Der Ticker startet um 5:30 Uhr

10:34 Viele Pflegerinnen und Pfleger möchten sich nicht impfen lassen Die Impfung gegen das Coronavirus wird wohl auch in der Schweiz bald kommen. Zuoberst auf der Liste stehen nebst den Risikogruppen das Pflegepersonal in den Heimen und Spitälern. Doch ein grosser Teil der Pflegerinnen und Pfleger möchte das nicht. 02:29 Video Die meisten Pflegenden wollen keinen Corona-Schutz Aus SRF News vom 08.12.2020. abspielen

9:59 Kantonsspital Aarau verschob in zweiter Welle 600 Operationen Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat seit Beginn der zweiten Corona-Welle Ende Oktober rund 600 geplante Operationen verschoben. Die Zahl der verschobenen Operationen werde sich weiter erhöhen, je länger die aktuelle Situation anhalte, teilte das KSA mit. Das führe zu nicht abzuschätzenden Gesundheitsfolgen für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Noch könnten alle Notfall- und dringlichen Behandlungen durchgeführt werden. Doch die Lage im Spital sei ernst. Das medizinische Personal arbeite an der Belastungsgrenze. Derzeit würden täglich rund 80 Pflegefachkräfte aus Normalstationen auf Covid-19-Stationen oder in der Intensivpflege aushelfen. Legende: Wöchentlich fehlen dem KSA zwischen 200 und 250 Mitarbeitende aus den patientennahen Bereichen wegen Krankheit, davon fallen 60 bis 80 Angestellte aufgrund von Isolation oder Quarantäne aus. Keystone

9:04 Keine Sonntagsverkäufe mehr in Luzern Die Luzerner Stadtregierung verbietet die beiden geplanten Sonntagsverkäufe vom 13. und 20. Dezember. Diese Massnahme sei unumgänglich, um die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen. Auch die beiden Handwerksmärkte auf dem Weinmarkt sind abgesagt. Die Sonntagsverkäufe im Dezember hätten mittlerweile eine Art Eventcharakter. In der aktuellen epidemiologischen Lage sei ein vielseitiges Zusammenkommen aber nicht erwünscht, teilte der Stadtrat mit. Die Zahl der Corona-Infektionen sei noch immer viel zu hoch. Gleichzeitig erhoffe man sich, dass weitere Städte und Gemeinden dem Beispiel folgen werden. Der Schritt sei zwar unpopulär, zum Schutz der Bevölkerung aber wichtig.

8:10 Impfstoff-Logistik ist eine Herausforderung Der Covid-19-Impfstoff wird zur lang erhofften Realität. Doch bevor grossflächige Impfaktionen stattfinden können, muss eine solide Lieferkette aufgebaut werden. Seit Monaten laufen bei Logistikunternehmen die Vorbereitungen für diese Herkulesaufgabe: 15 Milliarden Dosen müssen bei minus 80 Grad Celsius um die ganze Welt verteilt werden. Die Schweiz hat schon langjährige Erfahrungen bei der Distribution von Pharmaprodukten und ist an vorderster Front mit dabei, um die faire Verteilung des Impfstoffs zu ermöglichen. 01:33 Video Verteilung des Covid-Impfstoffs Aus SRF News vom 09.12.2020. abspielen

7:15 Flughafen Zürich: Abwärtstrend beschleunigt sich im November Der Betrieb am Flughafen Zürich hat auch im November unter der zweiten Coronawelle gelitten. Nachdem die Passagierzahlen bereits im September und Oktober massiv eingebrochen waren, nahmen sie im traditionell schwachen November gegenüber 2019 noch stärker ab. Gegenüber dem Vormonat Oktober hat sich die Zahl der abgefertigten Passagiere praktisch halbiert. Im November flogen 245'187 Passagiere über den Flughafen Zürich, wie die Flughafenbetreiberin am Donnerstag mitteilte. Das waren 89 Prozent weniger als im November des letzten Jahres. Der Abwärtstrend hat sich damit gegenüber den beiden Vormonaten noch einmal um einen Tick beschleunigt. Legende: Auch die Auslastung der Sitzplätze der Flugzeuge auf 41.8 Prozent noch einmal deutlich. Durchschnittlich sassen gut 71 Passagiere in einer ankommenden oder abfliegenden Maschine. Keystone

