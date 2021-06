Der Ticker startet um 5:30 Uhr

20:53 Lissabon darf nur noch aus triftigem Grund verlassen werden Lissabon wird wegen einer besorgniserregenden Zunahme der Corona-Infektionsfälle für rund zweieinhalb Tage abgeriegelt. Von Freitagnachmittag bis Montagmorgen dürfen die 2.8 Millionen Bewohner der portugiesischen Hauptstadt den Grossraum Lissabon nur aus triftigem Grund verlassen, wie die Regierung mitteilte. Auswärtige werden nur in Ausnahmefällen einreisen dürfen. Mit 928 neuen Infektionen binnen 24 Stunden verzeichnete Lissabon am Donnerstag den höchsten Wert seit dem 19. Februar. In Lissabon breitet sich derzeit die erstmals in Indien nachgewiesene Delta-Variante des Coronavirus relativ stark aus, sagte Präsidentschaftsministerin Mariana Vieira da Silva. «Es ist nicht leicht, solche Massnahmen zu ergreifen, aber uns erschienen sie unerlässlich, damit die Lage, die in Lissabon derzeit herrscht, nicht auf das ganze Land übergreift», betonte sie.

20:32 In Bundesbern fallen die Masken Sinkende Corona-Zahlen und die Hitze dämpfen die Disziplin beim Maskentragen. Beobachten lässt sich das auch im Parlament: Obwohl in der Wandelhalle eine Maskenpflicht gilt, halten sich etliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht mehr strikt daran 02:22 Video In Bundesbern fallen die Masken Aus Tagesschau vom 17.06.2021. abspielen

20:13 Vier von fünf Erwachsenen in Grossbritannien inzwischen geimpft In Grossbritannien sind inzwischen 80 Prozent aller Erwachsenen mindestens ein Mal gegen das Coronavirus geimpft. Das teilte das britische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Das Ziel, allen Menschen über 18 Jahren bis zum 19. Juli ein Impfangebot zu machen, sei damit in Reichweite. Der Anteil der Erwachsenen, die beide Impfungen erhalten haben, liegt den Angaben zufolge bei knapp 60 Prozent. Noch in dieser Woche soll laut Gesundheitsminister Matt Hancock die Impfpriorisierung enden. Alle über 18-Jährigen können dann einen Termin buchen - bislang war die Impfreihenfolge streng nach Risikogruppen gegliedert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik Fälle, Impfungen, Übersterblichkeit: Corona-Zahlen weltweit 09.06.2021 Mit Video

19:23 Dänemark will 12- bis 15-Jährige impfen In Dänemark sollen auch Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren gegen Covid-19 geimpft werden. Ihnen soll im Rahmen der nationalen Impfkampagne eine Corona-Impfung angeboten werden, nachdem alle anderen Impfgruppen im Alter ab 16 Jahren an der Reihe gewesen sind. Das empfiehlt die dänische Gesundheitsverwaltung (SST). Das bedeutet, dass es für die Jüngeren gemäss dem derzeitigen Impfkalender voraussichtlich ab September so weit ist. SST-Direktor Søren Brostrøm sagte auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen, dies geschehe in erster Linie aus einem Wunsch heraus, den Grad der Immunität innerhalb der Bevölkerung zu erhöhen. Das werde auch eine Auswirkung darauf haben, die Pandemie im Winter unter Kontrolle zu behalten. Das Ganze sei vollkommen freiwillig. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schutz gegen Covid-19 Wer entscheidet über die Corona-Impfung: Eltern oder Kind? 04.06.2021 Mit Video

18:17 Delta-Variante verbreitet sich Russland In Russland grassiert den Behörden zufolge die aggressivere Delta-Variante, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle steige signifikant, teilt die Verbrauchergesundheitsbehörde mit. In Moskau verschlechtere sich die Situation rapide und unerwartet vermutlich wegen ansteckenderen Virus-Varianten, sagt der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergei Sobjanin. Die Behörden seien dabei, rasch die Anzahl der Krankenhausbetten zu erhöhen, um mehr Covid-19-Patienten aufnehmen zu können. Derzeit gebe es aber ausreichend Kapazität. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 17.06.2021 Mit Video

