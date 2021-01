Am Freitagabend war die erste Lieferung des russischen Impfstoffs «Sputnik V» in Algerien eingetroffen. Gesundheitsminister Abderrahmane Benbouzid erklärte, zuerst sollten die Mitarbeiter im Gesundheitssystem, Ältere und chronisch Kranke geimpft werden. Am Sonntag soll zudem eine erste Lieferung des Impfstoffs von Astra-Zeneca eintreffen.

Die Infektionszahlen in Israel sind insbesondere in den ultraorthodoxen jüdischen und den arabischen Bevölkerungsteilen hoch. Seit drei Wochen gilt in dem Land ein Lockdown, gegen den es allerdings immer wieder Verstösse gibt.

In Quarantäne müssen auch zwei Primarklassen in Saint-Maurice im Unterwallis . Auch dort waren mehrere Angesteckte gefunden worden, darunter ein Fall mit der britischen Variante. Mit einer erweiterten Teststrategie will das Wallis Kontaminationsorte direkt ausfindig machen und die Verbreitung stoppen.

Eine Klasse in St. Niklaus hatte sich schon seit Donnerstagabend in Quarantäne befunden. Nach dem Nachweis der britischen Variante habe man die Massnahmen auf die gesamte Primarschule ausgeweitet, schreibt der Kanton. Die Kinder erhalten Fernunterricht.

Im Dorf St. Niklaus (VS) im Mattertal ist nach mehreren Ansteckungen mit dem Coronavirus die Primarschule für zehn Tage geschlossen worden. Über 200 Personen, darunter 160 Kinder, 40 Väter und Mütter und 17 Lehrkräfte müssen für zehn Tage in Quarantäne.

Portugal registriert derzeit die meisten Neuinfektionen in Europa. Im Vergleich zur Schweiz liegt der 7-Tages-Schnitt auf eine Million Einwohner rund sechs mal so hoch und auch noch fast doppelt so hoch, wie das selbst schwer getroffene Nachbarland Spanien. Aufgrund der hohen Ansteckungsrate wird ab Sonntag die Grenze zu Spanien wieder kontrolliert und die Portugiesen dürfen vorerst auch nicht mehr ausreisen, wenn nicht ein triftiger Grund vorliegt.

In Zürich haben mehrere hundert Menschen gegen die Massnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus demonstriert. Die vorwiegend unmaskierten Kundgebungsteilnehmer hatten sich nach Angaben der Zürcher Stadtpolizei in der Innenstadt für einen «Spaziergang» versammelt. Die Polizei kontrollierte Personen und wies einige von ihnen weg. Mehrere Dutzend Menschen wurden wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung verzeigt. Vier Personen mussten für Abklärungen mit auf die Wache.

Um die Frist bei allen Erstgeimpften einhalten zu können, benötigte Nidwalden eine zusätzliche Packung des Pfizer/Biontech-Impfstoffs. Die erhaltene Packung mit 975 Dosen will Nidwalden nach Beseitigung der Lieferengpässe und einer ausreichenden Verfügbarkeit an Impfstoff dem Geberkanton wieder zurückerstatten, wie der Kanton mitteilte. Der Name des Geberkantons wurde nicht bekanntgegeben.

«Coviran Barekat» wurde seit Ende 2020 mehrmals erfolgreich getestet. Der zweite iranische Impfstoff «Pasteur» sei derzeit in der Testphase. Gleichzeitig arbeitet der Iran mit kubanischen Experten an dem Corona-Impfstoff «Soberana 02». Aber auch ausländische Impfstoffe aus Russland, China und Indien sollen im Laufe der nächsten Monate importiert werden. Eine Einfuhr westlicher Impfstoffe ist nicht geplant – auch wegen politischen Differenzen.

Klinische Impfstoff-Studien in Südafrika zeigen, dass die dort aufgetretene Virus-Variante die Wirksamkeit von Vakzinen verringert. Untersucht wurde die Effizienz der Impfstoffe von Novavax und Johnson&Johnson, die vorläufige Testergebnisse veröffentlicht haben. Die Impfstoffe waren demnach deutlich weniger wirksam bei Probanden in Südafrika, wo die ansteckendere Variante weit verbreitet ist, als in Ländern, in denen die Mutation weniger häufig nachgewiesen wurde.

16:24

Razzia im Skigebiet St. Anton am Arlberg

In St. Anton am Arlberg hat die Polizei bei einer Razzia 96 Anzeigen erstattet. Beamte kontrollierten am Freitagabend 133 Personen in 44 Unterkünften in St. Anton und im Stanzertal, dem grössten zusammenhängende Skigebiet in Tirol, Österreich. «Es wurden unter anderem Briten, Dänen, Schweden, Rumänen, Deutsche, Australier, Iren und Polen kontrolliert und angezeigt», teilte die Tiroler Polizei mit. «Das Strafmass nach dem Epidemiegesetz bei Übertretungen der Einreise- bzw. Notmassnahmenverordnung beträgt bis zu 2180 Euro.»

Bürgermeister Helmut Mall hatte Alarm geschlagen, weil seiner Ansicht nach zu viele Ausländer im Ort waren, die wegen der Corona-Regeln nicht hätten anwesend sein dürfen. Sie nutzten offenbar Schlupflöcher in den Verordnungen: «Viele Leute haben Zweitwohnsitze angemeldet und geben an, Aussicht auf Arbeit zu haben. Aber im Tourismus gibt es derzeit keine Jobs», zitierte die Zeitung «Kurier, Link öffnet in einem neuen Fenster» den Bürgermeister.