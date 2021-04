Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:28 Streit über russischen Impfstoff spaltet Slowakei In der Slowakei hat sich der politische Streit über den Einsatz des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V erneut zugespitzt. Russland habe den Kaufpreis für eine am 1. März übergebene erste Lieferung von 200’000 Impfdosen wieder zurückgegeben, teilte der Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Igor Matovic mit. Dies könnte ein Signal dafür sein, dass der von ihm noch als Regierungschef eingefädelte Kauf des Impfstoffs Sputnik V tatsächlich geplatzt sei. Schuld daran sei vor allem die Leiterin des staatlichen Arzneimittel-Kontrollinstituts SUKL, die mit ihrem kritischen Bericht die russischen Partner brüskiert habe, sagte Matovic. In dem Bericht hiess es, die Slowakei habe offenbar einen Impfstoff erhalten, der nicht in allen Details identisch mit dem zuvor in der renommierten Fachzeitschrift Lancet beschriebenen sei. Zuvor hatten Staatspräsidentin Zuzana Caputova und Justizministerin Maria Kolikova Ex-Regierungschef Matovic vorgeworfen, Unwahrheiten über die Liefervereinbarung mit Russland zu verbreiten. Beide forderten, den geheimgehaltenen Vertrag zu veröffentlichen. Legende: Am 1. März wurden Impfdosen des Vakzins Sputnik V in die Slowakei geliefert. Ex-Regierungschef Igor Matovic (rechts) hatte den Kauf mit Russland gegen den Willen seiner eigenen Koalitionspartner vereinbart. Keystone

21:33 20 Primarklassen im Oberwallis in Quarantäne In Naters (VS) sind 17 Primarschulklassen unter Quarantäne gestellt worden. 60 Schüler waren am 6. und 7. April positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Walliser Kantonsarzt Nicolas Troillet ergänzte: «Wenn wir alle Schüler der Schule zählen, die seit Mitte März positiv getestet wurden, sind es 95. Drei Klassen waren bereits ab dem 23. März unter Quarantäne gestellt worden. Nach der zweiten Welle, die im Oberwallis weniger bedeutend war als im französischsprachigen Wallis, beobachtete das Gesundheitsamt in letzter Zeit eine stärkere Verbreitung des Virus im Oberwallis und insbesondere in Naters. «Wir haben jedoch keine besonderen Ereignisse festgestellt, die dies erklären könnten», sagte Troillet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Wallis 15.04.2021 Mit Audio

20:54 Über 100'000 Corona-Tote in Frankreich Frankreich hat die Schwelle von 100'000 registrierten Corona-Toten überschritten. Die Behörden meldeten am Donnerstag 296 zusätzliche Tote – damit liegt die Zahl der gemeldeten Todesfälle bei 100'073. In ganz Frankreich gelten derzeit verschärfte Corona-Massnahmen. Ein Grossteil der Geschäfte ist geschlossen, die Bewegungsfreiheit der Menschen im Land ist eingeschränkt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, man werde kein Gesicht und keinen Namen der Gestorbenen vergessen.

20:27 Luzerner Schulen starten mit Reihentests Im Kanton Luzern soll ab dem 3. Mai an allen öffentlichen Schulen ab der Sekundarstufe I mit Reihentestes für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen gestartet werden. Vorgesehen sind die Speicheltests einmal pro Woche, sie sind freiwillig und kostenlos. Vor den Frühlingsferien wurden an der Kantonsschule Beromünster und an der Sekundarschule Meggen repetitive, gepoolte PCR-Speicheltests als Pilotversuche lanciert. Diese verliefen reibungslos, wie die Luzerner Staatskanzlei mitteilte. Die Schulen könnten nun mit den Reihentestungen beginnen. Legende: Im Kanton Luzern gilt schon seit längerem in den Schulen ab der 5. Klasse eine Maskenpflicht. Keystone

19:31 Israel hebt Maskenpflicht im Freien auf Israel hebt angesichts der niedrigen Corona-Infektionszahlen ab Sonntag die Maskenpflicht im Freien auf. In Innenräumen bleiben die bisherigen Anweisungen und die Maskenpflicht jedoch bestehen. Fast vier Monate nach Beginn der rasanten Corona-Impfkampagne werden immer weniger Neuinfektionen registriert – trotz weitreichender Lockerungen der Massnahmen. Am Donnerstag teilte das Gesundheitsministerium mit, binnen 24 Stunden seien 196 neue Fälle gemeldet worden. Nur 0.4 Prozent von 55 470 Tests fielen demnach positiv aus. Bisher haben mehr als 5.3 Millionen der rund 9 Millionen Israelis eine Erstimpfung mit dem Präparat von Biontech/Pfizer erhalten. Fast fünf Millionen Einwohner sind vollständig geimpft. Vor allem Geimpfte und Genesene geniessen wieder viele Freiheiten.

