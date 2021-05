Der Ticker startet um 5:30 Uhr

16:51 Weitere 120’000 Impftermine in Zürich Der Kanton Zürich hat am Sonntag 120’000 weitere Impftermine ab Mitte Juni aufgeschaltet. Die Covid-19-Impfung steht allen im Kanton wohnsässigen Personen ab 16 Jahren offen, die sich zuerst registrieren müssen anschliessend einen Termin buchen, Link öffnet in einem neuen Fenster können. Kommende Woche sollen noch einmal 30'000 Termine für Impfungen in den Apotheken dazu kommen. Die Termine für die Impfzentren könnten auf der Online-Plattform der Gesundheitsdirektion reserviert werden, teilte die Gesundheitsdirektion mit. Bis Sonntagmittag sind bereits 556'783 Impfungen durchgeführt worden, allein in der letzten Woche 16'000 Impfungen pro Tag. 29.1 Prozent der Bevölkerung über 16 Jahren seien somit mindestens einmal geimpft.

16:20 Disco trotz Corona: In Italien werden zwei Versuche durchgeführt Der Verband der italienischen Disco-Betreiber startet zwei Versuche mit Grossevents für Getestete und Geimpfte, um den Gesundheitsschutz bei den Veranstaltungen zu erproben. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Am 5. Juni soll ein Experiment in der süditalienischen Hafenstadt Gallipoli starten, wo 2000 Menschen unter freiem Himmel in der Disco «Praja» feiern dürfen. Ein anderer Test sei in geschlossenen Räumen des Clubs «Fabric» in Mailand geplant. Dafür wurde kein Datum genannt. Wie der Verband der Unterhaltungsbetriebe weiter erläuterte, haben in Gallipoli in Apulien nur Tanzwütige Zutritt, die einen frischen Corona-Test oder ihren Impfpass vorzeigen können. Drinnen seien keine Sicherheitsabstände vorgeschrieben, aber die Gäste müssten Schutzmasken tragen. Beim Verlassen des Clubs würden erneut Corona-Tests vorgenommen. Verbandschef Maurizio Pasca verwies auf Erfahrungen in Spanien, Holland und Grossbritannien. «Wir arbeiten an den Gesundheitsvorschriften für die Wiedereröffnung von covid-freien Discos», sagte er. Ausgelassene Tanzpartys, besonders in den Strandorten, gehören für junge Italiener zum Sommerleben dazu. 02:04 Video Aus dem Archiv: Bald wieder Feiern ohne Reue? Aus Tagesschau vom 27.04.2021. abspielen

15:11 Luxemburg: Restaurantbesuche wieder möglich, aber nur mit negativem Test Ein Besuch im Restaurant oder im Café ist seit heute in Luxemburg wieder möglich. Nach monatelanger Zwangspause durfte die Gastronomie im Innenbereich wieder öffnen. Voraussetzung für eine Bewirtung drinnen ist ein negatives Corona-Testergebnis, das der Gast vorlegen muss. Die Aussengastronomie ist in Luxemburg bereits seit 7. April unter Auflagen geöffnet: Draussen ist kein Corona-Test nötig. Ein bisschen lockerer ist auch die nächtliche Ausgangsbeschränkung geworden: Sie beginnt nun um Mitternacht statt wie bislang um 23 Uhr – gilt aber weiter bis 6 Uhr morgens. Zudem sind Versammlungen bis zu 150 Personen etwa im Kultur- und Sportbereich wieder erlaubt, wenn die Hygienemassnahmen eingehalten werden. Und: Nach den Pfingstferien sollen alle Schüler wieder in Klassenräumen unterrichtet werden. Für die Tests in den Gastro-Betrieben stellt die Regierung 500'000 Kits zur Verfügung. Neben Selbsttests vor Ort können Gäste laut Gesundheitsministerium auch einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, vorlegen. Oder einen tagesaktuellen Schnelltest, der zum Beispiel in einer Apotheke vor Ort gemacht werden könne.

