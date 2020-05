Der Ticker startet um 6:35 Uhr

16:50 Nur noch 10 Prozent der urspünglichen Summe US-Präsident Donald Trump erwägt die Wiederaufnahme von Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Noch ist unklar in welcher Höhe. Diskutiert wird offenbar eine Absenkung der amerikanischen Überweisungen an die WHO auf zehn Prozent der ursprünglichen Summe. Damit werde man mit den Zahlungen Chinas gleichziehen, schrieb Trump auf Twitter. Seine Regierung bewerte eine Vielzahl von Vorschlägen zum Umgang mit der WHO. Er betonte, vorerst gelte die Einstellung der Zahlungen weiter.

16:33 Bleibt weg! Lokale Behörden in englischen Küstenregionen haben Ausflügler aus Städten gebeten, nicht vorbeizukommen. «Überlegen Sie es sich gut», hiess es auf der Webseite des County Council Network (CCN), Link öffnet in einem neuen Fenster, einem Zusammenschluss 36 ländlicher Bezirke. Die Menschen sollten am Wochenende besser in der Nähe ihrer Wohnorte bleiben, als längere Strecken für einen Ausflug zum Strand oder in den Naturpark zu fahren, so der Aufruf. Seit vergangenem Mittwoch dürfen die Engländer wieder unbegrenzt ihre Häuser verlassen und auch für Tagesausflüge innerhalb des grössten britischen Landesteils umherreisen. Doch das schürt Befürchtungen vor einer zweiten Welle an Coronavirus-Infektionen. Grossbritannien hat laut offiziellen Zahlen die meisten Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie in Europa zu beklagen. Über 34'460 nachweislich Infizierte sind dort bislang gestorben.

15:58 Bisher kein Nachweis für Oberflächen-Ansteckungen Ob Menschen sich beim Berühren von Klinken, Haltegriffen oder Computertastaturen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 anstecken können, ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch nicht bekannt. Gleichwohl seien Desinfektionen empfehlenswert, heisst es in einer Hygiene-Empfehlung der WHO. Darin erwähnt sie eine Studie, wonach das Virus auf der Aussenseite einer medizinischen Gesichtsmaske bis zu sieben Tagen überleben kann. Sämtliche Studien über die Lebensfähigkeit des Virus auf Oberflächen seien aber mit Vorsicht zu geniessen. Sie seien in Laboren durchgeführt und liessen keine Rückschlüsse auf die echte Lebenswelt zu, so die WHO. In der erwähnten Studie habe das Virus auf Edelstahl und Plastik bis zu vier Tage, auf Glas bis zu zwei Tage und auf Stoff und Holz einen Tag überlebt. In einer anderen Studie seien es vier Stunden bei Kupfer, 24 Stunden bei Pappe und 72 Stunden bei Plastik und Edelstahl gewesen. Obwohl bislang keine Studie Ansteckungen mit Sars-CoV-2 über die Berührung von Oberflächen nachgewiesen habe, sei dies nach Erfahrungen mit anderen Coronaviren nicht auszuschliessen. Deshalb sei Desinfizieren wichtig - in Kliniken, aber auch ausserhalb, etwa bei Waschbecken, Toiletten, elektronischen Geräten, Handläufen von Treppen, Böden und Wänden. Legende: Trotz fehlendem Nachweis einer Ansteckung über Oberflächen: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Keystone

15:36 Italien erwischt Keller-Sutter mit Einreise-Erlaubnis kalt Italien will die Einreise für Ausländerinnen und Ausländer ab 3. Juni wieder erlauben. «Das ist ein einseitiger Entscheid Italiens, den ich zur Kenntnis nehme», sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Die Schengenstaaten seien nicht darüber informiert worden. «Die Schweiz wird eigenständig entscheiden, ob sie zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Personen aus Italien wieder einreisen lässt», sagte die Justizministerin. «Wir hatten Kontakt mit Italien letzte Woche, da war noch keine Rede von dieser Öffnung.» Für sie sei klar, dass der Entscheid Italiens auch dem wirtschaftlichen Druck geschuldet sei, wegen des Tourismus. Audio Wieder offene Grenzen: Chance oder Gefahr? 28:47 min, aus Samstagsrundschau vom 16.05.2020. abspielen. Laufzeit 28:47 Minuten.

