18:49 Kantone wollen Pilotversuche auch für Clubs Gemäss seinem Drei-Phasen-Konzept will der Bundesrat ab Juli unter strengen Schutzauflagen wieder 3000 und ab September wieder 10'000 Zuschauer zulassen, falls es die epidemiologische Lage erlaubt. Der Vorstand der Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hat zur entsprechenden Verordnungsänderung grundsätzlich positiv Stellung bezogen. Der Vorstand der GDK will auch Anbietern von kleineren und mittleren Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstagen oder Beerdigungen bald eine Perspektive bieten. Und er bittet den Bundesrat, auch Pilotversuche für Clubs vorzusehen.

17:43 Kanada lässt Pfizer/Biontech-Impfstoff für 12- bis 15-Jährige zu In Kanada darf der Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech nun auch 12- bis 15-Jährigen verabreicht werden. Dies teilte die federführende Gesundheitsbehörde Health Canada am Mittwoch «nach eingehender und unabhängiger wissenschaftlicher Prüfung» mit. Sie bezeichnete die Genehmigung als wichtigen Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie. Laut Biontech ist Kanada eines der ersten Länder weltweit, in dem der Impfstoff für diese Altersgruppe eingesetzt werden darf. Zuvor galt für das Vakzin ein Mindestalter von 16 Jahren. Legende: Keystone(Symbolbild)

17:28 Luxemburg will Gastronomie weiter öffnen Luxemburg hat weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen angekündigt. Ab dem 16. Mai soll die Gastronomie auch im Innenbereich wieder öffnen dürfen, sagte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel nach der Sitzung des Regierungsrates. Restaurants und Cafés können Gäste dann bis 22:00 Uhr empfangen, wobei bis zu vier Personen an einem Tisch sitzen können. Voraussetzung dafür sei ein negativer Corona-Schnelltest. Die Aussengastronomie ist in Luxemburg bereits seit 7. April unter strengen Auflagen geöffnet. Draussen ist kein Schnelltest nötig.

16:54 «Die Zeit ist gekommen, Ihren Urlaub in Italien zu buchen» Durch die Gassen von Siena spazieren, den Schiefen Turm von Pisa besichtigen oder am Strand in der Toskana die Sonne geniessen. Ab Mitte Mai soll das für ausländische Touristinnen und Touristen wieder möglich sein. So hat es Italiens Ministerpräsident Mario Draghi angekündigt. «Die Zeit ist gekommen, Ihren Urlaub in Italien zu buchen.» Mitentscheidend sei die positive Entwicklung der Corona-Fallzahlen im Land, sagt Franco Battel, SRF-Korrespondent in Rom. «Die Lage hat sich deutlich entspannt.»

16:27 Tourismusbranche fordert «zeitnah weitere Lockerungen» Die Schweizer Tourismusbranche hat an ihrem jüngsten Treffen mit drei Mitgliedern des Bundesrates «zeitnah weitere Lockerungen» der Corona-Massnahmen verlangt. Sie hat sich am 5. Tourismusgipfel insbesondere für die Öffnung der Innenbereiche der Gastrobetriebe, quarantänefreies Reisen und Investitionshilfen eingesetzt. Weiter dürfe die Wiederaufnahme der Messe- und Eventtätigkeit nicht mit unzumutbaren Restriktionen eingeschränkt werden, teilte der Schweizer Tourismus-Verband (STV) nach dem virtuellen Treffen mit Bundespräsident Guy Parmelin, den Bundesräten Alain Berset und Ueli Maurer sowie verschiedenen Vertretern von Bund und Kantonen mit.