6:23 Allergische Reaktionen auf Pfizer-Biontech-Impfung Die britische Arzneimittelaufsicht MHRA konkretisiert ihre Warnung vor dem Pfizer/Biontech-Coronavirus-Impfstoff für Personen mit einer erheblichen allergischen Vorgeschichte. «Personen mit einer Vorgeschichte eines anaphylaktischen Schocks bei Impfungen, Arznei- oder Lebensmitteln sollten den Pfizer/BioNTech-Impfstoff nicht erhalten. «Die zweite Dosis sollte zudem niemandem verabreicht werden, bei dem nach Verabreichung der ersten Dosis dieses Impfstoffs eine Anaphylaxie aufgetreten ist», sagte June Raine, Geschäftsführerin der MHRA in der Nacht zum Donnerstag. Die Warnung erfolgte am Mittwoch, nachdem zwei Fällen von schweren allergischen Reaktionen bei den ersten Coronavirus-Impfungen in Grossbritannien aufgetreten waren. Legende: Keystone

4:56 Wirtschaftsminister von Deutschland und Frankreich befürchten Pleitewelle Infolge der Pandemie drohen laut den Wirtschaftsministern von Deutschland und Frankreich zunehmend Firmenpleiten. «Je länger die Krise andauert, desto mehr werden wir uns mit Insolvenzen auseinandersetzen müssen», sagte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Interview mit den Zeitungen «Handelsblatt» und der französischen «Les Échos». Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire warnt im selben Interview, dass nun eine «gefährliche Phase» beginne. Fragile Sektoren wie Hotels, Restaurants sowie der Kultur- und Sportsektor müssten nun besonders unterstützt werden.

4:40 Australische Forscher entwickeln schnelleren Test zur Rückverfolgung von Ansteckungsketten Wissenschaftler aus Sidney gaben bekannt, dass sie eine neue Methode entwickelt haben, um Genomsequenzen des Corona-Virus schneller zu entschlüsseln. Bislang muss man oft mehr als 24 Stunden auf die Ergebnisse warten. Mit dem neuen Test liege das Ergebnis innerhalb von vier Stunden vor, sagten die Wissenschaftler am Garvan Institute of Medical Research. Die Aufschlüsselung der genetischen Variation helfe dabei, den Ursprung von Ansteckungsketten zu ermitteln, bei denen die ursprüngliche Infektionsquelle nicht bekannt ist.

23:11 Corona-Notstand in Tschechien bis kurz vor Heiligabend In Tschechien hat das Parlament einer Verlängerung des Corona-Notstands bis einschliesslich 23. Dezember zugestimmt. Dafür waren am Mittwochabend in Prag 53 Abgeordnete. Dagegen votierten 36. Mit dem Vorschlag, den Ausnahmezustand gleich um 30 Tage bis zum 11. Januar zu verlängern, konnte sich die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Andrej Babis nicht durchsetzen. Der Notstand ermöglicht es der Regierung, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Derzeit dürfen sich in Innenräumen bis zu zehn Personen treffen. Es gilt eine weitgehende Maskenpflicht. Allerdings mehrt sich Widerstand: Manche Kneipenwirte drohen offen damit, die aktuelle Sperrstunde um 20.00 Uhr zu missachten. Die Opposition kritisiert einen Teil der Massnahmen als «absolut unsinnig». Nach jüngsten Lockerungen steigen die Fallzahlen in Tschechien wieder. Am Mittwoch meldeten die Behörden 5848 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden – so viele wie seit zwei Wochen nicht mehr. Insgesamt gab es bereits knapp 557 000 Infektionen und mehr als 9100 Todesfälle. Tschechien hat 10,7 Millionen Einwohner. Legende: Keystone / Archiv

