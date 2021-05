Der Ticker startet um 5:30 Uhr

16:31 Indien: Zahl der Impfungen nimmt ab – Pandemie trifft ländliche Gebiete hart In Indien werden pro Tag tendenziell immer weniger Leute gegen Corona geimpft. Während im April teilweise um die 4 Millionen Dosen am Tag verabreicht wurden, waren es am Mittwoch nur 1.2 Millionen Dosen, wie Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums zeigten. In dem Land mit 1.3 Milliarden Einwohnern mangelt es an Corona-Impfstoff. Anders als viele reichere Länder hat Indien viel später die entsprechenden Dosen gekauft – und auch erst, nachdem die Impfstoffe im Land zugelassen waren. Bislang haben in Indien etwas mehr als zehn Prozent der Menschen mindestens eine Impfung erhalten. Etwas mehr als drei Prozent sind vollständig geimpft. Impfwillige müssen sich in vielen Teilen des Landes online registrieren – viele Menschen besonders in den ländlichen Regionen haben aber gar keinen Internetzugang. Die Pandemie hat sich derweil zunehmend in gerade diese ländlichen Regionen verlagert, auch weil es dort deutlich weniger Testmöglichkeiten gibt. Audio Corona trifft das arme, ländliche Indien besonders hart 04:56 min, aus Echo der Zeit vom 19.05.2021. abspielen. Laufzeit 04:56 Minuten.

15:51 USA: Tiefster Stand bei den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe seit Pandemie-Beginn Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist auf den tiefsten Wert seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor über einem Jahr gesunken. In der vergangenen Woche beantragten 444'000 Amerikaner Unterstützung, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März 2020. Experten sehen allerdings erst bei Werten zwischen 200'000 und 250'000 eine Normalisierung am Arbeitsmarkt. Die Zahl der Anträge dürften weiter sinken, nachdem republikanische Gouverneure in mindestens 21 Bundesstaaten angekündigt haben, dass sie sich im nächsten Monat aus den von Washington finanzierten Arbeitslosenprogrammen zurückziehen werden. 06:44 Video USA suchen verzweifelt Arbeitskräfte Aus Tagesschau vom 07.05.2021. abspielen

15:18 Keine Impf-Priorisierung mehr nach Alter in Österreich In Österreich wird die Priorisierung nach Altersgruppen bei der Corona-Impfung aufgehoben. Zwar bleibe die Empfehlung, nach Altersstufen vorzugehen, bestehen; die Ärztinnen und Ärzte könnten aber nach ihrem Ermessen frei entscheiden, wen sie impfen wollten, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein: «Jetzt geht es mit dem Impfen tatsächlich voll los.» Er rechne zudem damit, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den Impfstoff von Biontech/Pfizer in Kürze für die 12- bis 15-Jährigen zulassen werde. In Österreich haben bisher etwa 40 Prozent der aktuell impfbaren Bevölkerung ab 16 Jahren eine erste Impfung erhalten. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte zudem an, dass die Regierung in einer Woche über eine etwaige Aufhebung der Maskenpflicht entscheiden werde. In Österreich sind seit Mittwoch praktisch alle Branchen wieder geöffnet. Eine zentrale Rolle spielen dabei Zutrittstest und die bekannten Hygieneregeln. 04:18 Video Lockerungsschritte in Österreich und Frankreich Aus Tagesschau vom 19.05.2021. abspielen

Rund fünfzig Mitglieder des Parlaments aus allen Fraktionen verlangen vom Bundesrat ein nationales Härtefallprogramm für Studierende. Sie befürchten viele Ausbildungsabbrüche und eine Verschärfung des Fachkräftemangels. Der Bundesrat lehnt ein solches Programm aber ab. Die aktuelle Situation sei zwar sowohl für die Hochschulen als auch die Studierenden eine grosse Herausforderung, schreibt der Bundesrat in seiner Antwort auf gleichlautende Motionen von Ständerätin Eva Herzog (SP/BS) und Nationalrätin Franziska Roth (SP/SO). Erste Rückmeldungen zeigten aber, dass die Abbruchquote im Hochschulbereich stabil bleibe. Zudem hätten die Hochschulen umfangreiche Massnahmen getroffen, um Nachteile für Absolvierende aufgrund der Corona-Pandemie abzufedern. Die finanzielle Unterstützung für Studierende in Notsituationen liege in der Kompetenz und Verantwortung der Hochschulen und der Kantone. Deshalb sei die Bereitstellung von Bundesmitteln oder eine öffentlich-private Partnerschaft mit Beteiligung des Bundes nicht angezeigt.

