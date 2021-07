Der Ticker startet um 6:00 Uhr

0:42 USA raten vor Reisen nach Grossbritannien ab Die Bevölkerung der USA wird angewiesen, Reisen nach Grossbritannien möglichst zu vermeiden. Die US-Gesundheitsbehörde hat den Reisehinweis für das Land entsprechend auf die höchste Warnstufe gesetzt. Als Grund wird die derzeitige Corona-Situation angegeben. Wegen steigender Ansteckungszahlen bestehe selbst für vollständig Geimpfte das Risiko, sich zu infizieren und Varianten weiterzuverbreiten. Wegen der hochansteckenden Delta-Variante werden in Grossbritannien fast täglich mehr als 50'000 neue Fälle registriert. Trotzdem wurden am Montag fast alle verpflichtenden Corona-Massnahmen in England aufgehoben.

22:16 Mallorca sieht wieder schärfere Einschränkungen vor Angesichts stark steigender Corona-Zahlen werden auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca voraussichtlich wieder schärfere Einschränkungen ergriffen. Um Partys und Trinkgelage vor allem junger Leute unter freiem Himmel zu bekämpfen, sollen Strände und Parks künftig von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr geschlossen werden. Die Justiz muss den Plänen jedoch noch zustimmen, wie die «Mallorca Zeitung» berichtete. Auch Gaststätten müssen künftig wohl wieder etwas früher schliessen, und zwar um 1.00 Uhr statt um 2.00 Uhr. Maximal dürfen im Innenbereich von Gaststätten dann noch Gruppen von vier Personen an einem Tisch sitzen, im Aussenbereich acht. Von 1.00 Uhr bis 6.00 Uhr dürfen sich der Zeitung zufolge nur noch Personen treffen, die im selben Haushalt leben.

21:34 Grossbritannien will im Herbst Impfnachweise für Nachtclubs Die britische Regierung will in England ab dem Herbst verpflichtende Corona-Impfnachweise für Nachtclubs und andere Grossveranstaltungen verlangen. «Manche der grössten Vergnügen und Möglichkeiten des Lebens werden zunehmend von Impfungen abhängig sein», sagte Premierminister Boris Johnson in London. Bis dahin sind jedoch für Clubs und andere Grossveranstaltungen keine solchen Nachweise erforderlich. Seit heute Montag sind in England die Corona-Massnahmen wie Masken-Pflicht, Abstandhalten, und eingeschränkte Anzahl Besucher aufgehoben. Die Freude und Begeisterung sind riesig. Und in den Clubs wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen. 01:56 Video Freedom-Day in England Aus Tagesschau vom 19.07.2021. abspielen

20:51 Kanada öffnet langsam seine Grenzen – für Geimpfte Über ein Jahr lang galten in Kanada weitgehende Einreisebeschränkungen. Nun will das Land seine Grenzen allmählich für geimpfte Personen öffnen. Ab dem 9. August werde US-Bürgern und Menschen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten die Einreise erlaubt, sofern diese mindestens zwei Wochen zuvor vollständig gegen Covid-19 geimpft worden seien, teilte die kanadische Gesundheitsbehörde mit. Ab dem 7. September sollen auch alle Staatsbürger anderer Länder einreisen dürfen, sofern sie durch Vakzine vor der Krankheit geschützt sind. Besucher müssten dann zuvor auf einem Internetportal Reisedaten hinterlegen – eine Quarantäne soll jedoch nicht nötig werden. Die Grenzöffnung hatte Kanadas Premier Justin Trudeau angesichts der Fortschritte bereits vergangene Woche in Aussicht gestellt.

19:55 Einsatz der Covid-Zertifikate könnte ausgeweitet werden Christoph Berger, Präsident der eidgenössischen Impfkommission, könne sich vorstellen, dass das Covid-Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete nicht mehr nur bei Grossveranstaltungen, sondern auch bei kleineren Veranstaltungen vorgewiesen werden muss. Dies vor allem, wenn die Infektionszahlen wie aktuell wieder ansteigen, sagte Berger auf SRF 4 News aktuell. Ungeimpfte müssten sich dann häufiger testen lassen, wenn sie etwa an kleineren Veranstaltungen teilnehmen wollen. Er sehe die Massnahme aber eher als Erleichterung für Geimpfte und nicht als Nachteil für Ungeimpfte, sagte Berger. Man könne das Zertifikat auch in Betrieben einsetzen und so das Testen ersetzen. Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) stellt darüber Überlegungen an. Laut Direktorin Anne Lévy wäre eine Ausweitung des Covid-Zertifikats etwa auch für Besuche in Restaurants möglich. «Das wäre auf jeden Fall besser als erneute Schliessungen», sagte sie der «NZZ am Sonntag». Audio Christoph Berger empfiehlt niederschwellig Impfangebote 05:03 min, aus SRF 4 News aktuell vom 19.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:03 Minuten.