14:14 Situation in der «Coronahochburg» Belgien entspannt sich Die Zahl der Corona-Patienten in belgischen Krankenhäusern hat in den vergangenen Wochen spürbar abgenommen. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Vor drei Wochen waren die Krankenhäuser teils so voll, dass darum gebeten wurde, Corona-Patienten nach Deutschland zu verlegen. Nun hat sich die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern den Angaben zufolge um 16 Prozent im Vergleich zu Vorwoche verringert. Auf den Intensivstationen des Landes mit rund 11.5 Millionen Einwohnern sei ein Rückgang von zwölf Prozent verzeichnet worden. Zwischen dem 6. und 12. Mai wurden laut Belga im Schnitt 2634 Corona-Fälle pro Tag registriert, was einem Rückgang von ebenfalls zwölf Prozent im Vergleich zum vorherigen Sieben-Tage-Zeitraum entspreche. Die 14-Tage-Inzidenz liegt offiziellen Angaben zufolge bei gut 342 Fällen pro 100'000 Einwohnern. Belgien war – gemessen an der Bevölkerungszahl – vergangenen Oktober zeitweise das Land mit den meisten neuen Corona-Fällen in Europa. Daraufhin wurden strikte Hygieneregeln eingeführt. In Brüssel etwa galt seit dem 19. Oktober für knapp sieben Monate eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr. Seit vergangenem Wochenende dürfen die Terrassen von Cafés und Restaurants wieder öffnen. Für den Sommer wurden bereit weitere Lockerungen in Aussicht gestellt.

13:07 BAG: Ansteckungen von Geimpften «nicht überraschend» 129 von knapp 1.2 Millionen vollständig geimpften Menschen in der Schweiz haben sich laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit dem Coronavirus angesteckt. Grund ist, dass die Impfstoffe nicht zu 100 Prozent wirksam sind. Die Wirksamkeitsrate liege für den Impfstoff von Pfizer/Biontech bei 95 Prozent und für den Moderna-Impfstoff bei 94 Prozent. Deshalb seien diese Ansteckungen trotz Impfung nicht überraschend, sagte BAG-Sprecher Grégoire Gogniat auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte Informationen der «NZZ am Sonntag». Ausserdem könne die Wirksamkeit der Impfstoffe bei älteren Menschen abnehmen, sagte der Sprecher weiter. Dagegen sei der derzeitige Kenntnisstand, dass die in der Schweiz zugelassenen Vakzine auch gegen die mutierten Coronaviren wirksam seien, sagte Gogniat. Das gelte auch für die indische Variante.

12:19 Baldige Impfung von 12- bis 15-Jährigen in der Schweiz? Die Heilmittelbehörde Swissmedic will bis Ende Juni Impfstoffe für Jugendliche zum Schutz vor Corona-Infektionen zulassen. Er hoffe, dass nach den Sommerferien die Impfung der 12- bis 15 jährigen Personen beginnen könne, sagte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, gegenüber der «NZZ am Sonntag». Der Impfstoffhersteller Pfizer/Biontech habe bei Swissmedic vor zehn Tagen die Zulassung des Impfstoffs für Jugendliche beantragt. Ein Sprecher von Swissmedic wollte sich nicht auf einen Zeitpunkt festlegen, wann der Impfstoff zugelassen werde. Kanada und die US impfen bereits Jugendliche. Absehbar sind zudem Impfungen für Kinder unter 12 Jahren. 01:52 Video Corona-Impfung für Jugendliche und Kinder Aus Tagesschau vom 06.05.2021. abspielen

11:28 Grossbritannien entscheidet Mitte Juni über weitere Lockerungen Die britische Regierung will am 14. Juni entscheiden, ob weitere geplante Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft treten. «Wir werden eine endgültige Entscheidung über Schritt vier treffen, der der grösste Schritt unseres Fahrplans ist», sagte Gesundheitsminister Matt Hancock. Bisher ist eine Aufhebung der Abstandsgebote für den 21. Juni geplant. Ab Montag sollen sich im Zuge des dritten Lockerungsschrittes die Menschen wieder umarmen sowie Pubs und Restaurants im Inneren wieder Gäste bedienen dürfen. 02:02 Video Lockerung der Covid-Regeln in Grossbritannien am Montag Aus Tagesschau vom 15.05.2021. abspielen

