vorgesehenen System «EU Digital COVID Certificate» kompatibel und ermöglicht die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate. Tatsächlich passiert ist diese gegenseitige Anerkennung allerdings noch nicht. Wie bei der Impfung übernehmen die Kantone auch bei der Ausstellung der Covid-Zertifikate eine tragende Rolle. Die Kantone entscheiden, welche Fachpersonen etwa in Impfzentren, Spitälern oder Arztpraxen auf Antrag das Zertifikat ausstellen dürfen. Wie bei der Impfung dürfte es also wieder von Kanton zu Kanton unterschiedlich schnell vorangehen mit der Ausstellung der Zertifikate.

13:47 Bundesrat informiert um 14 Uhr Der Bundesrat wird um 14 Uhr über die neusten Corona-Entscheidungen informieren. Thema an diesem Freitag wird das Covid-Zertifikat sein. Teilnehmen an der Medienkonferenz werden: Finanzminister Ueli Maurer

Dirk Lindemann, Direktor des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation (BIT) Sie können die Veranstaltung ab 14 Uhr auf SRF 1 oder hier im Liveticker mitverfolgen.

13:42 Über 80'000 Impfungen pro Tag Bisher wurden in der Schweiz 5'151'927 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 84'506 Personen pro Tag geimpft. Das sind 13.1 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 22.1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 15.4 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:34 BAG meldet 491 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 491 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'173 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

12:42 Frankreich: Geimpfte können bald ohne PCR-Test einreisen Frankreich erlaubt bei vollständiger Impfung gegen das Coronavirus künftig wieder die Einreise aus anderen europäischen Ländern ohne PCR-Test. Die Regelung soll von Mittwoch an gelten, wie das Verkehrsministerium auf Twitter bekanntgab. Aktuell müssen Einreisende einen PCR-Test mit negativem Ergebnis, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorlegen. Die Regelung gilt nur für vollständig Geimpfte. Konkret bedeutet dies, dass bei Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Astra-Zeneca oder Moderna zwei Wochen nach der letzten Dosis kein Testnachweis mehr nötig ist. Mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson fällt die Pflicht nach vier Wochen weg. Andere Impfstoffe werden nicht berücksichtigt. Ein PCR-Test entfällt nach vollständiger Impfung auch bei Einreisen aus Australien, Japan und Israel. Wer aber beispielsweise aus Grossbritannien oder den USA kommt, braucht ihn weiterhin.

12:27 Ein Fünftel der Deutschen vollständig geimpft In Deutschland ist inzwischen ein Fünftel der Bevölkerung geimpft. Über 16.7 Millionen Personen haben beide Impfdosen erhalten, wie aus Daten der Bundesregierung und des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. Über 37.4 Millionen Menschen hätten eine Impfdosis erhalten, das entspreche 45 Prozent der Bevölkerung. Am 3. Juni seien landesweit 614.111 Impfdosen verabreicht worden. In der Schweiz hat bis letzten Sonntag ebenfalls etwas mehr als ein Fünftel der Bevölkerung zwei Impfdosen erhalten. Die aktuellsten Zahlen werden für heute Nachmittag erwartet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik Fälle, Impfungen, Übersterblichkeit: Corona-Zahlen weltweit 10.05.2021 Mit Video

11:47 Folgen der Coronakrise für den ÖV werden separat geregelt Der Bundesrat will den öffentlichen regionalen Personenverkehr in den nächsten vier Jahren mit 4.35 Milliarden Franken unterstützen. Das sind rund 250 Millionen Franken mehr als in der Periode 2018 bis 2021. Die Folgen der Coronakrise sollen separat geregelt werden. Während der Corona-Pandemie ist der öffentliche Verkehr unter Druck geraten. Die längerfristigen finanziellen Folgen der Krise will der Bundesrat später in die Hand nehmen. Dieser Schritt sei in der Vernehmlassung ebenfalls begrüsst worden, wie die Landesregierung in der Vernehmlassung schreibt. Zur Abfederung der Einnahmeausfälle während der ersten Corona-Welle vom Frühjahr 2020 hatte das Parlament im Herbst 2020 Gelder im Umfang von rund 290 Millionen Franken gesprochen. Die finanziellen Folgen der zweiten Corona-Welle lassen sich laut dem Bundesrat derzeit noch nicht genau abschätzen. Deshalb will er erst später eine separate Botschaft dazu vorlegen. In der Sommersession der Räte sind derzeit verschiedene Vorstösse zum Thema hängig. Legende: Keystone / Archiv