15:18 Polizei löst Demos gegen Corona-Massnahmen auf Wie schon vor Wochenfrist haben sich in mehreren Schweizer Städten Gegner der Corona-Massnahmen zu Kundgebungen versammelt. In der Stadt Bern unterband die Polizei Mahnwachen oder Kundgebungsversuche von Lockout-Gegnern konsequent. Sowohl beim Bundesplatz als auch auf der Allmend wies die Polizei alle Leute weg, welche sich versammeln wollten. Auf der Berner Allmend kesselte die Polizei etwa zwanzig Personen ein, nachdem diese der Aufforderung der Polizei nicht nachgekommen waren, die Örtlichkeiten zu verlassen. Auf dem Zürcher Sechseläutenplatz forderte die Polizei die Demonstranten auf, den Platz zu verlassen, und begann im Anschluss, «uneinsichtige Personen zu kontrollieren, zu verzeigen und wegzuweisen». Gegen 15 Uhr gab die Polizei den Platz wieder frei, teilte aber gleichzeitig mit: «Es werden zu keinem Zeitpunkt weitere Veranstaltungen geduldet.» In Basel versammelten sich rund 120 Gegnerinnen und Gegner der Pandemie-Massnahmen vor dem Rathaus. Die Demonstranten zogen auf den Münsterplatz weiter, wo die Kundgebung nach einer knappen Stunde von der Polizei aufgelöst wurde. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Demos gegen Corona-Massnahmen Polizei kontrolliert, verzeigt und weist weg 16.05.2020 Mit Video

15:02 Vorerst kein Kurz-Trip nach Prag Zwar läuft in Tschechien der wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Ausnahmezustand in der Nacht von Sonntag zu Montag aus. Doch der Einreisestopp für Touristen aus Deutschland und anderen Ländern bleibe auf anderer Grundlage bestehen, stellte ein Sprecher des Innenministeriums klar. Das tschechische Gesundheitsministerium veröffentlichte eine diesbezügliche Verordnung zum «Schutz vor einer Einschleppung von Covid-19». Sie gilt ab dem 18. Mai vorerst unbefristet. Ausnahmen gibt es wie bisher für Ausländer, die über einen dauerhaften Wohnsitz in Tschechien verfügen. Sie müssen bei der Wiedereinreise indes einen negativen Coronavirus-Test vorweisen oder sich einer 14-tägigen Heimquarantäne unterziehen. Sonderregelungen bestehen auch für grenzüberschreitende Berufspendler, Lkw-Fahrer, Diplomaten, Geschäftsreisende und Studierende. In den meisten Fällen muss das für den Aufenthaltsort zuständige Gesundheitsamt vorab informiert werden. Die Kontrollen an den tschechischen Grenzen zu Deutschland und Österreich waren bereits zuvor bis zum 13. Juni verlängert worden. Nach den letzten Lockerungen für das öffentliche Leben war die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Tschechien wieder leicht angestiegen, blieb aber unter der Marke von hundert. Bis Samstag waren 8406 bestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. 295 Todesfälle wurden mit der neuartigen Erkrankung in Verbindung gebracht. Legende: An Städtereisen ist im Moment in Tschechien nicht zu denken. Reuters

14:32 BAG zu falschen Zahlen: «Der Fehler lag nicht bei uns» Die Verwirrung um die neuen Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) lässt sich nun erklären. Wie Mediensprecher Grégoire Gogniat auf Anfrage von SRF News mitteilt, hätte ein Labor dem BAG falsche Zahlen übermittelt. «Der Fehler lag nicht bei uns», so Gogniat.