10:35 Taiwanesische Regierung warnt vor Hamsterkäufen Die Regierung von Taiwan fordert die Bevölkerung auf, sich nicht zu Panikkäufen für Instant-Nudeln und Toilettenpapier hinreissen zu lassen. Wegen plötzlich stark ansteigender Infektionszahlen – der Wert hatte sich am Samstag versechsfacht – hat die Regierung die Corona-Warnstufe in der Hauptstadt Taipeh angehoben und zweiwöchige Beschränkungen verhängt. Legende: Hamsterkäufe in Taipeh: Die Pazifikinsel registrierte am Samstag knapp 200 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, so viele wie nie seit Ausbruch der Pandemie. Keystone

9:31 Schweizer Tourismusbranche will 3 Milliarden Franken vom Bund Die Schweizer Tourismusbranche benötige 3 Milliarden Franken vom Bund, um nach der Corona-Pandemie Investitionen tätigen zu können. Das sagt Hans Wicki, FDP-Ständerat und Präsident des Seilbahnverbands in der «Sonntagszeitung». Die geforderten 3 Milliarden Franken seien nötig, um in den nächsten zehn Jahren Bahnen oder Hotels zu sanieren, so Wicki. Während der Corona-Pandemie habe die Tourismusbranche ihre Reserven aufgebraucht – nun fehle das Geld für Investitionen. Gemäss der «Sonntagszeitung» hat die Tourismusbranche ihre Forderung letzte Woche bei Bundespräsident Guy Parmelin deponiert. Legende: Damit die Branche nicht den Anschluss verliere, müsse sie Investitionen tätigen können. In Sanierungen von Bahnen und Hotels, aber auch in die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit, so Hans Wicki, Präsident des Seilbahnverbandes. Keystone

7:17 Deutsche Impfkommission rechnet schon 2022 mit Auffrischungsimpfung Die Ständige Impfkommission (Stiko) rechnet damit, dass sich die Bürger Deutschlands im kommenden Jahr erneut gegen das Corona-Virus impfen lassen müssen. «Das Virus wird uns nicht wieder verlassen. Die aktuellen Corona-Impfungen werden deswegen nicht die letzten sein», sagt der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht. Die Deutschen müssten sich darauf einstellen, dass möglicherweise im nächsten Jahr alle ihren Impfschutz auffrischen müssten. Die Hersteller arbeiteten nach eigener Aussage bereits an modifizierten Impfstoffen, die gegen derzeit bekannte Mutanten wirksam sein sollen. Das Virus wird uns nicht wieder verlassen. Die aktuellen Corona-Impfungen werden deswegen nicht die letzten sein.

6:11 Sinkende Zahlen in Deutschland Für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut 8500 neue Positiv-Tests. Das sind 4156 weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 12'656 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit weiter auf noch gut 83. 71 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Covid-19-Todesfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie auf insgesamt 86'096.

22:08 Demonstrationen in Bern und Urnäsch gegen Corona-Schutzmassnahmen In Bern wurden laut der Kantonspolizei rund 170 Personen weggewiesen, Knapp 30 Personen wurden angehalten und in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Rund 20 Personen droht eine Anzeige wegen Vorwürfen von Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung, sagte die Sprecherin. Ein zur Verhaftung ausgeschriebener Mann ist festgenommen worden. Die Personen versammelten sich nach Mittag beim Bundesplatz, den die Polizei weiträumig abgesperrt hatte. Dort weigerte sich ein Teil der Anwesenden, die Örtlichkeit zu verlassen. Etwa zwanzig Personen wurden deshalb eingekesselt und danach kontrolliert. In Urnäsch in Appenzell Ausserrhoden versammelten sich ebenfalls mehrere hundert Kritiker der Corona-Massnahmen zu einer unbewilligten Demonstration. Nach dem Mittag hätten sich rund 200 Personen versammelt, teilte die Kantonspolizei mit. Die Teilnehmerzahl sei später auf mehrere hundert angewachsen, «möglicherweise über 500». Die Protestierenden stellten sich gegen Impfungen und warben für die Ablehnung des Covid-19-Gesetzes. Die Stimmung war friedlich und entspannt. Legende: Die Kantonspolizei sperrte den Bundesplatz ab. Keystone