Die derzeit in Europa eingesetzten Corona-Impfstoffe scheinen nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Schutz auch gegen sämtliche zirkulierende Mutationen des Virus zu bieten. «Alle Coronavirus-Varianten, die bislang aufgetaucht sind, reagieren auf die verfügbaren, zugelassenen Vakzine», sagt WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. Mit Blick auf die indische Variante B.1.617 fügt er hinzu, dass die Gesundheitsbehörden wachsam bleiben sollten. Kluge betont aber zugleich, dass Impfungen und Kontrollmassnahmen dabei helfen würden, die Verbreitung einzudämmen. «Wir lernen immer noch dazu über die neue Variante, aber sie ist in der Lage, sich schnell auszubreiten.» Mittlerweile sei die indische Mutation in mindestens 26 der 53 Länder aufgetreten, die von der WHO zur Region Europa gezählt werden. Theoretisch könne sie sich so rasant ausbreiten, dass sie die derzeit in Europa dominante Variante B.117, die erstmals in Grossbritannien auftauchte, ablöse.

13:33 BAG meldet 1198 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1198 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1099. Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 190.08.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.2 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'702 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 1 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

Das BAG meldet 16 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen. Das sind 46 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 659 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 77.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 71.0 Prozent. Davon sind 22 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:25 Ferien: London appelliert an gesunden Menschenverstand Trotz Reiseplänen vieler Briten für Länder, die als Corona-Risikogebiete eingestuft sind, hält die Regierung in London an den geplanten Lockerungen fest. Verkehrsminister Grant Shapps appellierte an den «gesunden Menschenverstand» seiner Landsleute. In Staaten, die auf einer roten oder bernsteinfarbenen Länderliste stehen, solle es keine Urlaubsreisen geben, sagte Shapps dem Sender Sky News. Ansonsten gebe es «jede Menge Schwierigkeiten». Legende: Einem Bericht des «Telegraph» zufolge wollen in den kommenden Tagen bis zu 270'000 Menschen aus Grossbritannien in sogenannte bernsteinfarbene Länder fliegen. Keystone

12:48 Hospitalisierte Personen: Medianalter liegt bei 56 Jahren Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seinem aktuellen Bericht schreibt, lag das Medianalter der hospitalisierten Personen zwischen dem 10. und dem 16. Mai 2021 bei 56 Jahren. Es ist das erste Mal, dass das Medianalter einen Wert unter 60 erreicht. Mitte März lag es noch bei rund 70 Jahren. Bezogen auf die Bevölkerungszahl war die Altersklasse der 10- bis 19-Jährigen mit über 150 Fällen pro 100'000 Einwohner bei den positiven Tests am meisten betroffen. Bezogen auf die Bevölkerungszahl wurden in den Altersklassen der 20- bis 39-Jährigen mit jeweils über 2500 pro 100'000 Einwohnern die meisten Tests gemeldet. Das Medianalter der hospitalisierten Personen lag in der Berichtswoche bei 56 Jahren. Seit Woche 10/2021 lag das Medianalter unter 70 Jahren und sank seither zum ersten Mal unter 60 Jahre. 4/4 pic.twitter.com/qhzVb1RhYe — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) May 20, 2021

12:16 Prinz William bekommt erste Corona-Impfung Prinz William (38) hat eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. «Am Dienstag habe ich meine erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten», hiess es in dem Tweet dazu. «Allen, die an der Verteilung des Impfstoffs arbeiten vielen Dank für alles, was Sie getan haben und weiterhin tun.» Personen im Alter von 38 und 39 Jahren wie William und seine Frau Herzogin Kate (39) sind seit dem 13. Mai in England zu einer Impfung berechtigt. Ob auch Kate eine erste Dosis erhalten hat, wurde nicht mitgeteilt. Williams Grossmutter, die Queen, hatte Anfang Januar ihre erste Corona-Impfung erhalten. Eigentlich sind Informationen zur Gesundheit der Royals Privatsache. Mit der Mitteilung hatte die Queen aber Spekulationen und Falschinformationen einen Riegel vorschieben wollen.

