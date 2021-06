Der Ticker startet um 5:26 Uhr

17:18 Immer weniger Covid-19-Patienten in Berns Spitälern Die Zahl der Covid-Patienten in Berner Spitälern geht weiter zurück. Am Mittwoch waren es noch 33 gegenüber 46 bei der letzten Erhebung vor Wochenfrist. Das teilte der Kanton Bern auf seiner Corona-Website mit. Zwölf Patienten liegen auf einer Intensivstation, zehn von ihnen sind auf künstliche Beatmung angewiesen. Auf dem Höhepunkt der Pandemie im November 2020 lag die Zahl der Covid-19-Hospitalisierten im Kanton Bern bei über 400. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik So entwickeln sich die Corona-Zahlen in den Kantonen 09.06.2021 Mit Video

17:09 Walliser Staatsrat legt die Richtlinien für Grossveranstaltungen fest Der Walliser Staatsrat hat einen Beschluss verabschiedet, der das Verfahren zur Erteilung von Bewilligungen für Grossveranstaltungen, Fachmessen und Pilotveranstaltungen regelt. Der Rat hat das Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS) als zuständige Behörde für die Bewilligungsverfahren bestimmt. Das Gremium will die Kriterien für die Gewährung von Schutzschirmen zu einem späteren Zeitpunkt definieren. Diese sollen im Fall einer erneuten covidbedingten Absage oder Verschiebung von Veranstaltungen zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 30. April 2022 zum Tragen kommen. Zusätzlich zu den Pilotveranstaltungen, die vom 1. bis 30. Juni 2021 vorgesehen sind, würden diese Änderungen die Organisation von weiteren Grossveranstaltungen ermöglichen, teilt der Staatsrat mit. Formulare für Bewilligungsanfragen finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. 03:42 Video Aus dem Archiv: Wallis: Herrgottstag begehen trotz Corona Aus Schweiz aktuell vom 03.06.2021. abspielen

16:47 Pakistan: Allgemeine Impfpflicht für Beamte und Angestellte In Pakistan müssen sich Staatsbedienstete und Angestellte privater Unternehmen künftig gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilte die für die Pandemie-Bekämpfung zuständige Behörde mit. Beschäftigte im öffentlichen Dienst müssen demnach bereits bis Ende Juni vollständig geimpft sein. Für private Unternehmen gab es noch keine näheren Bestimmungen. Die Regierung in Islamabad hat vor, bis Ende des Jahres 70 Millionen der 220 Millionen Landesbewohner impfen zu lassen. Bisher wurden etwas mehr als 10 Millionen Impfstoffdosen verabreicht. 02:03 Video Aus dem Archiv: Impfpflicht-Debatte in Grossbritannien Aus Tagesschau vom 21.02.2021. abspielen

15:56 Zürich knackt Millionen-Grenze bei Impfungen Im Kanton wurde heute die millionste Impfung gegen Corona verabreicht, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion schreibt. Fast die Hälfte aller Zürcherinnen und Zürcher, die älter sind als 16 Jahre, wurden nun mindestens einmal geimpft. Rund ein Viertel der Bevölkerung ist vollständig geimpft. Die Zürcher Gesundheitsdirektion ist zufrieden mit dem Resultat. Die Impfbereitschaft sei «erfreulich hoch», heisst es in der Mitteilung. Pro Tag würden über 20'000 Impfungen gemacht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Zürich 09.06.2021 Mit Audio

15:29 Impfzentrum in Mumbai wegen Überschwemmung geschlossen In der indischen Finanzmetropole Mumbai sind nach heftigen Regenfällen der beginnenden Monsunsaison Strassen überflutet worden. So blieben auch Busse und Züge stecken, wie Fernsehbilder am Mittwoch zeigen. Zudem sei mindestens ein Impfzentrum wegen Überflutung geschlossen worden, teilten örtliche Behörden mit. Auch für die kommenden Tage sagte der indische Wetterdienst starken Regen voraus. Die Stadt hatte erst diese Woche nach einem wochenlangen Lockdown wegen einer heftigen zweiten Corona-Welle mit Lockerungen begonnen. Legende: Keystone

14:49 Lockerungen in Belgien Beizen, Kinos, Fitnessstudios: Belgien hat dank abnehmender Infektionszahlen am Mittwoch die Corona-Regeln deutlich gelockert. So sind in dem von der Pandemie zeitweise hart getroffenen Land ab sofort neben Terrassen auch die Innenräume von Restaurants geöffnet, aber nur an Vierertischen und mit Hygieneauflagen. Zuhause darf man ebenfalls vier Personen empfangen. Neben Sporteinrichtungen dürfen auch Kinos den Betrieb wieder aufnehmen, kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 200 Menschen sind mit Sicherheitsregeln drinnen wieder möglich. In Brüssel entfällt die allgemeine Maskenpflicht draussen – sie gilt allerdings weiter an besonders belebten Orten sowie in Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln. Arbeitnehmer dürfen nun wieder einen Tag die Woche ins Büro, für den Rest der Zeit ist immer noch Heimarbeit Pflicht. Legende: Keystone/Archiv