11:25 Britische Reisebranche empört über Verschärfung von Reiseregeln Die auf Erholung hoffende britische Reisebranche hat die Verschärfung der Corona-Reiseregeln ihrer Regierung scharf kritisiert. Die Änderungen seien «unglaublich enttäuschend und verwirrend», sagte ein British Airways-Sprecher laut «Sky News». Die hohe Impfquote in Grossbritannien, die auch in anderen Ländern zunehme, solle es eigentlich ermöglichen, mehr Länder auf die «grüne Liste» ohne Quarantänepflicht nach der Rückkehr zu setzen. Die Regierung hatte am Donnerstag nur Portugal nach nur drei Wochen von der Liste entfernt und keinerlei weitere Länder hinzugefügt. So ist aktuell aus fast allen Ländern in Europa nach der Rückkehr eine mindestens fünftägige Quarantäne Pflicht – bei Hochrisikogebieten sogar für zehn Tage im Hotel. Die irische Billig-Airline Ryanair beklagte laut «Sky News», es gebe keine Rechtfertigung für die Einstufung Portugals. Der Chef des grössten Londoner Flughafens Heathrow, John Holland-Kaye, warf der Regierung vor, der Branche «einen weiteren verlorenen Sommer für die Reisebranche» zu bescheren. Legende: Reuters / Archiv

10:26 Aargauer Regierung will den Spitälern unter die Arme greifen Der Aargauer Regierungsrat will den Spitälern und Kliniken für das vergangene Jahr 100 Millionen Franken an die Ertragsausfälle und Zusatzkosten wegen der Corona-Pandemie bezahlen. Für 2021 beantragt der Regierungsrat beim Parlament einen Kredit von 35 Millionen Franken. Den Spitälern seien durch die Vorgaben von Bund und Kanton zur Bewältigung der ersten sowie zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie Ertragsausfälle sowie Zusatzkosten entstanden, heisst es in der Botschaft an den Grossen Rat. Diese Kosten wolle man «angemessen entschädigen». Der Bund habe solche Entschädigungen bisher verwehrt. Für das vergangene Jahr meldeten die Spitäler dem Kanton insgesamt einen Ertragsausfall für die allgemeine Abteilung von 46 Millionen Franken sowie Zusatzkosten von 54 Millionen Franken. Die Leistungserbringer machen somit Covid-19-bedingte Vorhalteleistungen in der Höhe von 100 Millionen Franken geltend. Vor der Auszahlung will das Gesundheitsdepartement von Jean-Pierre Gallati (SVP) die Angaben der Spitäler im Rahmen der jährlichen Wirtschaftlichkeitsprüfungen pro Spital analysieren.

10:12 Maskenpflicht an Primarschulen: Gericht pfeift Zürcher Regierungsrat zurück Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat die im Kanton Zürich geltende Maskenpflicht an den Primarschulen zumindest vorübergehend aufgehoben. Das Gericht hat einem Rekurs gegen die Maskenpflicht die aufschiebende Wirkung wieder zugesprochen, wie es mitteilt. Die Maskentragpflicht für Schulkinder an der Primarschule im Kanton Zürich ist damit bis zu einem endgültigen Entscheid in der Sache ausgesetzt. Die Zürcher Bildungsdirektion verordnete die Maskenpflicht ab dem 25. Januar. Einem Rekurs dagegen wurde die aufschiebende Wirkung entzogen. Der Zürcher Regierungsrat lehnte es ab, diese wiederherzustellen. Das Verwaltungsgericht hat dies aber nun getan. Die Bildungsdirektion hatte die Massnahme bis zu den Sommerferien verlängert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Aufschiebende Wirkung Gericht hebt Maskenpflicht an Zürcher Primarschulen vorläufig auf 04.06.2021 Mit Video

8:57 Erneut sehr tiefe Neuinfektions-Zahlen in Deutschland In Deutschland ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder stark rückläufig. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3165 Fälle. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 7380 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitagmorgen mit bundesweit 29,7 an (Vortag: 34,1; Vorwoche: 39,8). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 86 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 192 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3'695’633 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Legende: Reuters / Archiv

7:54 Deutscher Kinderärzteverband befürwortet Impfungen auch ohne Erlaubnis der Eltern Der deutsche Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte befürwortet Impfungen von Kindern und Jugendliche auch gegen den Willen ihrer Eltern. «Wenn mir ein 14-Jähriger klar erklären kann, warum er geimpft werden will und das Thema auch versteht, dann ist eine Impfung ohne Einwilligung der Eltern möglich», sagte der Bundespressesprecher des Berufsverbandes den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine Empfehlung an Ärzte, Kinder und Jugendliche ohne Einwilligung der Eltern zu impfen, wollte er aber nicht aussprechen. Der goldene Weg sei, die Eltern mit ins Boot zu holen. Legende: Reuters / Archiv