12:01 Dänemark: Impfen mit Astra-Zeneca nun trotzdem möglich Däninnen und Dänen können sich in Kürze freiwillig mit den im nationalen Impfprogramm nicht verwendeten Präparaten von Astra-Zeneca und Johnson & Johnson impfen lassen. Voraussetzung für eine solche Impfung bei einem privaten Anbieter ist allerdings eine vorherige Beratung mit einem Arzt und eine ausdrückliche Zustimmung. Die Impfungen sind für die Interessierten kostenlos. Dänemark hatte den Einsatz von Astra-Zeneca Mitte März nach Berichten seltener Fälle von Blutgerinnseln in Verbindung mit der Impfung zunächst gestoppt und den Impfstoff Mitte April dann gänzlich aus dem Impfprogramm gestrichen. Das Mittel von Johnson & Johnson ist bislang noch gar nicht in Dänemark zum Einsatz gekommen. 02:25 Video Aus dem Archiv: EMA empfiehlt Impfstoff von AstraZeneca weiterhin Aus Tagesschau vom 07.04.2021. abspielen

11:20 Stadt Bern will Armutsbetroffenen unter die Arme greifen Die Stadt Bern fordert Armutsbetroffene dazu auf, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der Coronakrise habe die Nachfrage bei privaten und kirchlichen Hilfsangeboten zugenommen. Daraus folgert die Stadt Bern, dass Menschen mit knappem Budget aus falscher Scham oder mangels Information oft auf öffentliche Sozialhilfe verzichten. Sie will nun Gegensteuer geben – mit einem Faltblatt. Das Schreiben mit dem Titel «Haben Sie Probleme wegen Corona?» macht in einfacher Sprache auf die Rechte und Pflichten der Sozialhilfe aufmerksam und wurde in elf Sprachen übersetzt.

11:09 EU liefert bis Ende Woche 260 Millionen Impfdosen aus EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnet die EU als Vorbild in der weltweiten Corona-Impfstoffkampagne. «Wir sind die einzige Region in der Welt, die es geschafft hat, sowohl die eigene Bevölkerung zu versorgen als auch fair mit anderen zu teilen.» Bis Ende der Woche würden 260 Millionen Impfdosen in der EU ausgeliefert sein. «Bis Ende Juli wollen wir 70 Prozent aller Erwachsenen in Europa ein Impfangebot gemacht haben.» Wie die Kommissionspräsidentin Ursula weiter mitteilt, hat die EU mit Biontech/Pfizer einen Vertrag über den Kauf von bis zu 1.8 Milliarden weiteren Dosen Corona-Impfstoff unterzeichnet. Dieser läuft bis 2023. 900 Millionen Dosen seien fest bestellt, weitere 900 Millionen eine Option. Das Vertragsvolumen wird auf bis zu 35 Milliarden Euro geschätzt. Für die laufende Impfkampagne hat die EU bereits zwei Rahmenverträge mit Biontech/Pfizer über 600 Millionen Impfdosen geschlossen, die seit Ende 2020 ausgeliefert werden.

10:39 Kontrolle der Schutzmassnahmen: Suva zieht positive Bilanz Die Unfallversicherung hat seit Ende März 2020 über 19'000 Betriebe unter die Lupe genommen. Lediglich in einem Prozent der Fälle verfügte die Suva eine vorübergehende Betriebseinstellung. Laut Mitteilung kontrollierte sie Baustellen sowie diverse Industrie- und Gewerbebetriebe auf die Einhaltung der Covid-19-Schutzmassnahmen. Dabei zeigte sich: Die überwiegende Mehrheit hält sich an die Vorgaben. Die Expertinnen und Experten der Schweizerischen Versicherungsanstalt leiteten zwischen Ende März 2020 und Ende April des laufenden Jahres in 62 Fällen vorübergehende Arbeitseinstellungen ein. Nach einem ruhigeren Sommer intensivierte die Suva ihre Tätigkeit zu Beginn der zweiten Welle wieder – im November und Dezember 2020 gab es daher am meisten Kontrollen. Am intensivsten waren diese im Kanton Zürich, gefolgt von der Waadt. Hier gab es jeweils rund 2500 Kontrollen. Auf Platz drei liegt Bern mit 2000 Kontrollen.