14:14 US-Arzt muss wegen Manipulation von Corona-Impfdosen ins Gefängnis Ein Apotheker und Impfskeptiker im US-Bundesstaat Wisconsin hat Dosen des Corona-Impfstoffs Moderna verderben wollen – dafür muss er jetzt für drei Jahre ins Gefängnis. Zudem muss er seinem Arbeitgeber, einem Spital in der Ortschaft Grafton, Schadenersatz in Höhe von 83'800 Dollar zahlen, wie das US-Justizministerium in Washington mitteilte. Der Mann unterbrach demnach die für den Impfstoff notwendige Kühlkette. Medienberichten zufolge mussten etwa 500 Dosen als Folge der Manipulation vernichtet werden.

13:33 BAG meldet 541 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 541 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 463. Das sind 40 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 89.96.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 2.3 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'317 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 7 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen. Das sind 53 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 366 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 72.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 68.0 Prozent. Davon sind 12 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:43 EU-Gericht kippt Freigabe von Hilfsgelder an Condor Die EU-Kommission hat nach einem Urteil des Gerichtes der Europäischen Union Fehler bei der Genehmigung der staatlichen Corona-Hilfskredite für den Deutschen Ferienflieger Condor gemacht. Der Beschluss der Kommission sei aufgrund unzureichender Begründung nichtig, teilte das EU-Gericht in Luxemburg am Mittwoch mit. Der Staat hatte Condor mit 550 Millionen Euro Krediten in der Coronakrise im vergangenen Jahr gestützt, weil der gesamte Passagierluftverkehr aufgrund der Reiserestriktionen einbrach. Gegen die Hilfe hatte der Billigflieger Ryanair aus Irland geklagt. Unmittelbar zurückzahlen muss Condor das Geld aber nicht. Denn die Richter setzten wie schon bei anderen Fällen von Corona-Staatshilfen für Airlines die Wirkung des Urteils aus, sodass die EU-Behörde einen neuen Beschluss erlassen kann. Legende: Keystone

12:10 Bundesgericht stützt Registrationspflicht in Berner Beizen Im Kanton Bern gilt weiterhin, dass Beizenbetreiberinnen und -betreiber die Kontaktdaten von Gästen in eine zentrale Datenbank einspeisen müssen. Das Bundesgericht hat das Gesuch eines Berner Anwalts abgelehnt, seiner Beschwerde gegen diese Bestimmungen aufschiebende Wirkung zu gewähren. Das Gericht führt in einer am Mittwoch veröffentlichten Verfügung mehrere Gründe für sein Nein an. Unter anderem wolle der Gesuchsteller, dass die Registrationspflicht bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens für Veranstaltungen in Familien- und Freundeskreis keine Anwendung finde. Die vom Anwalt angefochtenen Bestimmungen in der kantonalen Covid-19-Verordnung gälten aber nur für Restaurationsbetriebe. Deshalb hat das Gericht das Gesuch abgewiesen, «soweit es nicht gegenstandslos ist». Legende: Keystone

11:43 USA und EU gehen Plan für Neustart des Reiseverkehrs an Die US-Regierung kündigte am Dienstag (Ortszeit) an, Arbeitsgruppen mit der Europäischen Union, Grossbritannien, Kanada und Mexiko einzusetzen, die Konzepte für einen sicheren Neustart des Reisens nach 15 Monaten Reisebeschränkungen in der Pandemie erarbeiten sollen. «Wir öffnen den Reiseverkehr damit nicht heute», sagte ein Regierungsvertreter in Washington. Doch solle ein Weg für einen Neustart skizziert werden, sobald das sicher möglich sei. Entscheidend dafür blieben Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und medizinischer Experten. Die Vereinigten Staaten schotten sich wegen der Pandemie noch weitgehend ab gegenüber Reisenden aus Europa, China, Brasilien und vielen anderen Ländern. Fluggesellschaften fordern schon länger, die Restriktionen zu lockern. Der internationale Airline-Verband IATA kritisierte kürzlich, die Regierungen bleiben auf der Bremse, obwohl längst klar sei, dass von Geimpften und Getesteten bei Flugreisen kaum ein Infektionsrisiko ausgehe.

