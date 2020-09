Der Ticker startet um 6:20 Uhr

20:24 Neuinfektionen in Spanien auf höchstem Stand seit Lockdown-Ende Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Spanien den höchsten Wert seit Ende des Lockdowns im Juni erreicht. Bei Tests, die innerhalb der letzten 24 Stunden durchgeführt worden seien, habe es 4503 neue positive Ergebnisse gegeben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen sei allerdings wegen verspätet gemeldeter Fälle im Vergleich zum Vortag sogar um mehr als 10’000 auf fast 500’000 gestiegen, hiess es. Sorgen bereitet vor allem die Situation in der Region Madrid. Auf die Hauptstadt entfiel mit 1462 Fällen erneut der Löwenanteil der Neuinfektionen. Die Regionalregierung in Madrid gab derweil neue Einschränkungen bekannt, die am Montag in Kraft treten sollen. Die wichtigste Massnahme: Sowohl im öffentlichen wie im privaten Bereich werden ab nächster Woche nur noch Treffen von höchstens zehn Personen erlaubt sein, soweit diese nicht demselben Haushalt angehören. 01:33 Video Steigende Zahlen in Spanien – Neue Empfehlungen der EU Aus Tagesschau vom 04.09.2020. abspielen

18:49 Vorsichtig positive Anzeichen bei russischem Impfstoff Der russische Impfstoff Sputnik-V produziert einem Bericht des renommierten medizinischen Fachmagazins «Lancet» zufolge Antikörper gegen das Coronavirus. Diese hätten alle 76 Teilnehmer zweier Studien aufgewiesen, die von Juni bis Juli durchgeführt worden seien. Kein Teilnehmer habe schwere Nebenwirkungen gezeigt. Um die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit festzustellen, seien aber grosse Langzeitstudien notwendig. Russland hatte im August als erstes Land einen Impfstoff zugelassen, allerdings ohne, dass vorher eine grossangelegte Studie stattgefunden hätte.

17:54 EU schlägt Kriterien für Reisebeschränkungen vor – Schweiz begrüsst Vorschläge Im Kampf gegen den Wirrwarr bei Corona-bedingten Reisebeschränkungen hat die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten konkrete Vorschläge für gemeinsame Kriterien und Schwellenwerte für die Einführung von Reisebeschränkungen vorgelegt. Die Schweiz begrüsst die Koordinierungsbemühungen. Zudem schlägt die Brüsseler Behörde die Erstellung einer EU-Risikogebietskarte und einheitliche Regeln für Reisen in Risikogebiete vor. Bislang gibt es beispielsweise für Reiserückkehrer sehr unterschiedliche Test- und Quarantänepflichten. Ob und wenn ja, wann die Vorschläge umgesetzt werden, ist jetzt Sache der Mitgliedsstaaten. Nach Angaben aus EU-Kreisen will Deutschland das Thema im Rahmen seiner derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft in den kommenden Wochen intensiv vorantreiben. Bislang entscheidet jedes Land selbst und nach eigenen Kriterien, welche anderen EU-Länder oder -Regionen es als Risikogebiete einstuft. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) schreibt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA: «Die Schweiz begrüsst die Bemühungen zur besseren Koordinierung und zur Etablierung gemeinsamer Standards.» Dies komme potenziell der weiteren Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Europa ebenso zugute wie dem Funktionieren des Schengen-Raumes. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Klarheit bei Reisen in Europa EU: Wirrwarr mit Einreisebeschränkungen soll ein Ende haben 04.09.2020 Mit Audio

17:01 Infektionszahlen aus Deutschland nach oben korrigiert Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine am frühen Morgen gemeldeten Infektionszahlen für Deutschland deutlich nach oben korrigiert. Aufgrund technischer Probleme seien rund 650 Fälle zuwenig gemeldet worden, teilte das RKI mit. Damit steigt die gemeldete Zahl fast auf das Doppelte und liegt somit über 1400. Dies bewegt sich im Rahmen der auch in den vergangenen Tagen publizierten Fälle. Wir hatten die falschen Zahlen ebenfalls in diesem Ticker veröffentlicht.