10:13 Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie vermeldet Aufschwung Die Zahlen des ersten Quartals zeigen eine deutliche Entspannung der Lage: Die Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie hat sich von den pandemiebedingten Rückgängen des vergangenen Jahres weitgehend erholt. Dies teilte der Branchenverband Swissmem am Donnerstag mit. Die Auftragseingänge stiegen gegenüber der Vorjahresperiode um 4.8 Prozent. Auch die Exporte erhöhten sich um 3.3 Prozent. Damit habe sich der Aufwärtstrend aus dem vierten Quartal 2020 fortgesetzt. Auch die Kapazitätsauslastung in den Betrieben sei weiter gestiegen und liege mit 81.7 Prozent nur noch knapp unter dem langjährigen Mittel von 86.1 Prozent. Demgegenüber sanken jedoch die Umsätze um ein halbes Prozent unter den Vorjahreswert. Nach wie vor unbefriedigend sei die Margensituation: Fast ein Viertel der Mitgliedsfirmen hätten angegeben, das vergangene Jahr mit einem Betriebsverlust abgeschlossen zu haben.

9:11 Volksfeste in Nordrhein-Westfalen denkbar In Nordrhein-Westfalen könnten die Bürger bei sinkenden Infektions- und steigenden Impfzahlen ab dem Spätsommer wieder Volksfeste besuchen. «Bei einem weiteren Rückgang des Infektionsgeschehens bestehen für traditionelle, regionale Volksfeste unter freiem Himmel gute Aussichten für den Spätsommer», sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Voraussetzungen seien aber Hygienekonzepte der Veranstalter. «Ich wünsche mir sehr, dass unsere beliebten traditionellen Feste (...) so schnell wie möglich wieder stattfinden können», so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Legende: Zeigt sich zuversichtlich: Andreas Pinkwart (FDP), Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen. Keystone

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 12'298 Corona-Neuinfektionen. Das sind gut 5100 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel dem RKI zufolge weiter auf 68 von 73 am Vortag. Vor einer Woche lag der Wert bei 103.6. Er gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 237 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus binnen 24 Stunden auf 86'902. Seit Ausbruch des Virus wurden mehr als 3.62 Millionen Menschen positiv getestet.

In Lateinamerika und der Karibik gibt es nach Angaben der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho) «eklatante Lücken» beim Zugang zu Coronavirus-Impfstoffen. Nur drei Prozent der mehr als 650 Millionen Einwohner der Region seien bisher vollständig geimpft, sagte Paho-Direktorin Carissa Etienne. Sie rief in einer Online-Pressekonferenz dazu auf, die übermässige Abhängigkeit von Importen essenziellen Medizinbedarfs durch eine verstärkte Herstellung vor Ort zu mindern. Lediglich vier Prozent medizinischer Produkte, die bisher während der Pandemie in der Region benutzt worden seien, stammten aus der Region.

5:08 Britische Studie soll Effektivität von dritter Impfung prüfen Mit einer neuen Studie wollen britische Forscher die Effektivität einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus prüfen. Dabei sollen insgesamt sieben verschiedene Impfstoffe getestet werden, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch in London ankündigte. Die ersten Ergebnisse werden im September erwartet. Davon erhoffen sich die Wissenschaftler Klarheit für ein von Herbst an geplantes Auffrischungsprogramm. Damit solle den am stärksten gefährdeten Menschen über den Winter der bestmögliche Schutz garantiert werden. Der Start der Studie ist bereits für Anfang Juni geplant.

2:18 Zusätzliche Freiheiten mit Covid-Zertifikat – ethisch vertretbar? Wer sich diesen Sommer frei bewegen will, muss zum Club der Geimpften, der Getesteten oder Genesenen dazugehören. Das Vorweisen des Covid-Zertifikats könnte zum Teil auch für den Zugang in Restaurants, Sportanlagen und Kinos obligatorisch werden. Was bedeutet das für diese Menschen, die sich nicht impfen oder testen lassen wollen? Ethikerinnen und Ethiker bewerten diese Frage unterschiedlich. Andrea Büchler, Präsidentin der Nationalen Ethikkommission, bewertet eine solche Regelung für einen kurzen Zeitraum als akzeptabel. Adrienne Hochuli Stillhard, Theologin und Mitarbeiterin am Institut für Sozialethik, sieht in diesem Ansatz hingegen die Problematik einer möglichen Zweiklassengesellschaft innerhalb der Bevölkerung. 05:24 Video Zusätzliche Freiheiten mit Covid-Zertifikat – ethisch vertretbar? Aus 10 vor 10 vom 19.05.2021. abspielen