15:55 Masserey ersetzt Kronig Die Arbeitsgruppe Impfstoffbeschaffung beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird neu von Virginie Masserey geleitet. Sie ersetzt Nora Kronig, die bisher diese Position inne hatte. Kronig geht in den Mutterschaftsurlaub. Masserey ist Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG. Sie übernimmt die Leitung der Arbeitsgruppe per sofort und «für die nächsten Monate». Dies sagte Andreas Ledergerber, der Informationsbeauftragte der Bundeskanzlei, am Mittwoch zu Beginn des Point de Presse in Bern. Legende: Virginie Masserey(mitte) löst Nora Kronig ab, welche in den Mutterschaftsurlaub geht. Keystone

15:36 Norwegen lockert Massnahmen für Geimpfte und Genesene Norwegen lockert seine Massnahmen für Corona-Geimpfte und -Genesene. Wer einen Schutz gegen Covid-19 habe, dem rate die Regierung nicht länger von unnötigen Reisen innerhalb Norwegens ab, teilte Ministerpräsidentin Erna Solberg auf einer Pressekonferenz in Oslo mit. Als geschützt gelten dabei von nun an neben vollständig Geimpften auch diejenigen, deren erste Corona-Impfung mehr als drei Wochen her ist, sowie Personen, die in den vergangenen sechs Monaten an Covid-19 erkrankt gewesen sind. Auch für private Zusammenkünfte gelten für diese drei Gruppen gewisse Lockerungen.

15:13 Darf man sich ausserhalb seines Wohnkantons impfen lassen? Linda Nartey sagt, es sei grundsätzlich möglich, sich in einem anderen Kanton impfen zu lassen. «Impfen im Kanton, in dem man arbeitet, kann Sinn ergeben. Das findet auch bereits statt.» Ansonsten rät sie vom Impftourismus ab. «Das ist auch zum Beispiel gegenüber Risikogruppen nicht fair.»

15:06 Karrer: «Wir haben unserem Personal sehr viel zugemutet» Man habe in der Pandemie trotz Stress versucht, das Arbeitsgesetz einzuhalten, erklärt Karrer einem Journalisten. «Wir haben unserem Personal sehr viel zugemutet.» Es seien aber wahnsinnig motivierte und widerstandsfähige Menschen, welche in der Pflege arbeiten würden. «Es ist kein Nine-to-Five-Job.» Irgendwann müssten die Menschen in der Pflege aber sehen, dass alles getan werde, um ihre Belastung zu verkleinern, sagt Karrer.

15:04 Sieht die Taskforce immer nur das schlimmst mögliche Szenarium? Urs Karrer, Vizepräsident der Covid-19 Science Taskforce, verneint diese Frage vehement. Er erinnert aber daran, dass es sich bei Modellen immer um Modellierungen und nicht um Voraussagen handle. Das Verhalten der Menschen könne das Infektionsgeschehen beeinflussen. Er lasse sich bei den Infektionszahlen viel lieber positiv als negativ überraschen. Selbstverständlich würden sie ihre Modelle ständig überarbeiten. Auch sagt er, die Taskforce sei wegen des Präventionsparadox gelegentlich in einer No-Win-Situation. Aber damit könne die Taskforce gut leben.

14:52 Wieso ist die dritte Welle nicht höher? Was könnten die Gründe sein, wieso die dritte Welle nicht höher ist? Dies fragt SRF-Bundeshausjournalist André Ruch. «Die am schwierigsten zu ergreifende Variable ist das Verhalten der Bevölkerung.» Die Menschen hätten jetzt genug Zeit gehabt, ihr Verhalten anzupassen und kämne aus einer Phase mit vielen Einschränkungen, sagt Urs Karrer von der Taskforce. Dies im Gegensatz zum letzten Herbst, als man aus einem lockeren Sommer gekommen sei, und die Umstellung des Verhaltens Zeit brauchte. Mit den Taskforce-Modellen habe man nie eine Prognose gestellt, stellt Karrer klar. Auch das Wetter oder die Schulferien könnten eventuell eine Rolle gespielt haben.

14:45 Gäbe es derzeit genügen Impfstoff für Kinder? Wenn der Impfstoff auch für Kinder zugelassen würde, braucht es gemäss Mathys natürlich nochmals grössere Mengen an Impfstoff, um diese auch impfen zu können. Mathys: «Das würden wir nicht bis Juni schaffen, auch wenn die Zulassung jetzt schon da wäre.» Karrer sagt, es könnte möglich sein, dass Jugendliche bereits im Herbst geimpft werden können. Für Kinder unter acht Jahren werde es aber definitiv länger dauern, denn die Studien um die nötigen Dosen für Kinder zu finden, würden mit Sicherheit länger dauern.

