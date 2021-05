Der Kanton Luzern streicht einen Teil seiner Coronabestimmungen. Die generelle Besuchsbeschränkung in Altersheimen, Spitälern und Kurhäusern wird aufgehoben, in Autos müssen Personen aus verschiedenen Haushaltungen keine Maske mehr tragen, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Eine Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde EMA über eine entsprechende erste Zulassung für Jugendliche in der Europäischen Union wird noch im Tagesverlauf erwartet. In den USA ist der Impfstoff bei Jugendlichen ab zwölf schon seit rund zwei Wochen im Einsatz. Auch Kanada hat ihn für diese Altersgruppe zugelassen.

Gibt es neue Erkenntnisse zur indischen Variante, die in Europa derzeit vor allem in Grossbritannien kursiert? Infektiologe Kaiser sagt, dass die Informationen noch mit Vorsicht behandelt werden müssten. «Aber wahrscheinlich ist die Übertragbarkeit ähnlich wie bei der britischen Variante.»

Man habe für Grossbritannien wieder eine Quarantänepflicht auch für Geimpfte und Genesene eingeführt, weil sich dort die indische Variante ausbreite, erklärt Mathys. Das werde man auch mit anderen Ländern so handhaben, in denen kritische Varianten kursieren.

Nun spricht der Präsident der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, Rudolf Hauri. Die Impfkapazitäten in den Kantonen seien lange nicht ausgeschöpft und könnten – abhängig von der Lieferung an Impfstoffen – problemlos weiter ausgebaut werden. Zur Nachverfolgung von Infektionsherden sagt Hauri, dass lokale Ausbrüche derzeit gut nachverfolgt werden könnten.

15:16

Projekt zur Beobachtung von Mutationen

Laurent Kaiser, Leiter der Abteilung für ansteckende Krankheiten der Universitätsspitäler Genf, spricht über die Mutationen und deren Verbreitung in der Schweiz. Man überwache diese systematisch mit einem vom BAG unterstützten Programm am Unispital Genf. Gestartet sei das Programm am 1. März 2021. Mit einer internationalen Plattform könne man sich mit anderen Ländern austauschen. Auch könne der Verlauf in der Schweiz der verschiedenen Varianten beobachtet werden.

Damit habe man auch sehen können, dass sich zwar die britische, nicht aber die brasilianische Variante in der Schweiz verbreitet habe. Auch die indische Variante sei selten geblieben. «Weniger als vier Prozent der untersuchten Corona-Proben sind auf eine der drei Varianten zurückzuführen», so Kaiser.