13:58 Berner Kantonspolizei riegelt Bundesplatz ab In Bern hat sich die Polizei für eine Kundgebung gewappnet, die Gegner der Massnahmen gegen die Corona-Pandemie angekündigt haben. Nach 13 Uhr haben Polizisten zu diesem Zweck den Bundesplatz mit Metallgittern abgesperrt. Kurz zuvor war auf dem Platz vor dem Parlamentsgebäude der Wochenmarkt zu Ende gegangen. Dutzende Polizisten versammelten sich rund um den Platz. Auch waren mehrere Kastenwagen abgestellt. Trotz Versammlungsverbot wegen Corona hatten schon am 2. und 9. Mai Corona-Massnahmen-Gegner auf dem Bundesplatz demonstriert. Die Kundgebungen konnten jeweils nur langsam aufgelöst werden, wie die Kantonspolizei am Donnerstag schrieb. Sachliche Gespräche mit den Kundgebungsteilnehmenden seien kaum möglich gewesen. Märit ist vorbei

13:46 Wuhaner kritisieren gigantische Test-Kampagne Als Reaktion auf eine beispiellose Testserie haben Bürger von Wuhan in sozialen Medien ihre Besorgnis ausgedrückt. Sie fürchten, sich in den Massenaufläufen vor den Testzentren dem Coronavirus erst auszusetzen und sich zu infizieren. Andere Einwohner hielten im Internet dagegen. Kritische Kommentare seien den Massnahmen der Regierung nicht zuträglich. Am Dienstag hatten mehrere chinesische Medien berichtet, dass die zentralchinesische Stadt Wuhan sämtliche seiner elf Millionen Einwohner in nur zehn Tagen einem Coronavirus-Test unterziehen wolle. Dies, weil nach einer längeren Phase ohne Erkrankungen in der Stadt sechs neue Infektionen festgestellt worden waren. Legende: Die neuen Fälle - allesamt Menschen, die zuvor keine Symptome der Krankheit gezeigt haben - spornten die Behörden in Wuhan dazu an, eine stadtweite Suche nach asymptomatischen Trägern des Virus zu lancieren. Keystone

13:23 BAG korrigiert neue Infektions-Zahlen nach unten Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die neusten Zahlen zur Situation in der Schweiz korrigiert. Statt 98 Neuansteckungen gibt die Institution nun nur noch 58 an. Das sind dann mit sieben zusätzlichen Neuinfektionen marginal mehr als am Vortag und ein nicht fast doppelt so hoher Wert. Laut den neuen Informationen sind aktuell 30'572 Personen mit dem Coronavirus infiziert und 1602 daran verstorben. Die Zahl der durchgeführten Tests belaufen sich total auf über 339'364. Bei 11 Prozent dieser Tests ist das Resultat positiv ausgefallen – wobei mehrere positive oder negative Tests bei derselben Person vorgenommen worden sein können. Die Gründe für die Korrektur seitens des BAG sind derzeit noch unklar.

12:52 Corona-Impfstoff schützt Rhesusaffen vor Covid-19 Ein experimenteller Impfstoff hat im Tierversuch in Grossbritannien hoffnungsvolle Resultate erzielt. Eine Dosis des «ChAdOx1 nCoV-19» genannten Stoffs habe sechs Rhesusaffen vor der Lungenentzündung geschützt, die mit dem neuen Coronavirus einhergeht, teilten das National Institute of Health und Forscher an der Universität Oxford mit, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die Resultate sind allerdings noch nicht durch den Peer-Review-Prozess gegangen. Am 23. April habe in Grossbritannien die Phase 1 eines Tests bei gesunden Freiwilligen begonnen. «ChAdOx1» sei bereits früher bei der Impfstoff-Entwicklung verwendet worden, unter anderem gegen das Virus, das die im Nahen Osten aufgetretene Lungenkrankheit MERS auslöst.