14:41 Gilt Impfzeit als Arbeitszeit? Gilt Impfzeit als Arbeitszeit? Das möchte eine Journalistin wissen. «Die Arbeitgeber sind frei, dies zu tun.» Das BAG wolle aber keine Empfehlung hierzu abgeben, sagt Mathys.

14:41 Wie stehts es um die verschiedenen Virusvarianten? Ein Journalist will wissen, weshalb sich die brasilianische und südafrikanische Varianten bisher nicht gegen die Variante aus Grossbritannien durchsetzen kann? Mathys: «Es scheint, dass die britische Variante auch gegenüber diesen Varianten einen deutlichen Vorteil in Bezug auf die Übertragung hat.» Denn auch diese Varianten seien seit Monaten hier, würden sich aber wenig verbreiten.

14:37 Wieso steigen Zahlen nicht wie vorausgesagt? Eine Journalistin merkt an, dass die Taskforce von einem Anstieg der Fallzahlen ausgegangen sei. «Grundsätzlich sehe ich es als Kliniker gerne, wenn die Fallzahlen nicht steigen», sagt Karrer. Es sei noch zu früh, von einer Trendwende zu sprechen. Die Taskforce habe aber stets gesagt, dass grosse Unsicherheitsintervalle bei den Modellen der Taskforce mitspielen.

14:35 Wird es zwei verschiedene Impfzertifikate geben? Ein Journalist fragt, was das angekündigte Covidzertifikat der FMH für die Entwicklung des Zertifikats des Bundes bedeute. Patrick Mathys vom BAG antwortet, er sehe da derzeit keine Probleme. «Wichtig ist, dass ein Zertifikat international funktioniert.» Es sei zwar rechtlich möglich, dass es zwei Zertifikate geben werde, man arbeite aber derzeit an einer gemeinsamen Lösung.

14:29 Karrer: «Aus medizinischer Sicht ist es sinnvoll, Kinder zu impfen» Die Fragerunde der Journalisten ist eröffnet. Wie gross das Impfrisiko bei Kindern sei, möchte ein Journalist wissen. «Grundsätzlich muss der Zulassungsentscheid zuerst von Swissmedic ausgesprochen werden», sagt Karrer. Kinder würden relativ selten schwer an Covid erkranken. Trotzdem gebe es auch ein Risiko für Kinder. «Aus medizinischer Sicht ist es sinnvoll, Kinder gegen das Coronavirus zu impfen. Mathys ergänzt, dass die Impfung für Kinder auch aus epidemiologischer Sicht sinnvoll sei. 01:15 Video Karrer: «Es ist sinnvoll, Kinder in Zukunft zu impfen» Aus News-Clip vom 05.05.2021. abspielen

14:26 Kantonsärztin Nartey: «Wir müssen Sorge tragen zu den Kapazitäten auf den Intensivstationen.» Nun spricht Linda Nartey, Kantonsärztin Bern und Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. «Wir müssen unbedingt Sorge tragen zu den Kapazitäten auf den Intensivstationen. Jeder kann mit seinem Verhalten dazu beitragen.» Das Contact-Tracing funktioniere bei den aktuellen Fallzahlen, auch wenn der Aufwand gross sei. Sie rechnet zudem damit, dass in den nächsten Wochen alle Kantone die Impfung für alle Personengruppen öffnen werden. «Registrieren Sie sich bereits jetzt, das hilft den Kantonen in der Planung.» Die Impfkapazitäten seien derzeit in den meisten Kantonen grösser als die Verfügbarkeit des Impfstoffs. 00:23 Video Nartey: «Wir müssen zu unseren Ressourcen auf den Intensivstationen Sorge tragen» Aus News-Clip vom 05.05.2021. abspielen