22:32 BAG setzt Portugal auf Quarantäne-Liste und verärgert viele Betroffene Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) setzt Portugal ab Montag auf die Quarantäne-Liste. Nach der Rückkehr könnten in der Schweiz lebende Portugiesinnen und Portugiesen nicht gleich wieder an die Arbeit gehen, sondern erstmal in Quarantäne. Das geht vielen nicht. Der Besuch ihrer Familie fällt deshalb dieses Jahr aus. Doch viele Betroffene wehren sich mit einer von über 9000 Personen unterschriebenen Petition gegen diesen Entscheid des BAG. Doch dieses meint: «Die Fallzahlen können sich regional sehr schnell verändern. So schnell, dass eine tägliche Aktualisierung der Liste nicht möglich ist. Eine neue Liste wird es dieses Jahr nicht mehr geben.» 02:02 Video BAG setzt Portugal auf Quarantäneliste, Betroffene wehren sich Aus Tagesschau vom 09.12.2020. abspielen

21:54 Cyber-Attacke gegen Europäische Arzneimittel-Behörde Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA ist offenbar Ziel einer Cyber-Attacke geworden. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde in Amsterdam. Die EMA stehe in Kontakt mit den Justizbehörden und habe unverzüglich eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Laut dem Pharmakonzern Biontech haben Hacker offenbar auf Daten zum Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugegriffen. Betroffen seien «einige Dokumente» – die im Zusammenhang mit dem Zulassungsgesuch stehen, wie Biontech mitteilte. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Patientendaten betroffen seien. Der Vorfall werde nach Angaben der EMA keine Auswirkung auf die Prüfung für den Impfstoff haben. Die EMA prüft zurzeit die Zulassungsanträge von Pharmaunternehmen für Corona-Impfstoffe für den europäischen Markt. Legende: Reuters / Archiv

21:38 Papier- oder Stoff-Maske? Es ist die Gretchenfrage der Stunde: Stoff oder Papier – was ist besser für die Umwelt? Empa-Forschende haben Baumwollmasken und Einwegmasken einer Ökobilanzanalyse unterzogen. Fazit: Die Stoffmaske siegt – sofern sie mindestens 20 Wäschen überdauert. Forschende der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt Empa zeigen in ihren Berechnungen auf, dass die Baumwoll-Stoffmasken bezüglich Energieverbrauch und Treibhausgasbilanz besser abschneiden als die chirurgischen Masken. Demgegenüber schneidet die chirurgische Maske bezüglich Wasserverbrauch und Gesamtumweltbelastung besser ab als das Pendant aus Baumwolle. «Der Grund dafür ist die wenig nachhaltige, Ressourcen-intensive Baumwollproduktion», sagt Empa-Forscher Roland Hischier. 02:14 Video Ökobilanz Masken: Studie der Empa überrascht Aus Tagesschau vom 09.12.2020. abspielen

21:20 Erneut über 1000 neue Corona-Fälle in Zürich Zum zweiten Mal in Folge weist der Kanton Zürich über 1000 registrierte Neuansteckungen mit dem Coronavirus aus. Von Dienstag auf Mittwoch gab es 1060 neue Fälle, am Vortag waren es 1014. 18 Personen starben an den Folgen der Virusinfektion. Etwas besser sieht es in den Spitälern aus. Aktuell liegen 478 Infizierte in einem Zürcher Spital, das sind 13 weniger als am Dienstag. In Intensivpflege sind 84, beatmet werden müssen 65, wie aus den täglich publizierten Zahlen des Kantons hervorgeht.

