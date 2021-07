6:38

Deutsche Politikerin fordert Impfstoff für Kinder

Die deutsche SPD-Vorsitzende Saskia Esken drängt auf mehr Sicherheit für Kinder in den Schulen. «Wir brauchen dringend einen Impfstoff für Kinder», sagt Esken der «Rheinischen Post» laut einem Vorabbericht. Im Präsenzunterricht an den Schulen dürften nur Lehrer eingesetzt werden, die genesen, tagesaktuell getestet oder vollständig geimpft seien.

Durch den fehlenden Impfschutz seien die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen doppelt so hoch wie in der Altersgruppe über 50 Jahren, so Esken. Long-Covid-Folgen wie neurologische Teilleistungsstörungen und Fatigue-Erscheinungen könnten jungen Menschen die Zukunft verbauen, warnt die Politikerin auf Twitter.