11:17 Deutscher Bundespräsident kritisiert schleppende Hilfe für arme Länder Kurz vor dem G7-Gipfel in Grossbritannien hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stärkere Anstrengungen der reichen Länder für die weltweite Impfkampagne gegen das Coronavirus gefordert. Es sei ein grosser Schritt, dass die G7-Staaten noch in diesem Jahr Impfstoffe abgeben wollten, um Gesundheitspersonal und gefährdete Gruppen in Afrika und anderen Teilen der Welt impfen zu lassen, sagte Steinmeier an einem Online-Podium. «Zugleich bleibt die Frage, ob das nicht früher hätte geschehen müssen und in grösserem Umfang. Ich weiss, dass viele Menschen in Afrika das als ungerecht empfinden, und ich teile dieses Empfinden», sagte er. Alle Bemühungen, Produktionsstätten für Impfstoffe in ärmeren Ländern und Regionen aufzubauen, unterstütze er. Ich weiss, dass viele Menschen in Afrika das als ungerecht empfinden, und ich teile dieses Empfinden.

10:31 Europaparlament gibt grünes Licht für Covid-Zertifikat Die Abgeordneten des Europaparlaments billigten die Details für das EU-weite Zertifikat, wie das Parlamentspräsidium am Mittwoch in Strassburg mitteilte. Zuvor hatten sich die Abgeordneten und die EU-Länder bereits vorläufig auf die Regelungen für das Dokument zum Nachweis von Corona-Tests, -Impfungen und überstandenen Infektionen geeinigt. Damit das Zertifikat wirklich kommen kann, müssen auch die Mitgliedsstaaten noch formell zustimmen. EU-Justizkommissar Didier Reynders sagte in der Plenardebatte am Dienstag, je mehr Nachweise jetzt schon ausgestellt würden, desto mehr könnten Probleme beim offiziellen Start im Juli vermieden werden. Bereits mehr als eine Million EU-Bürgerinnen und EU-Bürger verfügten über ein EU-Covid-19-Zertifikat. Mit dem Zertifikat soll das Reisen in der Europäischen Union wieder erleichtert werden. Mitgliedsstaaten können für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete dann nur bei entsprechender Infektionslage weitere Beschränkungen wie eine Quarantäne einführen.

10:19 Ständerat will auch Covid-Hilfen für die Kultur Ende Jahr beenden Wie im Covid-19-Gesetz vorgesehen, sollen auch die Unterstützungsmassnahmen für die Kultur Ende des Jahres eingestellt werden. Der Ständerat hat am Mittwoch entschieden, für die Kultur keine Ausnahme zu machen. Der Nationalrat wollte die Massnahmen im Kulturbereich bis zum 30. April 2022 statt bis Ende Jahr verlängern. Das sei nicht sinnvoll, sagte Hannes Germann (SVP/SH) für die vorberatende Kommission. «Die Verlängerung bis April 2022 einzig für die Kultur ist nicht verständlich – auch anderen Branchen dürfte es dann noch schlecht gehen», ergänzte er. Bei der Kultur seien auch die Kantone in der Pflicht. Alle Massnahmen sollten Ende des Jahres beendet werden, sagte auch Finanzminister Ueli Maurer. «Die Ausnahme für die Kultur wäre ein Präjudiz für viele andere.» Mit der einen Differenz geht das Geschäft zurück an den Nationalrat. Dieser hatte die Verlängerung für die Kultur bis im April 2022 mit 96 zu 91 Stimmen bei 3 Enthaltungen zugestimmt.

9:52 St. Gallen kündigt erste Covid-Zertifikate an Personen im Kanton St. Gallen können gemäss dem St. Galler Gesundheitsdepartement ab heute Mittwoch ein Covid-Zertifikat beantragen. Die Ausstellung solle ebenfalls heute beginnen. Damit wäre der Kanton St. Gallen nach eigenen Angaben der erste Kanton, der Covid-Zertifikate in digitaler Form ausstellt. Als Grund für das schnelle Vorgehen gibt der Kanton St. Gallen das eigenentwickelte Impf-Tool www.wir-impfen.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster an. «Dieses IT-Tool erlaubt schnelle und flexible Anpassungen und Weiterentwicklungen», schreibt das Gesundheitsdepartement in ihrer Mitteilung. Die Impfplattform habe als eine der ersten in der Schweiz mit einer Schnittstelle zum Bundesamt für Informatik (BIT) erweitert werden können. Alle vollständig geimpften Personen, die auf Plattform registriert seien, könnten über wir-impfen.ch/zertifikat, Link öffnet in einem neuen Fenster ein Covid-Zertifikat beantragen. Daraufhin stelle das BIT das Zertifikat aus und versende es. Aufgrund der zu erwartenden Menge der Anträge erfolge die Auslieferung gestaffelt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kantons-Übersicht So kommen Sie zu Ihrem Covid-Zertifikat 09.06.2021 Mit Video