16:45 WHO ruft zur Zusammenarbeit auf Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft alle Staaten der Welt dazu auf, ihre Kräfte im Kampf gegen das Coronavirus zu bündeln. Ein «Impfstoff-Nationalismus» würde die Pandemie nur verlängern, sagt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom zu Journalisten in Genf. Einzelne Länder nennt er nicht. Die WHO rechnet nicht vor Mitte 2021 mit einer breit angelegten Impfung gegen das Coronavirus. Bislang habe keiner der Kandidaten für einen Impfstoff in klinischen Tests einen «deutlichen Hinweis» darauf gegeben, dass die von der WHO angestrebte Wirksamkeit von mindestens 50 Prozent erreicht werde, sagt eine Sprecherin der Organisation.

15:36 Hilfe für den Sport soll umgekrempelt werden Die Unterstützung für den Sport soll umgebaut werden. Dies fordert die Gesundheitskommission des Ständerats (SGK). Sie beantragt, Darlehen nicht an die Ligen, sondern direkt an die Klubs zu vergeben. Dafür hat das Parlament 350 Millionen Franken bewilligt. Gemäss der geltenden Verordnung geht das Geld an die nationalen Fussball- und Hockeyligen, die es ihrerseits an die einzelnen Klubs weiterleiten sollten. Die Unterstützung ist bisher daran gescheitert, dass die Ligen nicht solidarisch für die Klub-Darlehen haften wollen. Um das Problem zu lösen, hatte die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur eine Systemänderung vorgeschlagen, damit das Geld direkt an die Hockey- und Fussballklubs fliesst. Diese Vorschläge hat die SGK des Ständerats nun aufgenommen. Sie beantragt, die Lösung in einem zusätzlichen Artikel im Covid-19-Gesetz zu verankern. Die einzelnen Klubs sollen direkt vom Bund zinslose Darlehen in der Höhe von bis zu einem Viertel ihres Betriebsaufwands der letzten beiden Jahre erhalten. Die Unterstützung ist auf zehn Jahre befristet. Die Klubs müssen dafür Sicherheiten in der Höhe von 35 Prozent leisten. Jene, die das Geld nicht innerhalb von drei Jahren zurückzahlen können, sollen die Löhne um bis zu einem Fünftel kürzen müssen. Darlehen sollen auch an andere professionelle und semiprofessionelle Ligen vergeben werden können. Zusätzliche A-fonds-perdu-Beiträge für bauliche Massnahmen lehnte die Kommission ab. Legende: Keystone / Archiv

14:32 Neue Panne bei Coronatests in Deutschland In Deutschland hat es wieder eine Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen gegeben. Rund 10'000 Menschen im Bundesland Bayern sind betroffen. Sie waren zwischen Samstag und Dienstag an bayerischen Flughäfen auf das Coronavirus getestet worden und bekamen nicht innerhalb der versprochenen Frist von 48 Stunden ein Ergebnis, wie ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums in München mitteilte. Grund sei ein EDV-Problem beim privaten Dienstleister Ecolog gewesen, der im Auftrag des Freistaats an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen die Tests vornimmt. Der Sprecher ging davon aus, dass im Laufe des Freitags alle in dem Zeitraum getesteten Menschen ihre Ergebnis-Benachrichtigungen erhalten werden. Schon in der Vergangenheit hatte es Probleme bei der Übermittlung an mehreren Teststellen in Bayern gegeben. Mitte August war bekannt geworden, dass Zehntausende Menschen tagelang auf das Ergebnis ihres Corona-Tests gewartet hatten – darunter auch mehr als 900 positiv Getestete.

