20:24 Ohne Abstand und Masken - Massnahmen-Gegner demonstrieren in Lugano Nach Altdorf, Schaffhausen oder Rapperswil nun Lugano. In der Südschweiz gab es heute eine unbewilligte Demonstration gegen die Corona-Massnahmen. Hunderte Massnahmengegner spazierten am Nachmittag durch Lugano. Ohne Abstand und Masken. Die Polizei lässt sie gewähren, auch hier, wie bereits vor zwei Wochen in Schaffhausen. 01:55 Video Polizei lässt Massnahmengegner gewähren und fordert raschen Impfschutz Aus Tagesschau vom 01.05.2021. abspielen

19:53 Papst startet Gebetsmarathon für ein Ende der Pandemie Papst Franziskus hat einen weltweiten Gebetsmarathon für das Ende der Pandemie eingeläutet. Damit soll auch der Menschen gedacht werden, die schwer von der Krise getroffen wurden. Am Samstagabend hielt das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer Kapelle des Petersdoms vor mehr als 150 Gläubigen die erste Rosenkranz-Andacht der für den gesamten Mai geplanten Initiative. Jeden Tag soll an einem anderen Marienwallfahrtsort auf der Welt die Gebetsfeier abgehalten werden. Am 31. Mai will der Pontifex in den Gärten des Vatikans den Gebetsmarathon abschliessen.

18:25 Niederlande verschieben nächste Lockerungen Die Niederlande haben angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen geplante Lockerungen der Massnahmen vorerst ausgesetzt. Die im Rahmen eines Öffnungsplans ab 11. Mai vorgesehenen Erleichterungen für Freiluftbereiche – darunter Zoos, Vergnügungsparks und Sporteinrichtungen – werden verschoben, beschloss die Regierung. Nun soll geprüft werden, ob sie ab dem 18. Mai möglich sind. Die Niederlande haben Mitte der Woche die ersten Massnahmen seit dem strengen Lockdown vom Dezember gelockert. Unter anderem wurde die abendliche Ausgangssperre abgeschafft, Geschäfte dürfen wieder Kunden ohne Termin empfangen und Gaststätten im Aussenbereich dürfen unter Auflagen wieder Gäste bedienen. Legende: Aussenbereich eines Restaurants in Amsterdam: Draussen dürfen inzwischen wieder Gäste, sitzend, bewirtet werden. Keystone

17:31 In Grossbritannien sinken die Infektionszahlen deutlich In Grossbritannien ist die Zahl der festgestellten Neuinfektionen auf Wochensicht um mehr als ein

Zehntel gesunken. Sie ging um 10.9 Prozent auf 15'360 innerhalb einer Woche zurück, wie aus Daten der Gesundheitsbehörden hervorgeht. In dem Land haben mittlerweile 34.3 Millionen

16:47 Impfungen in Syriens letztem grossen Rebellengebiet gestartet In Syriens letztem grossen Rebellengebiet Idlib hat am Samstag eine Impfkampagne begonnen. Geimpft würden in der Region im Nordwesten des Bürgerkriegslandes zunächst Mitarbeiter des Gesundheitswesens, wie die lokale Gesundheitsbehörde meldete. Danach sollen Ältere und chronisch Kranke an der Reihe sein. Der Impfstoff stammt aus der Covax-Initiative, die ärmeren Ländern den Zugang zu Impfstoffen ermöglichen soll. In dem Rebellengebiet um die Stadt Idlib leben nach UN-Angaben rund vier Millionen Menschen, mehr als die Hälfte davon sind Vertriebene. Viele von ihnen sind in überfüllten Lagern untergekommen. Legende: Impfung in Idlib: Die Behörden haben bisher 22'000 Covid-Infektionen gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Reuters

15:41 USA: Disneyland nach langer Pause wieder geöffnet 13 Monate lang war Disneyland in Anaheim, Kalifornien wegen der Pandemie stillgelegt, nun ist der beliebte Freizeitpark wieder offen. Mit dem Slogan «Der Zauber ist zurück» hiess der Disney-Konzern am Freitag die ersten Besucher willkommen. Auch der benachbarte Vergnügungspark, Disney California Adventure Park, ist in Betrieb. Nach grossen Impf-Fortschritten im Westküstenstaat sind in den letzten Wochen viele Corona-Beschränkungen gelockert worden. Disneyland-Besucher sind aber angewiesen, Schutzmasken zu tragen und Abstandsregeln zu befolgen. Derzeit ist eine Auslastung von 25 Prozent erlaubt, zunächst haben aber nur Besucher mit Wohnsitz in Kalifornien Zugang. 01:05 Video Disneyland in Kalifornien ist für Einheimische wieder offen Aus Tagesschau vom 01.05.2021. abspielen

