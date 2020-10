Der Ticker startet um 6:50 Uhr

16:33 St.Gallen erlässt neue Regeln Ab diesem Samstag gelten im Kanton St.Gallen wegen den stark steigenden Fallzahlen neue Einschränkungen. Die Regierung führt diese dort ein, wo sich derzeit am meisten Personen anstecken – bei privaten Veranstaltungen und in Bars und Clubs. So gilt vorläufig bis am 31. Dezember 2020: In Clubs, Bars und Konzertlokalen darf nur noch im Sitzen konsumiert werden und tanzen ist verboten. Eine Maskenpflicht gilt bei Veranstaltungen mit über 30 Personen sowie generell für das Gastropersonal. Laut der Regierung zeigen die Daten aus dem Contact Tracing, dass viele Ansteckungen derzeit im privaten Rahmen passieren, zum Beispiel beim Abendessen mit der Familie, bei Vereinsanlässen oder beim Apéro mit Freunden.

15:55 Badener Bar schliesst – 132 Personen in Quarantäne Der Kanton Aargau hat eine Bar in Baden AG per sofort geschlossen. Der Betreiber konnte nach dem Besuch einer mit dem Coronavirus infizierten Person keine Kontaktdaten der Besuchenden vorlegen. Wegen der positiv getesteten Person, die neben der geschlossenen Viva Bar & Lounge am gleichen Abend ein weiteres Lokal besucht hatte, müssen 132 Personen in Quarantäne, wie das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mitteilte.

15:48 Biontech peilt Zulassungsantrag für Corona-Impfung im November an Das deutsche Biotechunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer peilen bei positiven Studienergebnissen mit ihrem Corona-Impfstoff einen Zulassungsantrag Ende November an. Ende Oktober könnten die beiden Partner wissen, ob der Impfstoff wirksam sei, erklärte Pfizer-Chef Albert Bourla. In der dritten Novemberwoche könnten die Unternehmen genügend Daten zur Sicherheit des Impfstoffes vorliegen haben. Unter der Annahme positiver Daten könnte bald nach Erreichen dieses Meilensteins eine Notfallgenehmigung in den USA beantragt werden. Biontech bestätigte den Zeitplan, äusserte sich aber nicht weiter dazu. Die Aktien von Biontech und Pfizer legten nach der Nachricht im vorbörslichen Handel an der Wall Street deutlich zu. Gegenüber SRF News äusserte sich diese Woche ein Proband, der an der Impfstoff-Studie von Biontech teilnimmt, zu seinen Erfahrungen: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Impfen gegen Covid-19 Der Mann, der freiwillig an einem Impfstofftest teilnimmt 13.10.2020 Mit Audio

15:09 Die Medienkonferenz ist beendet «Ist das die zweite Welle?», will eine Journalistin wissen. «Das werden wir erst nachträglich sagen können», sagt Virginie Masserey, die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle im BAG. Damit ist die Fragerunde der Journalistinnen und Journalisten beendet, und damit auch der Point de Presse. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Hier im Ticker erfahren Sie weiterhin alles Wichtige rund um das Coronavirus.

15:01 Martin Ackermann zu Aerosolen Ein Journalist stellt eine Frage zur Rolle von Aerosolen bei der Virusübertragung. Martin Ackermann von der Covid-19-Taskforce sagt: Im Sommer schien klar, dass grössere Tropfen die Hauptüberträger seien. Neuere Studien legten jedoch nahe, dass Aerosole stärker beteiligt seien als gedacht. Man befasse sich derzeit mit dieser Frage.

15:00 Zusammenarbeit der Spitäler Ein Journalist fragt nach der Situation in den Spitälern und der Zusammenarbeit der Spitäler. Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS): Der Informationsaustausch zwischen den Spitälern funktioniere. Man könne zum Beispiel Patientinnen und Patienten innerhalb der Schweiz verlegen, sollte sich das Virus in einer Region besonders stark verbreiten. Zur Situation in den Spitälern sagt Hauri, dass die Zahl der Hospitalisierungen steigen könnte, es aber weniger schwere Verläufe geben könnte. Aber man wisse das schlichtweg noch nicht genau.