14:08 Kroatien und 9 weitere Länder ab Montag neu auf Quarantäneliste Der Bund aktualisiert die Quarantänenliste. Ab kommenden Montag müssen in die Schweiz einreisende, die sich in den 14 Tagen vor der Einreise in einem der folgenden Länder aufhielten, neu obligatorisch in eine 10-tägige Quarantäne: Kroatien

San Marino

Ukraine

Französisch Polynesien

Guyana

Libanon

Libyen

Paraguay

Trinidad und Tobago

Vereinigte Arabische Emirate Folgende Länder werden von der Liste gestrichen: Belgien, El Salvador, Eswatini (Swasiland), Kasachstan, Kirgisistan, Luxemburg, Mexiko, Oman. Die aktuelle Liste der Risikoländer und -gebiete finden Sie unter diesem Link, Link öffnet in einem neuen Fenster.

13:54 Quarantäne bleibt vorerst bei 10 Tagen Man überprüfe ständig neue Erkenntnisse betreffend der Dauer der Quarantäne. Aber vorerst bleibe man bei den 10 Tagen, sagt Virginie Masserey, auch wenn das Deutschland anders mache. Mehr als der Hälfte der Leute in Quarantäne, die Symptome kriegen, kriegen das derzeit nach dem 5. Tag in Quarantäne. 00:49 Video Masserey: «Es gibt Menschen mit Symptomen nach zehn Tagen» Aus News-Clip vom 04.09.2020. abspielen

13:54 «Befinden uns nicht in einer zweiten Welle» Kuster: «Wir sprechen nicht von einer zweiten Welle. Das würden wir nur, wenn es wieder einen exponentiellen Anstieg gebe. Das sei jedoch nicht der Fall momentan.»

13:50 Soll man Kinder testen? Generell gelte die Empfehlung für alle, sich bei Verdacht testen zu lassen. Bei Kindern unter 12 Jahren könne man allerdings eine Ausnahme machen, weil Kinder sich weniger anstecken und auch weniger infektiös seien. Es gelte dann die Empfehlung, dass man auf das Umfeld des Kindes achte und nach erwachsenen Personen Ausschau halte, die sich hätten anstecken können. Man solle also allenfalls das Umfeld testen. Wichtig sei aber auch, dass Kinder auf jeden Fall zu Hause bleiben würden, wenn sie Symptome zeigen. 01:53 Video Masserey: «Bei Kindern auf Umfeld achten» Aus News-Clip vom 04.09.2020. abspielen

13:45 BAG muss warten, bis Schnelltests überprüft sind Virginie Masserey, sagt, man werde die neuen Schnelltests, auch jenen von Roche, genau überprüfen müssen, um zu sehen, wo sie eingesetzt werden können. Die Labore und Swissmedic werden das machen müssen, man wisse nicht wie lange das dauern werde. Wahrscheinlich sei es eine Frage von Wochen.

13:42 Masserey: «Es ist kontrollierbarer, wenn die Fallzahlen klein sind» Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, BAG, weist einmal mehr darauf hin, dass die Verhaltensweisen sehr wichtig seien. Kontrollierbarer sei die Epidemie dann, wenn die Fallzahlen klein sind. Man müsse präventiv wirken. Es gelte sich weiterhin zu schützen. Das heisst: wenig Kontakt, wenig Körperkontakt. Und besonders sei darauf zu achten, wenn man sich an grösseren Veranstaltungen bewegt. Wenn man Symptome habe, sollte man nicht zögern, sich testen zu lassen.

13:40 Kuster: «Ältere stecken sich weniger an als in der ersten Welle» Stefan Kuster vom BAG: «Dreiviertel der Fälle sind unter 40 Jahre alt, nur ein Viertel sind ältere Personen. In der ersten Welle war das genau umgekehrt. Getestet wird gut, die Leute mit Symptomen lassen sich testen.» Die älteren Menschen in der Risikogruppe würden sich jetzt weniger anstecken als in der ersten Welle. «Um einen heftigen Anstieg zu verhindern, sind wir alle gefordert – Bund, Kantone, aber auch jeder Einzelne.» Das BAG arbeite daran, dass die Resultate künftig 24 Stunden nach der Symptomerkennung bei den Betroffenen ankommen würden.