15:12 Russland hilft Indien mit Corona-Impfstoff Im Kampf gegen die rasante Ausbreitung des Coronavirus in Indien hat Russland seinen Impfstoff Sputnik V geliefert. Die erste Charge sei am Samstag in der Stadt Hyderabad eingetroffen, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds RDIF bei Twitter mit. Angaben zur Menge wurden zunächst nicht gemacht. «Wir müssen diese Epidemie gemeinsam besiegen», hiess es. Russland hatte bereits Beatmungsgeräte, Anlagen zur Erzeugung von Sauerstoff und Medikamente nach Indien geflogen. Dem indischen Gesundheitsministerium zufolge gab es am Samstag 401'993 Neuinfektionen mit dem Coronavirus – das ist der weltweit höchste Tageswert. Die Regierung will nun allen Erwachsenen Impfungen anbieten. Bislang sind erst etwa zwei Prozent vollständig geimpft. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 01.05.2021 Mit Video

14:19 GDK will vorsichtiger lockern als der Bundesrat Das vom Bundesrat vorgeschlagene Drei-Phasen-Modell zum Ausstieg aus der Coronakrise wird von der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) begrüsst. Die GDK will aber vorsichtiger öffnen: Ihrer Meinung nach sollen keine Lockerungen vollzogen werden, wenn der überwiegende Teil der Richtwerte nicht erfüllt ist, heisst es in einer Stellungnahme, Link öffnet in einem neuen Fenster. Es müsse ausreichend Zeit für die Beurteilung der Lage nach Öffnungen eingeplant werden, um die Konsequenzen auf das Infektionsgeschehen beobachten zu können. In allen Phasen könnten Virusmutationen das Infektionsgeschehen stark beeinflussen. Die GDK weist darauf hin, dass «ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung (vorerst) ungeimpft bleiben wird», darunter Kinder sowie Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Der Bundesrat will mit einem Drei-Phasen-Modell zur Normalität zurückkehren und schickte dieses bei den Kantonen bis nächste Woche in die Konsultation. Es besteht aus einer Schutzphase, einer Stabilisierungsphase und einer Normalisierungsphase. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in der Schweiz In diesen drei Phasen will der Bundesrat zurück zur Normalität 21.04.2021 Mit Video

13:22 Italiens Ex-Regierungschef Berlusconi aus dem Spital entlassen Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach mehr als 20 Tagen wieder aus dem Spital entlassen worden. Der 84-Jährige habe die San Raffaele Klinik in Mailand am Freitag verlassen, bestätigt ein Sprecher seiner Partei Forza Italia. Dort war er am 6. April für eine Reihe von Untersuchungen aufgenommen worden. Berlusconi hatte sich im vergangenen September mit dem Coronavirus infiziert. Diese Infektion belaste seine Gesundheit weiterhin, zitiert die Nachrichtenagentur Ansa seinen Anwalt. Das laufende Gerichtsverfahren gegen den Politiker wurde wegen Berlusconis Spitalaufenthalt bereits mehrmals verschoben. Den nächsten Termin setzte das Gericht für Mitte Mai an. Legende: Gegen Silvio Berlusconi läuft derzeit unter anderem ein Gerichtsprozess in der toskanischen Stadt Siena, in dem er sich wegen Zeugenbestechung verantworten muss. Reuters

11:55 Vier weitere Länder reichen Aufbaupläne bei EU-Kommission ein Italien und drei weitere Länder haben ihre Anträge auf Corona-Hilfen bei der EU-Kommission eingereicht. Somit haben kurz nach Fristende mittlerweile 13 von 27 Staaten offiziell ihre nationalen Aufbaupläne übermittelt. Neben Italien waren das am Samstag Belgien, Österreich und Slowenien, wie die EU-Kommission mitteilte. Die EU-Staaten hatten im Sommer 2020 ein 750 Milliarden schweres Programm namens «Next Generation EU» vereinbart, um die tiefe Wirtschaftskrise zu überwinden und wichtige Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. In den nationalen Aufbauplänen müssen die Staaten im Detail darlegen, wofür sie ihren Anteil des Gelds aus dem Aufbaufonds RRF verwenden wollen.