18:48 Keine allgemeine Impfung von Kindern in Grossbritannien Die britische Regierung verzichtet auf eine allgemeine Impfung von Kindern. Stattdessen würden nur gefährdete unter 18-Jährige angesprochen, kündigt Nadhim Zahawi an, der im Gesundheitsministerium zuständig ist für das Impfprogramm. Dabei solle das Biontech/Pfizer-Vakzin zum Einsatz kommen. Vor dem Parlament kündigt Zahawi weiter an, dass komplett geimpfte Mitarbeiter in gewissen kritischen Berufen wie Fluglotsen bei einem Corona-Kontakt weiter zur Arbeit gehen können.

17:17 BAG tischt Kuchen in symbolischer Zweidrittel-Form auf Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat auf dem Berner Bundesplatz Kuchen serviert. Die Zweidrittel-Form des Kuchens symbolisiert die rund zwei Drittel der Bevölkerung ab 16 Jahren, die mindestens eine Impfung erhalten haben. Damit sei das BAG zufrieden und das müsse gefeiert werden, sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit, vor Ort. Trotzdem müsse die Zahl noch weiter steigen. Das BAG wollte sich mit der Aktion bei den Geimpften bedanken und Spontanen die Möglichkeit geben, sich impfen zu lassen. Aus diesem Grund war auch ein Impftruck vorgefahren. Zwischen 10 Uhr und 16 Uhr hätten sich 180 Personen impfen lassen, sagte Gundekar Giebel, Leiter Kommunikation der Berner Gesundheitsdirektion. Das sei ein Erfolg. Auffällig sei gewesen, dass sich sehr viele jüngere und auch ältere Menschen für die Spontanimpfung angemeldet hätten. 02:05 Video Kuchen und Spontanimpfungen auf dem Bundesplatz Aus Tagesschau vom 19.07.2021. abspielen

16:36 Empfehlung: Bevölkerung soll «Covid-Zertifikat Light» wählen Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb) empfiehlt der Bevölkerung, künftig bei Veranstaltungen das «Covid-Zertifikat Light» zu verwenden. Dieses kann mit der neusten Version der «Covid Certificate App» generiert werden und enthält keine Gesundheitsdaten. Im Zertifikat Light seien einzig jene Angaben enthalten, die zur Identifikation notwendig sind und eine elektronische Signatur enthalten, teilte der Edöb mit. Dadurch könne das Risiko eliminiert werden, dass Gesundheitsdaten wie etwa der verwendete Impfstoff unberechtigerweise ausgelesen werden. Das «Zertifikat light» sei ebenfalls fälschungssicher, könne aber nur in der Schweiz verwendet werden und müsse jeweils nach 48 Stunden erneuert werden. Diese kurze Gültigkeitsdauer sei gewählt worden, damit keine Rückschlüsse darauf möglich seien, ob das Zertifikat basierend auf einem Test, einer Impfung oder einer Genesung ausgestellt wurde.

16:20 Bangladesch lockert Lockdown für religiöses Fest Trotz hoher Corona-Zahlen lockert Bangladesch vorübergehend seinen Lockdown, um Gläubigen die Teilnahme am muslimischen Opferfest Eid Al-Adha zu ermöglichen. Zehntausende Menschen reisen derzeit von der Hauptstadt Dhaka in ihre Dörfer, um dort am Mittwoch zu feiern. Allein am Montagfrüh seien rund 12'000 Menschen dicht gedrängt in 84 Fähren unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Wassertransportbehörde des Landes. Behörden begründeten die temporären Lockerungen damit, dass das Reisen und die Geschäfte im Vorfeld des Festes auch angesichts der Armut im Land wichtig seien. Sie wiesen die Menschen aber an, Masken zu tragen und Abstand zu halten. Ab Freitag soll der jüngst eingeführte strikte Lockdown dann wieder mindestens zwei Wochen gelten. In dem Land sind weniger als drei Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Legende: Passagiere versammeln sich vor den Fähren. Sie reisen in ihre Dörfer, um das Eid-al-Adha-Fest zu feiern. Keystone

14:54 Auslandschweizer sehen sich beim Impfen benachteiligt Seit einigen Wochen ist die Impfbereitschaft in der Schweiz rückläufig. Dabei würden sich einige gerne impfen lassen, die das aber nicht können: Auslandschweizerinnen und -schweizer. Sie fühlen sich vor den Kopf gestossen. Der Bundesrat sagt nämlich klar, zuerst seien die dran, die in der Schweiz wohnen. Die Auslandschweizer-Organisation SwissCommunity sieht die Rechtsgleichheit verletzt. Seit Wochen macht sie Druck beim Bund, damit dieser eine Lösung findet. 01:15 Video Covid-Impfung: Auslandschweizer fühlen sich vor den Kopf gestossen Aus Tagesschau vom 19.07.2021. abspielen