20:45 Keine neue Hilfe für die Wirtschaft Der Bundesrat kündigt neue Massnahmen an, etwa dass Restaurants früher schliessen müssen. Hilfe für die betroffenen Branchen ist aber nicht angedacht. Auch die Parteien sind sich nicht einig, wie die von den neuen Einschränkungen betroffenen Branchen unterstützt werden sollen. 02:14 Video Gastro-Vertreter ratlos über neue Einschränkungen Aus Tagesschau vom 09.12.2020. abspielen

20:06 Einigung im Streit um Züge zwischen der Schweiz und Italien Eurocity-Züge verkehren weiterhin zwischen der Schweiz und Italien – wenn auch in reduzierter Anzahl: Auf diese Lösung haben sich die beiden Länder und ihre entsprechenden Bahnbetriebe geeinigt. Dies teilte die SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Komplizierter gestaltet sich der Verkehr der Tilo-Regionalzüge: Hier müssen die Grenzgänger, welche zum Arbeiten ins Tessin reisen, in Chiasso umsteigen. Sobald als möglich sollen jedoch auch die Tilo-Züge wieder grenzüberschreitend verkehren, hält die SBB in ihrem Communiqué fest.

19:48 Slowakei: Lockdown trotz Massentests Die Slowakei hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einen stufenweisen Lockdown beschlossen. Ministerpräsident Igor Matovic stellte einen Plan vor, der für das 5.5-Millionen-Einwohner-Land je nach Branche unterschiedliche Termine für den Beginn von Einschränkungen vorsieht. Dazu gehört, dass drei Tage vor Weihnachten für mindestens drei Wochen die meisten Geschäfte geschlossen werden. Ausnahmen gibt es für den Verkauf von Lebensmitteln und anderen Produkten, die Grundbedürfnisse abdecken. Die Massnahmen sind umstritten, weil die Slowakei fast die gesamte Bevölkerung Corona-Schnelltests unterzogen hatte. Diese Massentests hatte Matovic als Alternative zu einem Lockdown angepriesen.

18:51 Kanada lässt Impfstoff von Biontech/Pfizer zu Kanada hat nach Grossbritannien und dem Königreich Bahrain als drittes Land grünes Licht für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer gegeben. Damit ist der Weg frei für eine landesweite Abgabe und Verabreichung des Vakzins. «Die Zulassung des Impfstoffs wird durch Belege gestützt, dass er sicher, wirksam und von guter Qualität ist», teilt die Gesundheitsbehörde Health Canada mit. Grossbritannien hatte gestern als weltweit erstes Land mit Massenimpfungen mit dem Vakzin der beiden Pharmaunternehmen begonnen. In Kanada wurde der Impfstoff von Biontech und Pfizer zunächst für die Anwendung bei Menschen ab 16 Jahren genehmigt.

18:34 Todesfälle in der Türkei auf neuem Höchststand Die Türkei meldete heute 217 neue Todesfälle, so viele wie noch nie. Zudem seien 31'712 Neuinfektionen gemeldet worden, erklärte Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Insgesamt seien mehr als 15'531 Todesfälle und über 1.5 Millionen Infektionen verzeichnet worden. «Davon waren 550'000 sichtbar krank», sagte Koca. Er kündigte an, ab Donnerstag würden die Daten für alle bisherigen Fälle vorliegen. Die Türkei erfasste vier Monate lang nur Infektionen, bei denen Symptome vorlagen. Seit dem 25. November werden wieder alle Fälle gezählt. Die Lage im Land ist laut Ärztevereinigung besorgniserregend. Intensivstationen in Krankenhäusern seien überfüllt und das Gesundheitspersonal überlastet. Legende: Mehr als 1.5 Millionen bestätigte Corona-Infektionen wurden bislang in der Türkei registriert. Keystone

17:47 Italienische Grenzgänger-Gewerkschaft kritisiert Schweiz Pendler zwischen Italien und der Schweiz fürchten die Konsequenzen eines Bahnunterbruchs. Die italienische Gewerkschaft Cgil kritisiert das «lasche» Krisenmanagment der Schweiz sowie die mangelnde Bereitschaft, Fiebermessungen in den Zügen durchzuführen. In einer Stellungnahme spricht die Gewerkschaft, welche die Grenzgänger vertritt, von einer «weiteren Absurdität» in der Bewältigung der Corona-Krise durch die Schweiz. Es passe nicht zusammen, dass das Land zwar eine der höchsten Ansteckungsquoten mit dem Coronavirus weltweit aufweise, sich aber weigere, «minimale Vorkehrungen» wie Abstandhalten und Fiebermessen in den Zügen zu garantieren.