19:22 Mehrere Schulklassen in Mönchaltdorf ZH müssen in Quarantäne Drei Mitarbeiterinnen der Schülerbetreuung KidzClub in Mönchaltdorf ZH sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehrere Schul- und Kindergartenklassen werden deshalb in Quarantäne geschickt. Alle Kinder vom 1. Kindergarten bis und mit 3. Klasse, welche zwischen dem 7. und 9. April im KidzClub betreut wurden, müssen in Quarantäne, wie die Schulbehörde von Mönchaltorf mitteilte. Dies sei vom Contact Tracing des Kantons Zürich und dem Volksschulamt entschieden worden. Ältere Kinder seien wegen der geltenden Maskenpflicht nicht von dieser Massnahme betroffen. Auch Kinder, die nachweislich keinen Kontakt mit den Mitarbeiterinnen hatten, müssen nicht in Quarantäne.

18:44 In Italien protestieren die Gastronomen – und der Staat spricht neue Milliarden an Hilfsgeldern Zur Dolce Vita Italiens gehört auch das gute Essen. Doch Italiens Gastronomie leidet seit über einem Jahr stark unter der Pandemie. Weil Restaurants und Bars geschlossen sind, und weil kaum mehr Touristen kommen dürfen. Heute hat Italiens Regierung rund 40 Milliarden Euro an neuen Hilfsgeldern gesprochen, die Staatsverschuldung steigt auf ein neues Rekordhoch. Doch für die Gastro-Branche etwa ist das Geld bitter nötig. Denn viele von ihnen stehen vor dem Bankrott. Auch deswegen gehen seit Tagen Köche, Servierpersonal und Bar- oder Restaurantbesitzer auf die Strasse. Etwa in Rom. Die Reportage dazu im Audio-Beitrag. Audio Italien: Der Unmut steigt 04:38 min, aus Rendez-vous vom 15.04.2021. abspielen. Laufzeit 04:38 Minuten.

18:08 Bis Ende Juli sollen acht Millionen Dosen Impfstoff geliefert werden – Kantone können Tempo erhöhen Von April bis Ende Juli soll die Schweiz mindestens acht Millionen Dosen der zwei zugelassenen Impfstoffe erhalten. Deshalb können die Kantone ihre Reserven für die zweite Dosis bis Ende April senken und so das Impftempo erhöhen. Ab Mai sollten die Liefermengen noch einmal deutlich ansteigen, teilte das Innendepartement mit. Damit bleibe das Ziel einer ersten Impfung für alle Personen bis Ende Juni realistisch – unter Voraussetzung der «kontinuierlichen Lieferung» durch die Hersteller. Bund und Kantone seien sich einig, dass die Kantone nun die Impfstoffreserven für die zweite Dosis bis Ende April senken könnten. Denn die zweite Dosis dürfte durch die noch zu liefernden Mengen sichergestellt sein. Dadurch könnten die Kantone ihr Impftempo beschleunigen und die Impfungen schneller auf weitere Altersgruppen ausweiten. 01:53 Video Impfbereitschaft in der Schweiz gestiegen Aus Tagesschau vom 13.04.2021. abspielen

17:25 Baden-Württemberg zieht Notbremse ab Montag Baden-Württemberg wird die angekündigte Notbremse der deutschen Bundesregierung schon mit der ohnehin vorgesehenen Aktualisierung der Corona-Verordnung ab dem kommenden Montag umsetzen. Dies teilt Gesundheitsminister Manne Lucha in Stuttgart mit. «Wir warten nicht auf den Bund, wir müssen jetzt handeln. Jeder Tag zählt in der Pandemiebekämpfung und wir wollen den Menschen in einer Woche nicht schon wieder eine neue Verordnung präsentieren», sagte Lucha. Die neu definierte Notbremse in Deutschland sieht unter anderem Ausgangsbeschränkungen vor; sie wurde von der Regierung in Berlin diese Woche beschlossen, aber es fehlt noch die parlamentarische Zustimmung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Infektionsschutzgesetz Die Bundeskanzlerin will die Bundesländer per Gesetz entmachten 13.04.2021 Mit Video