11:12 Pilotprojekt in Grossbritannien: Feiern ohne Abstand und Masken In Liverpool hat zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie eine legale Clubnacht ohne Abstand und Masken in Grossbritannien stattgefunden. Rund 3000 Gäste strömten am Freitagabend Berichten zufolge auf die Tanzfläche eines Lagerhauses, in dem DJs auflegten. Die Partys am Freitag und Samstag sind Teil eines Pilotprojekts der britischen Regierung, mit dem Grossveranstaltungen in Corona-Zeiten getestet werden sollen. Alle Anwesenden mussten vor dem Einlass einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen und sollen fünf Tage nach dem Event einen weiteren Test machen. Vor Ort gilt dafür keine Abstands- und Maskenpflicht. Der Veranstalter Sam Newson sagte, das Pilotprojekt sei notwendig für die strauchelnde Branche, in der viele seiner Kollegen ihre berufliche Existenz verloren hätten. «Ich stand vorhin auf der Bühne und hatte Tränen in den Augen», sagte er der Nachrichtenagentur PA. «Ich kann es nicht leugnen, es ist sehr emotional.» Legende: Ein Bild wie aus vergangenen Zeiten: Mit diesen Partys will die britische Regierung Grossanlässe in Corona-Zeiten testen. Reuters

10:13 Berner Lehrkräfte können sich prioritär impfen lassen Im Kanton Bern können sich ab 10. Mai alle Lehrerinnen und Lehrer impfen lassen. Das teilt der Berufsverband Bildung Bern auf seiner Website mit. Er hat seit längerem gefordert, dass Berufsgruppen mit vielen direkten sozialen Kontakten prioritär geimpft werden. Dafür habe sich auch die kantonale Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) eingesetzt, schreibt der Verband. Die Lehrkräfte können sich zwischen 10. und 21. Mai im Impfzentrum auf dem Bernexpo-Areal impfen lassen. Die Impfung sei freiwillig, und es würden keine Listen der geimpften Lehrpersonen geführt, heisst es weiter. Der Bund hat es bislang abgelehnt, Lehrkräfte prioritär zu impfen. Einige Kantone sehen das anders. Nebst Bern planen laut Medienberichten auch Solothurn und Aargau im Mai prioritäre Impfungen von Lehrkräften. Eine entsprechende Forderung hat der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz schon im Januar erhoben.

9:33 Freiburg: Feier mit über 100 Menschen aufgelöst Die Freiburger Kantonspolizei hat in der Nacht auf Samstag in Villars-sur-Glâne eine Geburtstagesfeier mit über 100 Menschen aufgelöst. Die Party verstiess gegen die wegen der Corona-Pandemie geltenden Bestimmungen. Die Teilnehmenden im Alter von 16 bis 25 Jahren, hauptsächlich aus den französischsprachigen Kantonen, seien zum Verlassen des Geländes aufgefordert worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der 21-jährige Organisator aus dem Kanton Freiburg ein Haus für eine private Party gemietet habe. Er sei ermittelt und der zuständigen Behörde gemeldet worden.

8:21 USA verhängen Einreisestopp für Indien-Rückkehrer Wegen des verheerenden Corona-Ausbruchs in Indien verhängt auch die US-Regierung eine Einreisesperre für Ausländerinnen und Ausländer aus dem südasiatischen Land. Die Massnahme tritt am kommenden Dienstag um 0.01 Uhr (Ostküstenzeit USA/6.01 Uhr MESZ) in Kraft und gilt auf unbestimmte Zeit, wie aus einer Verfügung von US-Präsident Joe Biden vom Freitag hervorgeht. Nicht mehr einreisen dürfen dann Ausländerinnen und Ausländer, die in den vorangegangen 14 Tagen in Indien waren. Ausgenommen sind unter anderem US-Staatsbürgerinnen und -Staatsbürger, Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht in den USA sowie Diplomatinnen und Diplomaten. Die USA haben Indien Hilfsgüter im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar zugesagt. Erste Hilfsflüge kamen diese Woche an. Damit soll das Land nach Angaben des Weissen Hauses insbesondere bei der Versorgung von Patienten mit Sauerstoff, der Produktion von Impfstoffen und der Diagnose und Behandlung von Covid-19-Erkrankungen unterstützt werden.