12:22 Weniger Todesfälle in Spanien In Spanien sind in den vergangenen 24 Stunden 102 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden - so wenige wie seit acht Wochen nicht mehr. Insgesamt seien damit bisher 27'563 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Neu nachgewiesen wurde das Virus bei 515 Personen. Legende: Pflege eines Corona-Patienten in Barcelona imago images

11:34 Schweiz spricht mit Italien über Grenz-Lockerungen Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat zur Kenntnis genommen, «dass Italien offenbar eine Lockerung der Einreisebeschränkungen auf den 3. Juni plant», teilt Sprecher Daniel Bach mit. Man sei mit den italienischen Behörden in Kontakt. Kommende Woche seien «wieder bilaterale Gespräche geplant, an denen wir mögliche Lockerungen an der Grenze diskutieren werden». Ziel sei, mögliche Lockerungsschritte gut aufeinander abzustimmen und zu koordinieren. Sobald es Entscheide gebe, würden diese kommuniziert. Italien hat am Samstagvormittag bekanntgegeben, dass es die Einreise für Ausländerinnen und Ausländer ab 3. Juni wieder erlauben werde. Die Grenzöffnung in Italien steht gemäss dem Entscheid der Regierung unter dem Vorbehalt, dass die Infektionsgeschehen in einzelnen Regionen oder Staaten es zulassen.

10:47 Impfstoff-Forschung: Französische Ministerin widerspricht Trump Ein Impfstoff gegen die Covid-19-Krankheit wird wahrscheinlich erst in 18 Monaten verfügbar sein, teilt die französische Ministerin für Forschung Frédèrique Vidal mit und widersprach damit dem US- Präsidenten Donald Trump, der gesagt hatte, er sei bis Ende des Jahres erhältlich. «Was die Labors, die Forscher, uns sagen, ist, dass uns die Beschleunigung, die wir bei der Entwicklung der klinischen Studien gesehen haben, Hoffnung auf einen Impfstoff innerhalb von 18 Monaten gibt», so Vidal im Radio Europe 1. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hatte für die Entwicklung eines Impfstoffs noch am Donnerstag eine Dauer von einem Jahr veranschlagt, allerdings in einem «optimistischen» Szenario. Weltweit gibt es mehr als 100 Impfstoffprojekte, und etwa zehn klinische Studien sind bereits im Gange. Es ist nicht vernünftig zu glauben, dass wir schneller vorankommen können, es sei denn, wir gefährden die Sicherheit der Menschen.

10:31 24 tote Wanderarbeiter in Indien Bei einem Verkehrsunfall in Indien sind 24 Wanderarbeiter getötet und mindestens 15 verletzt worden. Das teilte die zuständige Polizei im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh mit. Der Unfall habe sich am frühen Morgen im Distrikt Auriya ereignet, als ein Lastwagen mit Wanderarbeitern aus Delhi mit einem Traktor kollidierte. Die Arbeiter seien auf dem Heimweg in die östlichen Bundesstaaten Bihar, Jharkhand und Westbengalen gewesen. Wegen der coronabedingten Ausgangssperre in Indien haben Hunderttausende Arbeiter, die als Tagelöhner in Grossstädten lebten, ihr Einkommen verloren und sich auf den Weg nach Hause gemacht. Die Gesamtzahl der Infektons-Fälle in Indien ist indessen auf 85'940 gestiegen. Damit hat das Land – trotz der nationalen Ausgangssperre – China überrundet, wo die Pandemie ihren Ausgang nahm. 01:21 Video Aus dem Archiv: Hunderttausende Wanderarbeiter auf dem Heimweg Aus Tagesschau vom 29.03.2020. abspielen

9:59 Absperrungen an Schweizer Grenzen grösstenteils entfernt Seit Samstag um Mitternacht sind die Grenzübergänge von der Schweiz nach Deutschland und Österreich wieder offen. Kontrolliert wird aber weiterhin, denn das Einreisen in die Schweiz aus rein touristischen Gründen oder zum Einkaufen und Tanken bleibt verboten. Erlaubt ist der Grenzübertritt für diejenigen, die einer grenzüberschreitenden Beziehung leben, die Verwandte besuchen wollen oder die im anderen Land eine Zweitwohnung haben. Auch Einreisen zum Zweck eines Familienanlasses sind wieder möglich. Die Absperrungen an den wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Übergängen seien von den zuständigen Grenzbehörden grösstenteils entfernt worden, schreibt die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV). Voraussichtlich im Lauf des Samstags seien die Arbeiten beendet. 00:27 Video Kreuzlingen und Konstanz sind wieder vereint Aus News-Clip vom 15.05.2020. abspielen