13:32 BAG meldet 1560 Neuansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1560 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 511 . Das sind 82 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 8 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 65.7 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 2.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'328 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 3 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 0 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 93 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 6 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 70 Prozent ausgelastet. Davon sind 3 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:28 BAG eröffnet Ausschreibung für Covid-19-Arzneimittel In Zusammenarbeit mit Innosuisse hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag ein eidgenössisches Programm zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Herstellung von Covid-19-Arzneimitteln lanciert. Bis zum 16. August können Unternehmen, Hochschulen und Spitäler ihre Projekte einreichen. Der Bundesrat beschloss am 19. Mai das Programm einzuführen, wie das BAG am Montag mitteilt. Das Ziel des Programms ist es, einen Beitrag zur sicheren und raschen Versorgung mit innovativen Covid-19-Arzneimitteln zu leisten. Die Medikamente sollten spätestens bis Ende 2022 erhältlich sein. Innosuisse, die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung, ist im Auftrag des BAG für den technischen Teil zuständig und leitet den Expertenpool für die Projektevaluation. Das BAG wird seine Entscheide Ende Oktober 2021 bekannt geben. Das Programm ist bis Ende 2022 befristet und wird mit 50 Millionen Franken finanziert.

11:52 Sechstägiger Lockdown in Teheran Nach einem Anstieg der Todes- und Infektionszahlen im Zusammenhang mit der Delta-Variante des Coronavirus hat die iranische Regierung einen sechstägigen Lockdown in der Hauptstadt Teheran verhängt. «Teheran ist zur Roten Zone erklärt worden und daher bleiben alle Behörden in der Stadt von diesem Dienstag bis kommenden Sonntag geschlossen», sagte Regierungssprecher Ali Rabiei am Montag im Staatsfernsehen. Medienberichten zufolge sollen auch der Basar und die Einkaufspassagen während dieses Zeitraums geschlossen bleiben. Unklar sei noch, ob auch die Banken schließen oder nicht. Die zunächst in Indien entdeckte Delta-Variante hatte in den vergangenen Wochen für eine Zunahme der Corona-Zahlen im Iran gesorgt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab es zuletzt pro Tag bis zu 200 Tote und über 22'000 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurden im Land mehr als 87'000 Todesfälle und über 3.5 Millionen Infektionen registriert. Legende: Der Iran ist von der Pandemie besonders hart betroffen, auch weil die Wirtschaftskrise und US-Sanktionen die Einfuhr von Impfstoffen erheblich erschwert haben. Die Impfkampagne kommt nur schleppend voran. Bislang wurden nur knapp über zehn Prozent der 83 Millionen Iraner mit hauptsächlich russischen und chinesischen Vakzinen geimpft. Reuters

11:29 Wochenend-Bilanz: Viele Passagiere am Flughafen Zürich Am Wochenende haben die Sommerferien dem Flughafen Zürich so viele Passagiere wie schon lange nicht mehr beschert: Je rund 56'000 Personen sind am Samstag und Sonntag über den Flughafen Zürich gereist. Laut einer Sprecherin der Flughafen Zürich AG entsprechen die 56'000 Passagiere rund der Hälfte der Passagiere, die an Spitzentagen in den Sommerferien 2019 verzeichnet wurden. Im Vergleich zu den Sommerferien 2020, in denen das Reisen aufgrund der Corona-Pandemie noch stärker eingeschränkt war als dieses Jahr, hat das Passagieraufkommen aber deutlich zugenommen. An Spitzentagen in den Sommerferien 2020 wurden lediglich rund 32'000 Passagierinnen und Passagiere gezählt. Mit den Kantonen Zürich und Aargau sind am vergangenen Wochenende die letzten Kantone in die Schulsommerferien gestartet. Audio Aus dem Archiv: Schweizer Covid-Zertifikat wird von der EU anerkannt 03:01 min, aus Info 3 vom 07.07.2021. abspielen. Laufzeit 03:01 Minuten.

11:04 Rekruten haben wieder Wochenendurlaub Ab dieser Woche dürfen die Rekrutinnen und Rekruten und Kader wieder einmal pro Woche in den Ausgang «ins zivile Umfeld». Auch der Wochenendurlaub wird wieder gewährt. Der Ausgang ausserhalb der Waffenplätze werde allen Armee-Angehörigen der Rekrutenschulen gewährt, auch den Nicht-Geimpften, teilte die Armee am Montag mit. Von den Lockerungen ausgenommen seien nur positiv Getestete oder Personen, die sich in Isolation oder Quarantäne befänden. 45 Prozent der Rekrutinnen, Rekruten und Kader der Sommer-RS hätten das freiwillige Angebot für eine Corona-Impfung angenommen, hiess es weiter. Ein weiteres Viertel habe sich schon vorher impfen lassen. Die zweite Dosis werden die Soldaten in der sechsten RS-Woche erhalten. Bis dahin werden alle Armeeangehörigen wöchentlich auf Covid-19 getestet. Ab der siebten RS-Woche gilt das nur noch für Personen, die weder geimpft noch genesen sind.