9:00 Die Teams von Spanien und Schweden verzeichnen zwei Corona-Fälle Beim dreimaligen Fussball-Europameister Spanien und dessen EM-Auftaktgegner Schweden herrscht Corona-Alarm. Weniger als eine Woche vor dem direkten Duell zum Start in Gruppe E haben beide Teams bereits ihren zweiten Corona-Fall vermeldet. Bei Spanien wurde nach Kapitän Sergio Busquets auch Diego Llorente positiv auf das Virus getestet, wie der Verband in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Damit ist in der wichtigen Vorbereitungsphase an Team-Training aktuell nicht zu denken. Und die Sorge wächst, dass sich womöglich weitere Spieler infiziert haben. Die Schweden hatten am Dienstagabend bekanntgegeben, dass nach Dejan Kulusevski von Juventus Turin auch Mittelfeldspieler Mattias Svanberg vom FC Bologna positiv auf Corona getestet worden war. Beide Spieler wurden den Hygienemassnahmen entsprechend isoliert. Spanien und Schweden sollen am Montag in Sevilla aufeinandertreffen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Forfait-Niederlagen möglich Bitte nicht infizieren: Wie sehr bedroht Corona die EURO? 08.06.2021 Mit Video

8:25 167 Corona-Fälle um den Mount Everest in Nepal In Dörfern rund um den Mount Everest sind während der heftigen zweiten Welle in Nepal 167 Corona-Fälle gemeldet worden. Dort leben hauptsächlich Menschen des Sherpa-Volksstamms. Viele von ihnen führen ausländische Bergsteiger in den Himalaya. Seit die ersten ausländischen Gäste im April vom Everest-Basislager zurückgekehrt seien, habe es eine stetige Zunahme an Infektionen in Pasang Lhamu gegeben, sagte die Chefin der zuständigen Gesundheitsbehörde, Aarti Maya Tamang, der Nachrichtenagentur dpa. Die Kommune um den höchsten Berg der Welt zählt rund 9000 Einwohner. In den vergangenen Wochen hatten Bergsteiger und Behördenmitarbeiter von mindestens 100 Corona-Fällen auf dem Everest berichtet. Das nepalesische Tourismusministerium bestritt allerdings einen grösseren Corona-Ausbruch auf dem Everest. Dutzende Bergsteiger hatten ihre Expeditionen vor dem Start abgesagt oder abgebrochen.

7:09 Zehn Millionen Nerze in der EU von Corona betroffen Auf mehr als 400 Nerzfarmen in Ländern der Europäischen Union sind nach Angaben von Tierschützern Corona-Ausbrüche bekannt geworden. Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes in Bonn waren dabei bis Mitte Mai in zehn EU-Staaten Millionen von Tieren betroffen. Laut einer Aufstellung der Organisation wurde Sars-CoV-2 in Dänemark auf 290 Nerzfarmen nachgewiesen, in den Niederlanden waren es 69 und in Schweden 13. In Griechenland habe es in 22 von 91 Nerzfarmen positive Testungen gegeben. Weitere Nachweise gab es laut Tierschutzbund in Italien, Litauen, Polen, Spanien, Frankreich und Lettland. Die Tierschutz-Organisation forderte ein Verbot der Zucht und Haltung von Pelztieren. Als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie hatte Dänemark alle Nerze in den Nerzzuchtbetrieben des Landes töten lassen. Der radikale Schritt war damit begründet worden, dass das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe. Legende: Weil die Krematorien mit der Zahl an getöteten Nerzen nicht mehr nachkam, wurden sie in der Erde vergraben. Keystone

6:15 Gericht in Brasilien diskutiert Austragung des Copa América Das Oberste Bundesgericht Brasiliens will die umstrittene Austragung der Copa América im eigenen Land diskutieren. Am Donnerstag soll eine Anhörung zur Blockierung der südamerikanischen Fussball-Meisterschaft abgehalten werden. Dies teilte das Oberste Bundesgericht am Dienstag mit. Bislang ist geplant, ab Sonntag, 13. Juni, an vier Standorten in Brasilien zu spielen. Auch aus Spielerkreisen gibt es kritische Stimmen an der Austragung im Corona-Epizentrum Brasilien. Die Copa-Organisatoren wollen das Turnier trotz schwerer Corona-Sorgen im Land wie geplant durchführen.