9:11 Venedig will sich neu erfinden Seit Jahren befindet sich Venedig in einer existenziellen Krise, da der ungebremste Erfolg seiner Tourismusindustrie das zu ruinieren droht, was die Besucher seit Jahrhunderten angezogen hat. Nun hat die Coronavirus-Pandemie die Flut der Touristen schlagartig eingedämmt. Die Einwohner hoffen, dass die Krise auch eine Gelegenheit bietet, eine der anfälligsten Städte der Welt neu zu erfinden, eine nachhaltigere Tourismusindustrie zu schaffen und mehr Vollzeitbewohner anzuziehen. Zu diesem Zweck befürwortet Bürgermeister Luigi Brugnaro einen Vorschlag der städtischen Universität Ca' Foscari, Wohnungen nach der Coronakrise an Studenten zu vermieten – statt sie Touristen anzubieten. Brugnaor stellt sich eine Dynamik vor, die er in Boston erlebt hat, wo diejenigen, die zum Studieren kommen, sich in die Stadt verlieben und dort bleiben. Der Bürgermeister will auch ein Zentrum zur Erforschung des Klimawandels schaffen, das angesichts der Anfälligkeit der Stadt für Überschwemmungen Wissenschaftler anziehen könnte, die dann zu Einwohnern würden. Corona erlaubt uns, das Leben in der Altstadt neu zu überdenken.

8:31 Corona markiert nicht das Ende der Share-Economy Will wegen der Ansteckungsgefahr wieder jeder ein eigenes Auto haben? Auf lange Sicht kaum, sagt eine Trendforscherin. Entsprechend optimistisch ist auch das Schweizer Carsharing-Unternehmen Mobility. Seit Beginn des Lockdowns hat es zwar grosse Nachfrageverluste erlitten – 35 bis 50 Prozent. Doch es weiss sich mit verschiedenen Strategien zu helfen und hofft, die Krise mittelfristig ohne grössere Einschnitte zu überstehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trendforschung optimistisch Corona ist nicht das Ende der Sharing Economy 16.05.2020 Mit Audio

8:04 SNB-Direktoriums-Mitglied fürchtet weder Deflation noch Inflation Andrea Maechler, Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB), lehnt Forderungen von Politikern verschiedener Parteien ab, die SNB solle sich stärker an den Kosten für milliardenschweren Massnahmen gegen die Coronakrise beteiligen. Eine im März dieses Jahres abgeschlossene Zusatzvereinbarung zwischen der SNB und dem Eidgenössischen Finanzdepartement stellt dem Bund und den Kantonen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 eine maximale Gewinnausschüttung von 4 Milliarden Franken in Aussicht. Das sei das oberste Limit, sagte Maechler in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Eine einmalige Sonderausschüttung zur teilweisen Finanzierung der Covid-19-Kosten lehnt sie ab. Das würde die Geldpolitik konterkarieren. Auf die Frage, ob im Nachgang der Pandemie mit einer Inflation oder eher mit einer Deflation zu rechnen sei, sagte das Direktoriumsmitglied, dass der stärkere Franken und der Erdöl-Schock die Preise kurzfristig nach unten drückten. Eine deflationäre Spirale sei aber nicht zu befürchten. Und ein Inflationsrisiko sehe die Nationalbank heute auch nicht. Die Massnahmen zur Stützung der Konjunktur seien notwendig und derzeit bestehe keine Gefahr einer Inflation. Legende: Das Social Distancing, die höhere Verschuldung, der Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Rückgang der Einkommen sprächen dafür, dass die Erholung mehr Zeit brauche, so Maechler in der «NZZ». Keystone