21:51 Achillesferse des Coronavirus entdeckt Forscher haben eine Schwachstelle des Coronavirus bei seiner Reproduktion in einer Wirtszelle gefunden. Beim «Frameshifting» könnte der Reproduktionsprozess des Virus im Kern gestoppt werden. Beim schrittweisen Ablesen des Bauplans des Virus aus Ribonukleinsäure (RNS) «verzählt» sich das Ribosom – die zelleigene Proteinfabrik – gelegentlich und lässt vereinzelt Elemente aus. An diesem Punkt könne man ansetzen, etwa mit Medikamenten, die damit die Reproduktion des Virus stoppen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zauberwort «Frameshifting» Die Achillesferse des Coronavirus entdeckt 15.05.2021 Mit Video

20:38 Tessin erlebt Tourismus-Ansturm Bereits an Ostern fuhren Tausende Deutschschweizer in das Tessin. Am verlängerten Auffahrtswochenende erneut. Die Autokolonnen am Gotthard weisen auf ausgebuchte Hotels im Tessin hin. Von einer Auslastung von rund 90 Prozent berichtet denn auch das Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz (RSI). In den Jugendherbergen lag die Auslastung über Auffahrt 97 Prozent. Aber auch die vergangenen Wochen liefen gut: Auch die grossen und teureren Vier- und Fünf-Sterne-Hotels verzeichnen seit Wochen viele Buchungen, die meisten schon lange im Voraus. 01:51 Video Guter Start in die Saison im Tessin Aus Tagesschau vom 15.05.2021. abspielen

19:04 Weitere Impfstoff-Lieferungen für die Schweiz Am Samstag wird in der Schweiz eine Lieferung von 750'000 Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna erwartet. Am Montag folgt eine Lieferung mit 118'950 Impfdosen des Vakzins von Biontech/Pfizer. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigte Informationen von blick.ch. Vergangene Woche wurden in der Schweiz 496'634 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht. Pro Tag sind das laut BAG durchschnittlich 70'948 Impfungen. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz damit um 33 Prozent. Bisher hat der Bund mit fünf Impfstoffherstellern Verträge abgeschlossen. Moderna soll im laufenden Jahr 13.5 Millionen Impfdosen liefern und sieben Millionen Dosen im Jahr 2022. Hinzu kommt eine Option in gleicher Grösse. Mit Biontech/Pfizer läuft ein Vertrag über sechs Millionen Dosen. Diese beiden Impfstoffe sind in der Schweiz zugelassen und werden aktuell verabreicht.

18:24 Polen feiern Wiedereröffnung der Bars und Restaurants In Polen hat nach mehr als sechs Monaten die Aussengastronomie wieder geöffnet. Die Kunden dürfen nur jeden zweiten Tisch besetzen, wie die Agentur PAP berichtete. In vielen grossen Städten feierten die Menschen die Wiedereröffnung der Bars und Restaurants bereits in der Nacht zum Samstag im Freien. «Wir wollten nach dem Vorbild anderer europäischer Länder um Mitternacht unser Glas erheben, um die Öffnung nach vielen Monaten zu feiern», sagte ein Barbesitzer in Krakau (Krakow). Bei sonnigem Wetter füllten sich die Café-Terrassen auch im Laufe des Tages wieder. Im Freien müssen die Menschen nun keine Masken mehr tragen, wenn sie im öffentlichen Raum einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten können. Die Maskenpflicht gilt indes weiter in Bus und Bahn, in Geschäften und den meisten öffentlichen Gebäuden. «Wir sollten immer eine Maske dabeihaben, für den Fall, dass wir in Innenräume gehen», betonte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Legende: In Zakopane, im Süden des Landes, werden die Tische für die Gäste vorbereitet. Keystone