16:53 Massnahmen-Gegnerin: «Ja, ich glaube, es findet ein Betrug statt» Caroline Jockel ist «im Widerstand»: Sie ist Massnahme-Skeptikerin, Impf-Skeptikerin, Medien-Skeptikerin und wird gegen das Covid-19-Gesetz stimmen. Den Abstimmungskampf hat der Verein «Verfassungsfreunde» heute begonnen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Widerstand gegen Massnahmen Massnahmen-Skeptikerin: «Ich kann mich nicht verbiegen» 15.04.2021 Mit Video

16:19 Bindella: «In einer Marktwirtschaft muss der Markt bereinigen – nicht ein Virus» Trotz angespannter Lage in der Pandemie hat der Bundesrat gestern Mittwoch die Lockerungen beschlossen – auch für die Gastronomie. Viele mögen sich auf das erste Getränk auf einer Restaurantterrasse freuen, doch die Gastronomen sind vorsichtig oder eher gar skeptisch. Auch Rudi Bindella jr. Er leitet das Gastro-Familienunternehmen Bindella. Er begrüsst zwar den Entscheid – doch damit der Motor wieder läuft, brauche es aber eine vollständige Öffnung. Und eine Kundschaft, die ohne Angst ins Restaurant geht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Öffnung von Terrassen Gastro-Unternehmer: «Die Freude ist verhalten» 15.04.2021 Mit Audio

15:49 EU-Kommissionschefin Von der Leyen ist geimpft EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist am Donnerstag gegen geimpft worden. «Nachdem wir die 100 Millionen Impfungen in der EU überschritten haben, bin ich sehr froh, dass ich heute meine erste Spritze mit Covid-19-Impfstoff bekommen habe», schrieb die 62-Jährige auf Twitter. Nach Angaben eines Sprechers war von der Leyen nach den Regeln des EU-Gastlandes Belgien an der Reihe und erhielt den von Belgien gelieferten Impfstoff von Biontech/Pfizer. Ein Foto zeigte von der Leyen mit einem Pflaster in EU-Farben auf dem linken Oberarm. Von der Leyen schrieb, die Impfungen würden nun weiter Fahrt aufnehmen, da auch die Lieferungen an die EU zunähmen. «Je schneller wir impfen, desto schneller können wir die Pandemie unter Kontrolle bringen.»

15:26 Bund ändert Impfplan – Nur noch eine Impfdosis für Covid-Erkrankte Neben der lautstarken Diskussion über die beschlossenen Schritte des Bundesrats ist beinahe untergegangen, dass der Bund auch den Impfplan geändert hat. Menschen, die an Covid erkrankt waren, sollen nämlich künftig nur noch mit einer Dosis geimpft werden. Und für bereits Erkrankte ist die Impfung neu erst sechs Monate nach einer Infektion empfohlen. Bei den schwangeren Frauen wird die Impfung neu auch für jene empfohlen, die eine chronische Krankheit oder ein erhöhtes Expositionsrisiko aufweisen, etwa wenn sie im Gesundheitswesen arbeiten. Eine generelle Impfung für Schwangere wird aber weiterhin nicht empfohlen. Schliesslich will der Bund auch die Impfprogramme in den Kantonen vereinfachen. Wenn genügend Wirkstoffe vorhanden sind, dürfen die Kantone enge Kontakte von Risikopersonen gleich behandeln wie alle anderen Impfwilligen. Die Priorisierung erfolgt damit nur noch nach dem Alter. Die Impfstoffe würden Risikopersonen sehr gut schützen, hiess es. Deshalb ist laut Bund eine prioritäre Impfung der engen Kontakte nicht mehr notwendig. Audio Nur eine Impfdosis für Covid-19-Genesene 02:41 min, aus Rendez-vous vom 15.04.2021. abspielen. Laufzeit 02:41 Minuten.

14:49 Graubünden öffnet Impf-Anmeldung für alle ab 35 Der Kanton Graubünden öffnet das Altersfenster für Anmeldungen zur Corona-Impfung nun auch für jüngere Menschen. Seit heute Donnerstag können sich 35- bis 44-Jährige anmelden. Schon eine Woche später, ab dem 22. April, ist die Anmeldung auch für die beiden letzten Altersgruppen offen, wie der Kanton mitteilte. Es handelt sich dabei um die 25‐ bis 34‐Jährigen und die 16‐ bis 24‐Jährigen. Der Kanton warnt allerdings, dass es nach einer Anmeldung bis zur Vergabe des Impftermins weiterhin bis zu zweieinhalb Monaten dauern kann. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist eine Impfung vorerst nicht empfohlen. Für sie fehlen ausreichende Daten zur Wirkung des Impfstoffes.