13:34 Langsamer aber stetiger Anstieg Die Pressekonferenz hat angefangen. Der Anstieg bei den gemeldeten Infektionszahlen sei langsamer als bei der ersten Welle, aber stetig, sagt Stefan Kuster vom BAG. Der Reproproduktionswert (R-wert) bewege sich nahe bei 1, aber darunter. Das zeige, dass das Bemühen der Bevölkerung Früchte trage. Das Testvolumen nehme zu, das sei ebenfalls positiv, so Kuster. Ebenso zeigt er sich überzeugt davon, dass die verschiedenen Massnahmen, die in den einzelnen Kantonen in Kraft sind, Wirkung zeigen würden. Kuster: «Wir wissen auch, wir bewegen uns auf die Grippesaison zu.» Die Situation sei anspruchsvoll, aber man sei vorbereitet. 00:52 Video Stefan Kuster: «Die Anstrengungen zeigen Früchte» Aus News-Clip vom 04.09.2020. abspielen

13:21 Preisüberwacher stellt Forderungen bevor das Geld des Bundes für den ÖV fliesst Preisüberwacher Stefan Meierhans befürchtet, dass Millionen Steuergelder für die ÖV-Branche verpuffen. Die Corona-Hilfe dürfe nur gesprochen werden, wenn die ÖV-Angebote den geänderten Bedürfnissen angepasst würden, sagt er. Das Parlament entscheidet nächste Woche über den Vorschlag des Bundesrats, den ÖV mit rund 300 Millionen Franken zu unterstützen. «Ich bin erstaunt, dass man einfach dreistellige Millionenbeträge durchwinken will. Warum verbindet man das nicht mit einer Erwartung?», sagt Meierhans im «Blick». Die vielen Steuergelder, die gesprochen werden, sollten an eine Bedingung geknüpft werden, fordert er. «Der öffentliche Verkehr könnte beispielsweise dazu verpflichtet werden, sich auf die geänderten Lebensrealitäten auszurichten und neue flexible Angebote zu schaffen.» Statt jeden Tag zu pendeln, würden Arbeitnehmer womöglich künftig vermehrt von zu Hause aus arbeiten, sagt der Preisüberwacher. «Die ÖV-Branche sollte sich auf diese neuen Realitäten ausrichten und flexible Angebote bereitstellen,» erklärt Meierhans weiter. So schlägt er zum Beispiel ein «Homeoffice-GA» mit zwei oder drei Tagen freier Fahrt pro Woche vor. So könnten GA-Besitzer, die wegen des Coronavirus' mehr im Homeoffice sind und sich fragen, ob sich eine Erneuerung des Abonnements überhaupt noch lohnt, bei der Stange gehalten werden. Legende: Keystone / Archiv

13:18 BAG Medienkonferenz ab 13.30 Uhr Das BAG informiert an einer Medienkonferenz um 13.30 Uhr über den aktuellen Stand in Sachen Corona-Pandemie. SRF News überträgt die Medienkonferenz hier im Livestream. Folgende Personen werden Auskunft geben: Stefan Kuster, Leiter Abt. Übertragbare Krankheiten, BAG

Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, BAG

12:15 BAG meldet 405 positiv Getestete Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 405 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit wurde die Vierhundertermarke zum ersten Mal seit Mitte April überschritten.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit wurde die Vierhundertermarke zum ersten Mal seit Mitte April überschritten. Damit steigt der 7-Tage-Schnitt auf 307 . Das sind 12 Prozent mehr als in der Vorwoche . Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend.

. Das sind . Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei 11'155 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 26 Prozent gestiegen.

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 3 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt lag bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Die Kantone melden keine neuen Verstorbenen. Aktuell sind 109 Spitalbetten durch Covid-19-Erkrankte belegt. Das sind 19 Personen mehr als in der Vorwoche (Quelle: Kantone, Stand: Mittag).