17:08 Versammlung in Urnäsch löst sich auf In Urnäsch im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben sich am Samstagnachmittag mehrere hundert Kritiker der Corona-Massnahmen zu einer unbewilligten Demonstration versammelt. Mittlerweile löse sich die Versammlung wieder auf und zahlreiche Personen würden das Dorf verlassen, sagt Marcel Wehrlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gegenüber SRF News. Am frühen Nachmittag setzte sich ein Umzug mit Trychler-Gruppen durch den Ort in Bewegung. Zahlreiche Schaulustige säumten den Strassenrand. Gemäss der Polizei fand später erneut ein kleinerer Umzug statt. Zunächst hätten sich rund 200 Personen versammelt, später seien es mehrere hundert gewesen, sagt Wehrlin. Die Polizei schätze, dass insgesamt über 500 Personen vor Ort gewesen seien. Man habe die verantwortlichen Personen ausfindig machen können und habe das Gespräch gesucht. Die Verantwortlichen müssten damit rechnen, dass sie zur Anzeige gebracht werden. Gemäss der Polizei war die Stimmung «eher friedlich» und man habe keine Kenntnisse von Sachbeschädigungen. Aufgrund der Verhältnismässigkeit habe die Polizei auf eine Auflösung der Kundgebung verzichtet.

16:20 Neuenburg: Ein Viertel der Schüler in Fleurier mit Coronavirus infiziert An einer Primarschule in Fleurier (NE) hat sich rund ein Viertel der Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Dies ergaben die Resultate von Tests sowie einem umfangreichen Massentest vom vergangenen Mittwoch. Insgesamt steckten sich in einer der drei Grundschulen in Fleurier 37 Schülerinnen und Schüler sowie fünf Lehrpersonen mit dem Coronavirus an, wie der Kanton Neuenburg mitteilte. Dies entsprach rund 23 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der betroffenen Schule. Alleine das Speicheltest-Screening am Mittwoch hatte 19 Coronafälle aufgedeckt. Dieses wurden mit dem Einverständnis der Eltern unter einer Mehrheit der Schüler durchgeführt, nachdem bereits mehrere Infektionen bekannt geworden waren. Alle Klasse wurden unter Quarantäne gestellt. Ein zweiter Massentest soll am Dienstag durchgeführt werden und zwar bei den negativ getesteten Personen in Quarantäne sowie deren Familien, die unter demselben Dach leben. Die Schule bleibt bis übernächste Woche am Dienstag unter Quarantäne.

15:14 Polizei kesselt in Bern Corona-Massnahmen-Gegner ein Die Polizei ist am Samstagnachmittag in der Berner Innenstadt konsequent gegen nicht-maskierte Gegner von Corona-Massnahmen vorgegangen. Rund 20 Personen wurden eingekesselt und dann einer Personenkontrolle unterzogen. Die Kantonspolizei Bern hatte die Demonstrationswilligen zuvor per Lautsprecher aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Sie ist mit einem Grossaufgebot präsent. Im Einsatz stehen auch Kastenwagen mit Gitteraufsätzen und ein Wasserwerfer steht bereit. Die Zahl der nicht-maskierten und offensichtlich demonstrationswilligen Personen ist bescheiden, aber schwierig einzuschätzen, weil auch Schaulustige herumstehen. Sie dürfte sich auf wenige Dutzend belaufen. In der Innenstadt sind vereinzelt «Freiheit»-Rufe zu hören, und unweit des Bundesplatzes schwenkte eine Person eine Fahne mit der Aufschrift «Freedom Rally».