9:58 Impftruck lädt auf dem Bundesplatz zur Spontanimpfung ein Der Covid-19-Impftruck des Kantons Bern hat auf dem Bundesplatz parkiert. Ab sofort (10.00 Uhr) bis um 16.00 Uhr kann sich die Bevölkerung ohne Anmeldung impfen lassen – die Zweitimpfung folgt dann ab 16. August im Impfzentrum Bernexpo. Mit den Spontanimpfungen im Impftruck erweitert der Kanton Bern sein Angebot. Der vom Test- zum Impfmobil umfunktionierte LKW wird ab Mitte August an weiteren Orten Station machen – unter anderem vor grossen Einkaufszentren. Der Impftruck ist heute auch Ort und Anlass zum Feiern: Um 13.30 Uhr verteilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf dem Bundesplatz Kuchen – zum Dank an alle Impfwilligen in der Schweiz. 01:37 Video Lastwagen mit Impfmission auf dem Bundesplatz in Bern Aus Tagesschau vom 19.07.2021. abspielen

9:17 Bundeskanzler Thurnherr: Schlechte Zusammenarbeit von Politik und Wissenschaft Bundeskanzler Walter Thurnherr kritisiert die mangelnde Zusammenarbeit zwischen der Politik und der Wissenschaft während der Corona-Krise in der Schweiz. In einem Interview mit dem «Tagesanzeiger» kommt er zum Schluss, dass das Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft in der Schweiz generell zu wenig geklärt und zum Teil angespannt sei. Kontakte zwischen beiden Sphären seien rar. In der Pandemie habe es plötzlich Medienkonferenzen mit Wissenschaftlern gegeben, von denen die Politiker vorher noch nicht einmal gewusst hätten, dass es sie gab. So habe der Bundesrat in der Pandemie die Covid-Taskforce der Wissenschaft erst am 30. März 2020 eingesetzt. Das sei eindeutig zu spät gewesen, sagte Thunherr. Legende: Oft habe die Politik die Wissenschaft nur bemüht, wenn es darum ging unangenehme Wahrheiten auszusprechen oder eigene Politik zu bestätigen, so Thurnherr. Widerspruch der Wissenschaftler sei weniger akzeptiert worden. Keystone

8:02 Keine Quarantäne-Pflicht für geimpfte britische Ärzte und Pfleger In Grossbritannien dürfen geimpfte Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialwesens Regierungsangaben zufolge auch nach dem Kontakt mit einem Infizierten weiter arbeiten. «Während wir lernen, mit diesem Virus zu leben, ist es wichtig, dass wir sicherstellen, dass das Personal an vorderster Front weiterhin die bestmögliche Pflege und Unterstützung für die Menschen im ganzen Land bieten kann», sagt Gesundheitsminister Sajid Javid, der sich nach einem positiven Testergebnis am Samstag in Quarantäne befindet. Die Ausnahmeregelung gelte für vollständig geimpfte Beschäftigte, deren Ausfall ein erhebliches Risiko für die Versorgung darstellen würde. Voraussetzung seien tägliche Tests während des gesamten Zeitraums, in dem sie isoliert werden müssten. Audio Aus dem Archiv: Premier Johnson will totale Freiheit ab 19. Juli 05:12 min, aus Rendez-vous vom 06.07.2021. abspielen. Laufzeit 05:12 Minuten.

6:10 Zwei von drei Japanern zweifeln an sicheren Olympischen Spielen Vier Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio glauben einer Umfrage zufolge mehr als zwei Drittel der Japaner nicht an Corona-sichere Spiele. 68 Prozent der Befragten äusserten Zweifel an der Fähigkeit der Olympia-Organisatoren, Ausbrüche verhindern zu können, berichtet die Zeitung «Asahi». Die Verantwortlichen der Spiele meldeten am Sonntag den ersten Covid-19-Fall unter den Teilnehmern im Athletendorf in Tokio, womit sich die Gesamtzahl der Infektionen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen auf mindestens zehn erhöht. Olympia in Tokio findet unter strengen Vorgaben für alle Beteiligten statt. Maskenpflicht, sehr häufige Corona-Tests, Abstands- und Hygieneregeln sollen eine Verbreitung des Virus ebenso verhindern wie der Ausschluss aller Zuschauer bei den Wettbewerben in Tokio. 00:56 Video Aus dem Archiv: Keine Zuschauer in Tokio Aus Sport-Clip vom 08.07.2021. abspielen