17:54 EMA: Vorerst keine Folgen für Zulassungsverfahren von Curevac Die enttäuschenden Zwischenergebnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffes des Herstellers Curevac haben vorerst keine Folgen für das Prüfverfahren bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Es gebe keine harte Mindestgrenze bei der Wirksamkeit, erklärte die EMA. Vor einer Bewertung müssten alle Ergebnisse vorliegen. Curevac hatte zuvor mitgeteilt, dass der Impfstoff des Unternehmens einer Zwischenanalyse zufolge eine Wirksamkeit von nur 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung «jeglichen Schweregrades» zeige. Das ist niedriger als bei anderen Impfstoffen.

17:08 Britisches Pflegepersonal wehrt sich gegen Impfpflicht Mit der Delta-Variante spitzt sich die Corona-Situation in Grossbritannien wieder zu. Vor diesem Hintergrund setzt die britische Regierung nun auch auf eine Impfpflicht für das Personal von Alters- und Pflegeheimen. Wer sich nicht innert 16 Tagen impfe, müsse gehen, erklärte Gesundheitsminister Matt Hancock. Beim Pflegepersonal löste dieser Entscheid heftige Reaktionen aus. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona in Grossbritannien Impfpflicht: Britisches Pflegeheim-Personal reagiert heftig 17.06.2021 Mit Audio

16:30 EU-Behörden: Geimpfte von Test- und Quarantänepflichten ausnehmen Reisende mit vollständigem Impfschutz gegen Covid-19 oder überstandener Corona-Infektion sollten nach Angaben führender EU-Behörden von Test- und Quarantänepflichten ausgenommen werden. Eine Ausnahme von dieser Empfehlung gelte für Menschen aus Gebieten mit besonders hohem Corona-Risiko oder grassierenden Coronavirus-Varianten, teilten die EU Luftsicherheitsbehörde EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC am Donnerstag in ihren aktualisierten Flugreiserichtlinien mit. Für Reisen aus diesen Gebieten könne die Anforderung eines negativen Corona-Tests in Erwägung gezogen werden.

14:45 Italien will Maskenpflicht draussen beenden Italiens Regierung steuert wegen der niedrigeren Corona-Zahlen auf eine Abschaffung der Maskenpflicht im Freien zu. Wann genau die seit Herbst 2020 geltende Pflicht zum Tragen der Corona-Schutzmasken für den Aussenbereich fällt, ist noch offen. Aussenminister Luigi Di Maio schrieb auf Facebook: «Die Maske draussen ab dem Sommer abnehmen zu können, ist das Ziel der Regierung, und es ist nahe.» Zeitungen spekulierten über Mitte Juli, andere hielten eine schnellere Lockerung für möglich. In Südtirol, wo die Landesregierung oft einen Sonderkurs in der Corona-Politik fährt, fällt schon ab Montag (21. Juni) die generelle Maskenpflicht draussen.

13:39 BAG meldet 194 neue Fälle und 7 Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 194 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 266 . Das sind 38 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz liegt bei 51.4.

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz liegt bei 51.4. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'067 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 7 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 248 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 31 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu Prozent ausgelastet. Davon sind 8 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:59 Bundesrat Alain Berset trifft Gesundheitsminister Jens Spahn in Berlin Bundesrat Berset und Bundesminister für Gesundheit Spahn werden sich über den gegenwärtigen Stand in der Bekämpfung der Pandemie austauschen. Themen sind unter anderem die Impfkampagne in den beiden Ländern und die globale Verteilung der Impfstoffe, das Covid-Zertifikat, der Umgang mit besorgniserregenden Virusvarianten sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Daneben sollen auch bilaterale und multilaterale Fragen zur Sprache kommen, wie die Rolle und Stärkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Vorbereitung auf und Bewältigung von globalen Gesundheitskrisen. Legende: Bundesrat Alain Berset und der deutsche Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn treffen sich am Montag, 21. Juni 2021, in Berlin. Keystone