14:53 Zivilschützer für Contact Tracing? Frage eines Journalisten: Werden nun vermehrt Zivildienstleistende für das Contact Tracing eingesetzt? Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS): Es seien derzeit einzelne Zivilschützer und Zivildienstleistende im Einsatz. Sie würden aber Ausbildung benötigen. «Wegen der Beschränkung der Dienstzeit müssen sie zudem immer wieder ausgewechselt werden.» 00:19 Video Rudolf Hauri: «Zivildienstler sind bereits an verschiedenen Orten aktiviert» Aus News-Clip vom 16.10.2020. abspielen

14:50 Kantone wollen vom Bund einheitliche Regeln bei Maskenpflicht Während der laufenden Pressekonferenz hat die kantonale Gesundheitsdirektorenkonferenz eine Medienmitteilung veröffentlicht. Der föderale Flickenteppich bei der Maskentragpflicht soll beseitigt werden. Die GDK fordert den Bund auf, in diesem und weiteren Bereichen einheitliche Regeln zu schaffen und durchzusetzen. Die Kantone fordern konkret eine allgemeine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, die Beschränkung von privaten und öffentlichen Versammlungen und eine Empfehlung zum Homeoffice, wo immer dies möglich ist. Höchstzahlen hätten sicherzustellen, dass das normale Familien- und Freundesleben weiterhin möglich bleibe, heisst es in der Mitteilung. Um die Kontakthäufigkeit und –intensität einzuschränken, empfiehlt die GDK den Kantonen zudem, die Auflagen an Bars, Clubs und Diskotheken strenger auszugestalten und allenfalls deren Schliessung anzuordnen. Als Beispiel für strengere Auflagen werden Sperrstunden aufgeführt.

14:49 Rudolf Hauri zur Lage in den Spitälern «Müssten die Spitäler nicht wieder überlegen, welche Eingriffe man verschieben kann, wenn es mehr Covid-Fälle in den Kliniken gibt?», fragt ein Journalist. VKS-Präsident Rudolf Hauri versichert: «Ja, solche Überlegungen macht man und man arbeitet bereits mit Szenarien, diese werden überprüft.»

14:45 Hat die Schweiz genug Masken? Eine Journalistin fragt, ob die Schweiz genug Masken habe? Masserey antwortet, die Kantone seien angehalten worden, Vorräte anzulegen. Sie könnte aber nicht sagen, ob solche Vorräte tatsächlich vorhanden seien. Das müsse man die Kantone fragen.

14:40 Rudolf Hauri: «Contact Tracing funktioniert noch, aber es hinkt» «Was ist mit dem Contact Tracing, ist es unter Kontrolle?», fragt ein Journalist. Rudolf Hauri antwortet: «Es funktioniert noch, aber es hinkt, es funktioniert nicht überall in jeder Facette.» Die Leute würden nicht immer schnell genug kontaktiert, aber es das Contact Tracing werde weitergeführt. 00:35 Video Rudolf Hauri: «Das Contact Tracing funktioniert noch, aber es hinkt» Aus News-Clip vom 16.10.2020. abspielen

14:39 Wieso steigen die Zahlen so schnell? Ein Journalist fragt, wieso es jetzt so schnell geht und wieso man so überrascht worden sei von den steigenden Zahlen. Martin Ackermann, Präsident der nationalen Covid-19-Taskforce, erkärt, die steigenden Zahlen lägen zum einen am Wetter. «Zudem halten sich die Leute mehr in Innenräumen auf. Und gezielte Methoden funktionieren nicht mehr so gut.»

14:36 Rudolf Hauri zu Treffen in Innenräumen Rudolf Hauri von der VKS betont, dass kleine Zusammenkünfte in Innenräumen mehr Einfluss auf das Infektionsgeschehen hätten, als man das bisher angenommen hatte.