7:27 Erneuter Höchststand an Neuinfektionen in Indien In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium 401'993 Neuinfektionen – so viele wie nie zuvor an einem Tag. Insgesamt haben sich damit mehr als 19.16 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist weltweit der zweithöchste Wert nach den USA. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um 3523 auf 211.853. Indien, wo mehr als 1.3 Milliarden Menschen leben, wird seit Ende Februar von einer zweiten Corona-Welle mit mehreren Virusvarianten heimgesucht. Viele Länder haben mittlerweile Restriktionen gegen Indien ergriffen, um die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen. Auch die Schweiz hat Indien auf die BAG-Risikoliste , Link öffnet in einem neuen Fenstergesetzt. Verschiedene Staaten, auch die Schweiz, haben dem südasiatischen Land Hilfe angeboten. Die Entwicklung der Schweiz und Indiens im Vergleich

5:41 Frankreich: Macron stellt Lockerungen in Aussicht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat für sein Land wieder mehr Freiheiten angekündigt. Ab Montag soll etappenweise geöffnet werden, wenn die Zahlen weiter sinken. Im Moment dürfen sich die Menschen in Frankreich ohne triftigen Grund nicht weiter als zehn Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Das wäre eine der ersten Massnahmen, die der Präsident kippen würde. Weiter sollen die Aussenbereiche von Restaurants und Kulturbetriebe ab 19. Mai wieder öffnen dürfen. Ab 9. Juni sollen grössere Veranstaltungen mit bis zu 5000 Menschen möglich sein, sofern die Besucherinnen und Besucher negativ getestet oder bereits geimpft sind. Die Bevölkerung ist noch etwas skeptisch, da die Intensivstationen weiterhin sehr ausgelastet sind. Macron kündigte aber sogleich eine Notbremse an, die greifen soll, sobald die 7-Tage-Inzidenz von heute 300 auf 400 Neuinfektionen ansteigen sollte. 00:49 Video Macron stellt Lockerungen in Aussicht Aus Tagesschau vom 30.04.2021. abspielen

4:12 Australien lässt niemanden mehr aus Indien einreisen – auch seine Staatsangehörige nicht Ab Montag darf niemand mehr nach Australien einreisen, der in den vergangenen 14 Tagen in Indien war. Dazu gehören auch Australierinnen und Australier. Der Einreisestopp für Indien gelte vorläufig bis am 15. Mai, teilte Gesundheitsminister Greg Hunt mit. Wer gegen diese Notfallbestimmung verstosse, könne mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Die Regierung habe den Entscheid nicht leichtfertig getroffen, schreibt Hunt. Es sei jedoch entscheidend, dass das australische Gesundheitssystem geschützt werde. Zudem teilte der Gesundheitsminister mit, dass Australien der indischen Regierung Unterstützung zugesagt habe. Diese soll in Form von medizinischen Hilfsgütern wie beispielsweise Beatmungsgeräte erfolgen. Legende: Reisende aus anderen Ländern müssen sich weiterhin auf eigene Kosten einer zweiwöchigen Hotelquarantäne unterziehen. Es ist ein System, das Australien half, die Fallzahlen relativ niedrig zu halten. Reuters/Archiv

0:03 WHO erteilt Notfallzulassung für Moderna-Impfstoff Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dem vom Biotechnologieunternehmen Moderna entwickelten Corona-Impfstoff die Notfallzulassung erteilt. Damit können Impfstoffdosen an Länder ausgeliefert werden, die dem von den Vereinten Nationen (UN) unterstützten Covax-Programm beigetreten sind. Dieses soll die Versorgung insbesondere armer Länder mit Vakzinen sicherstellen. 00:45 Video Aus dem Archiv: So funktioniert mRNA-Impfstoffe wie von Moderna Aus Puls vom 04.01.2021. abspielen

23:11 Das Gerangel um die Impfung Weil die Covid-19-Spritze nicht überall gleich leicht zu bekommen ist, haben sich immer wieder einzelne Personen in Kantonen mit Impfangeboten nach vorne gedrängt. Es gab «Impfdrängler», die sich gleich in mehreren Kantonen einen Impftermin gesichert haben. Aber mit den Lieferungen von Impfdosen an die Kantone hat sich die Situation entspannt. Das wurde auch Zeit, denn das Impf-Gerangel ging der Ärzteschaft immer mehr auf die Nerven. 03:25 Video Das Gerangel um die Impfung Aus 10 vor 10 vom 30.04.2021. abspielen