12:30 Corona-Betrüger muss die Schweiz verlassen Das Bezirksgericht Bülach hat den Ex-Chef der Praxiskette «Mein Arzt» wegen Corona-Kreditbetrugs zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt, davon muss er 10 Monate absitzen. Er habe nur die Schliessung der Praxen verhindern wollen, argumentierte der 47-jährige Österreicher vor Gericht. Immerhin habe der Beschuldigte die 3.5 Millionen Franken unrechtmässig bezogener Corona-Kredite nicht für private Zwecke verwendet, sagte der Richter bei der Urteilseröffnung. Das Geld sei ausschliesslich in die Praxiskette geflossen. «Er versuchte, die Hausarztpraxen zu retten. Die Methode war jedoch unlauter.» Legende: Der 47-jährige Österreicher, der die Praxiskette «Mein Arzt» aufgebaut hatte, hatte 22 Corona-Kredite unrechtmässig bezogen. Dafür wurder er vom Bezirksgericht Bülach verurteilt. Keystone

12:03 Ursula von der Leyen mit Milliarden-Zusagen im Gepäck EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat Griechenland Corona-Hilfen in Höhe von 30.5 Milliarden Euro zugesagt. Die griechischen Corona-Aufbaupläne seien ambitioniert und hätten das Potenzial, Griechenland über die nächsten Jahrzehnte in eine bessere Zukunft zu führen, sagte von der Leyen bei einem Besuch in Athen. 8 Milliarden Euro sollen noch in diesem Jahr fliessen. Am Vortag hatte von der Leyen im Rahmen des Corona-Aufbauprogramms der EU bereits Spanien und Portugal Milliardensummen in Aussicht gestellt. Der Start der Auszahlungen wird für Juli erwartet. Vorher muss noch der Rat der EU-Länder zustimmen. 02:15 Video Aus dem Archiv: Von der Leyen in der Kritik Aus Tagesschau vom 02.02.2021. abspielen

11:34 Hunderte mit Sinovac geimpfte Ärzte in Indonesien dennoch infiziert In Indonesien haben sich den Behörden zufolge mehr als 350 Mediziner angesteckt, obwohl sie mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac geimpft worden waren. Die meisten der Betroffenen – Ärzte und medizinisches Personal – hätten keine Symptome, Dutzende müssten allerdings im Spital behandelt werden, sagt ein Vertreter der Gesundheitsbehörden auf Java. Dort gibt es in einem Bezirk einen Corona-Ausbruch, der von der ansteckenderen Virus-Variante Delta dominiert wird. 01:42 Video Aus dem Archiv: Impfstart in Brasilien mit Sinovac Aus Tagesschau vom 18.01.2021. abspielen

10:28 In Grossbritannien steigen die Zahlen wieder drastisch an Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus steigt die Zahl der Neuinfektionen in England wieder stark an. Einer Datenanalyse im Auftrag der Regierung zufolge lag das Wachstum zwischen dem 3. Mai und dem 7. Juni bei 50 Prozent. Der Zeitraum stimme mit der Verbreitung von Delta überein, teilte das Gesundheitsministerium in London mit. Treiber seien junge und meist ungeimpfte Menschen. Daten von 110'000 Schnelltests zwischen 20. Mai und 7. Juni hätten ergeben, dass die Zahl der Fälle sich alle elf Tage verdoppelt, hiess es weiter. Schwerpunkt ist Nordwestengland. Experten setzen allerdings darauf, dass wegen der Impfkampagne die Ausbreitung des Virus wieder verlangsamt wird. Boris Johnson wird als Reaktion auf diese Entwicklung die angekündigten Lockerungen um vier Wochen verschieben. Am Mittwochabend stimmte das Parlament in London dieser «Pause» mit deutlicher Mehrheit zu. Allerdings stimmten mehr als 50 Abgeordnete von Johnsons Konservativer Partei gegen die Regierung. Audio Aus dem Archiv: Grossbritannien: Corona-Delta-Variante sorgt für Probleme 14:12 min, aus Info 3 vom 07.06.2021. abspielen. Laufzeit 14:12 Minuten.