14:35 Martin Ackermann zur Fallentwicklung «Wenn wir jetzt nichts machen, haben wir trotzdem in zwei bis drei Wochen 12'000 Neuinfektionen am Tag, stimmt das?», will eine Journalistin wissen. Darauf antwortet Martin Ackermann: «Machen wir eine Woche nichts, haben wir nächste Woche 6000 Fälle am Tag». Heute in zwei Wochen hätten wir 12'000 Fälle pro Tag. Es gelte der Faktor 4 binnen zwei Wochen. 00:33 Video Martin Ackermann: «Machen wir eine Woche nichts, haben wir 6000 Fälle am Tag» Aus News-Clip vom 16.10.2020. abspielen

14:30 Wann ist das Gesundheitssystem an Anschlag? Eine Journalistin fragt: «Wenn es so weitergeht wie jetzt, wann ist das Gesundheitssystem am Anschlag?» Martin Ackermann, Präsident der nationalen Covid-19-Taskforce, sagt, dass er diese Frage nicht direkt beantworten kann.

14:28 Boris Zürcher: «Der Einbruch des BIP ist massiv» Zürcher äussert sich noch zu den Seco-Prognosen: Viele würden sie für zu optimistisch halten, so Zürcher, aber diese Prognose beruhe auf den aktuell verfügbaren Daten. Man habe heute Indikatoren, die sich erst in 3 bis 4 Monaten widerspiegeln würden. «Der Einbruch des BIP ist massiv», sagt der Seco-Leiter.

14:21 Boris Zürcher: Kurzarbeit von 12 auf 18 Monate erhöht Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit Seco, fasst die derzeitige Situation auf dem Arbeitsmarkt zusammen: Die Notmassnahmen im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind auf den vorherigen Zustand zurückgefahren. Für die Betriebe gilt: Kurzarbeit wurde von 12 auf 18 Monate erhöht. Für Lernende gilt keine Kurzarbeit. Bisher wurde für Kurzarbeit 7.7 Milliarden Franken bezahlt. Die Vollzugstellen würden stark herausgefordert, aber würden sich wacker schlagen, so Zürcher. Sollte sich die Situation verschlechtern, könnten zum Teil Massnahmen vom März reaktiviert werden, auch ohne dass eine ausserordentliche Lage vorliegt. Diese Massnahmen seien bekannt. 00:53 Video Zürcher: «Die Möglichkeit zum Bezug von Kurzarbeit wurde von 12 auf 18 Monate erhöht» Aus News-Clip vom 16.10.2020. abspielen

14:13 Von der Geschwindigkeit der Ausbreitung überrascht Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS), ergreift das Wort. «Wir haben nicht mit dieser Geschwindigkeit der Ausbreitung gerechnet.» Es gebe Probleme mit dem Contact Tracing. Nicht alle angesteckten Personen könnten verfolgt werden. Es sei deshalb wichtig, dass die Betroffenen selber sich bei den Stellen des Contact Tracings meldeten. Zu den Massnahmen: «Homeoffice ist ein gutes Stichwort», sagt Hauri. Zudem könnten auch Einschränkungen bei Veranstaltungen und Masken eine wichtige Rolle spielen. Es stimme zuversichtlich, dass die Spitäler jetzt besser vorbereitet seien, als sie es im Frühling waren. 00:30 Video Rudolf Hauri: «Es gelingt nicht überall alle Kontaktpersonen zu erreichen» Aus News-Clip vom 16.10.2020. abspielen

14:11 Ackermann empfiehlt Homeoffice und flächendeckende Maskenpflicht Die nationale Covid-19-Taskforce sei besorgt, sagt Martin Ackermann von der Taskforce. Die Zahlen seien ein Schock, aber auch eine Chance. Zehn Menschen steckten im Schnitt 15 weitere an. Nichts zu tun, sei daher keine Option – die Schäden für Gesellschaft, Gesundheitssystem und Wirtschaft wären enorm. Man müsse den weiteren Anstieg verhindern. Die bestehenden Massnahmen können Ackermann zufolge die Epidemie nicht eindämmen. «Es braucht zusätzliche Massnahmen», so Ackermann. Der Vorteil gegenüber dem Frühling: Man wisse nun, was wirkt, darunter Abstandhalten und Maskentragen. Besonders Ansteckungen in Innenräumen geben zu denken. Die Empfehlung der Taskforce daher: Homeoffice und eine flächendeckende Maskenpflicht. Jeder Tag zähle, so Ackermann. 00:21 Video Martin Ackermann: «Massnahmen reichen nicht aus» Aus News-Clip vom 16.10.2020. abspielen