14:24 Ständeratskommission will Kurzarbeitsbezug auf 24 Monate verlängern Die Gesundheitskommission des Ständerates hat dem Bundesrat empfohlen, die Höchstbezugsdauer für Kurzarbeitsentschädigungen so schnell wie möglich von 18 auf maximal 24 Monate zu verlängern. Nur so erhielten die Unternehmen Planungssicherheit. Weiter solle die Verwaltung darlegen, wie die Versorgungssicherheit mit Impfstoffen und Medikamenten verbessert werden könne, teilte die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-S) nach Gesprächen mit Bundesrat Alain Berset und seinen Fachleuten am Donnerstag mit. Ausserdem müssten die erwarteten grösseren Mengen an Impfstoff so schnell wie möglich verabreicht werden. Damit würden weitere vorsichtige Öffnungsschritte möglich und die Schweizer Bevölkerung erhalte eine Perspektive. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trotz Lockerungen Gewerkschaften fordern Verlängerung der Kurzarbeit 15.04.2021 Mit Audio

13:38 BAG meldet 2226 neue Coronavirus-Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2226 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2181. Das sind 31 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit stark steigend. Der grosse Unterschied zu Vorwoche ist teilweise mit den tiefen Fallzahlen aufgrund einer geringeren Anzahl Tests über die Osterfeiertage zu erklären. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 303.79.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.5 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 8 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 30'768 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 16 Prozent gesunken.

Das BAG meldet 21 neue Verstorbene (17 davon sind Nachmeldungen). Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen. Das sind 49 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 1033 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:47 St.Gallen: Corona-Nothilfe gestartet Im Kanton St. Gallen ist ein Hilfsangebot für Leute gestartet, die in Not geraten sind und bei anderen Corona-Unterstützungsprogrammen durch die Maschen fallen. Dafür stehen fünf Millionen Franken bereit. Die Gelder seien zur finanziellen Unterstützung von Personen gedacht, die aufgrund der Coronakrise und trotz den Hilfsprogrammen von Bund und Kanton nicht mehr in der Lage sind, ihre Ausgaben zu decken, heisst es in der Mitteilung des Kantons vom Donnerstag.

11:09 Schwyz weitet repetitives Testen auf alle Schulstufen aus In der Woche nach Ostern hatte der Kanton Schwyz an zwei Standorten der Sekundarstufe I Pilottestungen mittels Speicheltest durchgeführt. Die Testungen funktionierten reibungslos und wurden von Schülerinnen und Schülern als unproblematisch und einfach anwendbar empfunden, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Aufgrund dieser positiven Ergebnisse und der auch in anderen Kantonen gemachten Erfahrungen entschied die Covid-19-Taskforce des Bildungsdepartements, die Umsetzung des repetitiven Testens auf alle Schulstufen auszuweiten. Ein gezieltes und repetitives Testen von symptomfreien Personen helfe, lokale Infektionsherde zu identifizieren und somit Infektionsausbrüche frühzeitig einzudämmen. Dies sei eine wichtige Grundlage für die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts sowie für die Vermeidung von klassen- oder gar schulübergreifenden Quarantänen. Die Testung an den Schulen basiert auf dem Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Einerseits entscheidet jede Schule für sich, ob sie sich am repetitiven Testen beteiligen will. Ist dies der Fall, können die Schülerinnen und Schüler noch über die Teilnahme entscheiden. Legende: Die Teilnahme an den Tests in den Schulen basiert auf dem Prinzip der doppelten Freiwilligkeit und ist kostenlos. Keystone

10:00 Stadt Schaffhausen entzieht Corona-Demo die Bewilligung Am Samstag soll es in der Stadt Schaffhausen doch nicht zu einer weiteren Kundgebung von Skeptikern der Corona-Massnahmen kommen. Der Stadtrat hat die vor einem Monat erteilte Bewilligung für die Demonstration in der Altstadt kurzfristig widerrufen. In der Zwischenzeit hätten grössere Demonstrationen zum gleichen Thema in anderen Städten zu Problemen geführt, hält der Stadtrat fest. Zudem habe die für diesen Samstag geplante Kundgebung in den sozialen Medien sehr grosse Aufmerksamkeit auf sich gezogen. «Angesichts der Reaktionen und Aufrufe in den sozialen Netzwerken kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kommt.» Zudem müsse davon ausgegangen, dass die Auflagen des Bundes bewusst nicht eingehalten werden.