10:02 UBS und CS trotz Corona gut aufgestellt Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht die beiden Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse im aktuellen Umfeld mit Corona-Pandemie und globaler Rezession gut aufgestellt, schreibt die SNB in ihrem Bericht zur Finanzstabilität 2021. Gleichzeitig sei das Verlustpotenzial der beiden Banken unter Stressszenarien weiterhin beträchtlich. Dies insbesondere im Szenario einer Rezession in den USA und einer lang anhaltenden Rezession im Euroraum. Darüber hinaus habe die Pandemie erneut gezeigt, dass massive Schocks und unerwartete Unsicherheitsspitzen ein wiederkehrendes Merkmal des Bankgeschäfts seien. Dies unterstreiche, dass die Kapitalanforderungen gemäss dem «Too-Big-to-Fail»-Regime (TBTF) notwendig seien, um eine angemessene Widerstandsfähigkeit dieser beiden Banken zu gewährleisten, schreibt die Nationalbank. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gut aufgestellte Banken SNB bekräftigt: «Too-Big-to-Fail»-Regime ist notwendig 17.06.2021 Mit Audio

9:50 Die «Kreuzfahrer» kommen wieder nach Palma Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist wieder ein Kreuzfahrtschiff in Palma auf Mallorca vor Anker gegangen. Die «Mein Schiff 2» der deutschen Reederei Tui Cruises kam am frühen Donnerstagmorgen in Mallorca an. Für die Passagiere gelten die gleichen Regeln, wie für ankommende Flugpassagiere: Sie müssen einen negativen Corona-Test, ein Impfzertifikat oder den Nachweis einer überstandenen Corona-Erkrankung vorlegen. Für die meisten der hauptsächlich deutschen Passagiere war die beliebte Urlauberinsel Endpunkt ihrer Kreuzfahrt. Die Fahrt führte über Málaga nach Palma. Bis Ende August sollen mehr als 20 Kreuzfahrtschiffe den Hafen von Palma ansteuern. Die Corona-Lage auf Mallorca ist trotz weitgehender Lockerungen der Auflagen ruhig. 03:33 Video Aus dem Archiv: Wo Luxusdampfer verschrottet werden Aus 10 vor 10 vom 23.03.2021. abspielen

9:18 Party-Time für 3-G-Österreicher Wer in Österreich entweder geimpft, genesen oder getestet ist, salopp gesagt also 3-G-Bürger ist, der darf sich auf den Party-Sommer ab 1. Juli freuen. Angesichts der niedrigen Neuinfektionszahlen wird in Österreich ab Juli die Nachtgastronomie wieder geöffnet. Die Sperrstunde wird aufgehoben. «Es kann wieder getanzt, gefeiert und geheiratet werden», sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Als Voraussetzung gilt die sogenannte «3-G-Regel». Bars, Clubs und Discos waren seit Mitte März 2020 geschlossen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 17.06.2021 Mit Video

7:05 Japan will bis 10'000 Zuschauer an Olympia zulassen Olympia-Gastgeber Japan will trotz der andauernden Corona-Pandemie bei den Sommerspielen maximal 10'000 heimische Zuschauer in den Wettkampfstätten zulassen. Dies schreibt die japanische Tageszeitung «Mainichi Shimbun». Die offizielle Entscheidung soll am kommenden Montag fallen. Am Tag zuvor soll der Corona-Notstand für Tokio sowie weitere Präfekturen angesichts gesunkener Infektionszahlen beendet werden. Zuschauer aus dem Ausland sind bei Olympia in Tokio bereits ausgeschlossen worden. Ungeachtet breiter Ablehnung in der japanischen Bevölkerung und Sorgen von Experten im Hinblick auf möglicherweise wieder steigende Infektionszahlen setzen Japans Olympia-Macher und das IOC ihre Vorbereitungen für die Spiele fort. Audio Aus dem Archiv: Japans Mehrheit ist gegen Olympia-Sommerspiele 04:35 min, aus Rendez-vous vom 01.06.2021. abspielen. Laufzeit 04:35 Minuten.