6:15 Pandemie hat Einfluss auf die Entwicklungsziele der UNO Die Corona-Krise hat auch die ausländischen Direktinvestitionen kräftig gebremst. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 hätten dazu geführt, dass die Zuflüsse an Direktinvestitionen auf ein Niveau zurückgegangen seien, wie seit 25 Jahren nicht mehr, heisst es in der Studie «Global Trade Alert» des St. Galler Handelsprofessors Simon Evenett. Da diese privaten Investitionen aber sehr wichtig für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO seien, müssten mehr Anreize geschaffen werden, damit Unternehmen wieder mehr im Ausland investierten – vor allem in Entwicklungsländern, fordert er. Dabei ist die Wirkung von Direktinvestitionen auf die Entwicklung durchaus umstritten. Audio Uno kämpft mit sinkenden Direktinvestitionen 03:42 min, aus Echo der Zeit vom 03.06.2021. abspielen. Laufzeit 03:42 Minuten.

3:34 Kolumbien will Grossveranstaltungen wieder erlauben Obwohl Kolumbien immer noch mit der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen hat, sollen Grossveranstaltungen wieder stattfinden dürfen. Städte, in denen die Intensivstationen mehr als 85 Prozent ausgelastet sind, werden weiterhin Einschränkungen erfahren, erklärte Gesundheitsminister Fernando Ruiz. In anderen Gebieten wolle man Veranstaltungen wie Konzerte und Sportwettkämpfe wieder zuzulassen. Die drei grössten Städte Kolumbiens, die Hauptstadt Bogota, Medellin und Cali, haben derzeit eine Intensivstationsauslastung von mehr als 96 Prozent. Zudem gab es kürzlich in zahlreichen Städten teilweise gewalttätige Proteste, erst wegen einer geplanten Steuerreform, dann wegen zunehmender Unzufriedenheit mit der Regierung unter Präsident Iván Duque. 01:33 Video Aus dem Archiv: Kolumbien zieht Steuerreform zurück Aus Tagesschau vom 03.05.2021. abspielen

1:11 Kanton Aargau hebt Impfzentrum Laufenburg auf Der Kanton Aargau hat entschieden, per Ende Juli das Impfzentrum in Laufenburg zu schliessen. Für Personen im Fricktal wird das Impfzentrum Rheinfelden weiterhin betrieben. Im Aargau bestehen derzeit neun Zentren. Anmeldungen für das Zentrum Laufenburg seien per sofort nicht mehr möglich, teilte das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mit. Wer sich dort angemeldet habe, werde jedoch bis Ende Juli Termine für die erste und die zweite Impfung erhalten. Auf der Warteliste im Aargau befinden sich gemäss Behördenangaben derzeit noch rund 75'000 Personen. Sie alle werden in diesem Monat ihre Termine erhalten, sofern die vom Bund angekündigten Impfstofflieferungen eintreffen.

21:30 Spanische Justiz hebt Ausgangssperre auf Mallorca vorzeitig auf Auf Mallorca herrscht erstmals seit gut sieben Monaten keine nächtliche Ausgehsperre mehr. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hob das auf der Urlaubsinsel und auch auf den anderen Balearen geltende Ausgehverbot, das ohnehin am Sonntag zu Ende gehen sollte, vorzeitig auf. Das «Tribunal Supremo» kippte auch Beschränkungen bei privaten Versammlungen. Solche Regeln seien unvereinbar mit den Gesetzen und der Bedrohungslage nicht angemessen, teilte das Gericht in Madrid mit. Die Regionalregierung der Balearen hatte nach dem Ende des landesweiten sechsmonatigen Corona-Notstandes am 9. Mai, der solche Massnahmen erlaubte, eigenständig unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre und Beschränkungen bei Zusammenkünften angeordnet. Legende: Die auf den Balearen für die gesamte Bevölkerung verhängte Ausgangssperre wurde vom Obersten Gerichtshof gekippt. Keystone

20:41 Pandemie verschärft Armut in Indien In Indien scheint sich die Pandemie-Entwicklung etwas zu stabilisieren. Aber auch wenn die Fallzahlen zurückgehen, bleibt die Lebenssituation für die Bevölkerung prekär. Die Armut hat sprunghaft zugenommen. Alleine in der zweiten Corona-Welle haben 7 Millionen Menschen ihre Arbeit verloren. Rund 230 Millionen Menschen sind wegen der Corona-Pandemie in die Armut gerutscht. Die Reportage aus Neu-Delhi im Video: 02:12 Video Armut in Indien stark gestiegen Aus Tagesschau vom 03.06.2021. abspielen