Ein Journalist erwähnt Kritik am Video, wie man korrekt mit Masken umgeht. Daniel Koch vom BAG räumt ein, dass nicht alle Handgriffe in einem Video perfekt dargestellt werden könnten. Klar sei, dass die Maske über Nase und Mund gezogen werden müsse. Er betont, dass Masken vor allem nach aussen schützen. Masken von Infizierten sollten nicht mit den Händen berührt werden.

«An wen können sich Kunden und Konsumenten melden, wenn sie finden, das ein Schutzkonzept in einem Laden oder Restaurant nicht ausreicht?», will eine Journalistin wissen. Eine zentrale Stelle gäbe es nicht, sagt Daniel Koch.

Christian Bock von der Zollverwaltung bestätigt, dass Juristen das Bussen-Regime etwa für Einkaufstouristen unterschiedlich beurteilten. Man werde die Praxis im Nachhinein überprüfen. In der «unübersichtlichen» Anfangssituation seien die Bussen aber nötig gewesen, so Bock.

Ein Journalist will wissen, ob Koch nervös sei, weil heute eine so grosse Lockerung stattfindet. Der BAG-Delegierte verneint. Er sei froh, dass es vorwärtsgehe und ist sehr zufrieden mit Schweizer Bevölkerung und ist zuversichtlich, dass nun jeder wisse, wie er sich zu verhalten habe.

14:45

Wie viele Einkaufstouristen wurden gebüsst?

Eine Journalistin will wissen, wie viele Bussen es gab und wie man überhaupt im Ausland habe einkaufen können. Es gebe keine Ausreisekontrollen, so Bock. Wenn als eine Person ins Ausland reisen will, kann sie das – sofern die Grenzwache auf der anderen Seite sie reinlässt. 1635 Personen wurden dann beim Rückweg in die Schweiz wegen Einkaufstourismus gebüsst.